Dha Yurt Bülteni-12

BAKAN SOYLU;'PKK'NIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ ARTIK TÜRKİYE'DE YOKTUR'1)'İRAN'LA ORTAK PKK OPERASYONU YAPMAYA BAŞLADIK'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DHKP-C diye bir şey vardı, milletimizin başına musallat olmuşlardı, hakim, savcı vurmuşlardı, işgal etmişlerdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DHKP-C diye bir şey vardı, milletimizin başına musallat olmuşlardı, hakim, savcı vurmuşlardı, işgal etmişlerdi. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, bunların yöneticisi varsa ya ölüdür ya da tutukludur. PKK'nın üst düzey yöneticisi artık Türkiye'de yoktur" dedi. Partisinin seçim çalışmaları ve bir dizi programa katılmak üzere kentte bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Aksu ilçesinde 1500 hektarlık alanı kapsayan ve 11 bin 726 parselin bulunduğu Çalkaya bölgesindeki, yaklaşık 30 bin kişinin oturduğu evlerin tapu dağıtım törenine katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Soylu, Türkiye'nin bugün kendi silahını, helikopterini, insansız hava aracını üreten, modern şehir hastaneleriyle, havaalanlarıyla, her ilde birer ikişer bulunan üniversiteleriyle, gelişmiş ulaştırma ve iletişim altyapısıyla geleceğe umutla bakan bir ülke olduğunu belirtti. PKK, sağ- sol kavgaları, darbeler, 15 Temmuz darbe girişimi olaylarının bu gelişmeye karşı gerçekleştirildiğini anlatan Soylu, Türkiye'nin artık darbelerden, ekonomik saldırılardan, ihanetlerden yorulduğunu söyledi. Soylu, şöyle konuştu:



"Emekli maaşını ödeyemediği için IMF kapılarında süründü. Öyle günlerden bugünlere geldik. Terörle mücadele edeceğiz; 'Tankını ben veriyorum, buraya giremezsiniz, helikopterini ben veriyorum, şunu yapamazsın' dediği günlerden bugünlere geldik. Birileri laf söyler, laf üretir ama bu millet laf üretene değil, iş yapana, samimi olana, hizmetkar olana bakar."



'DERDİMİZ SADECE BİR BELEDİYE KAZANMAK DEĞİL'



Türkiye'nin terörle, anarşiyle, laik- dindar, Türk- Kürt, Alevi- Sünni, başı açık- örtülü, sağcı- solcu kavgalarıyla terbiye edilmeye çalışıldığını anlatan Bakan Soylu, Gezi olaylarıyla da ülkeye zarar verilmeye çalışıldığını ifade etti. Türkiye'nin büyümesinin istenmediğini dile getiren Soylu, şunları kaydetti:



"Türkiye 4,5 yılda huzur içinde olmasın, zenginleşmesin, yarınlarına güçlü bakmasın, kuvvetli olmasın, terörün kökünü kazımasın, etrafındaki coğrafyaya güçlü olup, barış ve huzur veremesin diye çalışıyorlar. On yıllardır yaptıkları tezgahı bugünlerde devam ettirmeye çalışıyorlar. Biz niye 2009'da MHP ile ittifak kurmadık, niye 2014'te kurmadık da bugün kuruyoruz? Derdimiz sadece bir belediye başkanını kazanmak mı? Sadece bu değil. Türkiye'nin üzerine geliyorlar. Tarihi bir fırsat yakaladık, yüzdük yüzdük sonuna geldik. Yıllardan beri her kafamızı çıkardığımızda yukarıdan aşağıya basıyorlar. Avrupa'dan, Amerika'dan kuşatıyorlar, etrafımızdaki coğrafyadan kuşatıyorlar. Az buçuk güç kaybedelim, bizi bir kaşık suda boğacaklar. Bu coğrafya herkesin gözünü diktiği bir coğrafyadır."



UYUŞTURUCU OPERASYON SAYISI YÜZDE 102 ARTTI



Güvenlik güçlerinin çalışmaları hakkında bilgiler veren Süleyman Soylu, Antalya'da aylık ortalama hırsızlığın 2017- 2018 arasında 355'ten 250'ye gerilediğini, organize suç çetelerine dönük operasyon sayısının 15'ten 21'e, yakalanan şüpheli sayısının ise 189'dan 254'e yükseldiğini söyledi. Özellikle uyuşturucu ile mücadelede Antalya'da büyük bir gayretin içinde olduklarını ifade eden Bakan Soylu, 2017- 2018 arasında uyuşturucu operasyon sayısını yüzde 102 artırdıklarını, 3 bin 432'den 6 bin 937'ye yükselttiklerini, bu operasyonlarda yakalanan şüpheli sayısının da yüzde 66 artışla 4 bin 808'den 8 bin 1'e çıktığını söyledi.



