Dha Yurt Bülteni - 12

AK Partili Ünal: FETÖ'cü hesapların farklı kılıklarda yürüttüğü operasyonlar varAK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Son 20 gündür, tüm illerde sosyal medya hesaplarında FETÖ'cü hesapların farklı kılıklar adı altında yürüttüğü operasyonlar var.

AK Partili Ünal: FETÖ'cü hesapların farklı kılıklarda yürüttüğü operasyonlar var



AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Son 20 gündür, tüm illerde sosyal medya hesaplarında FETÖ'cü hesapların farklı kılıklar adı altında yürüttüğü operasyonlar var. Fitne çıkarmaya dönük yalan, hakaret; bunlara asla itibar etmeyin" dedi.



Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Hayrettin Güngör ve ilçe belediye başkan adayları, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programla projelerini açıkladı. Programa, AK Parti Genel başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti ve MHP Kahramanmaraş milletvekilleri ile iki parti mensupları katıldı.



'BAĞIMSIZLIĞINIZ İÇİN MÜCADELE ETMEZSENİZ BUNUN ADI ZİLLETTİR'



Programda konuşan Mahir Ünal, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayarak şöyle dedi:



"15 Temmuz'u hafife alan, 'Kontrollü darbe' diyen, o gece tankların arasından sıvışıp kaçanları unutmayacağız. O yüzden onların oluşturduğu ittifak, 'Millet' ismini hak etmiyor. Bu topraklarda bağımsızlığınıza, özürlüğünüze, istiklalinize, istikbalinize sahip çıkmazsanız, diz çökmemek için, boyun eğmemek için mücadele etmezseniz bunun adı zillettir. Ama biz bugün Cumhur İttifakı olarak MHP ve AK Parti memleket meselesi olduğunda kenetleniyoruz. Kendi siyasetimiz söz konusu olduğunda da centilmence hayırda yarışıyoruz. İşte olması gereken budur. Cumhur İttifakı aynı zamanda siyasetin de nasıl yapılması gerektiğini bunlara öğretiyor."



'BUNLARA ASLA İTİBAR ETMEYİN'



Sosyal medya hesaplarındaki FETÖ'cü hesaplara dikkat çeken ve bunlara itibar edilmemesini isteyen Ünal, şunları söyledi:



"Son 20 gündür, tüm illerde sosyal medya hesaplarında FETÖ'cü hesapların farklı kılıklar adı altında yürüttüğü operasyonlar var. Fitne çıkarmaya dönük yalan, hakaret; bunlara asla itibar etmeyin. Müslümanlar olarak Kuran'ın bize çizdiği yol var. Kuran-ı Kerim bize buyuruyor ki 'Bir fasık size haber getirdiğinde fetebeyyenu, onu araştırınız.' O yüzen biz, birliğimizi beraberliğimizi muhafaza etmek için fitnecilerin fitnesine kapı aralamamak için çalışma azmimizi, gayretimizi beraberce yürütmek için hem MHP hem AK Parti olarak kısaca Cumhur İttifakı olarak sahada cesaretle, kararlılıkla çalışacağız. Biz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Bey ile doğrudan görüşüyoruz. Tüm Türkiye'de en ufak bir yerde birisi fitne çıkarmaya kalkıştığında ya Sadir Bey bizi arıyor, ya biz Sadir Bey'i arıyoruz. O yüzden fitnecilerin fitnesine asla fırsat vermiyoruz."



Daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör, ilçe belediye başkan adayları ile birlikte sahneye çıkıp projelerini açıkladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------



Belediye başkan adayları



Milletvekilleri



Mahir Ünal'ın kürsüye çıkması



Ünal'ın konuşması



Salondan detay



Hayrettin Güngör'ün ilçe adaylarıyla sahneye çıkması



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



========



Çavuşoğlu: 17 ülkeyle serbest ticaret anlaşması için müzakere ediyoruz (2)



'MUĞLA'YA GİTTİM BİR TÜRK OLARAK UTANDIM



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bursa'daki temasları kapsamında Osmangazi ilçesi Emek Mahallesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Parkı'ndan halka seslendi. Burada yapılan mahalle mitingine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Partili milletvelilileri katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu yerel seçimlerin çok önemli olduğunu belirtti. Dün Eskişehir'de olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Oradaki insanlar yanıp tutuşuyorlar. Neden bir Bursa, Kayseri ve ya Konya olmayalım. Geçen hafta Muğla ve Aydın'daydım. Diyorlar ki neden burası Antalya gibi olmasın. İzmir, Dünya'nın en güzel şehirlerinden birisi. Ama malesefki Dünya'nın en geri kalmış belediyesi haline gelmiş durumda. Muğla'ya gittim bir Türk olarak utandım. Her yer çöp, sular kesiliyor, pis sular denize dökülüyor. Aydın'da çeşmeden tuzlu su akıyor. Buraları bana 1994 yılı öncesinde ki İstanbul'u hatırlattı. Hangi çağda yaşıyoruz" dedi.



