Dha Yurt Bülteni -12

Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildiMERSİN İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında Demokrat Parti (DP) adayı olarak gösterilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi.

Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi



MERSİN İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında Demokrat Parti (DP) adayı olarak gösterilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi.



Müracaatını yasal sürede yapamadığı için İYİ Parti'den aday olamayan daha sonra Demokrat Parti'den (DP) aday gösterilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına 4 ayrı itiraz başvurusu yapıldı. 4 kişi tarafından Mersin İl Seçim Kurulu'na verilen itiraz dilekçelerinde Siyasi Partiler Kanunu'nun 37'nci ve 40'ıncı maddeleri uyarınca Kocamaz'ın DP'den aday olamayacağı öne sürülerek, YSK'nın bu konuda daha önce verdiği ve emsal teşkil edecek kararlar yer aldı.



KOCAMAZ, TEPKİ GÖSTERDİ



Burhanettin Kocamaz ise bu başvurulara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kocamaz, "Bildiğiniz gibi bir kirli el önümüzü kesmek, halkımızla bağımızı koparmak ve Mersin'e yapacağımız hizmetleri engellemek için oyun üstüne oyun tezgahlıyor. 'Bağımsız aday ol' dediniz bağımsız gibi bir partiden Demokrat Parti'den aday olduk. Derdiniz ne? Bizden daha ne istiyorsunuz'ö ifadesini kullandı



Görüntü Dökümü



-----------------------



Adliye önündeki güvenlik önlemleri



Toplanan kalabalıktan genel ve detay



Vatandaşlarla röp.



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,



===============



Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar (3)



SÜRMENE'DE HALKA SESLENDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon'da Hayrat ilçesindeki programının ardından Sürmene ilçesine geçti. Bakan Soylu, burada partisine ait otobüsün üzerinde halka seslendi. 31 Mart seçimlerinde Sürmenelilerden destek isteyen Soylu, terör ve uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlık mesajlarını yineledi.



Bakan Süleyman Soylu, eleştirdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart gecesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne girmesine tahammül edemeyeceklerini söylerek, "Yozgat'ta, ondan önceki gün de Ankara'da çalışmalardaydık. Yaklaşık 10 gün boyunca Ankara'da çalıştık. İlçe ilçe, mahalle mahalle gezdik neden biliyor musunuz? Birileri erken havaya girmiş de onun için. O havalarının esas itibarıyla doğru olmadığını, orada kıymetli belediye başkanımızla sahada adım adım gezerek göstermek için. Bir de şunun için; Biliyorsunuz ben lafı karnımda tutamıyorum pek, birileri de çok kızıyor bana bu yüzden. Allah şahit, Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin içerisine girmesine tahammül edemiyoruz, 31 Mart gecesi. 24 saat çalışılması gerekirse 24 saat çalışırız" dedi.



'BÜYÜK BİR TÜRKİYE HEDEFİ İÇERİSİNDEYİZ'



HDP'nin terör örgütünün uzantısı olduğunu belirten Bakan Soylu, "Eğer bugün dağlarda teröristler gezemiyorsa, bilmenizi isterim; o evlatlarımızın, Türk mühendislerimizin yaptığı insansız hava araçları yukarıdan, komandolarımız, jandarmalarımız ve özel harekatlarımız aşağıdan, nefes aldırmıyorlar nefes. Cumhur İttifakı'nda neden bir araya geldik? Türkiye'ye büyük bir kumpas kurdular. Tüm bunları engelleyebilmek, 'Artık Türkiye eski Türkiye değildir' diyebilmek, 'Bu oyunlarınız aziz milletimize sökmez' diye haykırabilmek için bir araya geldik. Elbette ki belediye başkanlığında kimin seçileceği önemlidir. Ama 7 Haziran sonrasında terör örgütünün partisi, evet ona 'legal parti' diyenler yanılıyorlar, o bir terör örgütünün uzantısıdır, o bir terör örgütünün siyasi koludur, o bir terör örgütünün partisidir, onlar yaktılar, yıktılar her tarafı, Doğu'yu, Güneydoğu'yu. Niçin? Biraz yüksek oy aldılar da hemen şımardılar. Dilimizde tüy bitti, şımartmayın bunları diye. 24 Haziran'da hepiniz şahitsiniz. 'Cumhuriyet Halk Partililer bu HDP'ye oy vermeyin' diye yalvardık. Kılıçdaroğlu kendini yırttı HDP'yi Meclis'e taşıyabilmek için. Ne olacakmış? Bana kızıyorlar. Teröristin cenazesine milletvekili gidecekmiş, hadi gitsin de görelim bakalım. Gidip, sözde şehit sayacaklar. Şu gözümüze bakıyor musunuz? Öyle bu memleket kaseti başa saracak bir memleket değil. Tüm bunları yapanlar, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak istiyorlar. Biz büyük bir Türkiye hedefi içerisindeyiz" diye konuştu.