'2 YILDA 3 BİN 333 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'



HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Bakan Soylu, HDP'li Figden Yüksekdağ'ın 'PKK'ya PYD'ye sırtımızı dayıyoruz' söylemini isim vermeden eleştirdi. Yüksekdağ'ın cezaevinde olduğunu hatırlatan Soylu, "Kadın çıkıp diyecek ki 'PKK'ya PYD'ye sırtımızı dayıyoruz.' Ne yapacağız sırtını mı sıvazlayacağız?" ifadelerini kullandı.



Yıllardır bu ülkenin kardeşlerini birbirinden ayırmak için tezgah kurulduğunu ifade eden Soylu, "'Kürdistan'da biz kazanacağız; batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. İstanbul'da, Ankara'da orada verilen oylar Eruh'a Cizre'ye güç olup selam verecek' diyorlar. Böyle bir bölücülük var mı" dedi. Cezaevinde intihar ederek yaşamını yitiren bir PKK'lının cenaze törenine gitmek isteyenler olduğunu da hatırlatan Soylu, "PKK'dan içeri girmiş bir terörist kendini cezaevinde astı. Bütün HDP'li vekiller bir araya gelmişler, bunu oraya defnedecekler. Biz terörist cenazesine kimsenin gitmesine izin vermeyiz" dedi.



Son 2 yılda teröristlere yönelik ciddi operasyonlar yaptıklarını ifade eden Bakan Süleyman Soylu, bu sürede 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdiklerini söyledi.



'PKK'NIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ ARTIK TÜRKİYE'DE YOKTUR'



Terör örgütlerine büyük darbeler indirdiklerini vurgulayan Bakan Soylu, "DHKP-C diye bir şey vardı, milletimizin başına musallat olmuşlardı, hakim, savcı vurmuşlardı, işgal etmişlerdi. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, bunların yöneticisi varsa ya ölüdür ya da tutukludur. PKK'nın üst düzey yöneticisi artık Türkiye'de yoktur" diye konuştu.



'FİTNE TOHUMU EKİYOR KILIÇDAROĞLU'



Belediye meclis üyeliği listelerinde HDP'li ve PKK'lı isimlere yer verildiğini söyleyen Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bu durumun bir kaosa neden olacağını ifade eden Soylu, şöyle dedi:



"299 PKK'lı ve HDP'liyi belediye meclis üyeliğine yazdılar. İnkar ediyorlar mı, hayır. Sezai Temelli diye bir adam var. Adamın yüzünde meymenet yok. Diyor ki, 'Süleyman Soylu eksik söyledi. 300'ün üzerinde yazdık.' Antalya'da da var bundan. PKK için evinde uyuşturucu ekip diken ve bunun gelirlerini PKK'ya gönderen, PKK için iş adamlarından haraç alan, aynı zamanda Apo'nun serbest kalması için eylem yapan, avukatlıklarını yapan. Belediyelerimizde şehitlerin isimleri sokaklara ya da yapılan hizmetlere veriliyor. O zaman ne olacak, belediye meclisinde parmak kaldırıp diyecekler ki 'Bizim de Sur'da ölen bir teröristimiz vardı onun ismini şuraya verelim' diyecekler. Belediye meclislerinde, Anadolu'da her yerde kaos olur. Önümüzdeki 4,5 yılda kaos oluşturacak bir fitne tohumu ekiyor Kılıçdaroğlu."



'SÖZLEŞME YAPMIŞLAR'



Adıyaman'da CHP ve HDP'nin Saadet Partisi adayını desteklediğini anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu, "Birlikte çalışıyorlar. Bir sözleşme yapmışlar. Yüzünde meymenet olmayan adam milletin yüzüne bakarak söyledi; 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kazanacaksa bizden dolayı kazanacak. Biz alacağımızı seçimden sonra alacağız.' Bu senedi siz kimle imzaladınız? Gazilerle mi, şehitlerle mi? Bu senedi kimin imzaladığı belli. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ şarlatanı, PKK, Kandil imzaladı. Bunlara 31 Mart'ta öyle bir imza atın ki milletin imzasını görsünler" diye konuştu.



