Dha Yurt Bülteni -12

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Çorum'da okula giren pitbull öğrencilere saldırdı: 2 yaralı(2)KÖPEĞİN SAHİBİ ARANIYORÇorum'da, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrencilere saldıran pitbull cinsi köpek, belediye görevlilerince barınağa götürüldü.

Çorum'da okula giren pitbull öğrencilere saldırdı: 2 yaralı(2)



KÖPEĞİN SAHİBİ ARANIYOR



Çorum'da, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrencilere saldıran pitbull cinsi köpek, belediye görevlilerince barınağa götürüldü. Polis ekipleri, olayın yaşandığı çevrede köpeğin sahibini arıyor.



Hitit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Opr. Dr. Arslan Erkan, yaralı öğrencilerle ilgiliaçıklamalarda bulundu. Erkan, "5 öğrenci hastanemize getirildi. Öğrencilerden 2'si köpek tarafından ısırılmıştı. Bu öğrencilerimizden 4'ü taburcu edildi. Bir öğrencimizin ise yatışı yapıldı, tedavisi sürüyorö dedi.



Bu arada olayın görgü tanığı öğrenciler köpeğin aniden okulun bahçesine girdiğini ve saldırdığını belirterek çok korktuklarını söylediler.



Görüntü Dökümü



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Olayı anlatan öğrenciler



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM DHA



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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı: Yazıcıoğlu soruşturmasında üst düzey kamu görevlileri hakkında dava açıldı



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, üst düzey kamu görevlileri ile ilgili şikayetlerin arttığını belirterek, "En son buraya gelmeden önce rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin yaşamını yitirdiği kazada ihmali bulunan üst düzey kamu görevlileriyle ilgili kamu davası tarafımızdan açılmıştır" dedi.



Yargıtay Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar'da bir termal otelde, 2018 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in yanı sıra, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, hakim ve savcılar katıldı.



Yargıtay'ın çalışmalarını anlatan sinevizyon gösterisinin ardında konuşan Mehmet Akarca, 2018 yılında üst düzey kamu görevlileri hakkında açılan soruşturma ve davalar hakkında bilgi verdi. Bu dönemde Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin ihmali bulunan üst düzey kamu görevlileri hakkında da kamu davası açıldığını kaydeden Akarca, "Üst düzey kamu görevlilerinin suç işlemeleri halinde soruşturma yapma ve haklarında kamu davası açma görevi başsavcılığımızca yerine getirilmekte. Maalesef bu dönemlerde özellikle üst düzey kamu görevlileri ile ilgili şikayetlerin arttığını müşahede etmekteyiz. Bu kapsamda 2018 yılında başsavcılığımızda derdest bulunan 119 dosyanın 114'ü karara bağlanmış. Karara bağlanan 54'ü hakkında işleme konulmama, 43'ü hakkında düşme kararı, 11'i hakkında görevsizlik kararı, 3 dosyaya birleştirme kararı verilmiş. Soruşturması yapılan 3 üst düzey kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlanarak ilgili ceza dairesine dava açılmıştır. En son buraya gelmeden önce rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin yaşamanı yitirdiği kazayla ilgili ihmali bulunan üst düzey kamu görevlileriyle ilgili kamu davası tarafımızdan açılmıştır" diye konuştu.



4 PARTİ İLE İLGİLİ KAPATMA DAVASI



Yasaya aykırı eylem ve işlem içerisinde olan 4 partinin tespit edilerek kapatma davası açıldığına dikkati çeken Akarca, şöyle konuştu:



"Siyasi partilerin kuruluş aşamasında ve faaliyetleri sırasında yasaya aykırı eylem ve işlemleri tespiti halinde soruşturma yapılmakta, gerek gördüğümüz takdirde Anayasa Mahkemesine kapatma davası açmaktayız. Şu anda anayasa ve kanunlara aykırı faaliyetleri olduğu tespit edilen ve programları itibari ile yasaya aykırılık olduğunu tespit ettiğimiz 4 siyasi parti hakkında Anayasa Mahkemesine kapatma davası açmış bulunmaktayız. Bunlar Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi, Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi ve Kürdistan Komünist Partisi'dir."



