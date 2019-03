Dha Yurt Bülteni -12

Sürücünün 'Ne olur ölme' diye başında ağladığı çarptığı genç kız kurtarılamadıBursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu (23), ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu (23), ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Atakan Demir'in başında, "Ne olur ölme" diye gözyaşı döktüğü Koyuncu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Kaza, öğle saatlerinde Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Atakan Demir yönetimindeki 16 AAE 908 plakalı otomobil, arkadaşıyla yolun karşısına geçen Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu'ya çarptı. Kazada, Koyuncu ağır yaralandı. Aracından inen Demir, Koyuncu'nun başında 'Ne olur ölme" diyerek ağladı.



Rümeysa Koyuncu, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Koyuncu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), -



Bakan Çavuşoğlu: Kandil'deki teröristlerin bir ittifakın içerisinde olmasını hazmedemiyoruz



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı millet ittifakını eleştirerek, "İşte tam bu nokta da Kandil'deki teröristlerin bir ittifakın içerisinde olmasını hazmedemiyoruz. İçerde ve dışarıda bu kadar mücadele verirken, o ittifakın uzantılarının 'Kürdistan da kazanacağız, diğer yerlerde de yıkacağız' demesini kabullenemiyorum arkadaş. Görüyorum ki Antalya ve her yerde aklı selim, vatanını, milletini seven CHP'li kardeşlerim de kabullenemiyor. İYİ Parti tabanı da kabullenemiyorö dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Ak Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay tarafından karşılandı. Bir otelde kentteki işadamları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle kahvaltı da bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği vize serbestliği konusunda 6 kriterin kaldığını belirterek geniş çaplı bir yargı reformu hazırladıklarını açıkladı. Bugün Türkiye'nin önündeki engellerden birisinde vize olduğunu ifade ederek, "Vize serbestliğini nasıl sağlayacağız? Tamam 70'den fazla ülke ile vizeleri kaldırdık. Schengen bölgesinde de vatandaşlarımız vizesiz seyahat edebilmelidir. Bunun kolaylaştırmak için biz iş dünyamıza yeşil pasaportta verdik. 72 kriterden 6 tanesi kaldı, şimdi bu 6 kriteri de inşallah müzakere ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yargı reformu stratejisiyle çok kapsamlı bir yargı reformu üzerinde çalışıyoruz. Bu hukukun üstünlüğü güçler ayrılı yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından da önemlidir. İş dünyamız dahil tüm insanlarımızın özgürlük alanlarını ve önündeki engelleri kaldıracak bir reform üzerinde çalışıyoruz cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Son derece kapsamlı bir yargı reformu. Reform bizim işimizdir. 2002'de iktidara geldikten sonra sessiz devrimler yaptık. Bunu tüm dünya sessiz devrimler olacak nitelendiriyor. 2013'ten bu yana hatta FETÖ'nün daha önceki yıllarda yargıyı da kullanarak bir çok tevessül ettiği yollar sebebiyle, gezi olaylarıyla beraber, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle beraber aldığımız hayati tedbirler ülkenin imajından daha önemlidir. Biz hiçbir zaman reformcu kimliğimizden vazgeçmedik. Çünkü insanlarımız özgürlükleri var. Bu formaları sadece Avrupa Birliği'ne şirin görünmek için değilö dedi.



"RUSYA İLE DE VİZELERİ KALDIRMAK İÇİN ADIMLARI ATTIK"



Bugünkü hedefin ve çalışmaların amacının dünyanın her yeriyle ticaretimizi arttırmak olduğunu anlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm bu fırsatları görerek ve değerlendirerek. Türk ürünlerinin dünyada girmediği bir ülke bile kalmadı. Bu çok önemli, iş dünyasının başarısıdır. Bunu destekleyen dış politikadaki açılımlarımızla gerçekten etkin olmuştur. Türk Hava Yolları'nın dünyanın her yerine uçuyor olması yanı şekilde çok katkı sağlamıştır. Bugün Schengen vizesini kaldırmak için çalışırken, Avrupa birliği ile gümrük birliği anlaşmasının modernizasyonu konusunda müzakereleri tekrar başlatmak için görüşmelerimizi yoğunlaştırdık. Avrupa Birliği ülkelerinin yarısından fazlasının eğer modernizasyon gerçekleşirse daha fazla yaralanacak. Yakın zamanda Ukrayna ile kardeş Pakistan ile bu anlaşmaları imzalayacağız artık son noktaya geldik. Bölgesel ticaret önemlidir ama tüm dünyaya açılmamız gerekiyor. Vizeleri kaldırırken, artık Ukrayna gibi ülkelerle pasaportsuz seyahati gerçekleştirdik. Gürcistan, Ukrayna ve Moldova uçak düşürme hadisesinden önce esasen Rusya ile de bunun müzakerelerini ve toplantılarını gerçekleştiriyorduk. İnşallah şimdi Rusya ile de vizeleri kaldırmak için adımları attık. Bir yerden başladık, yakın zaman içerisinde tamamen kaldırılması için yoğun çaba sarf ediyoruzö şeklinde konuştu.



