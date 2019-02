Dha Yurt Bülteni -12

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Kiraz ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, daha yolunun üzerinde gördüğü 80. Yıl Suludere Ortaokulu'ndaki öğrencilerin yanına gitti. Bakan Pakdemirli, öğrencilerin ek bina talepleri üzerine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u telefonla aradı. Telefonunu hoparlörünü açarak öğrencilerin bina taleplerini Bakan Selçuk'a ileten Pakdemirli, öğrencilere, "Milli Eğitim Bakanımıza ulaştırdık talebinizi, inşallah ek binanız en yakın zamanda yapılır. Orman Genel Müdürümüz de okul bahçesindeki ağaçlandırmaları yapacak" dedi. Pakdemirli, daha sonra öğrencilerden derslerinde başarılı olmaları yönünde söz istedi. Öğrenciler de derslerinde başarılı olacaklarının sözünü vererek Pakdemirli'ye teşekkür etti.



'SEFERHİSAR'A NE YAPTI Kİ İZMİR'DE YAPACAK'



Daha sonra Kiraz'ın Suludere Mahallesi'ndeki meydanda vatandaşlara seslenen Bakan Pakdemirli, burada CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pakdemirli, şunları söyledi:



"Benim evim Seferihisar'a 10 kilometre uzakta. Konak, Urla, Güzelbahçe, Seferihisar belediyeciliğini biliyorum. Seferihisar'a hiçbir şey yapılmadı. Sanki çok şey yapılmışçasına şimdi tuttular Seferihisar'daki belediye başkanına, 'Sen büyükşehir adayısın' dediler. Seferihisar'da ne yaptı ki, İzmir'de yapacak diyorum. İnşallah bu seçimde hep birlikte AK Parti'nin devamını sağlayacağız."



'35 PROJE EVİMİN BODRUMUNDA YAZILDI'



Tarım ve hayvancılığın önemine de değinen Bakan Pakdemirli, vatandaşların toprağı terk edip köyleri boşaltması halinde milletin karnının aç, buz dolaplarının boş kalacağını söyledi. Daha sonra TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İzmir'den milletvekili adayı olduğu 2011 seçimi öncesi yapmayı vadettiği 35 projeye değinen Bekir Pakdemirli, "35 projenin bir kısmı yapıldı, bazıları da yapılıyor. Bu projeleri sayın Binali Yıldırım ile bodrum katında yazdık. Projeler yazılırken rahat bırakmıyorlardı o dönemde sayın başkanımızı. Nereye gidelim diye düşündük. Bizim evin bodrumunda oturduk, projeleri yazdırdık" dedi.



Pakdemirli, konuşmasının ardından esnafı ziyaret etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------



-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Suludere'deki okulda öğrencilerle bir araya gelmesi



-Köylüleri selamlaması



-Suludere'deki konuşması



-Genel ve detay görüntü



Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



===============



Tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı



SİVAS'ta inşaat işçisi Serdar D. sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderi Mustafa Ç.yi tabanca ile vurarak ağır yaraladı.



Olay, saat 12.00 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Serdar D. ile kayınbiraderi Mustafa Ç. (32) sokakta karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Enişte Serdar D., üzerinde bulunan tabanca ile kayınbiraderi Mustafa Ç.'ye 3 el ateş etti. Başına, göğsüne ve koluna kurşun isabet eden Mustafa Ç. ağır yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mustafa Ç.' tedaviye alındı. Mustafa Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası şüpheli Serdar D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



---------



-Olay yerinden görüntüler



-Polis ekiplerinin incelemesi



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



================



İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın sürücülere yaya güvenliğini anlattı



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu yılın "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi nedeniyle, Türkiye genelinde yaya güvenliği konusunda farkındalık çalışmaları başlatıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün, bugün başlattığı ve yıl boyu devam etmesi planlanan kampanya kapsamında, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, araç sürücülerine uyarılarda bulunup, broşürler dağıttı. Hüseyin Aşkın, geçen yıl Türkiye genelindeki trafik kazalarında yüzde 6'lık bir azalma olduğunu, bu rakamın İzmir özelinde ise yüzde 21 olduğunu belirtti.



