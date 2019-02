Dha Yurt Bülteni -12

İnşaatın asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın öldüADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Seher Çıra (81) hayatını kaybetti.

İnşaatın asansör boşluğuna düşen yaşlı kadın öldü



ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen Seher Çıra (81) hayatını kaybetti.



Olay öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kontrol için gelen inşaat bekçisi, asansör boşluğunda hareketsiz yatan kadını görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Öğle saatlerinde evinden çıkan Çıra'nın inşaat alanına girdiği ve dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştüğü tahmin ediliyor. Yaşlı kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



Olay yeri



İnşaat halindeki bina



Polislerin olay yerindeki incelemesi



Olay yerinde bekleyen insanlar



Ölen kadının tabutunun cenaze arabasına konulup götürülmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)



==============



2 gündür kayıptı, çıplak cesedi dere kenarında bulundu



MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Şehmus Boz'un (24) cansız bedeni çıplak halde dere kenarında bulundu.



Olay, öğle saatlerinde ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Hocaköy yakınlarında meydana geldi. Bölgeye giden köylüler, Zergan deresinin kenarında hareketsiz halde yatan çıplak kişiyi görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma, çıplak halde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerinde ve ceset üzerinde araştırma yapan ekipler, cesedin Şehmus Boz'a ait olduğunu tespit etti. Ceset otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Ailesine acı haber verilirken Şehmus Boz'un 2 gündür kayıp olduğu öğrenildi.



Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:



---------------------------



Olay yerinden görüntü



Jandarma ekiplerinin incemeleri



Bekleyen köylüler



Cenazenin araca alınması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEP (Mardin),



===================



Yüksekova'da 'ekmek parası' ipin ucunda



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde binaların çatısında biriken kar, bazı kişiler için ekmek kapısı oldu. Bellerine ip bağlayarak önlem alıp çatılardaki karı temizleyen işçiler, günde 100 TL kazandıklarını söyledi.



Kışın sert geçtiği, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Yüksekova'da yaz aylarında genellikle inşaatta çalışan işçiler, kışın gelmesiyle çatılardaki karı temizleyerek geçimini sağlıyor. Önlem aldıktan sonra çalışmaya başladıklarını söyleyen işçiler, günde yaklaşık 100 TL kazanıyor.



BELLERİNE İP BAĞLAYIP ÇATIYA ÇIKIYORLAR



İşçiler, çıktıkları çatılarda düşmemek için bir ucunu beline bağladığı ipin diğer ucunu çatıdaki baca, demir ya da başka bir noktaya sabitliyor. İşçilerden Servi Bingöl, kış aylarında çatılarda biriken karları temizleyerek aile bütçelerine katkıda bulunduklarını söyledi.



Bingöl,"Çocuklarımızı geçindirmek için bazen ölümü göze alarak çalışıyoruz. Belimize ip bağladıktan sonra çatılardaki karları temizlemeye çalışıyoruz.Tehlike arz etmeyen bazı bina çatılarında ise ip bağlamadan çalışıyoruz."dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



-Çatıdaki biriken kar yığınları



-Kar yığınları temizleyen vatandaşlar



-Beline bağladıkları ip



-Çevreden genel detaylar



-Servi Bingöl ile röportaj



-Detaylar



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),



=================



Çin'e Doğu Türkistan protestosu



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri'ne uyguladığı baskıcı politikalar yürüyüş ile protesto edildi. Belediye Meydanı'nda Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü konu alan bir de fotoğraf sergisi açıldı.



Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar, Nazilli'de, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'na (Türkiye Kamu-Sen) bağlı Türk Eğitim-Sen Nazilli Şubesi tarafından protesto edildi. İlk olarak Belediye Meydanı'nda, Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur Türkleri'ne karşı yapılan işkence ve baskılara dikkat çekmek için fotoğraf sergisi açıldı. Burada konuşan Türk Eğitim-Sen Nazilli Şube Temsilcisi Olgun Ergün, Uygur Türkleri'ne yapılan soykırım ve zulümlerin herkesi derinden etkilediğini söyledi. Ergün, "'Müslümanlar birbirinin kardeşidir' diyen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in bu sözüne binaen bütün Türk İslam coğrafyasını, Kızıl Çin'in karşısına kardeşlerimizin yaşama hakkını, özgürlüğünü savunmaya çağırıyoruz. Doğu Türkistan Türk toprağıdır. Zulme, işkencelere boyun eğmeyen, değerlerini, inançlarını yaşatmaya çalışan kardeşlerimizin yalnız olmadığını Türkiye'den haykırıyoruz" dedi.