'AVRUPA'DA IRKÇILIK HAT SAFFADA'



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinde ırkçılığın artık hat saffaya ulaştığını belirterek Müslümanları koruyacak yasaların olmadığını söyledi. Suriye konusunda tek gayret gösteren ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Çavuşoğlu şunları söyledi:



"Bugün dünyada ve etrafımızda sorunlar var. Suriye'deki sivil savaşa çözüm bulmak için en çok gayret eden ülke biziz. Terörle mücadelede, Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğünün desteklenmesinde ve yeni bir anayasa komisyonunun kurulmasından güven arttırıcı adımlara kadar Astana sürecinden Cenevre'ye kadar her platformda Türkiye çaba sarf ediyor. Türkiye herkes ile çalışıyor ama Türkiye'nin sergilediği tutum sayesinde herkes ile Türkiye ile sevse de sevmese de Türkiye ile çalışmak zorunda hissediyor kendisini. Bugün Avrupa'ya baktığımız zaman ırkçılık hat safhada, kendisinden olmayan herkese karşı hoşgörüsüzlük, din düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı esasen antisemitizm dediğimiz Yahudi düşmanlığı Avrupa'da İslam düşmanlığından bile daha yüksektir. Bunu çok net söylüyorum. Ama antisemitizme karşı çok katı kanunlar olduğu için siyasetçiler dahi bunu kimse dile getiremez. Müeyyidesi ağır ama Müslümanları koruyacak bir yasa yok. O yüzden çok rahat bir şekilde İslam düşmanlığı yapıyorlar. Peki bu eğitimler Arupa2yı nereye götürüyor. Aşırı solun en büyük riski terör örgütlerini destekliyor olmasıdır. Aynı ideolojiye sahip olduğu için maksist, Leninist, komünist neyse kimsenin ideolojisiyle sorunumuz yok tabi bu teröre dönüştüğü zaman dünya insanlığı için çok ciddi bir tehdit. Aşırı soldaki akımlarda çok tehlikelidir, aşırı sağdaki akımlarda. Bunu tersine çevirmek için çok çalışmak gerekiyor. Biliyoruz ki tekrar İMF'ye bizi döndürmek için çabala var. Dışarda olduğu gibi içerde de var. Maalesef bugün bazı siyasi partilerde geçmişte devlet kurumlarında görev yapmış şimdi pati sözcülüğü yapan insanlarda var. İMF'nin avukatlığını yapmaya çalışanlar var. Ama şuna emin olun, bizim iktidarlarımızda biz kesinlikle bir daha İMF'ye dönmeyeceğiz, onlardan borç almayacağız. Hiçbir zorluk bizi yıldıramaz, her şey kontrolümüzün altında. Türkiye her şeye hakim, kolay değil ama başarıyoruzö



'VATANDAŞ OLARAK MUĞLA'DA UTANDIM'



