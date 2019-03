Dha Yurt Bülteni -12

Erzurum'da dün boşanma davası süren Özgür P. tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Seher P., Pasinler ilçesinde öğlende toprağa verildi. Cenazeye, Seher P.'nin babası Sebahattin Aydın erkek kardeşi Göktürk ve kız kardeşi Nurdan Aydın ile birlikte kızı Z.P. ve oğlu M.B.P., diğer yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Musalla taşına konulan annelerinin tabutuna bakan çocukları, yürekleri dağladı. Çocukların, üzerlerindeki şoku hala atamadıkları görüldü.



Öğle namazı sonrası İbrahim Hakkı Hazretleri Camii'nin bahçesinde kılınan cenaze namazında M.B.P., dedesi Sebahattin Aydın'ın hemen yanında saf tuttu. Cenaze namazının ardından Seher P., ilçe mezarlığında toprağa verildi.



Katil zanlısı Özgür P. ise çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bakan Soylu: Türkiye, bir fitneciyle karşı karşıya



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 2014 seçimlerinde belediye başkan adayı yapması için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na adam gönderdiğini, bu kişinin önce başkan adayı, ardından da milletvekili yapıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Fethullah Gülen ile görüştüğünü ifade eden Soylu, "'Yurtta Sulh kelimesini, FETÖ'ye ben söylemedim' desin bakalım. Türkiye bir fitneciyle karşı karşıyadır" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yerel seçim çalışmaları kapsamında Tokat'ın Zile ilçesini ziyaret etti. Helikopterle Zile Stadyumu'na gelen Soylu'yu AK Parti Tokat milletvekilleri Özlem Zengin, Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Bakan Soylu, buradan İstasyon Caddesi üzerinde konuşma yapacağı platformun bulunduğu alana geçti.



Meydanda toplanan kalabalığı selamlayarak sözlerine başlayan Bakan Soylu, Gezi olayları ile ülkenin zayıflatılmak istendiğini belirterek, "Bu millet zengin olmasın istiyorlar. Özgür, hür, bağımsız, kardeş, birlik ve beraberlik içerisinde olmasın istiyorlar. Ne oldu ya. Anasını satayım ya. Yıllardır başı açık, başı örtülü, Meclise giremez. Başı açığı da örtülüsü de girdi mi, ne oldu? Allah'ınızı severseniz memleket mi bölündü, ülkemiz mi parçalandı, ülkemiz mi zayıfladı. Hayır, tem tersi ülken büyüdü, memleketim güçlendi, milletim birlik içinde, beraberlik içinde, kardeşlik içerisinde oldu. Cumhuriyet güçlendi. Yıllardır bizi hep bunlarla uğraştırdılar. 28 Şubat'ı yaptılar irtica diye. Tam 53,5 milyar dolar bankalardan hortumladılar. Gezi olaylarını siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Hep beraber takip ettik. Türkiye'de faiz yüzde 3 yüzde 4'tü. Gezi olayları bitti, faiz yüzde 11'e çıktı. Kim kaybetti bundan. Gezi olaylarını çıkaranlar Cumhurbaşkanımıza ültimatom verdiler. Dediler ki; 'Sen IMF'yi Türkiye'den gönderdin, ama bunun hesabını sana soracağız' dediler. 'Sen şehir hastaneleri yapamazsın' dediler. 'Sen dünyanın en büyük hava limanını yapamazsın' dediler. 'Sen dünyanın en büyük barajlarını, dünyanın en büyük tünellerini, sen insansız hava aracını, sen 81 ildeki üniversiteleri, sen şehir hastanelerini, sen ATAK helikopterini, sen bu ülkede Marmaray'ı, Avrasya'yı, Çanakkale Köprüsü'nü, bir taraftan enerji açığımızı kapatmak için nükleer santralin temelini atamazsın' dediler. 'Sen bu ülkede kendi mühimmatımızı, kendi Girit füzemizi, kendi MİLGEM gemimizi yapamasın' dediler. 'Sen Uzak Doğu'yu Avrupa'ya bağlayacak, üzerinden tren yolu geçecek Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü yapamazsın' dediler. 'Sen Türkiye'yi büyütmeye yönelik adımlar atamazsın' dediler. Zile, oh hepsini yaptık mı?" dedi.