YARGIYA OLAN GÜVEN ARTTI



Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise yargıya güvenin iyi bir noktada olduğunu söyledi. Özverili gayretlerine rağmen yargıya güvenin tartışıldığını kaydeden Cirit, "Yargıya güven piyasada veya toplumda ya da kamuoyunda bilindiği gibi çok da yerlerde değil. En son Kadir Has üniversitesi'nin yaptığı araştırma raporuna göre yargıya güven oldukça iyi bir yerde. Diğer kuruluşlarla neredeyse denk bir yerde. Bu da tabi ki 2013 yılından sonra yapılan faaliyetler sonucu ortaya çıktı" dedi.



DÜNYADA EN ÇOK İŞ YÜKÜ OLAN BİZİZ



Tüm dünyadaki Yargıtayların toplamından daha fazla iş yüküne sahip olduklarını anlatan Cirit, şöyle dedi:



"Bu hafta benim iki konuğum oldu. Alman Barolar Birliği Başkanı ve heyeti geldi. Onlara yargıyı tanıtınca, 40 dairenin 20'sinin ceza dairesi, 20'sinin hukuk dairesi olarak faaliyet gösterdiğini anlattık. Oldukça garipsediler. Bunlar önce çeviriyi de anlamadılar. İlk önce apartman dairesi olarak anlaşıldı. Ama gerçekten tüm dünya Yargıtaylarının toplamından fazla iş yükü ile karşı karşıyayız. Biz Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesini çok istedik. Çünkü olması gerekiyordu. 1924 yılında faaliyetine son verilen Bölge Adliye Mahkemeleri 2016 Temmuz ayında faaliyete girmiş olması zorunluluktu. Çünkü Yargıtay hukuk dairelerine 2015 yılında 625 bin dosya geldi. Yine Cumhuriyet Başsavcılığımıza ise 425 bin dosya geliyordu. Toplam 1 milyon 50 bin dosyanın Yargıtay'a geldiği bir durum söz konusu idi. Ama istinaflardan sonra geçen yıl 350 bin, bu yıl ise 270 bin dosya geldi. Bunun 200 bin dosyaya kadar düşeceğini tahmin etmekteyiz."



2017 YILINDA 4 MİLYON 200 BİN SORUŞTURMA



2017 yılı verileri itibari ile Türkiye'de 4 milyon 200 bin soruşturma olduğuna dikkati çeken İsmail Rüştü Cirit, bir yılda yaklaşık 7 milyona yakın insanla ilgili soruşturma dosyası açıldığını söyledi. Cumhuriyet savcılarının aldığı dilekçeleri işleme koyarak soruşturma yaptığını vurgulayan Cirit, "Delil toplamakta sıkıntıları var. 2 milyon 500 bine yakın dava kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar veriliyor. 1 milyon 500 bin davada kovuşturma kararı verilerek mahkemelere gidiliyor. Mahkemelerde 600 bin karar yani yüzde 40 oranında karar adli para cezası veya hapis cezası olarak gidiyor. Açılmış davaların yüzde 40'ı ceza ile sonuçlanıyor. Yüzde 17'si hükmün geriye bırakılması ile sonuçlanıyor. Diğer yüzde 43'ü ise beraat olmak üzere bir sürü şeyle sonuçlanıyor. Bu CMK'yı Almanya'dan aldık. Ama Almanya'da bu yüzde 95'dir. Açılmış davaların yüzde 95'i ceza ile sonuçlanıyor" diye konuştu.



UZLAŞTIRMA HAVUZU GENİŞLETİLMELİ



Başkan Cirit, uzlaştırma havuzunun genişletilmesinden yana olduğunu vurgulayarak işin içine toplumda itibar sahibi suretlerin de girmesi gerektiğini ifade etti. Cirit, şöyle dedi:



"2017 yılı verileri itibari ile 228 bin dava dosyası uzlaştırma ile sonuçlandı. Ama 4 milyon 200 bin soruşturmanın olduğunu söylediğim Türkiye'de 228 bin ve bunu kısmen biraz artırarak birkaç suç ilave ettik. Uzlaşmayı artırabiliriz. Bunu da uzlaştırmacıları daha geniş ve zengin havuz oluşturmak sureti ile yapabiliriz. Bunun içerisinde kanaat önderleri olabilir, sanatçılar, sporcular gibi toplumda itibar sahibi insanları bu uzlaştırma havuzlarına katmak suretiyle 3 yıldan 5 yıla kadar olan hapis cezaları uzlaştırma ile çözüme kavuşabilir. Cumhuriyet Başsavcılarımızın uzlaşmayı denemeleri lazım."