Bakan Soylu, daha sonra katılacağı miting için Yomra ilçesine geçti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Bakan Soylu, konuşmaları



Miting alanı görüntüleri



HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN/TRABZON-DHA



===========



Bakan Gül: Dönme dolap hikayeleriyle bu millet size asla oy vermez (2)



"TOPUNUZ GELSENİZ, BU MİLLET SİZE DEĞİL, AK PARTİ'YE DESTEK VERECEK"



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adıyaman kent merkezinde esnafı ziyaret etti. Kendisine ikram edilen tatlının tadına bakan ve esnafla sohbet eden Bakan Gül, daha sonra Atatürk Bulvarı üzerindeki AK Parti Seçim Bürosu'nun açılışına katıldı. Burada toplanan kalabalığa hitap eden Abdulhamit Gül, ülkenin huzurunun bozulmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek, şöyle dedi:



"Kim ki şehrimizi, kim ki memleketimize çukurlar kazdıysa, kazdıkları çukurlara onları gömmesini çok iyi bildik ve yine onları gömmesini çok iyi biliriz. Türk, Kürt, benim vatandaşımın huzurunu hiç kimseye bozdurmayız. Terör örgütleriyle sonuna kadar mücadelemizi başarıyla yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Yine bu mücadeleyi, vatandaşı asla huzursuz etmeden asla rahatsız etmeden yapıyoruz. AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderiyle bütünleşmiştir. O yüzden bu bir belediye seçimi değil. Bu seçim memleketin daha iyi olması için yapılan bir tercihtir. Ana muhalefete bakıyorsunuz ya da yavru muhalefet alt alta geliyor, üst üste geliyor, yan yana geliyor. Topunuz bile gelseniz bu millet 31 Mart'ta size değil AK Parti'ye desteğini verecektir. Siyasetini, 'AK Parti ve Tayyip Erdoğan gitsin' üzerine kuran bu muhalefetin bu milletten alacağı hiçbir oy yoktur. Pusulası millet olmayan daima zillete mahkumdur."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



Bakan Gül, carşıyı gezmesi



Bakan Gül, esnaflarla sohbet etmesi



Seçim bürosu



Bakan Gül, konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



========================



Bakan Varank: İthal bağımlılığını azaltmak istiyoruz (2)



GÖLCÜK SANAYİ VE GALERİCİLER SİTESİNİN AÇILIŞINA KATILDI



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gölcük Sanayi ve Galericiler Sitesi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Varank, "Biliyorsunuz, bu ülkede çarkları döndüren güç sanayiden, üretimden geliyor. Güçlü ve rekabetçi bir sanayi, rakiplerimize göre bizi yarışta ön sıralara taşıyor, refahımızı artırıyor. Sanayicilerimize tek elden verimli ve yenilikçi hizmetler sunmak için çevre dostu, üretimi teşvik eden bir sanayi ekosistemi kurulmasını görev edindik. İşte endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri bu amaca matuf mekanlar. OSB'lere ve sanayi sitelerine düşük faizli ve uzun vadeli krediler veriyor, sanayiciler için altyapısı tamamlanmış sanayi parselleri hazırlıyoruz. Bugün ülkemizde 476 sanayi sitemiz bulunuyor. Bu sitelere bakanlıkça 8,5 milyar TL kredi kullandırdık ve 476 bin kişiye çalışma imkanı sağladık. Sanayi sitesi esnafımızın daha sağlıklı ve modern iş yerlerinde çalışması bizler için oldukça önemli. Bu noktada sanayi sitelerinin dönüşümü temel politikalarımızdan birisi." dedi.