Muğla'da kanalizasyon sularının denize aktığını bu manzara karşısında çok utandığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, turizmin göz bebeği olan noktalardaki CHP'li belediyeleri eleştirerek, "Son zamanlarda çok dolaşıyorum. Muğla'ya gittim, Dışişleri Bakanı olarak değil bir vatandaş olarak utandım. Bu çağda pis suların denize akması ne demektir? Antalya ve İstanbul'dan sonra en çok turist ağırlayan bir şehrin bu zihniyet yüzünden arıtma, kanalizasyon sularının denize akıtması kabul edeceğimiz bir şey mi? Bodrum gibi dünyanın gözbebeği olan dünyada tüm elitlerin de geldiği kralların, emirlerin, devlet başkanlarının geldiği bir şehrin her ilçesi çöp yığını. Bu çağda bu kabul edilebilir mi? Kuşadaşı bir bir yerde çeşmelerden akan su tuzlu. Sonra indim sordum her yerde böyle. Biz 17 yıldır cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetteyiz. Cumhurbaşkanımız bize talimat verir. Belediyeler arasında kesinlikle ayırım yapmayın, hepsini halk seçmiştir. Hepsi halka hizmet ediyor. Şimdi Menderes Türel'in 5 yılda yaptıkları ortada, önümüzdeki 5 yıl için projelerin değerleri 20 milyar liradır. Devletimizin Eskişehir'e yaptığı yatırımlar kadar bir belediye bütçe oluşturuyor. 20 milyar lira demek dünyadaki bir çok ülkenin yıllık milli gelirinden çok daha fazlası demekö ifadelerini kullandı.



'CUMHUR İTTİFAKI PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR'



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından seçimlerde MHP ile kurdukları Cumhur ittifakından bahseden Bakan Çavuşoğlu, bu birlikteliği 'Pazara kadar değil mezara kadar' ifadeleriyle anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:



"Seçimler artık ittifaklarla oluyor. Bu artık yeni sistemin gerçeği. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin o Anayasa değişikliği döneminde ve de seçim döneminde çok eleştirenler oldu. Yeniliklere çok açık olmadığımız için, Türkiye'nin gerçeklerini iyi analiz etmediğimiz için çok direnç doğdu. Ama hangi sistem olursa olsun tek sistem olması lazım. Biz çorba bir sistem vardı. Ama sonuçta milletimiz kararını verdi. MHP ile Cumhur ittifakını kurduk. Cumhur ittifakı bu anayasa değişikliği için tarihi bir değişiklikti. Şimdi karşı çıkanlar bile bu sistemin faydasını Türkiye için görmeye başladı. Şimdi yerel seçimler içinde bu ittifakı sürdürüyoruz. Amacımız birlikte şehirleri kalkındırmak, Türkiye'yi gelecek hedeflerine ulaştırmak. Cumhur ittifakını hedefi Pazar kadar değil mezara kadar. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra hepimiz anladık ki biz daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız."



'DÜNYAYA KAFA TUTUYORUZ'



Başka partilerin de ittifak yapmalarına itirazı olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, bunun bir demokrasi gereği olduğunu söyledi. Türkiye'nin içeride ve dışarı da çok zorlukla mücadele ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Bizim itirazımız nedir? Bugün Türkiye içerde ve dışarıda çok zorluklarla mücadele ediyor. Türkiye'yi hedef alan hainlerde var, bölücüler de var, terör örgütleri de var. Biz içerde de dışarı da da terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. FETÖ, PKK, DHKP/C ile mücadele ediyoruz. Şimdi Fırat'ın doğusundaki PKK ve YPG'lileri temizlemek için dünyaya kafa tutuyoruz. Artık sahada da güçlüyüz, masada da güçlüyüz. Oradan tehdit geliyor, tehdit neredeyse bertaraf edecek birikime sahip olduk çok şükürö diye konuştu.



'KANDİL'DEKİ TERÖRİSTLER İTTİFAKIN İÇİNDE'



CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet ittifakını eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP'nin kaybettiği oyları kazanmak için marjinalleştiğini öne sürerek, "İşte tam bu nokta da Kandil'deki teröristlerin bir ittifakın içerisinde olmasını hazmedemiyoruz. İçerde ve dışarıda bu kadar mücadele verirken, o ittifakın uzantılarının 'Kürdistan da kazanacağız, diğer yerlerde de yıkacağız' demesini kabullenemiyorum arkadaş. Görüyorum ki Antalya ve her yerde aklı selim, vatanını, milletini seven CHP'li kardeşlerim de kabullenemiyor. İYİ Parti tabanı da kabullenemiyor. Bizim partilerde bir problemimiz yok. Esasen bu sorunun sebebini biliyor musunuz? Biraz önce batı da aşırı sağ ve sol akımı var dedim. Marjinalleşme var dedim. Hatta merkez partilerinde de buralara doğru eğilim var. Niye kaybettikleri oyu geri getirmek için. Bugün CHP'nin yaşadığı sendromda budur. Yıllardır iktidar gelemeyen bir parti. Önce ordu ve darbelerden medet umdu. 17 yıldır yaşadığımız zorluklardan bahsediyorum. bundan da fayda gelmedi, şimdi giderek marjinalleşen bir parti terör örgütleriyle çok iç içe olmaya başladı. Ben bunu çok açık söylüyorum. Çok net söylüyorum, Bugün CHP'nin içine de terör örgütlerinin cenazesine katılan milletvekili var. DHKP/C'liler var. DHKP/C ile PKK arasında hiçbir fark yok. Ben CHP ve İYİ Parti'ye terör örgütü demiyorum ki. Geçen gün İYİ Partili milletvekilleri geldi, 'bizi itham ediyorsun' diyor. Bak diyorum benim açıklamalarım gayet net. Ben siyasi partilere bir şey söylemiyorum ama bir gerçek var ki, Türkiye'de ne kadar hain, ne kadar bölücü ve terör örgütü varsa, sizin ittifakın içerisinde, olmadığını söyleyin bana dedim. Bir şey diyemedi. Maalesef bizim itirazımız buö şeklinde konuştu.



'ESKİŞEHİRSPOR BENİM KAHRAMANIMDI'



Eskişehirspor seyircinin dünyanın en iyi seyircisi olduğunu ve Süper Lig'e yeniden dönmesi için elinden gelen desteği vereceğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, Eskişehirspor'un küçükken kendisi için 'kahraman' olduğunu anlattı. Bakan Çavuşoğlu, "Sizlere bir sırrımı söyleyeyim, çocukluğunda herkesin bir takım vardır. Üç büyüklerden, bende Fenerbahçeliyim. Benim çocukluğumda benim kahramanım Eskişehirspor'du. O İstanbul takımlarına kök söktürüyordu ya Türkiye kupasını da kazanmıştı. Benim kahramanımdı Eskişehirspor. İddia ediyorum dünyanın en iyi seyirci Eskişehirspor seyircisidir. Şimdi Eskişehir'in o bandosu var ya. Statta da izledim, dinledim. O şimdi tüm statlara yayıldı. Eskişehirspor'a sahip çıkalım. Bak Alanyaspor en mütevazi bütçe, hiç kimseye de borcu yok. Bir oyuncu başka kulübe 1 milyona gidecekse, Alanyaspor'da 500'e oynuyor. Çünkü biliyor ki parası kalmayacak. Yönetim çok önemli başkanla da tanıştık genç, dinamik. Eksişehirspor'da kendisini toparlar. Alanyaspor 9 sene önce uçurumdaydı. Bakmış bir kulüptü, seferberlik ilan ettik. Tüm borçlarını kapattık, sene de birinci lige çıktı. Oradan 2 sene sonra da Süper Lig'e çıktı. Eskişehirspor'u yeniden süper lige çıkarma zamanıdır, bunu birlikte başaralım" dedi.



Bakan Çavuşoğlu'na konuşmasının ardından adının yazılı olduğu Eskişehirspor forması hediye edildi. Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve iş insanları buluşmasının ardından incelemelerde bulunmak üzere Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi şirketine geçti.



Aranan şüpheliler yatakların altında bulundu



Şanlıurfa'da, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Polisin operasyonu sırasında bazı kişilerin yakalanmamak için yatakların altına gizlendiği görüldü.



Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, 15 ekip ve 200 personelin katılımı ile haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 25 şüpheli gözaltına alındı. Polis baskını sırasında bazı aranan kişiler, yakalanmamak için gizlendikleri yatakların altından çıkarılarak kelepçelendi.



Gözaltına alınan 25 kişi, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



Yaralı çobanı 6 kilometre sedye ile taşıdılar



Şırnak'ın İdil ilçesinde kayalıklardan düşen ve omurgasını kıran çoban Aziz Akut (22) için sağlık görevlileri seferber oldu. Görevliler, sarp ve dağlık alanda 6 kilometre yürüyerek ulaştıkları Akut'u sedyeye alıp, vatandaşların da yardımıyla yine 6 kilometre yürüyerek ambulansa getirip, hastaneye götürdü.