Türk Eğitim-Sen Aydın Şube Başkanı Rıdvan Naci Devli de, "Türk milletinin bir bütün olduğunu en uzak coğrafyadaki bir Türk kardeşimizin eline bir diken batsa, bizim yüreğimize de kılıç saplandığını herkese anlatmak durumundayız. Bu bir insanlık problemidir. Herkesi, bu problemin çözülmesi için katkı da bulunmaya davet ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından alanda toplanan kalabalık, Uzun Çarşı güzergahını takip ederek yürüdü, Yürüyüş boyunca kalabalık Türk ve Doğu Türkistan bayrakları taşıdı. Esnaf ve çevredeki vatandaşlar da yürüyüşe alkışlarla destek verdi. 2 kilometrelik yürüyüş, başladığı noktada sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Nazilli Belediye Meydanı'ndan açılan Doğu Türkistan'daki zulmü konu alan serginin görüntüsü



-Yürüyüşten görüntü



-Türk Eğitim-Sen Nazilli Şube Temsilcisi Olgun Ergün'ün açıklaması.



-Türk Eğitim Sen Aydın Şube Başkanı Rıdvan Naci Devli'in açıklaması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),



==========================



Çorlu'daki tren kazasında ölen Beren bebeğin adı yaşatılıyor



TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında ölenlerden 6 aylık Beren Kurtulmuş'un adı Ergene İlçesi Belediyesi tarafından yapılan kapsamlı çocuk kreşine, 'Beren Bebek Çocuk Akademisi' olarak verildi. Acılı baba Melih Kurtulmuş, "Biran önce de mahkeme sürecine ait iddianame de hazırlanıp yargı süreci de başlarsa sorumlular da cezalarını çekerse içimiz huzura kavuşacak" dedi.



Ergene Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi'nde yapımına 1 yıl önce başladığı 100 çocuk kapasiteli içinde eğitim salonları, uyku odası, oyun odalarının bulunduğu gündüz bakım evinin açılışı gerçekleştirdi. Belediye Meclisi tarafından gündüz bakım evine Çorlu ilçesi yakınlarında, 8 Temmuz 2018 günü meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişiden en küçüğü olan 6 aylık Beren Kurtulmuş adını verildi. Açılışa Ergene Belediye Başkan Vekili Merdin Cantaş, Beren bebeğin babası Melih Kurtulmuş ile ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Merdin Cantaş, "Tren kazasında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha göstermesin. Burada Beren bebeğimizin ailesine sabırlar diliyorum. Diğer ailelere sabırlar diliyorum. Belediye olarak bölgemize böyle güzel bir hizmeti kazandırdığımız için çok mutluyuz. Adını da Beren bebeğimizin adını verdik. Burada 100 çocuğumuz eğitim alacak, 1 müdür, 4 öğretmen ve 100 çocuk kapasiteli bir eğitim yeri. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



'ÇOK MUTLU OLDUM'



Kazada eşi Derya, 6 aylık kızı Beren Kurtulmuş ile birlikte baldızını ve eşinin yeğenini kaybeden Melih Kurtulmuş, çok duygulandığını ve mutlu olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "8 Temmuz 2018 tarihinde yaşanan tren kazasında kaybettiğimiz canımızdan birisi de benim kızım Beren'di. Ergene Belediyesi böyle güzel bir kreş, gündüz bakım evi yaparak kızımın adını vermesi beni çok mutlu etti, onurlandırdı. Ergene Belediyesi ve Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e çok teşekkür ediyorum. Biz bir yandan adalet sürecinin başlamasını beklerken, adalet arayışını sürdürürken böyle güzel haberlerin olması da bizi mutlu ediyor. Biran önce de mahkeme sürecine ait iddianame de hazırlanıp yargı süreci de başlarsa, sorumlular da cezalarını çekerse içimiz huzura kavuşacak" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Kreşten detaylar



-Baba Melih Kurtulmuş ile röp.



