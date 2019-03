Dha Yurt Bülteni-12

1)HATAY'DA JANDARMA İLE İNSAN KAÇAKÇILARI ÇATIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI HATAY'ın Altınözü ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan insan kaçakçıları ile jandarma arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

1)HATAY'DA JANDARMA İLE İNSAN KAÇAKÇILARI ÇATIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI







HATAY'ın Altınözü ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan insan kaçakçıları ile jandarma arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.Olay, Altınözü ilçesindeki Seferli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, jandarma ekipleri insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen, içerisinde Suriye uyruklu kişilerin bulunduğu 34 ZT 5695 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsünün durmaması üzerine kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, 6 kişi ise kaçtı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



---------------



-Olay yerinden görüntüler



Hüseyin BOZOK - Samim SELÇUK-ALTINÖZÜ-DHA



===============================================



2)2 TARAFTARIN ÖLDÜĞÜ KAZADA SÜRÜCÜLER TUTUKLANDI



AFYONKARAHİSAR'da 2 MKE Ankaragücü taraftarının yaşamını yitirdiği, 24 kişinin de yaralandığı kazada midibüs sürücüsü Yılmaz Doğan ve otomobil sürücüsü Abdil Erkan tutuklandı.



Kaza, saat 03.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında cuma akşamı oynanan Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından, Ankara'ya gitmek için yola çıkan bir grup MKE Ankaragücü taraftarının bindiği Yılmaz Doğan yönetimindeki 06 FV 6125 plakalı midibüse, Abdil Erkan yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi. Kazada, Eren Açıkgöz ile Mert Turgut Çakır yaşamını yitirirken, sürücüler Abdil Erkan ve Yılmaz Doğan'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi yaralandı.



Midibüs sürücüsü Yılmaz Doğan ile otomobil sürücüsü Abdil Erkan tedavilerinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan Doğan ve Erkan, adliyeye sevk edildi. Doğan ve Erkan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



===============================================



3)BAKAN ERSOY: ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALİMANI'NA İLK UÇAK BU AY İÇİNDE İNECEK



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'na ilk uçağın bu ay içerisinde ineceğini söyledi. Bir dizi temas ve incelemede bulunmak üzere Mersin'e gelen Bakan Ersoy, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile birlikte Kazanlı Turizm Bölgesi'ni gezdi. Daha sonra valiliği ziyaret eden Bakan Ersoy, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından kentte devam eden turizm yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazanlı bölgesinde altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Ersoy, "Çukurova Bölgesel Havalimanı'ndaki çalışmalar da hızlandı. Bu ay ilk uçağı piste indireceğiz. İnşallah o da hayata geçtiğinde turizm için önemli olan ana kapılardan biri de Mersin adına açılmış olacak. Geriye de bizim kalan yatırımları hızlandırıp Mersin'de turizmin stratejik bir sektör haline gelmesini sağlamak kalıyor" dedi.



Bakan Ersoy, kent genelinde devam eden turizm çalışmaları ile ilgili olarak da şunları söyledi:



"Uzuncaburç Ören Yeri'nin yeni projesi tamamlanmak üzere, ihale aşamasına geldik. Kızkalesi'nin aydınlatmasını deniz altından su üzerine çıkaracağız. Bu da kolay bir çalışma, sezona yetiştiririz. Antik kentteki mozaiklerle ilgili kamulaştırma var. Destek talebi var, bu da bakanlığımızca halledilebilecek bir konu. Anamurium Ören Yeri çevre düzenlemesi ve Anamur Mamure Kalesi cami restorasyonları var gündeme gelen. Çalışmaları tamamlayıp kısmi kaynak aktarımı ile bu projelerin gerçekleşmesi için desteklerimiz sürecek. 8 tane Turizm Gelişim Bölgesi var, planlama çalışmaları Nisan ayından sonra daha da hızlanacak. Önemli olan bu bölgelerin de hızlı bir şekilde turizme ve Mersin'in yatırım planlaması içine alınması. Nisan ayı içinde ön çalışmalarımızı tamamlayıp hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için gerekenleri yapacağız." Bakan Ersoy daha sonra Lütfi Elvan başta olmak üzere; Vali Ali İhsan Su ve milletvekilleri ile birlikte kent merkezindeki Özel Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesi'ni gezdi.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Kazanlı bölgesi incelemesi