Topraklı köyünde çobanlık yapan Aziz Akut, hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düşerek yaralandı. Aziz Yakut ile beraber çobanlık yapan arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gittikleri sarp ve dağlık olan bölgede ambulanstan inip, 6 kilometre yol yürüdü. Ulaştıkları Akut'a olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, onu sedyeye alıp vatandaşların da yardımıyla 6 kilometre daha yürüyerek ambulansın bulunduğu bölgeye getirdi. Ambulansa alınan Akut, İdil Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Aziz Akut, 12 kilometre yürüyüp, kendisini hastaneye ulaştıran görevlilere teşekkür etti.



AK Parti'li Ünal: Seçimden sonra dolar 5'in de altına düşecek



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, geçen yıl Ağustos ayında Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların ortaya konulan dirençle engellendiğini söyledi. Ünal, "Amaç doları 10 liraya kadar çıkarıp yüksek ısınmayla Türkiye'nin adeta ekonomisinin çatısını çökertmekti. Dünyada birçok ülkede kullandıkları yöntemle sonuç aldılar. Ama Türkiye'de sonuç alamadılar. Yani bizim nasıl dirençli olduğumuzu göstermesi anlamında bu önemli. Şimdi analizlerde gözüken o ki seçimlerden sonra dolar 5'in de altına düşecek" dedi.



AK Parti Gaziantep il teşkilatı tarafından bir otelde düzenlenen istişare toplantısına; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Nejat Koçer ve Müslüm Yüksel ile AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci katıldı.



Yerel yönetimlerde elde ettikleri başarı çıtasını daha yukarı taşımak ve halkın sorunlarını çözmek istediklerini ifade eden Mahir Ünal, AK Parti'nin 25 yıllık yerel yönetim tecrübesi ile bunu başarabilecek tek parti olduğunu ifade etti. Türkiye'nin her geçen gün güçlendiğini belirten Mahir Ünal, geçen yıl Ağustos ayında Türkiye'ye yönelik kur ve ekonomik saldırının ortaya konulan dirençle atlatıldığını ifade etti. İngiltere merkezli operasyon ile amacın doları 10 liraya kadar çıkarıp, ülke ekonomisinin çatısını çökertmek olduğunu ancak bunun yapılan müdahaleler ile engellendiğini vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:



"Geçen yıl 13 Ağustos'ta, Türkiye'ye dönük İngiltere merkezli İngiltere hükümetini suçlamak adına söylemiyorum kur atağı ve operasyon oldu. 13 Ağustos 2018 günü Türkiye'ye dönük kur saldırısı oldu. Amaç doları 10 liraya kadar çıkarıp yüksek ısınmayla Türkiye'nin adeta ekonomisinin çatısını çökertmekti. Bu operasyonlar nasıl yapılıyor? Bildiğiniz gibi bazı tahvillerde zararına satış yaparak çıkıyor sonra o zararına yaptığı satış bazı ülkeler tarafından finanse ediliyor. Yani operasyon finanse ediliyor ve nihayetinde bazı ülkelere ekonomi üzerinden, bazı ülkelere doğrudan müdahale ile. Bu noktada bir şeyi unutmayalım dünyada birçok ülkede; Mısır, Venezüella, Irak, Tunus, Ukrayna birçok ülkede kullandıkları yöntemle sonuç aldılar. Ama bu yöntemlerin hepsini Türkiye'de kullandılar sonuç alamadılar. Yani bizim nasıl dirençli olduğumuzu göstermesi anlamında bu önemli. Her bir ülkede bir yöntemi kullandılar ve sonuç aldılar, bu ülkelerin tümünde kullandıkları yöntemleri Türkiye'de denediler sonuç alamadılar. İşte 13 Ağustos günü yapılan kur atağı, ekonomik saldırı bunlardan bir tanesi. O gece ne oldu? İki şeyi gördük Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ne kadar doğru bir karar onu gördük. Çünkü hızlı karar verilmesi ve esnek ve müdahaledeki hız, ekonominin tek çatı altında toplanması Doları 7,40'da gece 2 itibariyle durdurduk 5,20'lere kadar çektik ve şimdi analizlerde gözüken o ki seçimlerden sonra Dolar 5'in de altına düşecek."