'CHP ASALAKLARIN PARTİSİDİR'



Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle Millet İttifakı'nın milletin ortak aklı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Millet İttifakıTürkiye'nin bekası için kurulmuştur. Bu ittifakın içinde vatanseverler vardır. Seçime kadar değil mezara kadar devam edecek bir ittifaktır. Karşıda da bir ittifak var. CHP, İP ve HDP var. Bu ittifakın içinde olan HDP kimin güdümünde? Kandil'in ve PKK'nın güdümünde değil mi? Meclis'te yüzlerine söyledim. Siz PKK'nın kuklasısınız. Peki PKK bu koalisyonun içinde değil mi? DHKP-C yok mu, FETÖ yok mu? Hepsi var. Zillet ittifakının içinde olan biri bana sitem etti. Onlara terörist diyormuşum. Bu ittifakın içinde ne kadar terör örgütü varsa, Türkiye'yi bölmek isteyen varsa hepsi bu ittifakın içinde. Kürdistan'da kazanacağız Batı'da yıkacağız diyorlar. Bunları İP'nin yanında CHP'nin yanında söylüyorlar. Bizim ittifakımız içinde 80 milyon vardır, Çanakkale geçilmez diyen vardır, urtuluş savaşında olanlar vardır, Osmanlı'nın evlatları vardır. Bizim ayrımız gayrımız yok, biz terör örgütlerine karşıyız. Altını çizerek söylüyorum CHP marjinalleşen bir partidir. Tıpkı Avrupadaki partiler gibi. CHP'nin içinde terörist cenazesine gidenler var. CHP'nin içinde DHKP-C'liler vardır. Sen önce kendi içini temizle. Nerde kaldı Atatürk'ün partisi? Bunlar Atatürk'ten geçinen asalaklardır. Türkiye'yi güzelleştirmek isteyenler buradadır, liderleri de Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'dir. Sizler bozkurt işareti yapıyorsunuz bundan rahatsız olanlar var. Avusturya'da bozkurt ve rabia işaretini yasaklamaya kalkıyorlar. Avusturya'ya geldiğim zaman bir elimde bozkurt bir elimde rabia işareti ile gireceğim" dedi



Çavuşoğlu, parkın içinde bulunan Osmangazi Belediyesi Emek Bilgi Evi'nin açılışını yaptı.



Görüntü Bilgisi:



--------------------------



-Çavuşoğlu'nun konuşması



-Miting alanından görüntüler



-Detaylar



Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



=================



Bakan Pekcan: Hedefimiz; yüksek gelir düzeyindeki ülkeler ligine yükselmek



TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ihracat rakamlarını arttırmak istediklerini belirterek, "Önümüzdeki 10 yılda hedefimiz orta gelir düzeyinden, yüksek gelir düzeyindeki ülkeler ligine yükselmek. Bunun da yolu daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattan geçiyorö dedi.



Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Balıkesir'e gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Vali Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Bakan Pekcan'a AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik ve Pakize Mutlu Aydemir eşlik etti. Balıkesir'in Türkiye'yi doyuran ve besleyen il olduğunu söyleyen Bakan Pekcan, Balıkesir'in sanayi ve üretim kenti de olacağını belirtti. Balıkesir'de ilk olarak esnaf ve sanatkarlarla daha sonra da sanayicilerle buluşacağını ifade eden Pekcan, "Odalar ve borsa yetkilileri ile bir araya geleceğiz. Onların sorunlarını dinleyeceğiz. Bakanlık mensuplarımız iki gündür Balıkesir'de. Diğer illerimizde de bakanlık yetkililerimiz görüşmeler yapıyor. İş dünyası bize 'artık Ankara'ya gitmemize gerek yok' diyor. Artık bakanlık yetkilileri bizim ayağımıza geliyor diyorlar. Bu uygulamayı başlattık. Çok da başarılı sonuçlar alıyoruzö dedi.



