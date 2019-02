Dha Yurt Bülteni -12

Müze inşaatında iskele çöktü: 2'si ağır, 8 işçi yaralıAdana Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu 2'si ağır, 8 işçi yaralandı.

Müze inşaatında iskele çöktü: 2'si ağır, 8 işçi yaralı



Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu 2'si ağır, 8 işçi yaralandı.



Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Yeni Arkeoloji Müzesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Müzenin ikinci etap inşaatında, üzerinde işçilerinde bulunduğu iskele çöktü. Büyük gürültüyle yıkılan iskelenin altında kalan 8 işçi yaralandı. İşçiler, ihbar üzerine gelen CANKUR ekipleri tarafından çöken iskelenin altından çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan işçilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Müzenin içinden görüntüler



Gazetecilere tepki göstermeleri



Müzenin dışından görüntüler



Ambulansların giriş çıkışları



İtfaiye araçları



SÜRE: 01'41" BOYUT: 186 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK- Ceyhun ÖZER-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,



=============



Boşandığı kadını öldüren şüpheli, ormanda yakalandı



Tokat'ın Niksar ilçesinde 1 yıl önce boşandığı Alev Yıldırım'ı (28) zorla otomobile bindirip kaçırdıktan sonra av tüfeğiyle vurarak öldüren Muammer G. (40), jandarma ekiplerince Erbaa'da ormanlık alanda yakalandı. Alev Yıldırım'ın cenazesi toprağa verilirken, olayda şüpheliye yardım ettikleri ileri sürülen 2 kişi daha gözaltına alındı.



Olay, önceki gün Niksar ilçe merkezinde meydana geldi. İşsiz Muammer G., 1 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Alev Yıldırım'ı ilçedeki Alparslan Türkeş Parkı yakınlarında zorla otomobile bindirip götürdüğü Çimenözü köyü yakınlarında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gece saatlerinde polisi arayan Muammer G., eski eşini öldürüp cesedi de Çimenözü köyü yakınlarında bıraktığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, köy yakınlarında Alev Yıldırım'ın cesedine ulaştı. Muammer G.'nin eski eşini kaçırırken kullandığı otomobil ise Erbaa ilçesinde terk edilmiş bulundu.



Jandarma ve polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı takip sonucu Muammer G., sabaha karşı ilçeye bağlı Sütlüce köyü yakınlarında ormanda saklanırken yakalandı.



TOPRAĞA VERİLDİ



Eski kocası tarafından kaçırılıp öldürülen Alev Yıldırım'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tokat Devlet Hastanesi'nden alınarak Niksar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Polis ve Jandarma ekipleri Niksar Devlet Hastanesi'nin önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Yıldırım'ın cenazesini daha sonra hastane morgundan yakınları alıp Merkez Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Alev Yıldırım'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yıldırım'ın 2 çocuğu ise cenaze namazının kılındığı camiye getirilmedi. Kılınan cenaze namazının ardından Alev Yıldırım, Şehir Mezarlığında toprağa verildi.



2 KİŞİYE DAHA GÖZALTI



Bu arada şüpheli Muammer G.'nin Alev Yıldırım'ı kaçırmasına ve olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla ilçede Ö.Ç. ve M.A. adlı iki şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Muammer G. ve iki şüphelinin sorgusu devam ediyor.



Görüntü Dökümü



---------



-Jandarmanın güvenlik önlemleri



-Cenaze namazından görüntü



-Cenazenin uğurlanması



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/NİKSAR(Tokat),



==================



Adıyaman'da öğrenci servisleri çarpıştı: 8 öğrenci yaralı



Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğrenci taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 öğrenci hafif yaralandı.



Kaza, öğleden sonra Kahta'ya bağlı Göçeri köyü yakınlarında meydana geldi. Taşımalı eğitim gören öğrencileri Aktaş köyünden Göçeri köyüne taşıyan Mustafa Adak yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs ile karşı yönden gelen Nurettin Baş yönetimindeki plakası öğrenilemeyen öğrenci servis minibüsü çarpıştı. Kazada, her iki minibüste bulunan Rümeysa Arslan (11), Nurseda Arslan (10), Merve Arslan (12), Mehmet Reşat Arslan (12), Mehmet Sinan Arslan (12), Seyit Ahmet Arslan (10), Eyüp Arslan (12) ve Zeynep Nur Arslan (11), yaralandı.