BAKAN SOYLU: 'İRAN'LA ORTAK PKK OPERASYONU YAPMAYA BAŞLADIK'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHA'lara yeni bir yazılım yüklediklerini belirterek "Bundan sonra terör örgütleri dağlarda bırak yürümeyi, kafalarını çıkaramayacak. Kafalarına kafalarına indireceğiz. Bakın 15 gün önce İran'la ortak operasyon yapacağımızı söyledim. Tarihimizde ilk defa. 2-3 defa Tahran'a İran'a gittik geldik. Onlar da geldiler. Bu sabah 08.00 itibariyle İran'la doğu sınırımızda PKK'ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız. Bunlara nefes aldırmayacağız" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Bakan Soylu açıklama



İçişleri Bakan Süleyman Soylu vatandaşla fotoğraf çektirmesi



Protokolün görüntüsü



Tapu dağıtım töreni



178 MB -- 01.36/// HD



Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



=================================================



2)LÖSEMİDEN ÖLEN NAZLI ÇİÇEK, GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI



İZMİR'de kök hücre nakli olmayı bekleyen Öykü Arin Yazıcı'ya donör olduktan 39 gün sonra kendisine de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 21 yaşındaki Nazlı Çiçek Gezginer, yaşamını yitirdi. Ölümü büyük üzüntü yaratan genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi. Buca ilçesi Şirinyer semtinde oturan emekli aşçı Ziya Gezginer (46) ile giyim firmasında çalışan Pınar Sedef Gezginer (45) çiftinin iki kızından küçüğü olan Nazlı Çiçek Gezginer, İzmir Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra çocukluğundan beri hayali olan pastacılığa başladı. Bir pastanede ikinci usta olarak çalışan Gezginer, geçen 13 Ocak günü, kök hücre nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için donör oldu. 21 Şubat'ta ise kendisinin de lösemi hastası olduğunu öğrendi. Hastaneye kulak ve boğaz ağrısı ile ateş şikayetleri ile giden genç kız, doğum günü olan 27 Şubat günü kemoterapi tedavisi görmeye başladı. Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi altına alınan Gezginer, ilik nakli olmayı beklerken dün (pazar) yaşamını yitirdi.



Ölümü derin üzüntü yaratan Nazlı Çiçek Gezginer için bugün öğlende Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Eceliyle ölen üç kişinin daha cenazesinin kaldırıldığı camideki törene; genç kızın acılı babası Ziya Gezginer, annesi Pınar Sedef Gezginer, ablası Müjdem Gezginer ile yakınları ve sevenleri katıldı. Gezginer'in tabutunun üzerine duvak serilip, çiçek konuldu. Cenaze namazına kadar tabutun başından ayrılmayan baba Ziya Gezginer, anne Pınar Sedef Gezginer ve abla Müjdem Gezginer, gözyaşları içinde birbirlerine sarılarak ayakta durmaya çalıştı. Gezginer'in yakınları ve arkadaşları da tabutun başına gelerek baba Ziya Gezginer'e sarılıp gözyaşı döktü. Abla Müjdem Gezginer'in "Ablam, ben şimdi ne yapacağım sensiz? Allah'ım bu ne büyük bir acı" diyerek kardeşinin tabutuna sarılıp, fotoğrafını okşaması yürükleri burktu. Yaşamını yitiren Nazlı Çiçek Gezginer, kılınan cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.



'KIZIMIN RUHU İÇİN LÖSEV'E BAĞIŞ YAPIN'



Cenaze namazının kılınmasının ardından konuşan acılı baba Ziya Gezginer, "Kızımın ruhu için 5 Lira dahi olsa, LÖSEV'e bağış yapın. Bir tuğla da siz koyun. Duadan başka hiçbir şey istemiyorum. Allah herkesten razı olsun. Zaten kendisi de donör olmak için gitmişti. Umut olun insanlara. Hayat bir gün, o da yaşadığımız gün. Bizim için hayat 17 Mart'ta bitti. Kızım için hayat 17 Mart'ta bitti" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Nazlı Çiçek Gezginer'in ailesi ve yakınlarının tabut başındaki genel ve detay görüntüleri



-Nazlı Çiçek Gezginer'in cenaze namazından görüntüler



-Ziya Gezginer'in konuşması



Haber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,



====================================================



3)DEREDE KAYBOLAN HEDİYE'NİN ABLASI: KARDEŞİM ELİMDEN KAYIP GİTTİ



MERSİN'de dereye düşen kardeşi Hediye'yi (9) kurtarmak isterken kendisi de düşen ve çevre sakinleri tarafından kurtarılan Bahar Orman (12), "Kardeşimi kurtarmak için dereye atlayıp elini tuttum ama elimden kayıp gitti" dedi. Merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'nde alışverişten dönen iki kardeşten Hediye Orman, Yalınayak Deresi'ne taş atmak için yerdeki taşa uzanınca ayağı kayıp, suya düştü. Yanındaki arkadaşı ile sohbet eden Bahar Orman, yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereye düşen kardeşinin yardımına koştu. Ancak bu sırada Bahar Orman da suya düştü. Çocukların çığlıklarına koşan çevre sakinleri, kardeşlerden Bahar'ı kurtardı. Bahar Orman, çağırılan ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaybolan Hediye Orman'ın bulunması için çalışma başlatıldı. Arama çalışmaları sürerken, hastanedeki müdahalesinin ardından taburcu olan Bahar Orman, gözyaşları içerisinde olayı anlattı. Bahar Orman, "Arkadaşımla sohbet ederken kardeşim elindeki taşları dereye atıyordu. Taşlar bitince yeniden taş almak için eğildi. O sırada çamurdan ayağı kaydı, 'Abla beni kurtar' diye bağırdı. Kardeşimi kurtarmak için dereye atlayıp, elini tuttum ama çok fazla su olunca kardeşim fazla tutunamadı. Birlikte suya düştük. Bağırdım ama sesimi duyan olmadı. Kardeşim elimden kayıp gitti" dedi.



VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ



Hediye Bayram'ın düşüp kaybolduğu Yalınayak Deresi'nin yakanında bulunan Güneş İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin velileri ve çevre sakinleri, derenin üzerinin kapatılmamasına tepki gösterdi. Esnaf Bünyamin İlkhan, "Bu kanalın üstü daha önce kapalıydı. Top sahası vardı, park vardı. Çocukları güzelce oynuyordu. Geçen sene kanalı açtılar. Çocuklar içine giriyor, düşüyor. Geçen hafta burada bir çocuk çıkardık. Oyun için giriyorlar, düşüyorlar. Çavuşlu ve Siteler mahallelerinde de derelerin üzeri komple açık. Okul dağıldığı zaman çocuklar kanalın etrafına toplanıyor. İçine giren, iten, oyun oynayan, düşen, onları hiç saymıyoruz" dedi.



'BİNLERCE ÇOCUK VAR'



Çocuğu aynı okulda eğitim gören Leyla Kardeş ise, düşen Hediye Bayram'a üzüldüğünü belirterek, "Acımız çok büyük. Düşen benim çocuğum değil, ama benim çocuğum da düşebilir. Ciğerimiz yanıyor. Bu kanalı ne için açtılar? Açtılar, neden kapatmıyorlar? Çok tedirginiz. Binlerce çocuk var burada. Devletten, belediyeden, valilikten ricamız" diye konuştu.



'HEPİMİZ SORUMLUYUZ'



Nesibe Altınışık da Hediye'nin dereye düşmesinde herkesin suçu olduğunu söyleyerek, "Derenin kenarında çocuğun ne işi var' diyorlar. Demiyorlar ki; 'Şehrin ortasında, mahallenin ortasında derenin ne işi var?' Böyle mantıksızca bir açıklama yapıyorlar bize. Bu çocuğun ölümünden hepimiz sorumluyuz. Bütün mahalle de dereyi açan kişiler de sorumlu. Herkes bu çocuğun katilidir. Çünkü kimse hiçbir şey yapmadı. Bize bu dereyi layık gördüler. Çocuklar parkta oynamaları gerekirken, dereye giriyorlar ve çocuğu sorumlu tutuyorlar" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Okulun ve derenin görüntüleri



Dere kenarındaki küçük bir çocuğun görüntüsü



Derenin görüntüsü



Bünyamin İlkhan ile röportaj



Leyla Kardeş ile röportaj



Bir velinin tepki göstermesi



Okuldan çıkan çocukların görüntüsü



Tepki gösteren başka bir veli



Nesibe Altınışık ile röportaj



Veliler ve öğrencilerin görüntüsü



Okulun ve öğrencilerin görüntüsü



SÜRE: 04'25" BOYUT: 480 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



==================================================



4)TİM, DOĞU ANADOLU TOPLANTISINI ERZURUM'DA YAPTI



TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM), Doğu Anadolu toplantısını Erzurum'da gerçekleştirdi.



Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde düzenlenen 'TİM Doğu Anadolu Meclisi' toplantısına Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TİM Başkanı İsmail Gülle, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver, ilgili kurumların idarecileri ve ihracatçılar katıldı. Gazeteci Hakan Çelik'in moderatörlüğünde yapılan toplantı, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına saygı duruşuyla başladı. Meclis toplantılarının ilkinin Gaziantep'te yapıldığını belirten Hakan Çelik, büyüme iradesi en yüksek ve kalkınmaya ihtiyacı olan bir il olması nedeniyle ikinci toplantının Erzurum'da gerçekleştirildiğini söyledi.



DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, bölge ihracatı hakkında bilgi verdikten sonra yatırımcıları Erzurum ve Doğu'ya yatırıma davet etti. Bölgede 7 bin ihracatçı bulunduğunu belirten Tanrıver, kalkınma için ihracatın önemine dikkat çekti.