Her yıl meydana gelen trafik kazalarında yaklaşık 1700 yayayın hayatını kaybettiği Türkiye'de, geçen yıl ekim ayında Karayolları Trafik Kanunu'nun bazı maddelerinde düzenlemeye gidildi. Yaya güvenliğini ön plana çıkaran düzenlemeler kapsamında, yaya ve okul geçitlerinden geçecek olan sürücülerin, geçitlere yaklaşırken durması ve yolun karşısına geçecek olan yayaların ilk geçiş hakkına sahip olması zorunluluğu getirildi. Yapılan düzenlemeler sonrasında, Emniyet Genel Müdürlüğü de 2019 yılını, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla, yaya öncelikli trafik yılı ilan etti ve ülke genelinde bir takım çalışmalar başlattı. Bu çalışmalar kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü de yıl boyu sürmesi planlanan kampanya açtı. Bugün saat 12.00'de, Halit Ziya Bulvarı'nda başlayan kampanyada bir araya gelen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis şefi, araç sürücülerini durdurup çeşitli uyarılar ve hatırlatmalarda bulundu. Ayrıca araç sürücülerine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler de dağıtıldı. Alsancak Salih İşgören İlkokulu öğrencileri de ellerinde pankart ve dövizlerle gelerek, sürücülerle konuştu. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, geçen yıl Türkiye genelindeki trafik kazalarında yüzde 6'lık bir azalma olduğunu, bu rakamın İzmirde ise yüzde 21 olduğunu belirterek, "Güzel İzmirimizde trafik konusunu önemseyenler olarak bir araya geldik. Bütün ülkemizde olduğu gibi İzmir'de de maalesef trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız oluyor. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı kampanyayla bunun önüne geçmek için çalışıyoruz. Umarım bunun meyvelerini alırız" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



----------



Hüseyin Aşkın'ın sürücülerle konuşmasından görüntü



Çocukların sürücülere broşür dağıtmasından görüntü



Yolun karşısına geçen engellilerden görüntü



Hüseyin Aşkın'ın açıklamalarından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber: Davut CAN – Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,



=====================



Kimlik bilgileri kopyalandı, hayatı karardı



Samsun'da balıkçı Bekir Kılıç'ın (55) kimlik fotokopisiyle adına kurulan şirketle, kredi çekildi, piyasaya 750 bin TL'lik çek kesilidi. Hakkında başlatılan 40 dolayında icra takibi ile hayatı kararan ve 3 kez cezaevine girip çıkmak zorunda kalan Kılıç, 15 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, beraat etti. Kılıç, "15 yıl geçti ama cezasını hala çekiyorum" dedi.



Kentte, baba mesleği olan balıkçılık yaparak geçimini sağlayan evli ve 4 çocuk babası Bekir Kılıç, 2004 yılında kimlik bilgilerinin kendisinden habersiz kullanılarak adına İstanbul'da şirket kurulduğu bilgisine ulaştı. Yaptığı araştırmalarda adına haberi olmadan şirket kurulduğu, banka kredisi çekip, piyasaya ise 750 bin TL'lik çek kesildiğini öğrenen Kılıç'ın hayatı karardı. Hakkında 40 dolayında icra takibi başlatılan ve 3 kez cezaevine girip çıkan Kılıç, hukuk mücadelesi başlattı. 15 yılın sonunda adına sahte belgelerle işlem yapıldığı ortaya çıkan Kılıç, hakkındaki davalardan beraat etti.



