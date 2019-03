Dha Yurt Bülteni -12

Kılıçdaroğlu, Muğla'da AK Partili seçmenlere seslendi (2)PARTİLİLER SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDUCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesinde geldiği Muğla'da, Dalaman ilçesinden sonra Marmaris'e geçti.

Kılıçdaroğlu, Muğla'da AK Partili seçmenlere seslendi (2)



PARTİLİLER SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesinde geldiği Muğla'da, Dalaman ilçesinden sonra Marmaris'e geçti. Yol üzerinde üç kez önü partililer tarafından kesilen Kılıçdaroğlu, burada kendisine sevgi gösterilerinde bulunan kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, onlarla fotoğraf çektirdi, zaman zaman karşılayanlar arasındaki çocukları kucağına alıp sevdi.



MEŞALELERLE KARŞILANDI



CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Marmaris ilçe girişinde partili gençler tarafından meşalelerle karşıladı. Marmaris'te 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki buluşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce, kalabalığı eşi ve çocuğuyla selamlayan Marmaris Belediye Başkan adayı Mehmet Oktay konuştu. Muğla'da partisinin en genç belediye başkan adayı olduğunu söyleyen Mehmet Oktay, projelerini anlatıp, "Yılmadan, bıkmadan sizin gibi kararlı yürekler için koşmaya söz veriyorum. 15 yılın sonunda parti değiştirenlerin ise yapacağı hiçbir şey yoktur. Genel başkanımızla bahar önce Marmaris'e geldi" dedi. Bu arada İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz da kürsüye çağırılan isimler arasında yer aldı.



'BAHARI TÜM TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ'



Mitingde daha sonra "Hak, hukuk, adalet mücadelesinin lideri" sözleriyle anons edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasına, "Siz zaten baharı getirmişsiniz. Bahar güzel, ağaçlar çiçek açar. Ancak biz baharı sadece Marmaris'e değil bütün Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Bütün Türkiye'de huzur olmalı. Belediye başkanlarından iki şey bekliyorum. Bir; seçildiğiniz andan itibaren size oy versin vermesin bütün vatandaşları kucaklamak. Ayrımcılığın içine asla girmeyin. Herkese eşit hizmet götürün. Eğer bir yerde fakir varsa oraya daha çok hizmet götüreceksiniz. İki; belediye başkanları para harcar. Kimin parasını harcar? Sizin paranızı. Dolayısıyla harcadıkları her kuruşun hesabını verecekler. Ne yaparsa yapsın, yaptığı her şeyin hesabını belde hakkına versin. Dolayısıyla kul hakkı yemeyen bir anlayışı istiyorum" dedi.



CUMHURBAŞKANI'NA CEVAP VERDİ



Muğla mitinginde Muğla Devlet Hastanesi'nin yolunun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmadığını, yapılmamaya devam edilmesi durumunda kendilerinin yapacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye Başkanımız Osman Gürün'ün önemli başarıları, hizmetleri var. Buraya bir zatı muhterem geldi. Doğrudan isim verip Büyükşehir Belediye Başkanımızı hedef aldı. 'Hastane yaptık yolu yapmadılar' dedi 'Yapmazlarsa biz vurur geçeriz' dedi. Sen o hastanenin asansörünü yap. Vallahi billahi biz yolu yaparız. Yol da köprü de tünel de yapılır. Ama parayla geçilen tünel değil. İnşallah iktidara gelirsek o tünel parasız olacak. Vergi alacaksın, bir de dışarıdan borç alacaksın sonra 'yol, tünel, köprü yaptım' diyeceksin. Birde benden para alacaksın. E o zaman vergiyi neden alıyorsun? Demokrasilerde böyle gariplikler olamaz" diye konuştu.