TİM Başkanı İsmail Gülle ise konuşmasına Çanakkale Zaferi'ni hatırlatarak başladı. 18 Mart tarihinin dünyanın şahit olduğu eşsiz kahramanlık destanlarından bir tanesi olduğunu belirten Gülle, "Bu kahramanlık destanını yazan Atatürk ve silah arkadaşlarını, ülkemizin bekası için canını fedan her bir şehidimizi de rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Onların sayesinde, onların mücadelesiyle bizler farklı bir anlamda, farklı bir mücadelede yolumuza devam eriyorö dedi.



TİM olarak ilk meclis toplantısını 11 Şubat'ta yaptıklarını hatırlatan İsmail Gülle, "Bu toplantının tasarlanmasında güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü ihracat, güçlü insan kaynağı ve güçlü altyapı ihracat ekosistemine uyan 5G misyonumuzu kılavuz edindik. Bugün yapılan çalışmalar sonrası iki gün boyunca gençlere, girişimcilerimize, ihracatçılarımıza, ihracatçıların her alanına ilişkin eğitimler vererek, cesaretlendirerek ihracata hazırlayacağız" diye konuştu.



İHRACATIN GELECEĞİNE YÖNELİK KRİTİK BAŞLIKLAR BELİRLEDİK



Türkiye'de 2018 yılında ihracatın 168 milyar dolar ile rekor kırıldığını söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, şöyle devam etti:



"İller, ülkeler, sektörler bazında nice nice rekorları beraberinde getirdik. Ocak ve Şubat aylarında da rekorlarla kapattık. Bu rekorlardan bizler, sizler onur ve kıvanç duyduk. Aynı zamanda başarılar beraberinde daha iyi yatırımlar ve sorumluluklar getirdi. TİM ihracatın geleceğine yönelik kritik başlıklar belirledik. İhracatımızı değer olarak artırmak, ihracatçı firma sayısı bazında artırmak, sattığımız ürün çeşitliğine göre kapasitesini artırmak. Bu üç olguyla birlikte yaparsak küresel ticaretten aldığımız payı, deyim yerindeyse katlayabilmemiz son derece net. Açık iletim performansı niteliğindeki bölgesel meclis toplantılarımızı devam etmeye kararlıyız."



9 BİN FİRMA İHRACAT DÜNYASINDAN AYRILDI



İsmail Güle, 83 bine yakın ihracatçıyla bayrağı tüm dünyada dalgalandırmaya devam ettirdiklerini ifade etti. Konuşmasında firma bazında ihracatı da değerlendiren Gülle, ülke ihracatının büyük bir bölümünü az sayıda firmanın gerçekleştirdiğini belirtti. Gülle, "2018 yılında en çok ihracat yapan ilk bin firma, ihracatın yüzde 63'ünü, 5 büyük firma ise bunun yüzde 84'ünü gerçekleştiriyor. Geçen yıl, yıllık 10 bin dolar altında ihracat yapan 11 bine yakın firmamızın gelecek sene ihracat yapıp yapamayacaklarını kestirmenin zor olacağına siz de katılırsınız. Bir önceki yıla göre 2018'de 15 bin firma ihracat ailemize katılırken, 9 bin firmamız ise ihracat dünyasından ayrıldı. Bu veriler KOBİ'ler için başlattığımız seferberliğin de ne kadar önemli olduğunu, ne kadar acil olduğunu ortaya koymaktadır. Çıkan tablonun özeti şudur: ülke bazında makro planların yanında, iller bazında birlikler, illerimizin kanata önderlerinin desteğiyle mikro ölçekli çalışmalarla bizleri başarıya götürme potansiyeli taşıyor" diye konuştu.



Meclis toplantılarını Türkiye turnesi olarak değerlendiren Gülle, "İhracatçı birliklerimizin olduğu tüm Türkiye'yi gezecek, gittiğimiz her ilde ihracat potansiyelini, ihracat kalemlerini konuşacağız. Yeni firmaların ihracat ailesine katılması için çalışacağız. Akademik çalışmalara, bilimsel analizlere elbette saha eğitimlerine ağırlık vereceğiz" dedi.



Erzurum'un ihracat rakamları hakkında da bilgi veren Başkan Gülle, 10 milyon dolarların yakışmadığını, 100 milyon doların hedef olması gerektiğini söyledi. Başkan Gülle, bölge ihracatçısına ise Türkiye'nin henüz girmediği Tayland, Bangok, Filipinler, Hindistan ve Çekya'yı hedef gösterdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermesinden sonra söz alan Vali Okay Memiş, 10 milyon dolarlık ihracatın yeterli olmadığını söyledi. Vali Memiş, ilk hedefin 50 milyon dolar olabileceğini vurguladı. Turizmde insanları istihdam edecekleri önemli bir sektör olarak değerlendirdiklerini belirten Vali Memiş, 2 organize sanayi bölgesi hakkında bilgi verdi.