-Beren bebeğin fotosu



-Baba kazadan kurtulan oğlu Kemal ile oyun oynaması



-Okul içinden görüntüler



-Kurdele kesimi



-Açılıştan genel ve detaylar



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), -



=========================



Bolu'da 'Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Sektör Zirvesi'







Murat KÜÇÜK/BOLU, - BOLU'da, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın öncülüğünde, 'Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Sektör Zirvesi' düzenlendi. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Artık giderek insansız sistemlerinin hayatımıza daha çok girdiği, birbiriyle konuşan insan- makine sistem entegrasyonunun gelişiminin arttığı bir dünyaya doğru gidiyoruz" dedi.



Bolu Dağı'nda bulunan otelde düzenlenen 'Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Sektör Zirvesi'ne; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayisi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile dijital sektör ve yazılım firmalarının temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan İsmail Demir, "Günümüzde dünya ölçeğinde çeşitli ülkelerde konulan sıralandığında, bir ülkenin genelde güvenliği açısından kritik konuları nelerdir, diye sorulduğunda bu konuların başında siber güvenlik gelir. Bu ileride daha da önem kazanacak. Çünkü artık giderek insansız sistemlerin hayatımıza daha çok girdiği, birbiriyle konuşan insan- makine sistem entegrasyonunun gelişiminin arttığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu dünyada ancak iletişimle elektronik sistemlerin kartların çıktığı, yazılımların birbirleriyle giderek iç içe geçtiği, artık insanın kendi yeteneklerinin makinalar ve diğer sistemlerle beraber entegre çalıştığı bir dünyaya doğru giderken, bu dünyanın temel unsurları olan donanım, yazılım, akıl, düşünme yöntemlerinin kurgulanması gerekiyor. Daha bu yolun başındayız" diye konuştu.



En büyük hedeflerinin, siber güvenlik yapılanmaları içinde kendi kendine yeten ülke olmak olduğunu belirten Demir, "Bu zirvenin ve farkındalığının önemi ise yolun başında bazısında hatta geç kaldığımız konuların farkında olup, ülkemizin kendi milli güvenlik unsurları emniyeti, ticari güvenliği açısından alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmalarla ilgili bir an önce farkındalığın sağlanması, harekete geçirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde. Bu kapsamda siber güvenlik kümelenmesi bir sivil hareket olarak firmalarımız bazında bir hareket olarak başlatıldı. Sizler ne kadar güçlü olursanız, sizler geleceğe ne kadar güvenli bakarsanız, devletin bu beka unsuru olarak gördüğümüz geleceğe yönelik konularında ne kadar farkındalığının olduğunu ve sizlerin yanında olduğunu fark ederseniz bu yönde başarı sağlamış oluruz. Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren 100'e yakın firmanın iştirak ettiği, 40'a yakın üniversitenin öğrenci kulüpleriyle desteklediği kümelenmede, siber güvenlik yapılanmaları içerisinde kendi kendine yeten bir ülke olmamız en büyük hedeflerimizden birisi" dedi.



Siber güvenlik alanında tehditlerin sürekli değiştiğini de kaydeden Savunma Sanayii Başkanı Demir, şunları söyledi:



"Tüm dünya çapında tüm ülkelerin çalışmaları devam ediyor. Hiçbir ülke ben tamamen emniyetteyim, diyemiyor. Bunu sağlamak üzere de sürekli çalışma yapmanız ve sürekli olarak bu konuda dünyada olan gelişmeleri takip edip, tehditleri fark edip, tedbir almanız gerekiyor. Bu süreç sürekli devam eden bir şey. Yani bugün 'Her şey oldu, bitti, tamam, emniyetteyiz' demek hiçbir ülke açısından söz konusu değil. Çünkü tehditler sürekli değişiyor. Bu anlamda söylenmesi gereken şey, sürekli dünyadaki ülkelerin geldikleri teknolojiyi takip etmek gerekiyor."



Çalıştay, yıl içinde başarı gösteren sektör temsilcilerine ödül verilmesiyle sona erdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Salondan detaylar



-Prof. Dr. İsmail Demir'in konuşması



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



=================



Edirne'de kadınlar, stresten uzaklaşmak için kahkahalar attı



EDİRNE'de kadınlar stresten uzaklaşmak için düzenlenen etkinlikte kahkahalar attı.



Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneği (EKAMEDER) Başkanı, Kahkaha Yogası lideri Hülya Bodur'un öncülüğünde 'Kadınlarla Kahkaha Matinesi' isimli etkinlik gerçekleştirildi. İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen etkinliğin ikincisinde çok sayıda kadın bir araya gelerek hem doğru nefes alıp verme teknikleri öğrendi hem de kahkaha atarak günlük yaşamın stresinden uzaklaştı.



Etkinlikte eğitimleri Kahkaha Yogası eğitmeni ve Kahkaha Dünya Elçisi Şengül Demir verirken, EKAMEDER Başkanı ve Kahkaha Yogası lideri Hülya Bodur da eşlik etti. Kentte bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikten önce 'Kahkaha Yogası' hakkında bilgi veren Şengül Demir, söz konusu tekniğin birçok rahatsızlığa da iyi geldiğini söyledi.



'TÜRKİYE'DE KAHKAHAYI VE SEVİNCİ YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ'



Kahkaha atmanın her şeye iyi geldiğini ve Türkiye'de kahkaha sevincini yaygınlaştırmak istediğini belirten Şengül Demir, "Aslında kahkaha yogası her şeye iyi gelir. Ben kahkaha hocasıyım öncelikle kendim için de buraya geldim. Genel olarak hastalık bazında tansiyon, şeker hastalarına, uyku durumlarına ve bağışıklık sistemine çok iyi gelen bir teknik. Biz de zaten kahkaha yogası liderleri yetiştiriyoruz aynı zamanda ve bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Burada da kadınların stres yönetimine, motivasyonuna ve özellikle iç motivasyonlarına katkı sunmak istiyoruz. Kahkaha yogası doğru nefes vermek demek. Çünkü biz doğduğumuzda öğretilmiş iki şey vardır; birisi nefes almak ikincisi gülümsemek. Sonra ne oluyor? Nefesi ve kahkahayı unutuyoruz. Yapma, etme deyince nefesimiz göğsümüze geliyor. Üniversiteye gidiyoruz, yönetici oluyoruz, bir sürü ceket giyiyoruz ve kahkaha atamıyoruz. Ortalama yetişkinler artık 15 kere kahkaha atabiliyor. Bizim amacımız da Türkiye'de kahkahayı, neşeyi ve sevinci tekrar yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.



'AMAÇ DOĞRU NEFES ALARAK ZİHNİ RAHATLATMAK'



Kahkahadaki amacın doğru nefes almak olduğuna vurgu yapan Demir, "Kahkahadaki amaç aslında doğru nefes alıp vermek, yani burada yaptığımız şey zihnimizi kandırmak, zihnimizi rahatlatmak ve stresimizi biraz dağıtarak bunu sevince dönüştürmek. Bugün burada aslında çocukluğumuza dönüp oyun oynamaya başlayacağız. Ardından yaygınlaşan bir kahkaha sesiyle kendimizin sevincini keşfedeceğiz. Bizler stresli olduğumuzda çözümlere odaklanamıyoruz, yeni kapılar açamıyoruz. Neredeysek orada kalıyoruz. Kahkahayla çözümlere de kapılar açıyoruz. Buradaki amaç şu; aslında sevinçli olmak için bir sebebe ihtiyacımız yok ama mutluluk için bir hedef var. Bu seanstan sonra aslında herkes sevinçli olacaklar. Sağlık açısından kendilerini iyi hissedecekler ve böylelikle de hayata daha farklı bakış açılarından bakabilecekler" dedi.



Kahkaha atarak stresten kurtulmak isteyen kadınlar Şengül Demir'in öncülüğünde hep beraber çalan müzik eşliğinde önce oynadılar ardından değişik etkinliklerle kahkaha attılar.



Görüntü dökümü:



Kadınların bir araya gelmesi



Şengül Demir ile röp.



Düzenlenen etkinlik



Kadınlardan detay



Muhabir Ali Can Zeray, anons.



Farklı açılardan görüntü



Kadınlar ile röp.



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

