Dha Yurt Bülteni -12

CHP'de Buca sancısıCHP'nin, İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Suat Nezir'in adaylığını listelerin teslim edilmesine saatler kala geri çekmesine Buca İlçe Örgütü üyeleri tepki gösterdi.

CHP'de Buca sancısı



CHP'nin, İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Suat Nezir'in adaylığını listelerin teslim edilmesine saatler kala geri çekmesine Buca İlçe Örgütü üyeleri tepki gösterdi. İl Başkanlığı önüne gelen ancak içeri alınmayan partililer, Nezir'in yeniden aday gösterilmemesi halinde Ankara'ya gideceklerini söyledi.



CHP'nin Buca Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Suat Nezir'in adaylığını geri çekip, yerine Erhan Kılıç'ı aday göstermesi Buca İlçe Örgütü'nü kızdırdı. Bugün yaklaşık 50 partili, partilerinin İzmir İl Başkanlığı Binası'na geldi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı binaya alınmayan partililer, İl Başkanı Deniz Yücel'e tepki göstererek, 'Deniz Yücel gelecek hesap verecek', 'Deniz Yücel istifa', 'Tuncay Özkan gelecek hesap verecek' sloganları attı. İl binasının bulunduğu iş hanına girişler de polis kontrolü ile yapılıyor.



Partililerden İbrahim Altunkara, "Komplolara dayanarak bir değişiklik yapıldı. Suat Nezir'in de halkın da bu değişiklikten haberi yok. İlçenin ve örgütün de haberi yok. Kendilerinin yaptığı bir komplo bu. Suat başkanımızın istifa etmesi söz konusu değil. Yedi aydır sokakta çalışıyor. İlçede, AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyorlar. Arkada ne dolaplar dönüyor, gelip açıklama yapsınlar. Biz açıklama bekliyoruz" dedi. İrfan Nezir de "Buca halkının şerefini üç çakal belirleyemez" diye konuştu. Rabia Akgün adlı partili ise "Hak hukuk ve adaletten bahsediyorlar. Hani nerede adalet? Yazıklar olsun" dedi.



Suat Nezir'in yeniden aday gösterilmemesi halinde Ankara'ya gideceklerini söyleyen partililerin CHP İzmir İl Başkanlığı önündeki bekleyişi sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------



-CHP İzmir İl Başkanlığı önündeki kalabalık



-Partililerin açıklaması



-Atılan sloganlar



-Genel ve detay görüntü



Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,



===============



Tomruk yüklü TIR şaha kalktı



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yokuşta park halindeyken freni boşalan tomruk yüklü TIR, geriye hareket etti. Kasası devrilen tırdaki tomrukları etrafa saçılırken, çekicisi de şaha kalktı.



Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Aktepe Mahallesi'ndeki TOKİ konutları bölgesindeki yokuşta meydana geldi. Yol kenarında park halinde duran 20 ATK 19 plakalı tomruk yüklü tırın, freni boşaldı. Yokuşta geriye doğru hareket eden tır, yaklaşık 50 metre sonra kaldırıma çıktı. Kasası devrilen ve içindeki tomruklar etrafa saçılan tırın çekicisi ise şaha kalktı. Kazayı gören çevredekiler polisi aradı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tırın çekicisine tırmanarak, yaralı olup olmadığını kontrol etti. Tırda kimsenin bulunmadığı anlaşıldı. Kaza sırasında çevrede kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı önledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