Bakan Pekcan, Valilik ziyareti ardından Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Kafaoğlu, Bakan Pekcan'a Büyükşehir'in çalışmaları hakkında bilgi verdi. Pekcan daha sonra AK Parti tarafından kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Pekcan ziyaretleri ardından Gala Kültür ve Yaşam Merkezi'nde Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği tarafından düzenlenen 'Esnafla Buluşma' toplantısına geçti. Toplantıya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de katıldı.



'FIRSATÇILIK YAPANLARI DENETLİYORUZ'



Konuşmasına Balıkesir'in tarım ve hayvancılıktaki üretimine değinerek başlayan Bakan Pekcan, hedeflerinin ihracatı arttırmak olduğunu belirterek, "Ahilik kültüründe bu kültüre, düstura uymayanları atarlarmış. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız talimatlar doğrultusunda dürüst ticaret yapmayan, fırsatçılık yapanları denetliyor ve bu konuda önlem alıyoruz. Esnaf ve sanatkar arkadaşlarıma tekrar teşekkür etmek isterim. Onlar bütün bu denetimler süresince bizlerin yanında oldular. Önümüzdeki 10 yıl hedefimiz orta gelir düzeyinden, yüksek gelir düzeyindeki ülkeler ligine yükselmek. Bunun da yolu daha fazla ihracat, daha fazla katma değerli ihracattan geçiyor. Biz bakanlık olarak hem iç, hem dış ticaret, hem de gümrüklerde el birliği ile çok hızlı karar alabiliyor ve uygulayabiliyoruz. Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber bunun çok faydalı etkilerini de gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olmuş, onların destekçisi olmuştur. Esnaf ve sanatkarımıza faizsiz kredi verilmiştir. 11 bin liraya kadar olan gelirler vergiden muaf tutulmuştur. Vergilerini düzenli ödeyenlere 5 puan indirlmiştir. Taşınmaz rehin yanında taşınma rehinini de biz getirdikö dedi.



Konuşmasının sonunda Bakan Pekcan'a Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem tarafından teşekkür plaketi verildi. Bakan Pekcan program ardından, Balıkesir Sanayi Odası'nda düzenlenecek Bölgesel İstişare Toplantısı'na katılmak üzere toplantıdan ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Bakan Pekcan'ın Valilikte karşılanması.



Bakan Pekcan'ın Valilikte açıklamaları



Esnafla Buluşma toplantısından görüntüler.



Bakan Pekcan'ın açıklamaları.



-Plaket töreni



KJ: Haber-kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,



Görüntü: HD, Süresi: 3 Dakika 11 Saniye, Boyutu: 587 MB.



=========================



Bakan Pakdemirli: Tarım, savunma sanayisinden önemlidir



TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımın savunma sanayisinden önemli olduğunu belirterek, "Çünkü önümüzdeki 25 yılda yüzde 50 daha fazla gıda üretimine ihtiyacımız olacak ve pazar büyüyecektir. Yüzde 50 gıda üretiminden daha fazlası demek, bugünkünden çok daha iyi ve doğru şekilde çalıştığımızın göstergesi olacaktır" dedi.



Siirt'e, çeşitli inleme ve temaslarda bulunmak üzere gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Pakdemirli, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Milletvekili Osman Ören ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek, partililerle bir araya geldi. AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş'ın seçim bürosunun açılışına katılan Bakan Pakdemirli, burada partililere seslendi.



'TÜRK'Ü, KÜRT'Ü, ARAP'I BİRDİR BÖLÜNMEZDİR'



Bakan Pakdemirli, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Çok güzel bir bahar sabahında Siirt'e ulaştık. Allah o kadar güzellik vermiş ki bu topraklara. Bu topraklarda eksik bir şey bırakmamamız gerekiyor. Hizmet aşkı ile yanan bir parti var, bu da AK Parti'dir. Bizler de bu anlamda buna destek olacağız. Bizler biriz, bizleri kimse bölemedi, bölemeyecektir. Türk'ü, Kürt'ü Arap'ı birdir, bölünmezdir" dedi.



Seçim bürosunun açılışını yapan Bakan Pakdemirli, daha sonra Siirt Üniversitesi'nde düzenlenen 'Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantı'sına katıldı. Toplantı öncesi Siirtli çiftçilerin açtığı ürün stantlarını gezen Bakan Pakdemirli, Siirt fıstığı ve Pervari ilçesinde yetişen balın tadına baktı.