Açılış konuşmalarından sonra TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların sorularını cevaplandırdı.



'KOBİ'LERE POZİTİF AYRIMCILIĞI SÜRDÜRECEĞİZ'



Bölge ihracatçılarının yaşadıkları sorunlarla ilgili sorularını cevaplandıran TİM Başkanı İsmail Gülle, yanında oturan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'a soru gelmeyince, "Paraya ihtiyacınız yok mu Türk Eximbank'ın genel müdürüne soru sormuyorsunuz?" dedi.



Gelen sorular üzerine söz alan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ihracata büyük oranda destek sağladıklarını bildirdi. 2017 yılında ihracat artışının yüzde 10,2 olmasına rağmen dolar bazında desteklerinde yüzde 19, ihracat artışının yüzde 7.1 olduğu 2018 yılında ise desteklerinde yüzde 12.5'lik bir artış olduğunu söyledi. Türk Eximbank olarak sadece ihracatı desteklemediklerini de ifade eden Yıldırım, "Dünyanın her yanında proje yapan müteahhit şirketlerimiz, turizm sektörü, hepsinde Eximbank kaynağı desteği var. Atatürk Üniversitesi'ne Türkiye dışından hasta geliyorsa, bu da bizim destek kapsamında. KOBİ'ler bizim için çok önemli. 2017 yılına girerken destek alanların yüzde 53'ü KOBİ iken, bu oran 2018'de yüzde 72'ye yükseldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın girişimcilere özel bir program açtık. 200 milyon dolar artı 100 milyon TL. KOBİ meselesinin özellikle altını çizmek istiyorum. Bizim için son derece önemli. KOBİ'lere pozitif ayrımcılığı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Türk Eximbank'ın İstanbul dışında sadece Ankara'da şubesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, ülke genelinde 15 şube 16 irtibat bürosu daha açtıklarını kaydetti.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Toplantı salonundan detay



-Toplantıya katılanlardan detay



-Gazeteci Hakan Çelik'in moderatörlüğünde yapılan toplantı



-İsmail Gülle'nin konuşması



-Adnan Yıldırım'ın konuşması



Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,



SÜRE: 07.00 BOYUT: 764 MB



=====================================================



5)ADIYAMAN'DA HDP'Lİ ADAY VE 3 KİŞİYE TERÖR PROPAGANDASINDAN GÖZALTI



ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde jandarma, terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiası ile aralarında Pınarbaşı Belde Belediye Başkan adayı HDP'li H.U.'nun da aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler terör örgütü PKK propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Çelikhan'ın Pınarbaşı Beldesi Belediye Başkan adayı HDP'li H.U'nun da aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. H.U.'nun seçim çalışmalarını yürütürken terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürüldü.



Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Görüntü Dökümü



------------------------



Çelikhan Devlet Hastanesi



Jandarma önlem alması



Şüpheliler araçtan çıkartılması



Şüpheliler acil servise götürülmesi



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 40 MB



=====================================================



6)KAYAK MERKEZİ İÇİN LEĞENLE KAYIP, KARDA GÜREŞTİ, PİLATES YAPTILAR



ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2300 rakımlı Akdağ'a yapılması planlanan kayak merkezine kamuoyu oluşturarak destek sağlamak için kayak şenliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar leğenle kayıp, karda güreşti ve pilates yaptı. Alanya merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan yoğun kar yağışının olduğu 2300 rakımlı Akdağ'a yapılması planlanan kayak merkezine dikkati çekerek, kamuoyu oluşturmak amacıyla protokol ve davetlilerin katıldığı bir kayak şenliği düzenlendi. Şenlikte leğenle kayma, güreş, pilates etkinlikleri yapıldı. Kayakçıların özel gösteri yaptığı programda balon uçurma etkinliğiyle renkli görüntüler ortaya çıktı.



DAVRAZ'DAN ESİNLENİLDİ



Şenlik hakkında bilgi veren Alanya Akdağ Kayak İhtisas Spor Kulübü Kurucu Başkanı Uğur Bülbül, ilçenin yıllardır bir kayak merkezi hayali olduğunu ve bunun gerçekleştirmek için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Bülbül, "Biz bu spor kulübünü Handan Aydemir ile kurduk ve başkanlığı Handan Aydemir devraldı. Büyük bir organizasyonla bugün gerçekleşen etkinliği düzenledik. Amacımız Alanya'da bir kayak merkezinin olması. İlçe turizmi açısından bunun çok önemli olacağını düşünüyoruz. Burayı kurmak Handan Aydemir ile birlikte gittiğimiz Davraz'da bir kayak sırasında aklımıza geldi. Bu yola ilk çıktığımızda dernek olarak faaliyet gösterdik. Daha sonra Alanyaspor'un da desteğiyle kulüp haline geldik. Alanya Belediyesi ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) büyük desteğiyle kulübümüzü genişlettik" dedi.



