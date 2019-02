Dha Yurt Bülteni -12

Suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 1'i polis 31 zanlı adliyeye sevk edildi



Adana'da 2014 yılından bu yana meydana gelen bir kısım yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti gibi eylemlere adı karıştığı iddia edilen suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 1'i polis, 31 zanlı adliyeye sevk edildi.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek' 'Suç örgütüne üye olmak', 'Kasten yaralama', 'Ev ve işyeri kurşunlanması', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Uyuşturucu madde ticareti yapma', '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarını işlediği iddia edilen kişilerin bulunduğu 42 adrese 7 Şubat'ta şafak operasyonu düzenledi. 44 kişi hakkında yakalama emri bulunan operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. 2014 yılından bu yana kentte meydana gelen bir kısım yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti gibi eylemlere katıldığı iddia edilen, aralarında bir polisin de bulunduğu şüpheliler Adana Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanmalarının ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



AK Parti'nin Diyarbakır adayı Atilla: Zafer sancağını surlarda dalgalandıracağız



AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cumali Atilla, kenti yeniden inşa edeceklerini belirterek, "Bütün çalışmalarımızı tevazu, samimiyet ve gayretle yerine getireceğiz. AK Parti'nin zafer sancağını surlarımızda dalgalandıracağımıza inanıyorum" dedi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cumali Atilla, Kayapınar ilçesinde, seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı. Açılışa AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ile AK Parti'li 17 ilçe belediye başkanı adayı ve çok sayıda partili katıldı. Açılışta konuşan Atilla, kentte görevde olduğu 2 yıllık sürede, önceki yönetimlerin yaptıklarının tamamından daha fazla eseri, projeyi ve hizmeti borçlanmadan hayata geçirdiklerini söyledi. Milletin parasını millete harcadıklarını belirten Atilla, şöyle konuştu:



"Kadim Diyarbakır'ın tarihinden aldığımız güç ve maneviyatla medeniyet ve şehir ana bağlamında Diyarbakır'ı yeniden inşa edeceğiz. Diyarbakır'ı yeni şehircilik vizyonuyla buluşturacağız. Diyarbakır'ı daha yaşanabilir, çevreci, ihtiyaçlara cevap veren, kültürel mirasına sahip çıkan, imar ve şehircilikte örnek olan bir şehir haline getireceğiz. Bütün çalışmalarımızı tevazu, samimiyet ve gayretle yerine getireceğiz. Bu kez AK Parti'nin zafer sancağını surlarımızda dalgalandıracağımıza inanıyorum. Birlikte aynı heyecan ve aşkla çalışıp, Allah'ın izniyle Diyarbakır'ı hak ettiği yere taşıyacağız. Birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız."



EKER: BU ŞEHRİ YIKANLARA, DİYARBAKIR HAKKINI HELAL ETMEYECEK



Cumali Atilla'nın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Eker, kentin kaderine sahip çıkılması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:



"Şartlar uygun, şartlar müsait. Kimse sizin iradenize ipotek koyamaz. Kendi irademize, kendi demokratik talebimize uygun bir tutum takınalım ve bu defa Diyarbakır'ı 'ak belediyecilik'le buluşturalım ki dünya alem belediyecilik nasılmış, şehir nasıl güzelleşirmiş görsün. Diyarbakır buna uygun. Diyarbakır'ın şartları buna müsait. Eğer Cumali Atilla'yı büyükşehir belediye başkanı, AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını da seçersek Diyarbakır; güzel günler görecek, barış ve huzur görecek. Allah'ın izniyle annelerin gözyaşları dinecek, babaların yürek yangınları sönecek, evimiz barkımız tekrar huzur bulacak. Aşımız inşallah artacak, işimiz artacak. Biz bunun için varız. Bizim siyasetteki varlığımız bunun içindir. Merkezi hükümette AK Parti hükümeti, Türkiye'yi bir yere taşıdı. İnanılmayacak şekilde Türkiye'de her sahada ilerleme sağlandı; ama Diyarbakır Belediyesi, bunları Diyarbakırlılar için geçmişte yerine getirmedi. Gönderilen paraları doğru yerde harcamadı; çünkü onların böyle bir derdi yok. Onlar, gözyaşı ve kan daha artarsa kavga ve şiddet daha çok artarsa terör örgütü galip gelirse, diye başka bir şeyin hülyasını görmeye başladılar. Kan üzerinden görülen hülyanın hiç kimseye faydası olmadı, olmayacak. Biz kan ve gözyaşı değil, huzur ve barış istiyoruz. Bu şehri yıkanlara bu Diyarbakır, hakkını helal etmeyecek. Bu şehrin, Sur'un içine bombaları döşeyenler, buralara mayınları döşeyenler, masum Kürt gençlerin kanına girenlere bu şehir, bu toplum hakkını helal etmeyecek. Diyarbakır'ı örnek bir şehir yapmak için bu yola çıktık. Bunun için mücadele ediyoruz. 31 Mart bunun önemli bir tarihidir ve önemli bir aşamasıdır."