'NE GÜCÜM NE İMKANIM KALMADI'



Kendisinin haberi olmadan kurulan şirketle, vurgunlar yapıldığını belirten Kılıç, 15 yıldır çile çektiğini ifade etti. Kılıç, "Barınakta, geçimini sağlayan bir balıkçıyım. Her vatandaş gibi ben de resmi kurumlarda veya özel kuruluşlarda kimlik fotokopisi vererek işlem yapıyorum. Kimin eline geçtiyse, birileri benim hayatımı bu hale getirdi. Şu ana kadar en az 40 tane davadan beraat kararım vardır. Benim kimlik bilgilerim kullanılarak İstanbul'da yeni bir kimlik düzenlenmiş. Tanımadığım birinin fotoğrafı ve benim kimlik bilgilerim kullanılarak şirketler kurulmuş, krediler çekilmiş, çek alınmış. 2004 yılı içinde 3 aylık dönemde vurgunlar yapılmış. Üzerinden 15 sene geçti fakat cezasını hala ben çekiyorum. O dönemden beri bana gelen tebligatları takip etmek bile mümkün değil. Hele ki geliri dar olan birinin bunları karşılamaya ne gücü ne de imkanı yeter" dedi.



'DAVALAR BENİ YIPRATTI'



Bir işlem için gittiği Noter'de olan biteni anladığını kaydeden Kılıç, "Notere gittiğimde benim kimliğim sahte olduğunu ve yenisinin çıkarıldığı söylendi. Ben balıkçıyım, başka da bir gelirim yok. Bankalar benim kimlik bilgilerimi kullanan bu kişiye çek vermiş, kredi vermiş, iş yeri açmak için vergi levhası bile alabilmişler. Avukatlara para yetiştiremiyorum. En basit dava için bin lira para gidiyor. Bazen haftada 4-5 dava geliyor adıma. Benim bunların tamamını takip etmeye ne maddi ne de manevi gücüm kalmadı. Eğer gelen borçların hepsini ödemeye kalksak 750 bin TL ödeme yapmam gerekecekti. Bir insana bu kadar eziyet olmaz. Bu davalar beni yıprattı" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



--------



-Bekir Kılıç'ın gemide ki çalışmalarından detaylar



-Röportaj



(SURE: 04.56 DK) (BOYUT: 442 MB)



Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,



====================



Taksiyi gasp eden kadın Osmangazi Köprüsü gişelerinde yakalandı



Bursa'da bindiği taksinin şoförünü etkisiz hale getirip, taksiyi alarak uzaklaşan Sebahat D. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sebahat D. ifadesinde İstanbul'da gizli bir işinin olduğunu ve taksi şoförünün kendisini İstanbul'a götürmek istememesi üzerine boğazına aracın anahtarını dayayarak aracı gasp ettiğini öne sürdü.



Olay, gece yarısı merkez Yıldırım ilçesi Bursa Çevre Yolu girişinde meydana geldi. Bursa Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü önünde bekleyen Barbaros Temel'in kullandığı 16 T 0701 plakalı taksiye binen Sebahat D., İstanbul'a gitmek istediğini söyledi. Barbaros Temel, aracı Samanlı Mahallesi'nde yol kenarına çekerek, mesafenin uzak olduğunu belirtip, Sebahat D.'den bir miktar para istedi. Bunun üzerine Sebahat D., Temel'i şok cihazıyla etkisiz hale getirdi, ardından da el frenini çekti, aracın anahtarını alıp indi. Temel de peşinden indi. Bu sırada Sebahat D., Temel'in boğazına bıçak dayadı, ardından da tekme atıp yere düşürdü. Taksinin direksiyonuna geçen Sebahat D., İstanbul istikametine doğru hareket etti. Barbaros Temeli'nin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sebahat D.nin kullandığı taksi, Osmangazi Köprüsü gişelerinde polis ekiplerince durduruldu. Gözaltına alınan Sebahat D., buradaki işlemlerinin ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.