'ARTIK TÜRKİYE'NİN DOĞUSU İLE BATISI BİRDİR'



Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, artık Türkiye'nin doğusu ile batısının bir olduğunu, AK Parti'nin Türkiye'ye çok büyük yatırımlar yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Bu yatırımların da önemli bir kısmını doğuya yaptı. Bakanlığa geldiğimde, Ankara'da danışmanlık firmaları ile ben iş yapmayacağım, gidip vatandaşı dinleyeceğim dedim. Köydeki Mehmet Amcayı, Ayşe Teyzeyi dinleyeceğim. Çünkü orada yaşayanlar onlar. Tarım, savunma sanayisinden önemlidir. Çünkü önümüzdeki 25 yılda yüzde 50 daha fazla gıda üretimine ihtiyacımız olacak ve bu pazar büyüyecektir. Yüzde 50 gıda üretiminden daha fazla demek, bugünkünden çok daha iyi ve doğru şekilde çalıştığımız göstergesi olacaktır. Türkiye, dünyada tarımsal alanda 7'nci sırada, Avrupa'da 1'inci sırada. Devlet olarak sizler ne yaptınız diye sorabilirsini?, 2002'de 1,9 milyar lira olan toplam tarımsal desteğimizi 16 milyar liraya çıkardık. Büyükbaş hayvancılıkta, 9,9 milyon adetten, 17 milyona çıkarmış olduk. Küçükbaş hayvancılıkta ise 32 milyondan 46 milyona kadar çıkarmış olduk. Bunu sizlerin sayesinde yaptık."



Toplantının ardından Bakan Pakdemirli, helikopterle Akkurum Barajı'nı gezdikten sonra, Şırnak'a hareket etti.



Görüntü Dökümü:



--------------------------------------



Pakdemirli'nin valilikte karşılanması



Valilik makamında hediyelerin verilmesi



- Bakan Pakdemirli'nin AK Parti ziyaret



Seçim bürosu ziyareti



Seçim bürosunda Pakdemirli'nin konuşması



Pakdemirli'nin stantları gezmesi



Pakdemirli'nin toplantıdaki konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,



===========================



Bakan Kasapoğlu: Lider kadınlara ihtiyacımız var



GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi. 'Geleceğin Lider Kadınları' projesi hakkında bilgi alan Kasapoğlu, "Kadınlar bizim için çok önemli. Hepiniz baş tacımızsınız. Lider kadınlarımıza ihtiyacımız var" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla programı kapsamında ilk olarak Milas ilçesine geldi. Milas Stadyumu'nun açılışını yapan Bakan Kasapoğlu, amatör spor kulüplerine malzeme dağıttı. Yatağan ilçesine hareket eden Bakan Kasapoğlu, karayolu üzerinde Gençlik Merkezi olarak düşülen alanda incelemeler yaptıktan sonra Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye geldi.



Uluslararası Gençlik Merkezi önünde kendisini karşılayan sporcularla tokalaşan Bakan Kasapoğlu, ardından 17-29 yaş aralığındaki genç kadınların yer aldığı 'Geleceğin Lider Kadınları' projesi hakkında bilgi aldı. Kasapoğlu, "Kadınlar bizim için çok önemli. Hepiniz baş tacımızsınız. Lider kadınlarımıza ihtiyacımız var. Bir ihtiyacınız olduğunda ben hep yanınızdayım" dedi. Salondaki öğrencilerin halk oyunları kursunu da izleyen Kasapoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlerle Demokrasi Buluşması' adlı etkinliğe katılmak üzere merkezden ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Kasapoğlu'nun sporcular ile tokalaşması



Kasapoğlu'nun öğrenciler ile konuşması



Kasapoğlu'nun Geleceğin Lider Kadınları projesi hakkında bilgi alması



Kasapoğlu'nun öğrencilerin halk oyunları kursunu izlemesi



Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,



===============================



Ardahan-Şavşat yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı



Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, - ARDAHAN'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Şavşat yolu ulaşıma kapatıldı.