DENİZDEN KAYAĞA



Organizasyon sürecinin kolay olmadığını belirten Bülbül, "Bu etkinlik için belirli kararlar alındı, hukuki engeller atlatıldı. Daha sonra buraya yol çıkışı için Alanya Belediyesi'nin çalışması oldu. İnsanları şehir merkezinden buraya getirebilmek kolay değil. Alanya'da aynı gün denize girebilir, denizden çıktıktan hemen sonra Akdağ'a gelip kayak yapabilirsiniz. Birçok arkadaşımız önce Akdağ'a geldi kayak yaptı, son gidip denize girdi. Bu etkinlik bir haftada olmuş bir şey değil. İki, üç yıllık bir emeğin karşılığı olarak bu etkinliği yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



----------------------------------



Şenlikten genel ve detay görüntüler



Uğur Bülbül röportajı



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), -



=====================================================



7)SICAK HAVAYI FIRSAT BİLENLER SOLUĞU DOĞADA ALDI



MERSİN'de Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşü baharın gelmesi ve hava sıcaklığının artması nedeni ile büyük ilgi gördü.



Mezitli Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği doğa yürüyüşleri devam ediyor. Yürüyüş, Çevlik-Doğlu mahalleleri bağlantı yolunda gerçekleşti. Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarla kentte yaşayan vatandaşların kaynaşmasına imkan sağladı. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş boyunca binlerce vatandaş doğayla iç içe bir gün geçirdi. Doğal güzellikler arasında şarkılar, marşlar söyleyerek yürüyen vatandaşlar, baharı erken karşılamanın coşkusunu yaşadı. Parkur boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Tarhan, yol boyunca vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Bebek arabasında uyuyan bebeklerden ileri yaştaki vatandaşlara kadar yoğun katılımın olduğu yürüyüşte, bazı vatandaşların kekik, adaçayı topladıkları görüldü. Bazı vatandaşlarda yürüyüşe köpekleriyle katıldı. Doğlu Mahallesi'nde sona eren yürüyüşün ardından vatandaşlara köylü kadınlar tarafından hazırlanan sıkma, çay ve ayran ikram edildi.



Yaklaşık 50 kadının sıkma hazırladığı bölümde Doğlulu kadınlarla sohbet eden Başkan Tarhan, bir süre ekmek pişirilmesine de yardım etti.Vatandaşların bu organizasyonlarda Mezitli'nin doğal güzelliklerini keşfetme şansı bulduğunu belirten Başkan Tarhan, "Geleneksel hale getirdiğimiz doğa yürüyüşümüzün 7'cisini yine binlerce vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Bu doğa yürüyüşleriyle bir taraftan spor alışkanlığını ediniyoruz, daha sağlıklı bir toplum olması için çaba gösteriyoruz. Diğer taraftan Mersin ve Mezitli'den gelen vatandaşlarımızın kırsal bölgemizdeki mahallelerimizi görmelerini istiyoruz. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızla kentte yaşayan vatandaşlarımızı aynı alanda buluşturarak kaynaşmasını sağlıyoruz. Yürüyüşümüz toplumumuzda ki birlik ve beraberlik ruhunu geliştirmeye büyük katkı sağlıyor. Doğada hep beraber omuz omuza yürüyoruz. Toplumsal dayanışmayı gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Türkiye'ye de örnek bir çalışma yapıyoruz. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan vatandaşımız buraya geliyor ve yürüyüşümüze katılıyor. Böylesi doğal güzellikleri Türkiye'de değil dünyanın hiçbir yerinde görmek mümkün değil. Böylesi bayram havasında doğa yürüyüşünü Mersin'de sadece Mezitli'de görebilirsiniz" dedi.



Alanda, çalınan müzikler eşliğinde oyun oynayıp halay çeken vatandaşlar, Mersin'e döndü.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Yürüyüşten genel ve detay



-Başkan Tarhan köylü kadınlarla sohbet etmesi



-Sıkma yapan kandınlar



-Başkan Tarhan sıkma yapması



-Başkan Tarhan'ın konuşması



-Genel ve detay görüntü



(BOYUT: 524,29 mb) (SÜRE: 4,40 dk)



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,



====================================================



8)HASTANE PERSONELİNE ÇANAKKALE MENÜSÜ



AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla personele öğle yemeğinde üzüm hoşafı, buğday çorbası ile yarım ekmek ikram edildi. Doktor, sağlık personeli, bilgi işlem, güvenlik ve temizlik işçisi olmak üzere toplamda 2 bin 100 personeli bulunan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde, Çanakkale şehitleri, 104 yıl önce savaş sırasında askerlerin yediği üzüm hoşafı, buğday çorbası ile yarım ekmekten oluşan menüyle anıldı.