Valilik



Basın açıklaması



Gezilen müze genel ve detaylar



Bakan Ersoy'a müze ile ilgili bilgi verilmesi



SÜRE: 04'03" BOYUT: 438 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



======================================================



4)AK PARTİLİ ÜNAL: 15 TEMMUZ GÜNÜ BERABER OLANLAR, BERABER YÜRÜMEYE DEVAM EDECEKLER



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 15 Temmuz gecesinin bir var oluş ve yok oluş mücadelesi olduğunu belirterek, "O gece beraber olanlar beraber yürümeye devam edecekler" dedi. Mahir Ünal, Osmaniye'de Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 9'uncu Tirşik Festivaline katıldı. Burada bir konuşma yapan Ünal, Türk Milletinin yaşadığı hiç bir şeyi unutmadığını belirttiği konuşmasında, "İster ilçe ister il olarak ister millet olarak biz kolay kolay hafızamızda derişn iz bırakan olayları unutmayız. Mehteri dinlerken hangi siyasi görüşten olursak olalım duygularımız tarihin içerisinde adeta akıp gidiyor. Niye çünkü mehter bize kim olduğumuzu hatırlatır. Mehter bize o tarihin içinden akıp gelen büyük şuurumuzu büyük bilincimizi hatırlatıyor. Bu aziz milletin, Türk milletin tarihin içerisinde devlet kuran o büyük milletin iddiasını, var oluş mücadelesini hatırlatıyor. İyiliğin merhametin hakkın adaletin yanında duruşunu hatırlatıyor. Bugün aslında o büyük varoluşun Andırın ilçemiz bazında tirşik üzerinden bir hatırlanmayı kutluyoruz" dedi.



Genel Başkan Yardımcısı Ünal, kültürel etkinliklerin gelecek nesillere aktarılması noktasında her ilde her ilçede kutlandığını belirterek, "Biz aslında neyi hatırlamayı, neyi yaşatmak istiyoruz. Biz kim olduğumuzu ve istikametimizi çocuklarımıza aktarmak istiyoruz aslında. Andırınlı, Osmaniyeli olmak ne demektir, Türk olmak ne demektir, bu millete ait olmak ne demektir onu muhafaza etmek istediğimiz için bu kültürel etkinlikleri hel ilçede her ilde kutluyoruz. Çünkü biz tarihin içerisindeki var oluşumuzu devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Bunun Osmaniye'de kutlanması daha da önemli daha da kıymetli" diye konuştu.



Andırınlılar Dernek Başkanı Yunus Temiz, katılımlarından dolayı Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a günün anısına Karatepe kilimi hediye etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------



Mahir Ünal ile vatandaşlar fotoğraf çektirirken



Mahir Ünal Masada protokol ile otururken



Mahir Ünal'ın katılımcılarla selamlaşması



Ünal'ın sahneye çıkışı



Mahir Ünal'ın Konuşması



SÜRE: 04'49" BOYUT: 151 MB



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,



======================================================



5)İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU'NDAN BUKALEMUN BENZETMESİ



İYİ Parti'nin Karşıyaka Belediye Başkan adayı Mehmet Yıldırım'ın seçim ofisinin açılışına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, "İktidarlar değişir, belediye başkanları değişir ama değişmemesi icap eden şeyler var. Döneme göre fikrini değiştiren, döneme göre tavrını değiştiren, tarzını değiştiren, eğilip bükülen, bukalemun gibi renk değiştiren insanlardan olmaktansa, iyilerle beraber doğru bir yolculuğu sürdürmek, her zaman tercihimiz olmalı" dedi.



CHP ve İYİ Parti'nin, 31 Mart yerel seçimlerinde iş birliği yapmadığı ilçelerden biri olan Karşıyaka'da, İYİ Parti'den belediye başkan adayı gösterilen Mehmet Yıldırım'ın Bahriye Üçok Bulvarı'ndaki seçim ofisi açılışına katılan Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhur İttifakı'nı eleştirdi. Dervişoğlu, "Sandıklar açılır, kapanır, bugün önümüze konulur, kaldırılır. Sonra bir daha gelir. İktidarlar değişir, belediye başkanları değişir ama değişmemesi icap eden şeyler var. Döneme göre fikrini değiştiren, döneme göre tavrını değiştiren, tarzını değiştiren, eğilip bükülen, bukalemun gibi renk değiştiren insanlardan olmaktansa, iyilerle beraber doğru bir yolculuğu sürdürmek, her zaman tercihimiz olmalı" dedi. CHP ile Türkiye'nin bir çok kentinde seçim iş birliğine gittiklerini anımsatan Müsavat Dervişoğlu, "Bu iş birliğinin neye sebep olduğunu, nasıl bir sinerji yarattığını, zihinlerinizde bir tartışın istiyorum. Eğer bu iş birliği olmasaydı, belki de bir çok il ve ilçede, toplumun bütün kesimleri, yenilmişlik hissiyatı ile karşı karşıya olacaklardı. Bir çok yerde 'Cumhur İttifakı' diye tanımlanan, bazı çevreler tarafından 'Cukka ittifakıdır' diye de anlatılan yapının, karşılarında şayet bir birliktelik söz konusu olmasa, seçimi garanti kazanacaklar türünden bir hissiyatı Türkiye'ye hakim kılmaya çalıştılar" diye konuştu.