Yaralanan öğrenciler çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------



Kahta Devlet Hastanesi



Yaralı öğrenciler olayı anlatması



Acil girişi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB



Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)



===================



Kemer'i vuran hortumun görüntüsü ortaya çıktı



Antalya'nın Kemer ilçesini vuran ve üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) kaybolmasına neden olan hortumun görüntüsü ortaya çıktı.



Kemer Küçük Sanayi Sitesi'nde 24 Ocak'ta meydana gelen hortum, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın annesinin kullandığı otomobili Ağva Deresi'ne sürükledi. Araçtan çıkmayı başaran anne Ayla Akkın, hastanede bir süre tedavi görürken, Kader Buse Acar ise derede kayboldu. Karada, denizde ve derede Acar'ı arama çalışmaları yapıldı ancak herhangi bir sonuç elde edilemedi.



Küçük Sanayi Sitesi'nden geçen hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sitedeki esnafın çektiği görüntüler hortumun boyutu ve gücünü gözler önüne serdi. Devasa hortum sitenin içinden geçerken çatılardaki malzemeleri söküp, savurduğu görüntülere yansıdı. Hortum birkaç saniye içinde sitenin içinden geçip gitti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------



Hortumdan



Haber: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya),



=================



'Mardinli Marilyn'den eşekle kanepe taşınmasına tepki



MARDİN'de kanepeleri eşeğin sırtında taşıyan 2 kişi tepki çekti.



Önceki gün meydana gelen olayda, kimlikleri belirsiz 2 kişi, bir eşeğin sırtına onlarca kilo ağırlığındaki 2 kanepeyi yükleyerek taşıttı. Birinci Cadde'de eşekle kanepeleri taşıyan kişileri görüp peşinden koşan ve kentte ABD'li oyuncu Marilyn Monroe'ye benzerliğiyle dikkat çeken Melek Akarmut, tepki gösterdi. Eşeğin yürüyemez haldeki durumunu cep telefonu kamerasıyla kaydeden Akarmut'un tepki gösterdiği kişiler, "Seni ilgilendiren bir şey var mı?" diyerek yola devam ettiler.



Görüntü Dökümü:



--------------------------------



Kanepelerin eşekle taşınması



Kadının tepkisi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 65 MB



Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: MARDİN-DHA



==================



Kayseri'de terör operasyonunda 2 kişi adliyeye sevk edildi



Kayseri'de PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütüyle irtibatları oldukları belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden Suriye uyruklu 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Kayseri'de dün, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Polis Özel Harekatı (PÖH) katıldığı operasyonla terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütüyle irtibatları oldukları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünü bahane ederek eylem hazırlığı yaptıkları değerlendirilen 2'si Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan Suriye uyruklu A.E.B. ile M.M., ifadelerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabiplikte sağlık kontrolüne getirildi. Şüpheliler buradaki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Diğer 4 şüphelinin sorgularının ise devam ettiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü



------------



Zanlıların araçtan indirilmesi



-Adli Tıpta Sağlık kontrolüne götürülüşleri



-Zanlıların araçlara götürülmesi



-Detaylar



SÜRE: 1.44 BOYUT: 195 MB



KAYSERİ,



===============



Kolon kanserini sevgiyle yendiler



İzmir'de 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki kanser hastalarını ziyaret eden Kolostomili ve Ostomililer Derneği üyeleri, hastalığın tedavisinde en iyi ilacın moral olduğunu hatırlatarak tüm hastane çalışanlarına ve hastalara çiçek verdi.



İzmir'de 16 yıl önce kolon kanseriyle tanışan ve kalıcı stoma torbasıyla (vucüt dışında sindirim sistemini tamamlayan torba) yaşamaya başlayan Talat Cankıymaz (48), 5 yıl önce Kolostomili ve Ostomililer Derneği üyeleri ile birlikte 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle hasta ziyareti yaptı. Kolon kanserini yenen eşi Filiz Cankıymaz'ın (43) da eşlik ettiği ziyarette Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve dernek üyeleri de hazır bulundu. Kaymakam genel ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "İyi ki de gelmişiz. Talat Bey 17 yıldır kolon kanseri ama bizden daha enerjik. Hastalarımıza çok moral olduk. Talat Bey ve eşinin tüm Türkiye'ye örnek olabileceğini düşünüyorum" dedi.



