Dha Yurt Bülteni -12

Iğdır Valiliği, okul müdürü Celal Çark'a yapılan silahlı saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "19 Şubat 2019 günü saat 09.30 sıralarında Suveren Köyü İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Celal Çark'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda okul müdürümüz, öğrencilerim ve öğretmenlerimiz yara almadan kurtulmuştur. Olayın faili yakalanmış olup, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.Iğdır Valiliği olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, okul müdürümüze ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



Özkan AYDIN-IĞDIR-DHA



2)ÜVEY BABASININ DÖVDÜĞÜ MİNİK ESMA, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ



Sakarya'nın Geyve ilçesinde, üvey babası tarafından dövüldüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Esma Asel Kolat (2), 84 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.Geyve ilçesinde geçen 27 Kasım'da üvey babası Emre Salpat (28) tarafından dövüldüğü iddia edilen Esma Asel Kolat, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 8 yerinde darp izine rastlanan, kafatasında 2 çatlak oluştuğu tespit edilen minik Esma Asel, tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde 84 gündür tedavisi süren Esma Asel, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Günlerdir çocuğundan gelecek iyi haberi bekleyen baba Halil Kolat (36), aldığı ölüm haberi ile gözyaşlarına boğuldu.



Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üvey baba Emre Salpat, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



3)SU İSTEYEREK EVİNE GİRDİĞİ YAŞLI KADINI DÖVÜP, GASBEDEN ZANLI YAKALANDI



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, N.B.'yi (84) su isteme bahanesiyle girdiği evinde dövüp, 76 TL'sini gasbeden Burhan Ö.(33), Eskişehir'deki evinde yakalandı.



Olay, önceki gün İhsaniye Mahallesi Barış Caddesi üzerinde bulunan N.B.'ye ait evde meydana geldi. N.B.'nin evde yalnız olduğu sırada kapıyı çalan bir kişi su istedi. Yaşlı kadın su getimek için mutfağa yöneldi. Bu sırada içeriye giren saldırgan, N.B.'yi döverek, evde para ya da altın olup olmadığını sordu. Olumsuz yanıt alınca da masanın üzerinde bulunan 76 TL'yi alıp, kaçtı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin daha önce de benzer suçlardan sabıka kaydı bulunan Burhan Ö. olduğu belirlendi. Polis, Burhan Ö.'nün Eskişehir'deki evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Burhan Ö.'nün üzerinden M.A. adlı bir kişiye ait pasaport çıktı.



2 Şubat günü Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi'nde bulunan M.A.'nın evine girip, 5 altın yüzük ile pasaportu çaldığı tespit edilen Burhan Ö., Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



4)OTOMOBİLİN ÇAPTIĞI YAYA YARALANDI



Adıyaman'da, yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.



Kaza, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Songül Işık (34), A.K. yönetimindeki 02 KH 1645 plakalı otomobilin çapmasıyla yaralandı. Yaralanan kadın, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



5)MUHTAR, 'HER ŞEYİN SONU' YAZDIKTAN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI



ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi Altın Mahallesi Muhtarı İsmail Ç. (46) sosyal medya hesabından, 'Her şeyin sonu' yazısını paylaştıktan sonra tabancasını başına ateşleyerek, intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan Muhtar, tedavi altına alındı.



Olay, öğle saatlerinde Altın Mahallesi'nde meydana geldi. Borçları nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Muhtar İsmail Ç., sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında, 'Her şeyin sonu...' yazısını paylaştıktan sonra evinde tabancasını başına dayayarak, ateşledi. Silah sesini duyan yakınları tarafından ağır yaralı halde bulunan Muhtar, otomobille Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servisteki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa'ya sevk edildi. Olayı duyan çok sayıda mahalle sakini hastaneye gelerek, 31 Mart seçimlerinde yeniden muhtar adayı olduğu öğrenilen İsmail Ç.'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi almaya çalıştı. Jandarma, soruşturma başlattı.