AK PARTİ VE MHP SEÇMENLERİNE SESLENDİ



"AK Parti'ye ve MHP'ye geçmişte oy veren saygıdeğer vatandaşlarıma seslenmek isterim" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



"15 yıldır oy verdiniz. ve bir siyasal iktidarı 17 yıldır tek başına iktidardalar. İstedikleri kanunu çıkardılar, kararnameyi çıkardılar, genelgeyi çıkardılar, istedikleri kişiyi vali tayin ettiler. Müsteşar, genel müdür yaptılar. Soru şu, AK Partili kardeşlerime şu soruyu sormak isterim; 17 yıldır oy verdi. 17 yılın sonunda bu ülkenin insanlarını getirip soğan kuyruğuna mahkum ettiler. Sebebi ne? Eğer sandığa gidip vicdanınla oy kullanacaksan bu soruyu kendine sor. 17 yıl boyunca sana kimse şunu yaptın, bunu yaptın demedi. Ama sen insanları soğan kuyruğuna soktun. Ne oldu? Vergi istedin, vatandaş ödedi. Ne oldu da iki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor. Ne oldu Yozgat'ın dünya çapında ünlü mercimeğine ne oldu? Ne oldu bu ülkenin nohuduna, niçin dışarıdan geldi."



'SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİ KAÇIRANLARA NASIL OY VERECEKSİNİZ'



Beka tartışmasına değinen ve ülkücülere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beka sorunumuz var' diyorlar. Üretmezseniz beka sorununuz vardır. Trump telefon etti diye papazı ertesi gün bırakırsanız sizin beka sorununuz vardır demektir. Niçin bırakıyorsun papazı. Ükücü kardeşlerimize sesleniyorum. Ülkücü olduğunuzu söylüyorsunuz. Vatanı sevdiğinizi söylüyorsunuz, eyvallah. Bayrağı sevdiğinizi söylüyorsunuz, eyvallah. Çakıl taşı için canımı veririm diyorsunuz, eyvallah. Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarından kaçıran bir iktidara nasıl destek vereceksiniz? Süleyman Şah Türbesi bizim topraklarımızda. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Şimdi ülkücülere diyorlar ki 'gelip bana oy ver.' Hani vatan? Hani bayrak? Çakıl taş? Hiçbir ülkücü Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranlara oy vermez" diye konuştu.



Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın satışını da gündeme getiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Sakarya'daki Tank Palet Fabrikasını bugün kurmaya çalışsanız 20 milyar dolara kurulur. Kime sattılar? Katar ordusuna yüzde 49.9'unu sattılar. En büyük ortağıdır. Kaça sattılar? Bilmiyoruz. Bir bedava uçak aldılar, bedava diyorlar. Bedava değil fabrikanın karşılığında. Ne zaman sattılar? Hangi kanuna dayanarak sattılar? Onları geçtim. Temel sorun var. Dünyada kendi silah fabrikasını başka bir orduya satan ülke gösterin. Ülkücü kardeşlerime, milliyetçi kardeşlerime sesleniyorum. Milliyetçilik sıradan bir olay değildir. Bizim altı okumuzdan birisinin milliyetçilik olması da sıradan değildir. Milliyetçilik, kendi ülkesinde üretmek demektir, el avuç açmamak demektir, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi demektir. Kendi vatandaşları arasında ayrım yapmamak demektir. 82 milyon bir bayrağın altında yaşıyorsa milliyetçilik budur. Silah fabrikasını yabancıya satan başka ülke var mı? Şimdi onun sözcülüğü yapan bir kişi bize saldırmaya çalışıyor. Ne derse desin. Bir ülke kendi silah fabrikasını başka bir yabancı ülkeye satıyorsa kim ne derse desin o kişi milliyetçi değildir" dedi.



'ŞİMDİ DE TURİST TERÖRİST ÇIKTI'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:



"Çiftçinin sorunlarını biliyorum. Çiftçiyi, hal esnafını terörist ilan ettiler. Birisi çıktı, 'yurt dışından turistler geliyor. Onların içindeki teröristleri yakalayacağız' dedi. Buyurun şimdi birde turist teröristler çıktı. Nereden çıkıyor bunlar anlamak mümkün değil. CHP Kuvayi Milliye'nin kurduğu partidir. Köklerimizi Kuyavi Milliye'den alırız. 82 milyon vatandaşımız biriz. Kimsenin yaşam tarzıyla ilgilenmeyen. Peki neyi düşünüyoruz? Bir kişi işsizse onun işsizliğini çözmemiz gerekiyor. Türkiye üretecekse her alanda üretmemiz lazım. Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiydi ama şimdi ne oldu? Kim yaptı bunu? Bende biliyorum kimin yaptığını, siz de biliyorsunuz? AK Parti'li kardeşlerim senin oyunu aldı sana ihanet etti. Bu senin oyunu aldı ağzındaki lokmayı da almaya çalıştı. Hiçbiri masrafı yok, ayda 76 bin lira maaş alır. Gül gibi geçinir. Asgari ücret ne kadar? 2 bin 20 TL. Al onu bakayım geçirebiliyor musun? 2 bin 200 TL bizim belediyelerimizde. Çünkü biz aydınların, kadınların, toplumun her kesimini kucaklayan partisiyiz. Biz kadın erkek eşitliğini sağlayacağız. Çocuklarımız güzel okullara gidecek. Eğitim sitemizi ne hale getirdiler. Bakan diyor ki 'Eğitim sistemimiz yoğun bakımda.' İyi de 17 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Bütün bunlara rağmen umutsuzluğa düşmeyeceğiz. Bütün bunlara rağmen sandığa gidip 6 okun altına mührümüzü basacağız."



'CHP'NİN KONUŞMASI ÇOK RAHATSIZ EDİYOR'



"CHP'nin konuşması onları çok rahatsızı ediyor" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:



"Ne diyor Erdoğan? 'Bay Kemal konuşuyor.' Konuşacak tabii. Bay Kemal hırsızlık yapmaz, Bay Kemal laf aramızda oğluna telefon edip 'Oğlum paraları sıfırladın mı' demez. Bay Kemal'in sarayla alakası yok. Çok şükür evimizde oturuyoruz. Bay Kemal siyasete girdiği gün mal varlığını açıkladı. Onun için Bay Kemal olmak kolay değil. Onlar ne derse desin. Bu ülkenin birliği, beraberliği için çalışacağız. Alın terinin yanında olacağız. Karşı olacağımız bir grup var, kim onlar? Malı götürenler. Hep birlikte karşılarında olacağız. Adalet denen yüce kavramı geliştireceğiz. Her kesim için olmalı. Sandıkta ittifak yapacağız. Hangi partiden olursa olsun gelip CHP'ye oy vermesini istiyoruz. Niçin? Bahar gelsin diye. Bahar mevsimlerin en güzeli, onun için. Siz erken getirdiniz ama biz Türkiye'de getireceğiz. Kimin sayesinde? Sizlerin sayesinde. Birlikte mücadele edeceğiz. Niçin? Çocuklarımız, bayrağımız, huzur içinde yaşamak için, bereket olsun diye, kadın erkek eşitliği için, kadınların hakları için. Gazi Mustafa Kemal dünyanın ön önemli liderlerinden birisidir. Kadınlara hak verme konusunda dünyanın bir numaralı lideridir. İlk işi 1934'te kadınlara seçme seçilme haklarını getirmesidir. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal'in öncülüğünü görüyorsunuz. Bunları niye söylüyorum? Onun mirasını ileriye götürme konusunda yetkili siyasi organ biziz. CHP'ye vereceğiniz her oya Türkiye'nin çağdaş uygarlığa ulaşmasına katkı sunacak" dedi.



PARTİSİNDEN İSTİFA EDEN ALİ ACAR'I ELEŞTİRDİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda başkan adaylarını yanına çağırdı ve tekrardan aday gösterilmeyince CHP'den istifa edip DSP'den aday olan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı niye beni seçmediniz diye istifa edip başka bir yere gidiyorsa ahlaki değil. 'Ben olmazsam milletvekilliği olmaz, ben olmazsam belediye başkanlığı olmaz' demek doğru değil. Asla doğru bulmuyorum. Bu tür insanların bir topluma, bir beldeye, büyükşehre doğru dürüst hizmet edeceğine de inanmıyorum. Bireysel çıkışları asla doğru bulmuyorum. Bizim kurumsal killiğimiz var ve o kimlikle yolumuza devam edeciğiz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



---------



Alandan görüntü.



Konuşmalardan görüntü.