---------



Şaha kalkan tırdan görüntü



İtfaiye ekiplerinden görüntü



İtfaiye ekiplerinin tırı kontrol etmesi



Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



===============



Bacayı temizlemek isterken evi yaktı



Manisa'nın Selendi ilçesinde, iki katlı bir binanın çatısı ve üst katı, baca temizliği sırasında çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Alevler alt kata sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Selendi'nin kırsal Karabeyler Mahallesinde yaşayan 52 yaşındaki Nazmi Gürbüz, bugün saat 12.00 sıralarında, Kafalar Sokak'taki iki katlı evinin bacasını temizlemek için çalışma yapmaya başladı. Gürbüz, tıkanan bacadaki kurumları yakarak yok etmek istedi. Bu sırada yanan kurum parçalarından bir kısmı evin içine düşerek yangına neden oldu. Alevler kısa sürede binanın ikinci katını sardı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri, alt kata sıçramadan söndürdü. Binanın çatısı ve üst katı kullanılmaz hale geldi. Nazmi Gürbüz ve eşi 50 yaşındaki Fadime Gürbüz, evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Gürbüz çiftini yakınları teselli etmeye çalıştı.



Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



---------------



-Yanan evin görüntüsü



-Söndürme çalışmalarından görüntü



-Ev sahibi Nazmi Gürbüz'ün görüntüsü



-Genel ve detay görüntüler



(Görüntüler DHA Son Dakika WhatsApp telefonuna geçilecek)



Haber-Kamera: Uğur ÇAKMAK/ SELENDİ (Manisa),



======================



Sahipsiz gezinen atlar görenleri şaşırttı



Osmaniye kent merkezinde, yol ortasında sahipsiz gezinen at ile yavrusu, şaşkınlığa neden oldu.



Cevdet Sunay ile Palalı Süleyman Caddesi'nin kesiştiği kavşakta sabah saatlerinde başıboş gezen at ile yavrusu, görenleri şaşırttı. Araç sürücüleri, yolun ortasında ilerleyen at ve yavrusuna yol verirken, hayvanları rahatsız etmemek için korna bile çalmadı. Palalı Süleyman Caddesi üzerinden Dr. Ahmet Alkan Caddesi'ne dönen atlar, bu istikamette yollarına devam etti.



Vatandaşlar o anları cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı.



Görüntü Dökümü



-------------



Caddede sahipsiz gezinen atlardan görüntüler



SÜRE: 33" BOYUT: 61 MB



Haber: İbranim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,



===================



Sivas'ta öğrenciler, Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına yürüdü



Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, Ege Üniversitesi'nde (EÜ) 2015 yılında çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma yürüyüşü düzenledi.



EÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Üniversite Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölümünün 4'üncü yılı olması nedeni ile Cumhuriyet Üniversitesi'nde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Memet Er ile Ülkü Ocakları Sivas İl Başkanı Rıfat Kalkan da katıldı. Üniversite kampüsünde gerçekleşen yürüyüşte ellerinde çeşitli dövizler taşıyan yaklaşık 2 bin öğrenci Merkezi Kafeterya önünde toplandı.



Ülkü Ocakları üyesi öğrenciler adına açıklama yapan Ali Kavallı, "4 sene önce bugün ülkücü hareketin şehitler kervanına en son ağabeyimizin katıldığı, bizim için son derece acı olan bir gündür" dedi.



Konuşmanın ardından öğrenciler Edebiyat Fakültesi'ne kadar yürüyerek Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına Tarih Bölümü binası önüne gül bıraktı.



Görüntü Dökümü



---------



-Gruun görüntüsü



-Grup adına açıklama



-Yürüyüş ve karanfil brakılması



(264 mb)



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,



=================



Emeklilerden oluşan koronun konseri, ilgi gördü



Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, çeşitli meslek dallarından emeklilerin oluşturduğu 30 kişilik 'Gönül Dostları Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korusu'nun konseri ilgi gördü.



Burhaniye ilçesinde 50 yaşından sonra saz çalmaya ve şarkı söylemeye başlayan emeklilerin oluşturduğu koro, Reha Yurdakul Kültür Merkezi'nde konser verdi. Konseri, AK Partili Belediye Başkanı ve Adayı Necdet Uysal, Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır ve Cemal Akkılınç ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve yaklaşık 300 sanatsever izledi. Ali Osman Çakır'ın şefliğini yaptığı koronun konserinde, ilk bölümde Uşşak makamından eserlere yer verildi. İkinci bölümde ise Nihavent şarkılar seslendirildi. Koro seslendirdiği 25 eserle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Bazı eserlere dinleyiciler de eşlik etti. Koro üyeleri solo eserler de seslendirdi.