Ardahan'ı Artvin'in Şavşat ilçesine bağlayan deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki Sahara geçidinde kar ve tipi etkili oldu. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat karayolu ulaşım durdu. Karayolları ekipleri yolu açık tutabilmek için çalışma yürütürken, karayolu valilik kararıyla vatandaşların can güvenliği için geçici bir süre ulaşıma kapatıldı. Yola levha ve duba koyan ekipler, araç geçişini yasakladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Gece hafif kar yağışı



-Trafiğe kapatılan karayolu



-Greyder çalışması



-Yolda bekleyen araçlardan



KJ: Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,



=======================



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Hatay'ı hak ettiği yere ulaştıracağız



KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hatay'ın turizmden hak ettiği payı alması gerektiğini belirterek, "Bundan sonra ortak bir planlamayla hızlı bir şekilde Hatay'ı hak ettiği yere ulaştıracağız. Turizmde alması gereken paya kavuşması için gereken düzenlemeleri yapacağız" dedi.



Sabah saatlerinde kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Rahmi Doğan ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında Bakan Ersoy, valilik binası içerisinde bulunan, Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in ve o dönem Mecliste yer alan kişilerin balmumu heykelleri ile kullandıkları eşyanın da yer aldığı Hatay Devlet Müzesi'ni gezdi. Daha sonra Meclis Kültür Sanat Merkezi'ni ziyaret eden Ersoy, yetkililerden bilgi aldıktan sonra AK Parti Hatay İl Teşkilatı'nda partililerle buluştu. Hatay Arkeoloji Müzesi'ni de gezen Bakan Ersoy, burada yapımı devam eden müzenin ikinci etabında da incelemelerde bulunarak, Müze Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı'dan bilgi aldı. Ersoy, Hitit Kralı Suppiluliuma'nın heykelinin önünde eşi Pervin Ersoy ile özçekim yaptı.



HATAY TESCİLLİ BİR GASTRONOMİ KENTİ



Arkoloji Müzesi'nde açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, Hatay'ın çok etkileyici bir şehir olduğunu, merkezi yönetimler olarak gösterilen çabaların tek başına yeterli olmadığına dikkat çekti.



Gaziantep'ten sonra Hatay'ın da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tescilli bir gastronomi kenti olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Tarihçesine baktığınızda miladın başladığı tarihten itibaren gastronomi burada önem kazanmaya başlamış, belki daha öncesinde de var ama milat, sıfır tarihinden itibaren gastronominin burada ön plana çıktığını görüyoruz. Açıkçası Hatay hem gastronomisi hem kültürü, tarihi, arkeolojisi açısından çok değerli bir şehir. Turizmle ilgili birçok değeri içinde kapsıyor, üstelik bunlara bir de denizi ekliyor. Biz açıkçası, ciddi bir şekilde, doğru bir planlamayla Hatay'ı hem tanıtım hem turizm açısından geliştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız" dedi.



HATAY'I HAK ETTİĞİ YERE ULAŞTIRACAĞIZ



Hatay'ın turizmden hak ettiği payı alması gerektiğini söyleyen Bakan Ersoy, "Bundan sonra ortak bir planlamayla hızlı bir şekilde Hatay'ı hak ettiği yere ulaştıracağız. Turizmde alması gereken paya kavuşması için gereken düzenlemeleri yapacağız" diye konuştu.



Ersoy daha sonra, yapımı devam eden Müze Oteli'nde incelemelerde bulundu.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Müzenin dış görüntüsü



Bakanın müzeyi girmesi



Müzede incelemede bulunması



Bakanın konuşması



SÜRE: 02'18" BOYUT: 255 MB



Haber: Mehmet EZER-Kamera: HATAY,



==========================



Prof. Dr. Özlem Yenerer: Çocuk doğurmaya ve çocuğu aldırmaya zorlamak cinsel şiddet



Bursa Barosu'nca düzenlenen "Cinsel Suçlarö konulu panele katılan Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, "Cinsel ilişkiye zorlamak, çocuk doğurmaya zorlamak veya çocuğu aldırtmaya zorlamak, zorla evlendirmek, telefon, mektup, iletişim araçları ile yazılı hareketlerle, cinsel içeriklerle rahatsız etmek, bunların hepsi, cinsel şiddet kavramı içerisinde değerlendirdiğimiz esaslar" dedi.