Genel ve detay görüntü



Haber: Taylan YILDIRIM - Ali GÜNDOĞAN, Kamera: Tekin GÜRBULAK/ MARMARİS (Muğla)



=======================



Bakan Varank, Van'da tekstil atölyesini ziyaret etti (2)



VAN PEYNİRİNİN TADINA BAKTI



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tekstil atölyesi ziyaretini ardından Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 3 milyon lira harcanarak restorasyon çalışması tamamlanan Peynirciler Çarşısı'nın açılışını yaptı. Bakan Varank, burada iş yeri sahipleriyle görüşüp Van'ın yöresel otlu peynirinin tadına baktı. Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, 50'nin üzerinde dükkana sahip olan çarşının, yaşanan depremler ve diğer fiziki etkenler nedeniyle ciddi zarar görmesi nedeniyle yenilendiğini, Van'ın misafirperverliğini ve eşsiz kültürünü yansıtan Peynirciler Çarşısı'nın gelecek nesillere aktarılmasını istediklerini ifade etti.



KENTİN İHTİYAÇLARINA ODAKLANIYORUZ



Yeni Hükümet Sistemi ile Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdarelerinin bakanlığa bağlandığını belirten Bakan Varank, "Böylelikle bölgesel kalkınma sorumluluğu çerçevesinde bölgelerimizi ve illerimizi daha ileriye nasıl götürebiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Her bölgenin, her ilin kendine özgü koşulları ve özellikleri var. İllerimizin neye ihtiyacı varsa, hangi alanlarda büyüme potansiyeli varsa, biz o alana odaklanıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Peynirciler Çarşısı da bu bakış açısının bir ürünü. Çarşımızı aslına uygun bir şekilde yeniden inşa ettik. Doğu Anadolu Kalkınma İdaresi Başkanlığımız projenin tamamını sahiplendi ve bu çarşı için 3 milyon lira kaynak kullandı. Bu hizmet, ilimizde tarım ve hayvancılığa daha çok vatandaşımızı yönlendirecek."dedi.



Van'ın dünya ile yarışan bir şehir olmasını istediklerini belirten Varank, en büyük dertlerinden birinin de Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısı olan kentin bünyesinde barındırdığı potansiyelleri ortaya çıkarmak olduğunu kaydetti. Van için hayal ettiklerini, ortaya koydukları vizyonu ana muhalefetin ve kol kola girdiklerinin anlamasının imkansız olduğunu belirten Bakan Varank, şöyle konuştu:



CHP MEDENİYET YOLCULUĞU ÖNÜNDEKİ TAKOZDUR



"Çünkü bunlar Türkiye'nin gelişmesi yönünde attığımız tüm adımlara bugüne kadar köstek oldular. Bakın son olarak, Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunu Anayasa Mahkemesine taşıdılar. Biz bu utanç verici adımı milletimize şikayet ettiğimizde de, telaşla bahaneler uydurmaya çalıştılar. Özrü kabahatinden büyük laflarla hala bu garabeti savunmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin hayrına, böylesine vizyoner bir işi geciktirmeye yönelik her adım bu ülkeye, gençlerimize, bilim insanlarımıza ihanettir. Ülkemizin yarınlarına ihanettir. Bunlar biliyorsunuz ülkenin hayrına olan her adımı Anayasa Mahkemesi'ne götürmekle ünlüdürler. 2007'de Cumhurbaşkanı seçtirmemek için Anayasa Mahkemesine başvurup 367 kararını aldırtan, belediyelerin öğrencilere karşılıksız burs vermesini iptal ettiren, başörtüsüne serbestlik getiren düzenlemeyi iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesine koşan bunlardı. Maalesef CHP zihniyeti, Türkiye'nin muasır medeniyet yolculuğu önünde en büyük takozdur. Demokrasimizin de, bilimin de, teknolojinin de asıl düşmanı bu zihniyettir. Biz bu anlayışla mücadele ede ede Türkiye'yi hem demokratikleştirdik hem de ülkemizin milli gelirini 3,5 kat artırdık. Allah'ın izniyle bu müdahaleler Türkiye'nin hedeflerine asla zarar veremeyecek."



