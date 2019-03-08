Dha Yurt Bülteni -12

Çocuklarına şiddet uyguladığı için tepki gösteren eşini bıçakladıSamsun'da eve alkollü gelen Metin Ç. (42), çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren eşi Necla Ç.'yi (41) bıçaklayarak ağır yaraladı.

Çocuklarına şiddet uyguladığı için tepki gösteren eşini bıçakladı



Samsun'da eve alkollü gelen Metin Ç. (42), çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren eşi Necla Ç.'yi (41) bıçaklayarak ağır yaraladı. Yapılan incelemede 2,44 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.



Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi, Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen Metin Ç., çocuklarına şiddet uyguladığı için kendisine tepki gösteren eşi Necla Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Metin Ç., eşini vücudunun 3 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Karnına ve sırtına aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Necla Ç., 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Necla Ç., buradaki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Operasyondan sonra yoğun bakıma alınan Necla Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.



Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince Kışla Mahallesi'nde yakalanan Metin Ç., emniyete götürüldü. Yapılan incelemede şüphelinin 2,44 promil alkollü olduğu belirlendi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



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Şüphelinin adliyeye götürülüşü



Emniyetten ve adliyeden detaylar



(SURE: 00.59 DK) (BOYUT: 111 MB)



Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,



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Datça'da kadınlar 8 Mart'ı kutladı



Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı.



Datça Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir dizi etkinlik düzenlendi. Ellerinde çeşitli pankart ve dövizler taşıyan 100'ü aşkın kadın, ilk olarak Şenkaya Kavşağı'ndan başlayarak sevgi yolu üzerinden yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Kadınların yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Alanda ise şiirler okundu, konuşmalar yapıldı ve halaylar çekildi. Program sonunda 31 Mart yerel seçimlerinde farklı partilerden ve bağımsız belediye meclis üyesi olan kadınlar anı fotoğrafında bir araya geldi.



Görüntü Dökümü



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Datça Kadın Platformu tarafından düzenlenen etkinlikten görüntü



Yürüyüşe katılan kadınlar, davul çalıp sloganlar atarken görüntü



Basın açıklaması okunurken



Datça'da 31 Mart yerel seçimlerinde aday oylan kadınlar tanıtılırken



Halk oyunları gösterilerinden görüntü



Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),



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İzmir'de Kadın Festivali düzenlendi



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bir kadın kenti olan İzmir, yaşam felsefesini, dik duruşunu ve gelişmesini kadınlarına borçludur. Yerel seçimlerde iktidar değişmeyecek olsa da, Millet İttifakı'na oy vererek iktidarı ikaz etmek, 'Kendine çeki düzen ver, bu gittiğin yol yol değil' demek hepimizin hakkıdır, görevidir" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Fuar Kültürpark alanında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 'Kadın Festivali' düzenlendi. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen festival, binlerce İzmirli kadının katılımıyla gerçekleşti. 3 güne yayılan etkinliklerin ilk gününde kadınlar, 6 bin 500 kişilik oturma alanının tamamını doldurdu. Festivale, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu, CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla katıldı. Festivalde konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Yerel seçimlerde iktidar değişmeyecek olsa da Millet İttifakı'na oy vererek iktidarı ikaz etmek, 'Kendine çeki düzen ver, bu gittiğin yol yol değil' demek hepimizin hakkıdır, görevidir. Bu görevi ya 31 Mart'ta yapacağız, ya da bu düzen yani düzensizlik, yandaş politikası devam edecek" dedi.



'İZMİR KADIN KENTİDİR'



Kocaoğlu, Türkiye'de Büyükşehir Belediyesi'ne ilk kadın genel sekreteri, ESHOT'ta 'erkek işi' denilen otobüs işletmesinde bir kadını genel müdürü, İZSU'da kadın görev müdürü atadığını belirterek, sözlerini şöyle konuştu:



"Genel sekreter yardımcılarımız, genel müdür yardımcılarımız, daire başkanlarımız ve şube müdürlerimiz arasında 15'i aşkın şirketimizde yönetim kadrosu minimum yüzde 30 kadın ağırlıklıdır. İzmir kadın kentidir, İzmir yaşam felsefesidir. İzmir, dik ve onurlu duruşunu ve İzmirli ruhunun giderek daha fazla gelişmesini İzmir kadınlarına borçludur. Sosyal hayatta, sokakta, iş hayatında, toplumun içinde özgürce dolaşan İzmir kadını, İzmir'in daha da ileri gitmesini sağlamıştır ve sağlamaya devam edecektir. Yereldeki iktidarımızı sizlere borçluyuz. Ben AKP iktidarına, en çok bizleri ayrıştırdığı için, toplumu siyasi amaçla karpuz gibi ikiye böldüğü için, toplumda karşılıklı gruplar ve kişiler yarattığı için karşıyım. Ulus Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Yurtta barış dünyada barış' derken bu zor coğrafyada bağımsız olarak yaşamanın dış politika yöntemini söylemiştir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti hazinesi, dünyadaki tefecilerin eline düşmüş, yüzde 7 buçukla dolara dolar, faiz ödemektedir. Bu gidişe 'dur' dememiz gerekiyor."



'BÜTÜN KADINLAR BİRLEŞECEĞİZ'



İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kızbes Aydın, "Biz kadınlar, temel insan haklarında eşitlik istiyoruz. Sosyal, siyasal kültürel haklarda eşitlik istiyoruz. Şiddete karşı mücadelede, ayrımcılıkta bütün kadınlar birleşeceğiz. Sayın Başkanım Aziz Kocaoğlu'nun kadına verdiği destekleri biliyorum. Kadın kooperatiflerinin kurulmasında, tarımsal kalkınmada, meslek sahibi yapmada hep yanımızda olmuştur. Başkan adayı Tunç Soyer'den de Başkanımız Aziz Kocaoğlu'nun yürüttüğü kadın çalışmalarını daha ileriye taşınmasını istiyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından gazeteci, ekonomist Meliha Okur 'Kadın ve Çocuk Yoksulluğu' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Kocaoğlu ve davetliler daha sonra festival kapsamında açılan stantları dolaştı. Stantlarda kadınlar el emeklerini sergiledi. Festival boyunca konserler ve konferanslar olacak.



Görüntü Dökümü



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-Festivalden görüntüler



-Aziz Kocaoğlu konuşması



-Kızbes Aydın konuşması



Haber- Kamera: Hande NAYMAN, Melis KARAKUZULU/ İZMİR,



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Otomobil zeytinliğe düştü: 1 yaralı



Bursa'da, otomobilin yol kenarındaki zeytinliğe devrilmesi sonucu sürücü Şahin Evlek yaralandı.



Kaza, Bursa- İzmir karayolu üzerinde, Karacabey'e bağlı İkizce Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Balıkesir yönüne giden Şahin Evlek yönetimindeki 34 CHR 40 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki zeytinliğe düştü. Ters dönen araçtaki sürücü yaralandı. Yaralı, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı Şahin Evlek'e, Bursa yönüne giderken olayı tesadüfen gören İHH Arama Kurtarma ekipleri müdahale etti. Aracın alev almaması için soğutma çalışmasını da yine İHH Arama Kurtarma ekipleri gerçekleştirdi.



Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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-Kaza yeri



-Kaza yapan sürücü



-Kaza yapan araç



-Yaralı şöföre yapılan ilk müdahale



BOYUT: 180 MB SÜRE: 2,30 SN



Haber-Kamera: Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa),



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Öğrencilerden geri dönüşüm etkinliği



Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri çevre kirliliği ve geri dönüşüme dikkat çekmek için yürüyüş yaptı, atık malzemelerden yaptıkları kıyafetlerle geri dönüşüm defilesi düzenledi.



Gazipaşa'da Anadolu Lisesi öğrencileri gazete kağıtları, karton kutular ve halı kılıfları gibi atık malzemeleri kullanarak birbirinden ilginç kıyafetler tasarladı. Tasarladıkları kıyafetleri ilk olarak, Cumhuriyet Ortaokulu'nda yapılan mini defilede sergileyen öğrenciler, daha sonra geri dönüş konusunda farkındalık yaratmak için hazırladıkları pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Öğrenciler, atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetlerle yürüyerek defile düzenledi.



Gazipaşa Anadolu Lisesi öğrencilerinden Esra Özyiğit, "Atıkların geri dönüştürülmesi çok önemli. Böylelikle çevreye zarar verilmesi önlenmiş olacak. Yaptığımız projeyle de farkındalık yaratmak istedik.