Perinçek: Ekonomik krizden kurtulmak için üretici baş tacı yapılmalıdır



VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Ekonomik krizden kurtulmak için üretici baş tacı yapılmalıdır. Türkiye'nin üretimini baltalayan siyasi açıklamalar yanlıştır" dedi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, 'Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı' programına katıldı. Programda konuşan Perinçek, ekonomide yaşanan kriz nedeninin, ülke sanayicisinin kambur ilan edilmesi olduğunu söyledi. Kayseri başta olmak üzere birçok sanayi kentini pahalı ürettikleri iddiasıyla kambur ilan edildiğini öne sürülen Perinçek, "Türkiye vücudunu satmaya başladı. Borçlar ödenemez durumda olduğu için Türkiye'ye hacizci gelmiş durumda. Yılda 40 milyar dolar Türkiye'nin dış ticareti açık veriyor. Bu noktaya gelmesinin nedeni üreticinin suçlanmasıdır. Bundan kurtulmanın yolu, üreticinin yeniden baş tacı edilmesidir. Üretici bizim baş tacımızıdır. Türkiye'nin üretimini baltalayan siyasi her hamle yanlıştır. Tüketmek için üretmek gerekir. Bir ekonominin ilerlemesi ve dar boğazdan çıkması için üreticinin üretmesi gerekir. Zamanında üretmişiz. Kayseri'de uçak üretip, Hollanda'ya satmışız. 1970'li yıllarda motor, makine üretmişiz. 1980 sonrası ekonomimiz ne hale geldi" dedi.



'YERLİ ÜRETİCİYİ KORUMAMIZ GEREKİR'



Tarım üretiminin arttırılması için çiftçiye ucuz mazot, gübre, kredi verilmesi gerektiğini söyleyen Perinçek, "Zonguldak dağında kömür var, ancak biz Rusya'dan borçla kömür alıyoruz. Maliyetler yükselse bile tarıma, sanayi üretimine destek vermektir. Danalar bostana girmesin. Yerli üreticiyi korumamız gerekir. Dışarıdan saman, et, buğday, canlı hayvan almamalıyız. Yapamadıklarımızı almalıyız ve yapmayı öğrenmeliyiz" diye konuştu.



İznik Gölü'ne karışan derenin rengi siyaha döndü



BURSA'da İznik Gölü'ne karışan derenin rengi, siyaha büründü. Çevre sakinleri, deredeki renk değişikliği ile çevreye yayılan kötü kokunun kaynağının araştırılması istendi.



İznik Devlet Hastanesi'nin yakınlarından İznik Gölü'ne karışan derenin rengi, siyaha döndü. Dereden yayılan kötü koku ise çevre sakinlerini rahatsız etmeye başladı. Hafta sonu tatilinde göle balık tutmaya gidenler, deredeki kirlilikle karşılaşıp, rahatsız oldu.



İlçe sakinlerinden Ahmet Altuntaş, "Medeniyetler başkenti böyle mi olur? Ben buraya balık tutmaya geldim. Senelerin esnafıyım, İznik'te böyle bir rezalet görmedim. Bu pislik nereden geliyor, araştırılması lazım. Bu kirliliğin sorumluları cezalandırılmalı" dedi.



Sarıgöl'de şenlik havasında deve güreşi







MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen deve güreşleri şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.



Savran Ahmet Deve Güreşi Arenası'ndaki güreşlere Ege Bölgesi'nin çeşitli yerlerinden 80 namlı deve katıldı. Ücretsiz olan güreşlere, havanın da güzel olması nedeniyle ilgi büyük oldu. Bazı vatandaşlar güreşleri, traktör römorkları ve kamyonet kasaları üzerinde piknik yaparak izledi. Sarıgöl Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk, güreşler öncesinde arenayı dolduran kalabalığı selamladı. Güreşler boyunca açılan stantlarda, deve sucuğu, deveci poşusu ve dekoratif develer satıldı. Güreşlerin sonunda dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi. Güreşleri, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca, Sarıgöl Yörükleri ve Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Hüdaverdi Kaya, Sarıgöl Yörük Beyi Hali Aslan da izledi.



Gaziantep Polisgücü - Grunwald Poznan: 6 - 5



Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Şampiyonlar Ligi Trophy'deki son maçında Polonya'nın Grunwald Poznan ekibini 6-5 mağlup etti.



Zelina Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda grup maçlarının tamamlanmasının ardından başlayan dörtlü final mücadelelerinin son karşılaşmasında Gaziantep Polisgücü, Polonya ekibi ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan ve peş peşe bulduğu goller ile 2-0 öne geçen Gaziantep temsilcisi, daha sonra rakibinin gollerine engel olamayınca ilk yarı 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Çekişmeli geçen ikinci yarı sonunda gülen taraf Gaziantep oldu ve zorlu müsabakadan 6-5 galibiyetle ayrıldı.



Şampiyonayı 18 puanla tamamlayan Gaziantep ekibini son maçında Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Babür Hızlan, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Gaziantep Polisgücü Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ile az sayıda Türk taraftar da yalnız bırakmadı.



Büyükelçi Hızlan, Federasyon Başkanı Karakan ve Kulüp Başkanı Kaplan, karşılaşma sonunda Polisgücü Hokey takımı oyuncularını kutladı.