BUNLAR YAKMAKTAN, YIKMAKTAN, KAZMAKTAN ANLAR



Van'ın yıllarca sahipsiz kaldığını ve kentin ihtiyaçlarına sağır kesilen yerel yöneticilere bırakıldığını, Vanlıların vergilerininin de vatandaşa hizmet için kullanmak yerine Kandil'e aktarıldığını ve kendi zimmetlerine geçirdiklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Belediye imkanlarını Van için değil, çocuklarınızı dağa kaldıran eli kanlı teröristler için kullandılar. Bu şehirde nice gencin geleceğini çaldılar. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. Van'a ihanet etmiş bu zavallılar, bugün utanmadan yine sizin kapınızı çalıyorlar. Van için söyleyebilecekleri, size hizmet için konuşabilecekleri tek bir sözleri yok. Van'ın geleceğiyle ilgili kurabilecekleri tek bir hayalleri yok. Bunların yaptıkları tek şey istismar siyaseti. Bunların siyasetinin, savundukları ideolojinin Van'a bir katkısı olabilir mi? Bunlar Van'ın gençlerine istihdam sağlayamaz. Bunlar Van'da belediyecilik yapamaz. Bunlar Van'ı güzelleştiremez. Bunlar yakmaktan, yıkmaktan, kazmaktan anlar. Ben Vanlı kardeşlerime yürekten seslenmek istiyorum. Huzurumuzu bozmak için, Van'daki hizmet dönemini kesintiye uğratmak için 31 Mart'ı ellerini ovuşturarak bekleyenlere asla müsaade etmeyin. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanınızda. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız tüm güvenlik güçlerimiz evelallah hiçbir çapulcuya göz açtırmaz. Siz bizim arkamızda durduğunuz müddetçe, Van'ın huzurunu kimse bozamaz. İşte o yüzden 31 Mart'ta Van'dan sadece Türkiye'de değil, tüm Avrupa başkentlerinde konuşulacak bir sonuç bekliyoruz. İnanın herkesin gözü 31 Mart'ta Van'da olacak. Van'dan AK Parti'ye çıkacak destek, kurdukları tuzakları yerle bir edecek."



Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Van'a yaptıkları yatırım tutarının 26 milyar lirayı geçtiğini, son 2 yılda Kandil'in güdümünden kurtardıkları yerel yönetimin Van'a kazandırdıklarına vatandaşların yakından şahit olduğunu ifade etti. Van'da hizmetlerin hızlanacağı yeni bir dönemin vatandaşları beklediğini, önemli müjdelerle kente geldiğini anlatan Varank, 10 binlerce kişilik istihdam oluşturacak yeni yatırımlar yapacaklarını, gençleri çok daha sıkı sahiplenerek onları üretime, teknolojiye, bilime yönlendireceklerini ifade etti.



Kentin turizmini, ticaretini canlandıracak nitelikli adımları attıklarını ve buna devam edeceklerini belirten Varank, "Tüm bunların devamı için 31 Mart önemli bir eşik. Huzur devam etmezse ticaret olmaz, turizm olmaz, istihdam olmaz. Huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Van'da 31 Mart'ta hizmet siyasetinin gönül belediyeciliğinin daim olması için yürekli bir şekilde sandıklara gidelim, irademize sahip çıkalım." dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Peynirciler Çarşısı genel görüntü



-Çarşı içinden detaylar



-Bakan Varank'ın çarşıyı gezmesi ve peynirin tatına bakması



-Vali Mehmet Emin Bilmez'in konuşması



-Bakan Varank'ın konuşması



-Açılış kurdelasının kesilmesi



-Detaylar



Haber-Kamera. Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/ VAN,



=======================



Çavuşoğlu: PKK, CHP üzerinden kanallar açarak adamlarını yerleştirmeye çalışıyor



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunlar dağlarda başaramadı. Şehirlerde de çukur eylemleriyle başaramadılar. Şimdi CHP üzerinden kanallar açarak, şehirlerimize yerleşmeye çalışıyorlar. PKK adamlarını yerleştirmeye çalışıyor. Bu millet buna müsaade etmeyecek" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen AK Parti mitingine katıldı. Bakan Çavuşoğlu'nu, Cumhuriyet Meydanı'nda Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, İlçe Başkanı Serdar Besler, AK Parti Bucak Belediye Başkan Adayı Emrullah Ünal ve partililer karşıladı.



Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, mitingde yaptığı konuşmasında Bucak'ın seçimlerde sadece ilçede etkili olmadığını, Burdur siyasetine yön verdiğini belirterek, Bucak siyasetinin il sınırları içerisinde kısıtlı olmadığını da söyledi. Eğitim ve sağlığın AK Parti'nin en öncelikli politikası ve yaptığı en güzel hizmetlerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin sağlık politikasının Dünya Sağlık Örgütü tarafından örnek gösterildiğini aktardı. Bucak'a sağlık ve eğitim alanında yapılan yatırımları anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Bucak'ta fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarıyla birlikte altı okul bulunuyor. Yeni fakülte ve yüksekokul açılması çalışmalarını sürdürüyoruz. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi belli bir büyüklüğe geldiği zaman göreceksiniz Bucak'ta da ayrı bir üniversite olacaktır. Bucak'ın gidişatı böyle. Bucaklılar eğitime çok önem veriyor" dedi.



'İSTİSNASIZ HEPSİNİ PKK BELİRLEMİŞTİR'



Belediyecilik anlamında hiçbir iş yapmayanların kendileriyle aynı zihniyette olan HDP ve PKK ile ittifak kurduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:



"Ben 'zillet ittifakının içindeki partilerin hepsi terörist' demiyorum. Ama bir gerçek var ki Türkiye'de ne kadar terörist varsa, ne kadar terör örgütü varsa, PKK'sı, YPG'si, PYD'si, DHKP-C'si, FETÖ'sü, TİKKO'su, ne kadar terör örgütü varsa bu ittifakın içinde. Doğru mu? Türkiye'de ne kadar hain varsa, ne kadar bölücü varsa bu ittifakın içinde. Dağdaki kandil bunlara destek veriyor mu? Bunlar için kampanya yapıyor mu? Yapıyor. Bunu söyleyince niye alınıyorsunuz kardeşim. İzmir'de veya başka yerlerde HDP kontenjanından, altını çiziyorum, HDP kontenjanından giren kimse belediye başkan adayı, İzmir'de, ki beraber belirlediler adayı, çünkü o çukur eylemlerinde var ya, geçmişte hani gömdük ya çukurlara o teröristlerini, o zaman onlara İzmir'den en büyük dayanışmayı, desteği gösteren adamdır, şu anda İzmir'de o zillet ittifakının adayı. Ama diğer yerlerde de HDP kontenjanından kim nereye girdiyse istisnasız ama istisnasız hepsini PKK belirlemiştir. Şimdi bunlar dağlarda başaramadı. Şehirlerde de çukur eylemleriyle başaramadılar. ve şimdi CHP üzerinden kanallar açarak, şehirlerimize yerleşmeye çalışıyorlar. PKK adamlarını yerleştirmeye çalışıyor. Ama bu millet buna müsaade etmeyecek. İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da, Bursa'da CHP'liler bunu görüyor. Ankara'da 20 sene önce Ankara'nın en gözde yeri neresiydi? Çankaya. Şimdi ise Ankara'nın en geri kalmış yeri neresi? Çankaya. Valla vatandaş her şeyi biliyor. Benim söylememe gerek yok zaten."



Çavuşoğlu konuşmasının ardından Burdur'a hareket etti.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Haber-Kamera: Halim AKCA- Mesut MADAN/BUCAK (Burdur), -



=============



MHP'li Akçay: Seçim sonuçlarını en çok Trump merak ediyor



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, partisinin il yönetimiyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Seçim sonuçlarına sadece ülke içinde değil dışarıdan da ilgi olduğunu belirten Akçay, "Türkiye'de yaşayan 82 milyon vatandaş değil, onlardan daha evvel seçim sonuçlarını en çok ABD Başkanı Trump merak ediyor. Acaba Türkiye'de çıkan sonuçlar nasıl bir neticeye varacak? Bu sonuçları, Avrupa ülkeleri merak ediyor. PKK'sı, FETÖ'sü, diğer terör örgütleri dört gözle bekliyor sonuçları" dedi.



MHP Genel Merkezi tarafından 3 Şubat'ta göreve getirilen MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal ile yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarıyla tanışma toplantısında bir araya geldi. Şehzadeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya; MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve MHP İl yöneticileri de katıldı. Kahvaltı sonrasında ilk olarak İl Başkanı Baysal, teşkilatlarla birlikte Cumhur İttifakı ruhuyla seçim çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden kısa bir konuşma yaptı.



'NE KADAR UZAK KALDIKLARINI ÜZÜLEREK GÖRÜYORUZ'



Baysal'ın ardından Akçay, bir konuşma yaptı. Yerel seçimi hatırlatarak konuşan Akçay, bazılarının beka kaygısını anlamakta zorlandığını söyleyerek, "Beka da neymiş? diyerek domates, biber ve patlıcan fiyatlarını daha önceleyen siyasi liderleri, partilileri görüyoruz. CHP-İYİ Parti ve bunlara benzer diğer partilerin sözcülerine baktığımızda domates, biber fiyatına satılan bir ülke bekası anlayışıyla karşı karşıyayız. 50 yıldır bizim mücadele ettiğimiz bu zihniyet; ülkemizin varlığı, geleceği, istikbali için bir arpa bile yol alamadıklarını gösterir. MHP'nin 50 yıllık çizgisindeki bütünlük, tutarlılık ve Türkiye'nin ufkunda parlayan bir yıldız gibi parlayışıyla, duruşuyla ne kadar haklı davanın mensupları olduğumuzu bugün net bir şekilde görmekteyiz" dedi.



'HEPSİ 31 MART'TA PUSUYA YATMIŞ DURUMDALAR'



31 Mart seçimlerini sadece Türkiye'de değil yurt dışında da merak edildiğinin altını çizen Akçay, "Türkiye'de yaşayan 82 milyon vatandaş değil, onlardan daha evvel seçim sonuçlarını en çok ABD Başkanı Trump merak ediyor. Acaba Türkiye'de çıkan sonuçlar nasıl bir neticeye varacak? Bu sonuçları Avrupa ülkeleri merak ediyor. PKK'sı, FETÖ'sü diğer terör örgütleri dört gözle bekliyor sonuçları" diye konuştu. Konuşmasını sürdüren Akçay, "Çünkü hepsi, 31 Mart'ta pusuya yatmış durumdalar. Bunun işaretlerini 24 Haziran akşamı ve 25 Haziran sabahı vermeye başladılar. Biliyorsunuz hepsinin büyük iddiaları vardı. 24 Haziran'dan sonra çiçekler açacak, bahar gelecek diyorlardı. Oysa yaz gelecekti. İstedikleri sonuçları alamayınca bu maçın rövanşı olarak 31 Mart'ı gösteriyorlar. Şimdi baktılar ki sonuçlar kötü, alt tarafı belediye başkanları, meclis üyeleri seçilecek bunun bekayla ne alakası var demeye başladılar. Bunlar sıkışınca domates, biber, patlıcan demeye başladılar. O bakımdan bu seçimler Türkiye için büyük önem arz etmektedir" dedi.



Görüntü Dökümü



---------



Toplantıya katılanlardan görüntü



MHP Milletvekili Erkan Akçay'ın açıklamaları



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,



=======================



Karlıova'da mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı







Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Bahçe köyünde önceki gün mahsur kalan 11 öğretmen, dün akşam saatlerinde köydeki hastayı almak için yola çıkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından paletli ambulans ile ilçe merkezine getirildi.



Karlıova ilçesine bağlı Bahçe köyünde Bayram Şahin (48), kronik böbrek yetmezliği nedeniyle fenalaşınca yakınları tarafından sağlık görevlilerinden ambulans talebinde bulunuldu. Kar ve tipiden dolayı Bahçe köyüne ulaşımda zorluklar yaşanması nedeniyle UMKE ekipleri paletli ambulansla köye hareket etti. Uzun uğraşlar sonucu köye varan ekipler, böbrek hastası Bayram Şahin'e burada yaptıkları ilk müdahalenin ardında paletli ambulansa alındı.



UMKE ekipleri ayrıca, Bahçe köyünden önceki gün ilçe merkezine gitmek için yola çıkan ve araçları kara saplanmasıyla köylerdeki evlerde kalan 11 öğretmeni de paletli ambulansla Karlıova ilçe merkezine ulaştırdı.



Görüntü Dökümü



------------



Hastanın evden alınması



Hastanın araca bindirilmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber: Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL,



=========================



Ali Özkan: 'Amacımız benzersiz bir kent oluşturmak'



Karacabey'de, Cumhur İttifakı Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı, yoğun katılım ile gerçekleşti. Karacabey Belediye Başkanı ve Adayı Ali Özkan, "Amacımız benzersiz bir kent oluşturmak" dedi.



Karacabey Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen Cumhur İttifakı Proje ve Aday Tanıtım Toplantısına, önceki Dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, MHP Bursa il başkan yardımcıları, STK temsilcileri, AK Parti ve MHP üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hedeflerinin benzersiz bir kent oluşturmak olduğunu belirten Karacabey Belediye Başkanı ve Adayı Ali Özkan "Kentin orijinal dokusunu koruyarak yerinde geliştirmek, tarım alanındaki bilgi birikimini kullanarak ekolojik turizm bölgesine dönüşmek, eğitim faaliyetleri ile rol model oluşturacak bir altyapı kurmak, sanayi ve teknoloji altyapısını küresel standartlar çerçevesinde oturtarak marka kent haline dönüşmek, modern sanayicilik anlayışında çok popüler olan ve sanayiciliğe bakış açısını farklılaştıran Endüstri 4.0 uygulamalarında olduğu gibi belediyecilik anlayışında da "Yaşam 2.0" konseptinde özel bir kent kültürü oluşturmak, hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu anlamda, uluslararası itibar gören, kent dinamiklerini harekete geçirmiş, marka değeri olan, sakinlerinin yaşamaktan gurur duyduğu, gelişmiş bir Karacabey vaat ediyoruz" dedi.



'150 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI HEDEFLİYORUZ'



Özkan, "Cumhurbaşkanımızın da örnek gösterdiği ve teknolojik dönüşüm açısından vizyon projelerden biri olan TEKNOSAB için çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bu proje ile Karacabey'deki nüfus yoğunluğu, ticari hayat artacak ve işsizlik son bulacak. Gençlerimiz için yeni istihdam imkanları oluşacak. Bursa ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak TEKNOSAB projesi kapsamında, 150 bin kişiye iş imkanı sağlamayı hedefliyoruz. Karacabey'i her yönüyle güzel günler bekliyor" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:



--------------------------



-Salondan detaylar



-Başkan Ali Özkan'ın konuşması



Haber-Kamera: Yasin KESKİN/BURSA,



=====================================



Bingöl'de 25 bölge 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi



Bingöl merkez ve 7 ilçedeki 25 bölge, 11 ile 25 Mart tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi.



Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik operasyonlar nedeniyle merkez ve 7 ilçedeki 25 bölgenin, 11 ile 25 Mart günleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği bildirildi. 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilen alanlar ise şöyle sıralandı:



"Merkez Ortaçanak, Hasar Yaylası, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Monçü Komu Bölgesi, Adaklı ilçesinde Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi bölgeleri, Genç ilçesinde Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran, Büyük Gonaç bölgeleri, Solhan ilçesinde Yenibaşak, Yayladere ilçesinde Horivanik Deresi-Tahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik Gökçedal bölgeleri, Kiğı ilçesinde Çomakderesi bölgesi, Karlıova ilçesinde Karacehennem Ormanları bölgesi ve Yedisu ilçesinde Akımlı Yaylası bölgesi."



BİNGÖL, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Trabzon, Adını Verdiği Hurmanın Üretiminde Sınıfta Kaldı

Wesley Sneijder, Boşanmak Üzere Olduğu Eşi Yolanthe Cabau'ya 120 Milyon Lira Tazminat Ödeyecek

Aydın'da 'Üç Boyutlu Yaya Geçidi' Farkı

Havalimanına Giren ABD Elçilik Görevlisinin Bagajında Bomba Bulundu