'TÜRKİYE'Yİ KAOS ÜLKESİ HALİNE GETİRMEK İSTEDİLER'



Amerika'nın Türkiye'yi kavgaya, kargaşaya ve kaosa sürüklemek istediğini belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti:



"7 Haziran 2015'te Türkiye'de seçim oldu. Bu PKK'nın siyasi kolu HDP yüzde 13 oy aldı. Daha ne istiyorsunuz, belanızı mı arıyorsunuz. Gittiler Doğu'yu ve Güneydoğu'yu yaktılar, yıktılar. Camileri, hastaneleri, Siirt Hastanesi'ni bir günde 7 defa yaktılar. Kütüphaneleri, yetmedi okulları, spor salonlarını, yetmedi 25 bin evi tarumar ettiler. Dertleri oy değildi çünkü. Bugün de dertleri oy değil. Kandil bu ülkenin huzurunu bozabilmek, Kandil'in tepesindeki Amerika bu ülkenin huzurunu bozabilmek için verdiği talimatlarla beraber Türkiye'yi bir kaos ülkesi haline, bir huzursuz ülke haline getirmek istediler. Amerika Afganistan'a gitti. Kaç yıl oldu, biliyor musunuz? 17 yıl. 17 yıl boyunca Amerika Afganistan'ı bir uyuşturucu merkezi haline getirdi. İnsanların ölümlerini arttırdı. Pakistan, Irak, bir taraftan Suriye, bir taraftan Libya, Lübnan, Tunus, Sudan, Yemen her tarafta. Her tarafta zulmün, evet her tarafta ortaya koyduğu baskıyla kaosu, kargaşayı yarattı. Türkiye'yi de aynı noktaya çekmek istedi. İstedikleri şu; Türkiye'ye yatırım olmasın. Türkiye'ye yatırım yapılmasın. Kimse gelmesin, Türkiye'ye yatırım yapmasın diye Türkiye'yi bir kavgaya, bir kargaşaya, hep bir kaosa itmek istediler. Tam 10 yıllardır bunu yapıyorlar. Ama son 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek istediler. Sevincimizi hep kursağımızda bıraktılar. Attığımız adımlarda hep bizi geri adım attırmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalıştılar. Yetti mi? 7 Haziran'da çukur olaylarıyla beceremediklerini o Amerikan uşağı Pensilvanya'daki şarlatanla birlikte, 15 Temmuz'daki darbeyle birlikte gerçekleştirmeye çalıştılar. Bunların hepsini biz yaşadık. Başka ülkeler yaşamadı. Türkiye yaşadı. ve ardından yine bitmedi. Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler. Son 7 yılı anlatıyorum. Irak'ın kuzeyinde kurmak istedikleri devletle Türkiye'nin güneyinin doğusuna bir keder saplamak istediler. Hareket etmeyelim diye. Kim engelledi? Orada bir devletin kurulmasını Recep Tayyip Erdoğan engelledi, biliyor musunuz?"



'İLK KEZ ÖNÜMÜZDE 4,5 YIL VAR'



50 yıldır ilk kez Türkiye'de 4,5 yıl seçimsiz bir dönemin yaşanacağını söyleyen Bakan Soylu, "Seçim geliyor. İlk kez 50 yıldır 4,5 yıl seçimsiz bir döneme gireceğiz. Acaba Türkiye'yi nasıl zayıflatırız. Bu 4,5 yılda onu hedeflerinden nasıl uzaklaştırırız. Onun koşmasını nasıl engelleriz. Ben 1969 doğumluyum, 50 yaşındayım neredeyse. 50 yıldır bu ülkede 4,5 yıl seçimin olmadığı hiçbir dönem olmadı. Kim bu kadar seçime dayanır Allah rızası için soruyorum. Türkiye'de her seçimi İstiklal seçimi haline getirdiler. İstiklal gitti, gidiyor diye. İlk kez önümüzde 4,5 yıl var. Şu geçtiğimiz 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü nasıl burnumuzdan getirmişlerse, şimdi de önümüzdeki 4,5 yılda aynı şeyi yapıyorlar. Yapmak istiyorlar. Bir fitne tohumu ekmek istiyorlar. Tayyip Erdoğan futbolu biliyor değil mi? Ayağına top yakışıyor mu? 4,5 yılda şu Tayyip Erdoğan'ın ayağına şu topu verin de şu zillet ittifakının, şu Kılıçdaroğlu'nun kalesine bir doksandan çaksın" dedi.



'BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRMEZSEM NAMERDİZ'



Terörle mücadelede önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bakan Süleyman Soylu, kararlılıkla bunu sürdüreceklerini belirtti. 13- 14 yaşında dağa götürülen kız çocuklarının PKK'nın elebaşı Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın masalarına meze yapıldığını ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:



"Bizim vicdanımız kanamıyor değil. 13-14 yaşındaki kızları alıp, dağa götürüp, onlara eline Kalaşnikof verip 13 yaşındaki bir bebe ya. Anasının saçını okşayacağı, ondan gıda alacağı, o sevgiyle büyüyebileceği bir yaşta insafsızca, vicdansızca, ahlaksızca, insanlık dışı muameleyle o çocukları Murat Karayılan hayvanına, o çocukları Cemil Bayık hayvanının masasına meze yapıp tecavüz ettirenlere, taciz ettirenlere, burunlarından fitil fitil getirmezsem namerdiz, namerdiz, namerdiz. Hiç merak etmeyin, daha yeni başladık. Türkiye'nin büyümesi de, gelişmesi de, terörle mücadele etmesi de her biri yeni başladı. Hiç endişe etmeyin. Kızıyorlar. Niçin kızıyorlar? Neymiş bu PKK'nın vekilleri, ne yapacaklar, İstanbul'da Taksim Meydanı'nda toplanacaklar, Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için 15 vilayet yürüyecekler, ardından Diyarbakır'a gidecekler. İçişleri Bakanı böyle bir laf söyleyemezmiş. Söyledim. 'Ulan sizi yürüten adam' değildir dedim. Yanlış mı söyledim. Yürüyebildiler mi? Yürüyemezler. Diyarbakır'a uçakla gittiler, sonra Diyarbakır'da evlerinden çıkartmadık. Böyle bir şey yok, bu millet çok çekti."



'KASETİ TEKRAR BAŞA SARMAYA ÇALIŞIYORLAR'



325 PKK'lıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin listelerinden aday gösterdiklerini ifade eden Bakan Soylu, şöyle devam etti:



"Kaseti tekrar başa sarmaya çalışıyorlar. 325 PKK'lıyı, HDP'liyi kendi listelerinden Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi tanımazlar, bilmezler ha. Bunları belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi adayı yaptılar. Bunlar kimler? PKK'ya patlayıcı taşıyanlar. Bunlar kimler, uyuşturucu üretip parasını PKK'ya gönderenler. Bunlar kimler? 13-14 yaşındaki kızları dağa götürmek için sevk merkezi gibi çalışanlar. Haraç toplayanlar, karakolu bombalayanlar, karakola molotof kokteyli atanlar, Apo için ölüm orucuna yatanlar. Adam mı bulamadılar da bu PKK'lıları Saadet Partisi'nin listesine, İYİ Parti'nin listesine, ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesine koydular. Adamın yüzünde meymenet yok ya. 'Allah adamın yüzünden rabbiyesini aldı' derler, doğru mu? Sezai Temelli denilen bir adam. Diyor ki; 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AKP ve MHP'ye Cumhur İttifakına kaybettireceğiz' diyor. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de sayıyor. Verilen oylar Cizre'de, Eruh'ta, Silopi'de kuvvetlendirecektir, güçlendirecektir diyor. Yani demek istiyor ki; Doğu'da, Güneydoğu'da PKK'nın partisi HDP'ye verilecek, batıda da CHP'ye, Saadet Partisi'ne, İYİ Parti'ye oy verilecek. Açık açık söylüyorlar, zaten bir endişeleri yok. Adamlar Manisa Turgutlu'da CHP, HDP bir araya geliyorlar, protokol yapıyorlar. Şu sıra sana, şu sıra bana, şu sıra sana. Ardından belediye başkan yardımcılığını HDP'ye vereceğiz, şirketler var, yöneticiliklerini, genel müdürlüklerini HDP'ye vereceğiz. Protokolü yapmışlar. Adam diyor ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız.' Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı ya. Var da biz mi bilmiyoruz. Peki, siz hayır diyorsunuz. Tayyip Erdoğan hayır diyor. Devlet Bahçeli hayır diyor. Biz hayır diyoruz, yırtıyoruz kendimizi. 'Kürdistan neresidir' diyoruz. Peki Kılıçdaroğlu'ndan şöyle bir söz duydunuz mu? Bir CHP'liden şöyle bir söz duydunuz mu bu güne kadar. 'Sezai Temelli, ey ahmak adam, ey edepsiz adam. O Kürdistan denilen lafı senin ağzının içerisine koyarım ben, bir daha o sözü söyleyemezsin' diye bir şeyi duydunuz mu hiç ağzından. Allah rızası için ya. Peki siyasete baş olarak girip de şu anda kuyruk olan İYİ Parti başkanı, çakma milliyetçi Meral Akşener'den 'Kürdistan neresiymiş ey edepsiz' diye bir söz duydunuz mu? Peki madem ki Necmettin Erbakan'ın milli görüşünü 24 Haziran'da 2 milletvekili kazanmak ve meclise sokmak için PKK'ya yaslayan, onun ayağına giden Temel Karamollaoğlu'ndan böyle bir söz duydunuz mu Allah'ınızı severseniz ya. Bakın bugün Şanlıurfa ve Adıyaman iki yere PKK sızamamıştır biliyor musunuz? Doğu ve Güneydoğu'da iki yere. O iki yere de Saadet Partisi'yle beraber köprü kurdular. Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan'la beraber Saadet Partisi Şanlıurfa'da kapı kapı seçimi kazanmak için çalışıyor."



'YURTTA SULH KELİMESİNİ KILIÇDAROĞLU İLETTİ'



FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 2014 seçimlerinde 'belediye başkan adayı yap' diye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na adam gönderdiğini söyleyen Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:



"Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapattın. Ne zaman? Adayların son belirleneceği gün. Niye kapattın? Muhalifler partiye gelip, muhatap bulup itiraz etmesinler diye. Sen 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin. Yalanla, dolanla idare edeceksin. Ben de şunu sordum; 'Sana Fetullah Gülen bir adam gönderdi, 2014 seçimlerinde 'belediye başkan adayı yap' dedi, yaptın, sonra milletvekili yaptın. Sen milletin huzuruna çıktın dedin ki; 'Ben FETÖ'yü aramadım'. Ben de sana dedim ki; 'Sen FETÖ'yü aradın, hem de yanındaki adam söylüyor.' Beraber aradığın adam söylüyor. Neden yalan söylüyorsun? İşi gücü yalan dolan bunun. Kılıçdaroğlu'na tekrar söylüyorum, bunlara cevap versin. Desin ki yapmadım. Diyemez, çünkü yapmış. Çünkü yanındaki adam teker teker her şeyi anlatıyor. Diyor ki, 'Ben aradım, telefonu ben verdim, ben konuşturdum, bana rica ettiler'. Hepsini anlatıyor. Çıkıp bir tanesine bir cevap ver. de ki; 'Yurtta Sulh kelimesini FETÖ'ye, Amerika'ya ben söylemedim' de bakalım. Hadi de. Bak bir daha söylüyorum. Yurtta Sulh Konseyi kimin konseyidir. 15 Temmuz'cuların konseyidir. 'Yurtta Sulh kelimesini FETÖ'ye ben söylemedim' de bakalım. Bakın Türkiye bir fitneciyle karşı karşıyadır. Türkiye önümüzdeki 4,5 yılında yarınlara ait gelişmesi olmasın diye birilerinin burada maşalığını yapmaktadır. Çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Ne olursunuz bunlara imkan vermeyin."



Bakan Soylu, konuşmasının ardından ilçeden ayrılarak Ankara'ya hareket etti.



Fatma Şahin'den 'GAZİRAY test sürüşü' açıklaması



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziray test sürüşü sırasında AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer'in test sürüşünü izleyen vatandaşlara yönelik ifadesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, videolu mesajında, sarf edilen cümleyi test sürüşünde duymadığını belirterek, "Haddini aşan ve kabul edilemez bir cümle" dedi.