KAYNAK YAPTI



Konuşmasının ardından sanayideki dükkanları gezen Bakan Varank, esnaflarla bir süre sohbet etti. Demir ferforje üretimi yapılan bir dükkana giren Bakan Varank, burada yapımı devam eden bir demir parmaklığa kaynak yaptı. Bakan Varank esnaf ve işçilerle çay içerek bir süre sohbet etti. Bir otomobil kaporta dükkanında ise yapılan işi öğrenmek isteyen Bakan Varank, dükkan sahibinden kaporta düzeltmenin inceliklerini dinledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Açılış programından görüntü



-Bakan Varank'ın konuşması



-Kurdele kesilmesi



-Bakan Varank'ın sanayi sitesini gezmesi



-Bakan Varank'ın kaynak yapması



-Bakan Varank'ın işçilerle çay içmesi



-Bakan Varank'ın kaporta tamiri hakkında bilgi alması



-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GÖLCÜK(Kocaeli),



====================



Mermer ocağına tepki gösteren köylüler, iş makinelerini durdurup, eylem yaptı



BURDUR merkez Kocapınar köyünde açılmak istenen mermer ocağına köylüler tepki gösterdi. İş makinelerinin önünü kesen köylüler, ocağın açılmasını istemedi.



Burdur merkeze bağlı Kocapınar köyü Hasantepe mevkisinde açılmak istenen mermer ocağına tepki gösteren köylüler, iş makinelerinin çalışmasını engelledi. Köyden yaklaşık 1 kilometre ilerideki mermer ocağına yürüyen köylüler iş makinelerini durdurdu. Jandarma ekiplerinin önlem aldığı olayda köylüler iş makineleri ve jeneratörün mermer ocağının açılacağı alandan aşağı indirilmesini istedi.



Köylülerden Ali Çağan, "Yıllardır yaşadığımız topraklarımız mermer ocakları tarafından talan edilmekte. Sayıları her geçen gün artıyor. Tarım alanları, meyve, sebze özellikle insan hayatı tehlike altında. Köylü olarak herkes karşı çıkıyor. Ama şirket yasal izni olduğunu söyleyip ocağı açmak istiyor. Köylü büyük tepki gösteriyor" dedi.



Köylülerden Veli Dayağaç, "Burası köyün göbeği. Tozu toprağı köyün üzerine gelecek. Köylünün hayvanını otlattığı yer. Geçim kaynağı olan yer. Köylü perişan olacak. Hayvanlarımızı otlattığımız tek yer burası. Nefes alacak yerimiz kalmadı, oksijenimiz kalmadı. Köyü mü bırakıp gidelim. Bu yaştan sonra nereye gideceğiz. İstemiyoruz" diye konuştu.



Köyün dört bir yanının mermer ocağıyla çevrildiğini aktaran Ahmet Kılıç da "Her taraf toz toprak, moloz. Verim alamıyoruz. Köyümüz bu konuda çok sıkıntılı, mağduriyetimizi gören yok. Topraklarımız çorak oldu" dedi.



Muhtar Ramazan Dal'a da tepki gösteren vatandaşlar muhtarın Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu ile görüşmesinin ardından iş makinesinin çalışmayacağının garantisi ve pazartesi günü Vali Hasan Şıldak ile görüşeceklerinin sözünü aldıktan sonra dağıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Jandarma ekipleri



İş makineleri



Köylülerle röportaj



Köylülerden detay



Muhtara tepki göstermeleri



Detay



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,



============



Tüfekle vurulan kedi kurtarılamadı



KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, 17 yaşındaki Elvan Çay yol kenarında tüfekle vurulmuş halde bulduğu kediyi veterinere götürdü. Vücudunda birçok saçma bulunan kedi kurtarılamadı.



Yenice'ye bağlı Kayadibi Köyü'nde yaşayan Elvan Çaylı(17), yol kenarında tüfekle vurulmuş kedi buldu. Elvan Çaylı, kediyi ilçe merkezindeki bir veteriner kliniğine götürdü. Ön ve arka sağ bacaklarında birçok saçmaya rastlanan kedi tedaviye alındı, ancak kurtarılamadı. Kediyi yaralı haldeyken cep telefonuyla görüntüleyen Çaylı, "Şu kedinin haline bakın, her yeri saçma. Acınası bir durumda. Bacağını kullanamayacak durumda, delik deşik olmuş. Bunu yapanın en kısa zamanda bulunmasını istiyoruz." diyerek tepki gösterdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Elvan Çaylı'nın yaralı kediyi görüntülemesi ve duruma tepki göstermesi



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

DP'den Aday Olan Burhanettin Kocamaz'ın Adaylığına İtiraz Edildi

Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı

Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü

Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi