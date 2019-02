Dha Yurt Bülteni -12

Bakan Kurum: Hakkari'ye 12 milyar liralık yatırım yapıldıÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hakkari'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum: Hakkari'ye 12 milyar liralık yatırım yapıldı



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hakkari'de bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, kentin sorunlarını yerinde görmek amacıyla geldiklerini belirterek, "AK Parti iktidarı döneminde Hakkari'ye yaklaşık 12 milyar liralık yatırım yapıldı" dedi.



Dün gece Hakkari'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün Valiliği ziyaret etti. Bakan Kurum'u Hakkari Valisi İdris Aybıyık, AK Parti Hakkari Belediye Başkanı Adayı Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdür S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ile kurum amirleri karşıladı. Ziyarette Bakan Kurum'a, Vali Akbıyık tarafından Hakkari yöresine ait, kilim ve bal takdim etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentin sorunlarını, yerinde görmek amacıyla geldiklerini belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Hakkari'ye Ak Parti iktidarı döneminde yaklaşık 12 milyar lira yatırım yaptığını belirten Kurum, kentin üç ana problemi olduğunu ifade etti. Bakan Kurum, şöyle konuştu:



"Hakkari'mizin üç ana problemi var. Bu üç ana problemlerden bir tanesi turizmin kullanılamamasından kaynaklı istihdam eksikliği, işsizlik. Buradaki sanayi ve turizmi artıracak projeleri valiliğimiz ile istişare ettik. Tüm bakanlıklarımızla üstümüze düşeni bu noktada yerine getirmek üzere projeler geliştiriyoruz. Mir Kalesi'ni bir regülasyon projesi yapmak üzere Cüneyt Başkanımız projeyi hazırladılar ve oraya bir regülasyon projesi yapıp inşallah bir millet bahçesi konsepti içerisinde vatandaşımızın oraya gidip geleceği, gezeceği bir projeyi haline getireceğiz. ve bu sayede bu bölgedeki turizmi ve istihdamı arttırma noktasında önemli bir proje olacak. Diğer önemli bir projemiz ise kayak tesisi ile alakalı pistinin uzatılması, aynı zamanda buraya bölgeyi hitap edecek bir otel projesinin de yapılması için valiliğimiz, özel idaremiz ve bakanlığımız ilgili birimleri bu projeyi de gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. Bunun dışında bölgedeki sanayiyi de arttıracak yeni organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi bölgeleri, tarımı daha organize hale getirecek bölgedeki kilimi, halıyı bütün ülkemizde, hatta yurt dışında pazarlayabilme imkanını ortaya koyacak atölyeleri de yine valiliğimiz ile birlikte koordine edeceğiz ve bunu da süre içerisinde inşallah yapıyor olacağız. Hakkari'nin diğer bir problemi ise konut problemi. Konut ile alakalı bugüne kadar bakanlığımız bağlı Toplu Konut Dairesi Başkanlığı eliyle bir çok proje burada gerçekleştirdi. Hem Yüksekova'da ve şu an devam eden projelerimiz var, hem de Hakkari ilimizde inşallah bu projelere yenisini de eklemek suretiyle Hakkari'deki konut problemini inşallah çok yakın zamanda çözeceğiz"



Bakan Kurum, ambulans teslim törenine katıldı, ardından çarşı merkezinde esnafı gezdi. AK Parti il teşkilatında partililerle bir araya gelen Bakan Kurum, daha sonra STK temsilciler, kanaat önderleri ve muhtarlarla beraber öğle yemeğinde buluştu. Ardından Bakan Kurum, beraberindekiler ile beraber Milet Bahçesi'nin yapılacağı alanda ve Mir Kalesi'nde incelemelerde bulundu.



Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı



Adıyaman'da, otomobilin çarpmasıyla devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Kayalık Mahallesinde meydana geldi. İsmail Hakkı Çatlı yönetimindeki 33 EFZ 38 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Hamit Evren'in kullandığı 02 FE 249 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrularak yaralanan Hamit Evren, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



===============



Buz gibi suya en havalı atlayışı yaptılar



Kayseri'nin kayak merkezi Erciyes'te düzenlenen 'Kar Havuzu'nda renkli görüntüler ortaya çıktı. Birbirinden ilginç karakter ve kostümlere bürünen katılımcılar, jüriyi etkilemeye çalıştı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin katkılarıyla düzenlenen, kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren 'Red Bull Kar Havuzu'na katılım yoğun oldu. Yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlar ile önce kayak yapıp ardından da rampadan buz gibi suyla dolu havuza atlayış yaptı. Eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada katılımcılar, kostümleriyle ve atlayışlarıyla jüriden puan almaya çalıştı.



Fuhuştan gözaltına alınan 2 kişide HIV virüsü tespit edildi



Karaman'da apart daireye yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişinin HIV virüsü taşıdıkları belirlendi. Operayonun ardından 3 apart daire mühürlendi.



Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 4 gün önce eşcinsel oldukları ileri sürülen Murat Ç. (24) ve aynı yaştaki Mehmet Ç.'nin sosyal medya üzerinden müşteri bularak para karşılığı ilişkiye girdiğini tespit etti. Murat Ç. ve Mehmet Ç.'yi takibe alan polis, şüphelilerin kaldığı Tabduk Emre Mahallesi'nde bulunan kiralık apart daireye baskın düzenledi. Murat Ç. ve Mehmet Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında para karşılığında ilişkiye girdiklerini kabul ettikleri öğrenilen şüphelilerden Mehmet Ç.'nin, "Gaziantep'te üniversite okuyorum. Karaman'a geldim. Aparttaki diğer sakinlere polis olduğumuzu söyledik" dediği belirtildi.



HIV VİRÜSÜ TAŞIDIKLARI BELİRLENDİ



Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrollerinde HIV virüsü taşıdıkları belirlendi. Polis ekipleri, Karaman Valiliği'nde oluşturulan Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele komisyonu 10786 sayılı fuhuş ve fuhuş yüzünden bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele tüzüğünün 95 ve 100'üncü maddesi gereği ilk tespitte 90 gün süre ile 3 apart daireyi mühürledi.



Haber: Muammer ŞEN/KARAMAN, -