Bursa Barosu tarafından BUTTİM Kültür Merkezi'nde 'Cinsel Suçlar' konulu panel düzenlendi. Panelin açış konuşmasını yapan Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, "Gelişmiş toplumlarda, birlikte yaşama iradesi olan insanlarda, muhakkak kurallara ve birlikte yaşamayı haklı kılan düzenlemelere ihtiyaç vardır. Biz 300 yıl, 500 yıl önceki kurallarla yönetilemeyeceğimiz gibi 300, 500 yıl sonrada bu kurallarla da yetinilemez. Özellikle cinsel suçlar bağlamında kısaca söylemek istediğim, sürekli önümüze ısıtıp ısıtıp getirdikleri, aileyi koruma başlığı altında küçük yaşta evlilik dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil. İktidar veya muhalefet partili milletvekilleri, yanlarına mağdur olan aileleri alıp, 'haklarını korumak gerekir, bu parçalanmış aileleri birleştirmek gerekir, korumak gerekir' diyerek, küçük yaşta evlenmeyi meşrulaştırmak istiyorlar. Kadın sivil toplum örgütleri, kendi haklarını ve çocuk haklarını koruyorlar ve erken yaştaki evlenmelerin önünü kapatıyorlar. Küçük yaşta cinsel istismara uğramış çocukla, sanığın evlendirilmesini kabul etmemiz mümkün değilö dedi.



"ÇOCUK DOĞURMAYA VE ÇOCUĞU ALDIRMAYA ZORLAMAK CİNSEL ŞİDDET"



Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut da şiddetin hiçbir türünü istemediklerini ifade ederek, toplum olarak şiddet kavramından uzaklaşılması gerektiğini söyledi. Şiddet kavramının geniş bir kavram olduğunu belirten Çakmut, şöyle konuştu:



"Şiddet olayında bir şekilde bir güç göstergesini görüyoruz. Baskı uygulamak, insanlara karşı kaba güç sergilemek, sertlik yapmak, bunlar sözlük ve kelime anlamı itibariyle şiddet. Kadına karşı şiddet dediğimiz şey, salt sözle ya da cebir ile gerçekleştirilen bir şey değildir. Kadına karşı şiddet dediğimiz olgunun içerisinde söz, yazı, mesaj, davranış, kaba kuvvet, bazen bunun dışında zarar doğurabilecek o, tehlikeyi yaratabilecek her türlü eylemi içeren bir kavram. Sözle olmak zorunda değil. Bilgisayarına yükleyeceğiniz bir ekran görüntüsü dahi şiddet unsuru oluşturabilir. Cinsel ilişkiye zorlamak, çocuk doğurmaya zorlamak veya çocuğu aldırtmaya zorlamak, zorla evlendirmek, telefon, mektup, iletişim araçları ile yazılı hareketlerle, cinsel içeriklerle rahatsız etmek. Bütün bunların hepsi cinsel şiddet kavramı içerisinde değerlendirdiğimiz esaslar."



"TOKAT ATMA, VURMA, TEKMELEME FİZİKSEL SALDIRIö



Dünya Sağlık Örgütü'nün şiddet türlerine de değinen Çakmut, "Tokat atma, vurma, tekmeleme, dövme bunlar fiziksel saldırılar. Sindirme, sürekli küçük düşürme, hakaret etme, aşağılama gibi ifadeler, cinsel ilişkiye zorlama... Bir kişiyi ailesinden veya çocuklarından uzaklaştırma da bir şiddet türü. Gidemezsin, göremezsin, çıkamazsın gibi kavramlar Dünya Sağlık Örgütü tarafından şiddetin bir türü olarak kabul ediliyor" dedi.



Panelde, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver "Yeni yargı kararlarında cinsel şiddetö, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Memiş Kartal'da ise "Yeni yargı kararlarında cinsel şiddetö konularında birer konuşma yaptı. Panele çok sayıda avukat katıldı.



Görünütü Dökümü



----------------------------



-Panel'den Dateylar



-Prof. Dr. Özlem Yenerer acıklamaları



-Detaylar



0203Prof.Dr.Özlem_Yenerer/ Bursa dosyasında



Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bakan Kurum'dan Vatandaşları Tehdit Eden CHP'li Belediye Başkanına Sert Sözler: Kimse Sana Bu Hakkı Vermiyor

Sırrı Çözülemiyor! Sivas'taki Delik Tepe Tüneli Merak Konusu Oldu

Caner Erkin'e 50 Bin Lira İştirak Davası Açan Asena Atalay, İstediğini Alamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan-Hindistan Kriziyle İlgili Konuştu:Yangına Körükle Gitmenin Faydası Yok