Başhekim Dr. Mehmet Duran, güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Duran, "Çanakkale Zaferi büyük Türk milletinin dirilişinin destanlaştığı gündür. Bu kutlu zaferin verdiği gururla kahramanlık destanları tarihe altın harflerle kazıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların tarihe not düştüğü kahramanlık destanları bugün de bizim yolumuzu aydınlatıyor. Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılı dolayısıyla biz de hastanemizde bu günün anlam ve önemini belirtmek üzere bir etkinlik düzenledik. Hastanemizde öğle yemeğinde üzüm hoşafı, buğday çorbası ve yarım ekmek verdik. Personelimizle beraber bunu yiyeceğiz" dedi.



Hastanede görevli Mustafa Dener, "Biraz da o günü anlamak, yaşamak ve farkındalık yaratmak adına buğday çorbası, üzüm hoşafı ve yarım ekmekle en azından karnımızı doyurmaya çalışarak şehitlerimiz orada neler yaşamış onu anlamaya çalıştık" diye konuştu.



'ÇOK ANLAMLI'



Hemşire Emine Şen, menünün çok anlamlı olduğunu kaydederek, "Çanakkale şehitlerini anma adına menü çok anlamlı olmuş" dedi.



ÇOK FARKLI BİR DUYGU



Hastanenin temizlik işlerinden sorumlu Halis Sara da menüyü gördüğünde çok şaşırdığını ve güzel bir duygu yaşadığını söyledi. Sara, şöyle dedi:



"O kadar anlamlı bir gün ki gerçekten o günün menüsünü yiyebilmek ve hatırlamak bile çok güzel bir duygu. Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Çok farklı bir şey bu. Yaşamak lazım. Yaşamadığımız için çok bilmiyoruz. Ama hatırlamak bile çok farklı bir duygu olduğunu düşünüyorum."



Görüntü Dökümü



--------------



Hastane dışından detay



Yemekler yapılırken detay



Başhekim inceleme yaparken detay



Başhekim Duran'ın konuşması



Personel ve başhekim yemek alırken



Yemek yiyen personelden detay



Personeller ile röportajlar



Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



=====================================================



9)CHP'Lİ BAŞKAN ADAYI, ŞEHİTLER İÇİN LOKMA DÖKTÜRDÜ



OSMANİYE'nin Diziçi İlçesine bağlı Ellek Beldesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkan adayı olan Nurettin Mart, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirenler ve tüm şehitler için lokma döktürdü.



Yatsı namazı sonrasında seçim irtibat bürosu önünde düzenlenen birlik beraberlik mitingine çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından konuşan CHP'li Aday Nurettin Mart, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanlığını kazanarak, halkın sorunlarına derman olmaya geleceklerini söyledi. Mart, "Güzel kasabamızı köy görünümünden kurtarıp, layık olduğu çağdaş planlı bir görünüm kazandırmak, cadde ve sokaklarını pırıl pırıl yapmak için geliyoruz" dedi.



Belediye Başkan Adayı Mart, konuşmasının devamında, "Başta Çanakkale Kurtuluş Savaşı Şehitleri olmak üzere, Kıbrıs, Kore, Güneydoğu, Irak, Suriye ve son olarak da önceki gün Yeni Zelanda da Haçlı zihniyetinin gerçekleştirdiği katliamda şehit olan 50 Müslüman kardeşimizi rahmetle anıyoruz. Yaklaşık 10 bini aşkın nüfusa sahip Ellek Kasabamızın kahraman evlatlarından şehit düşen Burak Mart, Ali Gökçe ve Necmettin Yıldız'ı da rahmet ve minnetle anıyoruz. Burada bugün toplanmamızın sebebi şehitlerimizi rahmetle yad etmek ve anılarını yaşatmaktır. Belediye başkanı seçilmem durumunda üç şehidimizin adını üç mahallemize vereceğiz.Şehitlerimizin adı sadece okullarda olmayacak" diye konuştu. Konuşmanın ardından, mitinge katılanlara nohutlu pilav ve lokma tatlısı ikram edildi.



Görüntü Dökümü



--------------



Lokma tatlılarının yağda kızartılması



Lokma tatlılardan detay



Pilav dağıtımı



Lokma tatlısının tepsiye dökülmesi



Miting alanındaki kalabalık



Nurettin Mart ve elinde Türk bayrakları bulunan kalabalık



Nurettin Mart'ın konuşması



Katılımcılara lokma tatlısı ve pilav ikramı yapılması



BOYUT: 131 MB SÜRE: 04'08"



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