Konser sonunda Başkan Necdet Uysal, koro üyelerine teşekkür edip, Şef Ali Osman Çakır'a çiçek takdim etti. Gönül Dostları Musiki Derneği Başkanı Cavit Dede Şah da Başkan Necdet Uysal'a çiçek verdi.



Koronun amatörlerden oluştuğunu belirten Şef Ali Osman Çakır, "Tamamı emekli olan arkadaşlarımızın pek çoğu 50 yaşından sonra şarkı söylemeyi ve saz çalmayı öğrendi. Bugüne kadar çok sayıda konser verdik. Konser sayımız 200'ü geçmiştir. Konserimize katılan herkese teşekkür ediyorum. Konserlerimiz devam edecek" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



--------



Koronun konserinden görüntüler



Seyircilerden ve konserden detay görüntüler



Şef Ali Osman Çakır, koro üyeleri Necati Işık ve Refik Koçak ile röportaj.



Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),



=================



İlkokulda öğrencinin yapıştırıcı şakasıyla 25 arkadaşı hastaneye kaldırıldı (2)



ÖĞRENCİLERİN SAĞILIK DURUMU İYİ



Yiyecekleri ve içeceklerine sıvı yapıştırıcı sıkılması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 25 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'ndeki İhsan Dikmen İlkokulundan mide bulantısı şikayetiyle 25 öğrenci 112 ekipleri tarafından Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk acil servisine taşınmıştır. Çocukların genel durumları iyi olup, hastanemizde takipleri yapılmaktadır" denildi. Sınıf arkadaşlarının dışlayıp konuşmadığı iddia edilen öğrenci Z.N.'nin (10) kalem kutusunda getirdiği sıvı yapıştırıcıyı, teneffüste arkadaşlarının yiyeceklerine ve içeceklerin sıktığı öne sürüldü.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



Haber: Berktuğ ÖNCÜ- Serkan AKKUŞ/BURSA,



=============



Baba ve oğlunu öldüren çobana 2 kez müebbet



Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde pusu kurup, otomobillerine ateş açarak Bülent Aslan (35) ve oğlu Yusuf Can Aslan'ı (11) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Soner Somuncu (34), 1'i ağırlaştırılmış 2 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



Geçen yıl 5 Nisan günü meydana gelen olayda çobanlık yapan Soner Somuncu, iddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan Bülent Aslan'ın otomobili ile geçtiği yola pusu kurdu. Somuncu, Aslan'ın otomobiline av tüfeği ile ateş etti. Saldırıda Bülent Aslan ile beraberindeki oğlu Yusuf Can Aslan hayatını kaybetti.



ÖLENİN ANNE BABASI SANIĞA TÜKÜRDÜ



Olayın ardından tutuklanan Soner Somuncu, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan ölen Bülent Aslan'ın annesi ve babası, Soner Somuncu'ya, sanık yerine alındığı sanığa tükürüp, "11 yaşındaki yavruya kurşun sıkılır mı?" diyerek, tepki gösterdi. İlk duruşmada suçunu itiraf edip, Bülent Aslan'ı aracıyla koyunlarını ezdiğini iddia ederek, öldürdüğünü ancak yanındaki oğlunu görmediğini, hedef almaksızın 3 el ateş ettiğini anlatan sanık, son sözü sorulması üzerine, "Dağda çobanlık görevimi yapıyordum, suçum günahım yok. Önce Allah'a sonra siz büyüklerime güveniyorum. Ben garip bir çobanım" diye konuştu.



Mahkeme, sanık Soner Somuncu'yu, Yusuf Can Aslan'ın ölümüyle ilgili 'çocuğa karşı kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Bülent Aslan'ın ölümüyle ilgili de 'kasten adam öldümek' suçundan müebbet hapis cezası verdi.



Haber: Yasin DALKILIÇ- Özer KAYA/KAYSERİ, -