'SİZ MİLLET İTTİFAKI ADINI HAK ETMİYORSUNUZ'



CHP ve İYİ Parti'nin milletin yanında durmayarak 'Millet ittifakı' ismini hak etmediğini belirten Mahir Ünal, şöyle dedi:



"Biz sorunları büyütemeyiz, bizim çözümleri büyütmemiz gerekir. Biz neden CHP'ye kızıyoruz? Neden CHP ve İYİ Parti'ye 'siz Millet İttifakı adını hak etmiyorsunuz' diyoruz? Çünkü mesele memleket meselesi olduğunda milletin yanında durmuyorlar. 15 Temmuz'u yurt dışında 2 yıldan bu yana FETÖ ağzıyla anlatan, 'kontrollü darbe' diyen, 'tiyatro' diyen, milletin varoluş, yok oluş mücadelesi verdiği o geceyi uluslararası alanda, FETÖ'cülerin ağzıyla anlatan bir siyasi anlayış, Millet İttifakı ismini hak etmiyor. En ufak bir sorun olduğunda o sorunu büyüten, o sorundan beslenen, o sorunu istismar eden, Türkiye'nin çözüm kapasitesine inanmayan, Türkiye'nin gelişim yeteneğine inanmayan, şehirlerimizin rekabet anlayışına inanmayan CHP belediyelerinde hala 1994'ten bugüne değişen bir şey yok. Zaten, CHP ile ilgili çok konuşmaya da gerek yok. Kendi iç krizlerini yönetemeyenlerin, Türkiye'yi yönetmesini bekleyemeyiz."



'HDP TEÖR ÖRGÜTÜ VESAYETİNDE'



Vesayetin olduğu yerde siyaset olmayacağını ve HDP'nin siyaset yaptığından bahsedilemeyeceğini dile getiren Ünal, "HDP'nin siyaset yaptığını söyleyemeyiz. Çünkü siyaset irade işidir. Vesayetin olduğu yerde siyaset yoktur. HDP siyasetinin Kandil'in, PKK'nın ve terör örgütünün vesayeti altında olduğunu 11 yaşındaki çocuk da biliyor. Burada baktığınızda, mesele siyasi bir mesele olmaktan Türkiye için çıkmış, bir memleket meselesine dönüşmüştür. O yüzden Cumhur ittifakı beka meselesinin altını önemle çiziyor" dedi.



TÜRKİYE'NİN MUHALEFET SORUNU VAR



AK Parti'nin sorunları çözerek yoluna devam edeceğini ancak ülkede muhalefet sorunu olduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, şöyle devam etti:



"17 yıldan beri sorunları çözdüğümüz gibi sorunları çözerek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Geriye dönüp hangi sorunları çözdüğümüzü gördüğümüzde önümüzdeki sorunlar sorun bile değil. Neden? Çünkü hükümet sistemi değişmiş, hantal yapı değişmiş, millet iradesi egemen kılınmış, siyasetin üzerindeki vesayet kaldırılmış, devlete sızmış yapılar temizlenmiş. Türkiye'nin önünde bundan sonra çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Türkiye'nin gerçek anlamda bir muhalefet sorunu var. Demokrasimizin güçlü olması için sağlıklı bir muhalefetin olması gerekiyor. Sorunlardan beslenmeyen, çözüm önerisi getirebilen, alternatif olabilen bir muhalefet olması gerekiyor. Ama bugünkü muhalefete baktığımızda maalesef buna muhalefet demek bile doğru değil. Türkiye'yi 2023, 2053'e taşımaya devam edeceğiz, bu konuda inançlı, kararlı, tecrübeli ve deneyimliyiz. Bu deneyim emin olun Türkiye'yi uçuracak. 31 Mart'tan sonra zaten bu muhalefet artık 9'uncu yenilgisini almış olarak kendi içerisindeki krizleri pek çözemeyeceği için öyle gözüküyor ki yeniden muhalefet alanında bir siyasi değişim gözüküyor. Çünkü muhalefetin demokrasilerde mutlaka kendisine gelmesi ve alternatife dönüşmesi gerekiyor."



Mahir Ünal, milletin siyaseti konsolide ederek oluşturduğu güçlü merkez ile çevresindeki 9 ülke yönetilemez durumda olan Türkiye'nin istikrar ve insanlık adası olarak dimdik ayakta durduğunu sözlerine ekledi.