2013 yılında kurduğu Kolostomili ve Ostomililer Derneği'ni kuran Talat Cankıymaz, her yıl 14 Şubat'ta bu ziyareti yaptıklarını söyleyerek "Biz damdan düşenin halinden ancak damdan düşen anlar, diyoruz. Onların yaşadıklarını ben çok yaşadım. Hallerinden anladığımız için onlara moral vermek istedik. Mutlu olduklarını sanıyorum. Onlara 'En iyi ilacın moral olduğunu unutmayın' dedik. 'Moralinizi bozmayın hayat herşeye rağmen yaşamaya değer' diyerek onlara çiçek verdik" dedi. Filiz Cankıymaz da bu anlamlı günün tüm hastalar için önemli olduğunu söyleyerek "Sevgiyle aşkla, mutlulukla bu hastalığı yenebiliriz. Hedefe mutlulukla yürüsünler. Aşk en güzel ilaç" diye konuştu.



'YEDİKLERİMİZE DİKKAT ETMELİYİZ'



6 yıl önce kolon kanseri ile tanışan Fahrettin Varol (70) da 1.5 yıl süren tedavi sürecinde ameliyatın ardından kemoterapi ve radyoterapi aldığını anlattı. Artık bitkisel beslendiğini ve asla sosis, sucuk, salam gibi konsantre ürünler tüketmediğini belirten Varol şunları söyledi:



"Stomalı olmak problem değil. Sıkıştığımız zaman tuvalet aramıyoruz ve tuvalet parası vermiyoruz. Buradaki dostlarımıza moral vermeye geldik. Herkesin bilinçli olması lazım. Yediklerimize dikkat etmeliyiz. Kansere sebep olan asitli yiyecek ve içeceklerden uzak duralım. Dernek olarak yaptığımız çalışmalarda bunları anlatıyoruz. Herkese sağlık dileriz, sevgililer gününüz kutlu olsun."



'YILLARCA KENDİMİ EVE HAPSETTİM'



63 yaşında olmasına ve 10 yıldır kolon kanseriyle mücadele etmesine rağmen hayata pozitif baktığını belirten dernek üyelerinden Neşe Büyükdoğan ise şunları anlattı:



"1997'de kardeşimi kaybettim ve 25 gün sonra kanser olduğumu öğrendim. Takipli hastayım. Stomayla yaşamak sürekli onu düşündüğünüzde çok zor. Ben yıllarca kendimi eve hapsetmiştim. Evin dışına çıkınca gayta kaçırırım diye korkuyordum. Artık lavabo aramaktansa kapı arkasında bile torba değiştirebiliyorum. Ben yaşıma göre deli doluyum. Yazın stomanın üzerine resimler çizip sallaya sallaya dolaşıyorum. Biz ikinci yaşamı yakaladık. Bize her gün sevgililer günü. İnsanı, doğayı, kediyi, köpeği çok seviyoruz. Genç hastalar biraz daha hassas. Onları motive etmeye çalışıyoruz. Bak benim torbam seninkinden güzel deyince büyük şaşkınlık yaşıyorlar."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------------



-Kaymakam Fatih Genel ve dernek üyelerinden görüntü,



-Dernek üyelerinin hemşirelere çiçek vermesinden görüntü,



-Kaymakamı Fatih Genel ile röp,



-Talat Cankıymaz ve eşi Filiz Cankıymaz ile röp,



-Fahrettin Varol ile röp,



-Neşe Büyükdoğan ile röp.



Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



===============



Şanlıurfa'da Sevgililer Günü'nde 49 çiftin nikahı kıyıldı



Şanlıurfa'da 49 çift, nikahlarının özel ve unutulmaz kılmak için 14 Şubat'ta nikah masasına oturarak 'Evet' dedi.



Şanlıurfa'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah günlerinin özel olmasını isteyen çiftler, Haliliye Belediyesi nikah dairesine başvurdu. Belediyeye başvuran çiftler, görevliler tarafından nikahları kıyılarak evlilik cüzdanları ise geline teslim edildi. 14 Şubat'ta nikah masasına oturan çiftler, unutulmaz bir tarih olması için bugünü beklediklerini ifade ederken, bazı çiftler ise bugünden habersiz oldukları Sevgililer Günü'ne tesadüfen denk geldiğini ifade etti. Nikah masasına oturan çiftlerin oldukça heyecanlı görünürken, 49 çift, nikah memurunun huzurunda Sevgililer Günü'nde çifte mutluluk yaşadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------



Haliliye Belediyesi Nikah Dairesine başvuran çiftler



Nikah memuru tarafından çiftlerin müracaatları alınması



Nikahı kıyılan çiftler



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 318MB



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