Uzun bir süredir çalışıyoruz. Geri dönüşüm için kullanılan gazete, halı kılıfları, pil ve CD'lerden kıyafetler tasarladık ve sunduk. Halkımızın da bu konuda duyarlılığının her geçen gün artacağını düşünüyorum. Geri dönüşüm için kullanılabilecek malzemeleri geri dönüşüm kutularına koyarsak, tekrardan çevreye kazandırabiliriz" diye konuştu.



Gazipaşa Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Gül de "Çevre kirliliği ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek istedik. 'Sıfır Atık' projesi kapsamında geri dönüşüm maddelerinden kıyafetler yaparak halkımızın bu konuda bilinçlenmesini sağladık. Geri dönüşümün öneminden bahsettik. Bu konuda halkımızı bilinçlendirdiğimizi düşünüyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Öğrencilerin Cumhuriyet meydanına slogan atarak yürümeleri,



Atıklardan yaptıkları kıyafetlerle defile,



Pankartlardan genel ve detay görüntüler



Röp.1 Gazipaşa Anadolu Lisesi öğrencilerinden Esra Özyiğit



Röp.2 Gazipaşa Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Gül



134 MB, 02.12 sn



Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya),



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Uludağ yolunda 48 kişinin yaralandığı kazada şoför serbest



Bursa'da geçen hafta sonu tatil için geldikleri Uludağ'dan İstanbul'a dönen öğrencileri taşıyan otobüs Dobruca mevkiinde yaptığı kaza sonucu gözaltına alınan şoför Hüseyin Cingöz, sorgulaması tamamlandıktan sonra Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. 48 kişinin yaralandığı kazanın ardından hastanede gördüğü tedavi sonrası gözaltına alınan Cingöz, savcılık ifadesinde frenlerinin şiştiğini söyledi. Şoför Hüseyin Cingöz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Doburca mevkiinde geçen hafta sonu meydana geldi. İstanbul'daki bir Anadolu lisesinin öğrencilerini taşıyan Hüseyin Cingöz yönetimindeki 34 DE 8542 plakalı otobüs, daha önce de birçok kazanın meydana geldiği Doburca yolunda devrildi. Bariyerlere çarparak durabilen otobüste bulunan 41 öğrenci, 6 öğretmen ve şoför yaralandı. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere götürdü.



Kazadan sonra beyin kanaması riski olan sürücü Hüseyin Cingöz günlerce polis nezaretinde hastanede kaldı. Taburcu olduktan sonra gözaltına alınan Hüseyin Cingöz, Bursa Adliyesi'ne sevk edildi. Otobüs şoförü Hüseyin Cingöz 'Ben o yolun otobüslere kapalı olduğunu bilmiyordum. Bilsem o kadar çocuğun hayatını tehlikeye atmazdım. Yoldayken frenler şişti, duramadım" dedi. Hüseyin Cingöz, savcılıkça alınan savunmasından sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü



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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler



Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -



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Havacı gençler, kadınlara pembe kağıt uçak dağıttı



Erzurum'da, Herkes İçin Havacılık Derneği üyesi gençler, kent sokaklarında dolaşarak kadınlara, üzerinde '8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' yazan kağıt uçak hediye etti.



Atatürk Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde eğitim gören derneğin kadın ve erkek öğrenciler, kadınlar günü nedeniyle Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi. Dernek üyeleri, yaklaşık 2 saat içerisinde 500 pembe kağıdı uçak yapıp sokağa çıkarak günlerini kutladıkları kadınlara dağıttı. Kadınlar, teşekkür ederek gençlerin verdiği kağıt uçakları çantalarına koydu. Dağıttıkları kağıt uçakların üzerinde, "8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun" yazdığını söyleyen derneğin halkla ilişkiler ve tanıtım sorumlusu Dilara Özmen, "8 Mart Dünya kadınlar günü nedeni ile erkek üye arkadaşlarımızla birlikte 500 tane uçak kağıt yaptık. Üzerinde '8 Mart Dünya Havacı Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' yazan kağıt uçakları 3 farklı bölgede kadınlara dağıttık. Yeni oluşturulan Erzurum'daki derneğin ilk faaliyetini de gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu



Hayatlarında ilk kez kağıt uçak hediye aldıklarını söyleyen kadınlar ise, "Önemli olan hatırlanmak" dedi



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Gençlerin kağıttan uçak yapmalarından detay



-Kağıt uçaklardan detay



-Dilara Özmen ile röp



-Gençlerin yaptığı kağıttan uçakları kadınlara vermesi



SÜRE: 03.05 BOYUT: 345 MB



Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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