Sebahat D., emniyet ekiplerine verdiği ifadede ise İstanbul'a gizli bir iş için gitmek istediğini söylediği öğrenildi. Sebahat D. ifadesinde taksicinin kendisini İstanbul'a götürmek istememesi üzerine aracın anahtarını taksicinin boğazına dayayarak aracı aldığını ve daha sonrasında oradan uzaklaştığını belirtti. Daha önceden uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu satmaktan sabıkası bulunan Sebahat D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü dökümü;



-------------



-Emniyetten kadının çıkış görüntüleri



Süre: 29 saniye, Boyut: 7 MB



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



===================



Öğrenciler, Vali Balcı'dan düdük alabilmek için birbirleriyle yarıştı



İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmesi kapsamında "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla Tokat'ta etkinlik yapıldı. Öğrenciler etkinlik sırasında Tokat Valisi Ozan Balcı'dan kırmızı düdük alabilmek için birbirleriye yarıştı.



İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmesi kapsamında "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla Tokat'ta etkinlik yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve öğrenciler katıldı. Vali Balcı, Cumhuriyet Meydanı'nda sürücülere "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" yazılı broşür dağıtarak sürücüler ile sohbet etti. Vali Balcı, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun liderliğinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz, tüm Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşları bu sene yaya öncelikli trafik yılı konsepti altında 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' başlığı altında eylem yapıyoruz. Bugün Tokat'ta 52 noktada 17 emniyet ekibimiz, 112 personelle de bu eylemi gerçekleştiriyor. Bu sene yaya yılı. Öncelik yayanın. Bütün sürücülere şunu belirtmek istiyorum, bu sene trafikte önceliği yayalara vereceğiz. Bu bizim kültürümüzde de var. Tabiatımızda da var. Bunu da zaten ziyadesiyle de yapıyorlar. Tokatlı hemşehrilerimiz de uyuyor buna" dedi.



Vali Ozan Balcı konuşmasının ardından, sohbet ettiği öğrencilere kırımızı düdük dağıttı. Bu sırada öğrenciler Vali Balcı'dan düdük almak için birbirleriyle yarıştı. Vali Balcı'nın yardımına ise korumaları yetişti.



Görüntü Dökümü:



--------------



-Etkinlikten görüntüler



-Uygulama görüntüleri



-Valinin öğrencilere düdük dağıtması



-Öğrencilerin düdük almak için birbiriyle yarışmaları



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,



================



Sarıgöl'de 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesine destek



İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan proje Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de uygulandı.



Trafik kazalarında her yıl yaklaşık bin 700 yayanın hayatını kaybetmesi üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yaya kazalarına yönelik bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile 'yaya öncelikli trafik' anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken 'yavaşlamak', buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermek zorunlu hale geldi.



Bakanlığın bu projesine Sarıgöl'de de destek geldi. Sarıgöl Hükumet Konağı önünde uygulamalı olarak yapılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesine Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, MHP'li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Seydi Kazez, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Arif Çelik, trafik polisleri, jandarma trafik ekipleri, Sarıgöl Belediyesi Zabıta ekipleri ile vatandaşlar katıldı. Kaymakam Kılınç ve beraberindekiler, buradaki yaya geçidinde araçların yavaşlamasını fırsat bilip, birlikte yolun karşısına geçip proje kornusunda farkındalık yaratmaya çalıştı. Sürücüler, proje konusunda bilgilendirildi.



Kavşak giriş ve çıkışlarında, okul ve yaya geçitlerine yaklaşırken sürücülerin yavaşlamaları gerektiğini belirten Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, "Öncelik yayalarda trafik projesi kapsamında Sarıgöl'de uygulama başlattık. Yayalar için yaralanma ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarda ciddi bir azalma olacağını düşünüyorum. Bu medeni trafik kültürünü edinmemizde fayda var" dedi.



Sarıgöl İlçe Jandarma ile Alaşehir İlçe Jandarma Trafik ekipleri de Sarıgöl'ün kırsal Çanakçı Mahallesi'nde yol kontrolü yapıp, yaya geçidinde sürücülere ve yayalara pnoje hakkında bilgi verdi. Uygulama, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı, destek buldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



---------



-Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç'ın açıklaması



-Sürücü ve yayaların bilgilendirilmesi



-Projenin uygulanmasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN/ SARIGÖL (Manisa),