'DİLİMİZİ BOZMAYACAĞIZ'



Müsavat Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Seçmen oy kullanarak düzeni değiştiremeyecekse, başka şeyler düşünmeye başlıyor. Özellikle küçük yerleşim alanlarında, 'Ben hangi oyu verirsem vereyim, zaten kazanacak olan bellidir' diye farklı bir bakış açısı ile oy kullanma tercihini olumsuz bir biçimde şekillendiriyor. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, bu hissiyatın dağılmasına neden oldu. CHP ile İYİ Parti'nin bir çok yerde yaptığı ittifak, dışardan bakıldığında, demokratik yol ve yöntemlerle bu ceberut iktidarı yenileceği ve tepesi aşağı yuvarlanacağı hissiyatı yarattı. Gerçekleştirilen iş birliğinin yarattığı sinerjinin doğru bir biçimde anlatılması ve anlaşılması lazım. Yerel medyayı açıyorum, yine bir takım beyanlar, bir takım ifadeler. Siyasilerin birbirine İzmirlilerin kabul edemeyeceği türden kelamlar söylemesi. Bu iktidar iş başına geldiğinden beri siyasi hayatta söz konusu olan ne kadar olumsuzluk varsa, İzmir'e bulaştırmaya kalkıyor. Biri oradan 'Beka' diyor. Bu ülkede bir beka tehdidi varsa, sorumlusu 17 seneden beri bu ülkeyi yönetenlerdir. 15 seneden beri Aziz Kocaoğlu İzmir'i yönetiyor, hangi beka tehdidi söz konusu oldu? 25 yıldan beri İstanbul ve Ankara'yı bu beylerin zihniyeti yönetiyor. Neler yapıkları herkesin malumu. Bunlar beka tehdidi oluşturmuyor da siz iyiler mi oluşturacaksınız? Dilimizi bozmayacağız. Bunların yaptığı gibi dinimizi bozmayacağız. Bunların yaptığı gibi vatanın bölünmez bütünlüğü tehdit altına sürüklemeyeceğiz."



Görüntü Dökümü



--------------------



-İYİ Parti Kaşrıyaka adayının sçeim ofisinden görüntü



-Ofis açılışından görüntü



-İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu'nun konuşması



-Genel ve detay görüntü



Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



================================================



6)SERİK'TE DEVE GÜREŞLERİ YAPILDI



ANTALYA'nın Serik ilçesinde 5. Töngüşlü Geleneksel Deve Güreşleri yapıldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik Kaymakamlığı, Serik Belediyesi ve Töngüşlü Mahalle Muhtarlığı'nca düzenlenen 5. Töngüşlü Geleneksel Deve Güreşleri'nde çevre il ve ilçelerden getirilen 38 deve güreştirildi. Güreşleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, Konyaaltı Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, siyasi partilerin ilçe başkanları ve belediye başkan adaylarıyla davetliler izledi.



Töngüşlü Muhtarı Hüseyin Büyükak, ata kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.



Yaptıkları deve güreşlerinden elde edilecek geliri gençlere halı saha yapmak için harcayacaklarını belirten Büyükak, "Gençlerimiz geleceğimizin teminatıdır. Amacımız sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek ve gençlerimizi spora teşvik etmek. Burada bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" dedi.



Güreşler sırasında zaman zaman izleyiciler arasına dalan develer zor anlar yaşattı. Müsabakalarında dereceye giren deve sahiplerine kupaları protokol tarafından verildi.



Ağalık ihalesini ise geçen yılın güreş ağası olan iş insanı Recep Şimşek açık artırmada 170 bin liraya yeniden aldı.



Görüntü Dökümü



------------



Güreşlerden detay



HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,



============================================================



7)ÇALDIĞI MOTOSİKLETİ BENZİNİ BİTİNCE BIRAKIP KAÇTI



ADIYAMAN'da, bir kişinin çaldığı motosikleti benzini bitince bırakıp kaçma anı güvenlik kameralarına tarafından görüntülendi.



Olay, geçen hafta pazar günü Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Canpekmez'e ait 63 YZ 159 plakalı motosiklet evinin önünde park halinde iken kimliği çalındı. Çalınan motosikleti arayan polise, bugün Bahçecik Mahallesi'nde bir marketin önünde uzun zamandır park halindeki bir motosikletin bulunduğu bildirdi. İhbarla olay yerine giden polis, motosikletin çalıntı olarak arandığını tespit etti. Marketin güvenlik kameralarına inceleyen ekipler, Canpekmez'e ait motosikletin çalan kişi tarafından benzini bitince bıraktığını belirledi. Polis parmak izi araştırması yaptığı motosikleti detaylı inceleme için otoparka götürürken, görüntülerde eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



------------------------------



Olay yeri



Marketin güvenlik kamera görüntüsü



Çalıntı motorsikletten görüntü



Polis ekiplerinden görüntü



-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 240 MB

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kardaki Toynak İzleri Hırsızlık Zanlısını Yakalattı

İki Çocuk Annesi Kadının Ölümünün Altından Gönül İlişkisi Çıktı

Talihsiz Genç, Silahını Temizlerken Babasını Öldürdü

Cinsel İstismara Uğrayan Kız Çocuğunun Cansız Bedeni Gaz Tankının İçinden Çıktı