Görüntü Dökümü



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-Salondan detay



-Yargıtay başkanı Cirit'ten detay



-Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunurken detay



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'nın konuşması



-Yargıtay Başkanı Cirit'in konuşması



-Toplu fotoğraf çekimi



HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



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Aranan şüpheli otobüsteki polis tarafından yakalandı



İstanbul'da 9 ayrı dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis cezası alan ve yaklaşık 1 yıldır aranan Hikmet Aydın (47), Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine geldiğini öğrenerek bineceği otobüse 'yolcu' olarak binen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 9 ayrı dolandırıcılık olayından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hikmet Aydın'ın Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kardeşinin evine geldiğini tespit edildi. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Aydın'ın İstanbul'a dönmek için dün gece 23.30'a kardeşinin adıyla bilet aldığını belirledi. Otobüse yolcu gibi binen polis ekipleri Hikmet Aydın'ı araçta yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hikmet Aydın tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Şüphelinin karakol çıkışı



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-



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Eski Bakan Fikret Ünlü'yü 5 bin kişi son yolculuğuna uğurladı



İstanbul'daki evinde geçen çarşamba hayatını kaybeden Eski Devlet Bakanı Fikret Ünlü (75), memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde yaklaşık 5 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.



Merhum Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan ve bir süredir kanser tedavisi gören Fikret Ünlü, geçen çarşamba İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Fikret Ünlü için dün TBMM önünde tören düzenlendi.



Ünlü'nün cenazesi bugün memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine getirildi. Lütfi Elvan Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti milletvekilleri Lütfi Elvan, Recep Şeker, CHP milletvekilleri Engin Altay, Ulaş Karasu, eski milletvekilleri Umut Oran, Atilla Kart, sanatçı Zülfi Livaneli ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Fikret Ünlü'nün cenazesi, kılınan namazın ardından Balkusan köyü mezarlığına defnedildi.



ÜNLÜ'NÜN ÖZGEÇMİŞİ



Karaman'ın Ermenek ilçesinde 10 Mart 1943 yılında doğan Firket Ünlü, İvriz İlköğretmen Okulu ve Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Ünlü, Kayseri Mimar Sinan İlköğretim İlkokulu, Konya Maarif Koleji ve Dumlupınar Ortaokulu'nda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1978- 79 yıllarında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Bakan Müşavirliği yapan Fikret Ünlü, 1983 yılında devlet memurluğundan istifa ederek politikaya atıldı. Ünlü, SODEP ve SHP'de Parti Meclisi Üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Saymanlık yaptı. 1991- 95 yılları arasında Başbakan Başdanışmanı olarak çalıştı. Firket Ünlü, 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde Karaman Milletvekili seçildi. 56 ve 57'nci hükümetlerde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Ünlü, evli ve iki çocuk babasıydı.



Görüntü Dökümü



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-Cenaze töreninden detay



-Genel ve detay



Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA))



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Gaziantep'te, 32 hırsızlık suçundan aranan 5 şüpheli yakalandı



Gaziantep'te, 32 ayrı kablo hırsızlığı olayını gerçekleştiren 5 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, kentte son zamanlarda 32 ayrı noktada TEDAŞ ve Türk Telekom'a ait kabloların kesilerek çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırma sonunda hırsızlıkların S.S.A., E.A., Y.H., M.Ü. ve İ.A. tarafından yapıldığını belirledi. Savcılık kararıyla düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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Şüphelilerin polis aracından indirilmesi



- Şüphelilerin getirilmesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB



Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



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Kalaşnikoflu cinayette keşif yapıldı



Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce, tekel bayisinde çalışan Recep Koyun'u (27) Kalaşnikof tüfekle vurarak, öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Ercan Turan ile tahliye edilen diğer sanık Okan E.'ye olay yerinde keşif yaptırıldı.



Olay, 22 Mart 2017'de saat 23.00 sıralarında Cerrah Mahallesi'ndeki tekel bayisinde meydana geldi. Otomobille gelen 2 kişi, tekel bayisine Kalaşnikof tüfekle ateş açtı. Saldırıda, işyeri çalışanlarından Recep Koyun yaşamını yitirirken, Murat Ç. yaralandı. Jandarma, ilk olarak Okan E.'yi yakaladı. Okan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçan Ercan Turan ise olaydan 13 gün sonra Bursa'da 34 KY 7484 plakalı otomobilde gözaltına alındı. Otomobilde Kalaşnikof marka tüfek, otomatik tabanca, 41 mermi ve bir çelik yelek ele geçirildi. Turan da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



'FETÖ'CÜ DİYE İTHAM ETTİ'



İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Ercan Turan, "15 Temmuz'dan sonra iş yeri sahibi Emrah K., sosyal medayadaki sahte hesaplar üzerinden beni ve arkadaşlarımı 'FETÖ'cü' diye itham etti. Uyuşturucu madde sattığımı yaydı. Ağabeyim Ersin Turan'ın öldürülmesiyle de aramızda husumet başladı. Sosyal medya üzerinden bana hakaretler yapıldığını, bacanağım M.Y.D.'den öğrendim. Evime gidip Kalaşnikof tüfeğim ile otomatik silahımı aldım. İş yerinin önüne gittim. Tam bu sırada Emrah bana ateş etmeye başladı. Ben de her iki silahla karşılık verdim. Recep Koyun'un öldüğünü daha sonra medyadan öğrendim" dedi.



'BERAATİMİ İSTİYORUM'



Tutuklu sanık Okan E. de savunmasında, "Olay akşamı Ercan, beni evime bıraktı. Sonrasında kendisini görmedim. Olayla ilgim yok, olanları sonradan öğrendim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.



'BENİ VURACAĞINI SÖYLEMİŞ'



Müşteki sanık Emrah K. ise "Ercan Turan ile daha önceye dayalı husumetimiz var. Ağabeyi Ersin'in öldürülmesinin ardından 5 ay cezaevinde yattım, sonra serbest kaldım. Tahliye olduktan sonra Ercan çevresindekilere, beni vuracağını söylemiş. Ben de kendime göre tedbirler aldım. Olay gecesi iş yerimin yazıhanesinde oturuyordum. Murat isimli kişi içeriye girdiğinde ateş edilmeye başlandı. Silah sesleri kesildikten sonra Recep'in öldüğünü, Murat Ç.'nin yaralandığını öğrendim. Dışarı çıkıp havaya ateş ettim. Recep Koyun'u araçla hastaneye götürdük ancak öldü" dedi.



KEŞİF YAPILDI



Mahkeme heyeti, bugün saat 14.00'te Cerrah Mahalesi'nde olayın meydana geldiği bölgede keşif için toplandı. Cerrah Mahallesi giriş ve çıkışlara kapatıldı. Recep Koyun'u Kalaşnikof tüfekle vurarak öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Ercan Turan ile tutuklanıp sonradan tahliye edilen diğer sanık Okan E.'ye olay yerinde keşif yaptırıldı. 2 sanık da olay yerinde cinayeti anlattı. Sanıklar son duruşmadaki savunmalarını tekrarladılar. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı keşif yaklaşık 2 saat sürdü. dava, karar duruşmasına kaldı.



Görüntü dökümü;



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-Keşiften detaylar



Süre: 29 saniye, Boyut: 5 MB



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),



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Siteden 20 su sayacı çaldılar



Muş'ta bir siteye dadanan hırsızlar, aynı gün iki apartmanda 20 su sayacını çaldı. Sabah uyanınca sayaçların yerinde olmadığını fark eden vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.



İstasyon Caddesi, Yeşilyurt Mahallesindeki bir sitenin A ve B bloğunda oturan apartman sakinleri sabah saatlerinde sularının akmadığını fark etti. Kapının önünde bulunan su saatini kontrol etmek için dışarı çıkan vatandaşlar, su saatlerinin çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 10 kat, 73 daire bulunan A blokta 16 dairenin, B blokta ise 4 evin sayaçlarının çalındığı tespit etti. Polis ekipleri, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.



Apartman sakinlerinden Zeynep Tayfur, kapıyı açtığında su sayanın yerinde olmadığını söyledi. Hiç bir ses duymadığını aktaran Zeynep Tayfur, "Apartmanda birçok kişinin saatini götürmüşler. Şaşırdım ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Su sayacını nasıl sökmüş, çalmışlar anlayamadım. Eşim yeni su saatini gidip 75 TL'ye aldı" dedi.



Sabah namazı için uyandığında suların kesik olduğunu söyleyen kiracı Ali Bozkurt ise, "Kapıyı açıp baktığımda su saati yerinde yok. Polisler, hırsızları bulacaklarını söylediler. Belediyeye müracaat ettik yeni saat alıp, getirip taktım" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Çalınan su saatlerinin yerinden detay



Saatlerden detay



Binanın içerisinden detay



Genel detaylar



Apartman sakini Zeynep Tayfur Röp.



Apartman sakini Ali Bozkurt Röp.



Apartman sakini Ömer Aktaş Röp.



Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,

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