Geçen cuma günü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) arasındaki protokol çerçevesinde inşa edilen Gaziray metro hattında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti milletvekillerinin katılımı ile test sürüşü gerçekleştirildi. Bazı kişiler test sürüşünü sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı. Bu sırada AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'in test sürüşünü izleyen vatandaşlara yönelik ifadesi görüntülere yansıdı. Görüntü, kısa sürede birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.



Milletvekili Ahmet Uzer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kullandığı ifade için özür dileyerek, "Sevinç ve gururun yaşattığı aşırı coşku haliyle şaka kabilinden lafzen sarf edilen, aklen ve kalben ise asla kabul edemeyeceğim sözlerden ötürü hemşehrilerimden özür dilerim. Durumun, kastını aşmakla birlikte tahkir ve tezyif niyeti taşımayacağını en iyi hemşerilerim bilir" paylaşımını yaptı.



BAŞKAN ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA



Büyükşehir Belediye Başkanı ve pazar günkü seçimlerde de yeniden aday olan Fatma Şahin de, bugün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaşananlara ilişkin bir video yayımladı. Şahin, yayımladığı videoda söylenen sözlerinin kendisini derinden yaraladığını belirterek şunları kaydetti:



"Herkese merhaba, Gaziray test sürüşü sırasında yaşanan talihsiz olayla ilgili bilgi vermek istiyorum. Gaziray Türkiye'nin en büyük metro projesinin altyapısıdır. 5 yılın sonunda tamamlanmıştır. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül Bey ile beraber test sürüşüne başladık. Büyük bir coşkumuz, büyük bir heyecanımız var. Rayları değiştiriyoruz, tren düdükleri geliyor, büyük bir gürültülü ortamın içerisindeyiz ve test sürüşünü tamamlamış olmanın büyük bir mutluluğunu yaşadık. Fakat bir gün sonra sosyal medyada bir kişinin söz etmiş olduğu laf bizi derinden yaraladı. Asla, haddini aşan bir konuşmadır, kabul edilemez. O gürültülü ortam olmayıp biz duymuş olsaydık ilk tepkiyi ben ve Sayın Bakanım verirdik. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Çünkü biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışından geliyoruz. Çünkü biz yaratılanı, Yaradan'dan ötürü seven anlayışın mensuplarıyız. Lütfen benim takipçilerimin, beni izleyenlerin bu olayı bir de bu şekilde değerlendirmelerini istirham ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum."



Bakan Dönmez'den 'tek saat' açıklaması: AB'nin kararı isabetlidir



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Parlamentosu'nca (AP) üye ülkelerde yaz ve kış aylarında saat değişikliği yapılmasına son verilmesine ilişkin hazırlanan tasarının onaylanmasını değerlendirdi. Dönmez, "Yaklaşık 1,3 milyar kilovatsaatlik her yıl tasarruf etme imkanı oluyor. Bunun bugünkü rakamlarla karşılığı 1 milyar TL demektir. Avrupa Birliği'nin aldığı karar da isabetli karardır. Avrupa Birliği ile Türkiye'miz arasındaki zaman farkı tek saate inmiş olacak" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Altınordu ilçesi Köprübaşı mevkisinde bulunan AK Parti seçim ofisini ziyaret edip, 'cumhur ittifakı'nın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Hilmi Güler ile bir araya geldi. Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, AP tarafından üye ülkelerde yaz ve kış aylarında saat değişikliği yapılmasına son verilmesine ilişkin hazırlanan tasarının onaylanmasını değerlendirdi. Türkiye'de, 2016'da tek saat uygulaması kararı alındığını hatırlatan Dönmez, "Avrupa Parlamentosu dün aldığı bir kararla Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Nisan 2020 yılına kadar kendi meclislerinde karar almak kaydıyla 2021'den itibaren tek saat uygulaması yönünde bir karar almış oldu. Bizim için enteresan olan tarafı şu. Biz 2016 yılında bu kararı verdiğimizde maalesef Türkiye'de yine karara negatif bir direnç gösteren muhalif kesimler, o karara da direnç göstermek için muhalefet etmişti. Geldiğimiz noktada aslında ne kadar haklı olduğumuzu da gösterdik. Biz o kararı alırken gün ışığından daha fazla yararlanmanın tek saat uygulamasıyla mümkün olacağını hesap etmiştik. Nitekim sonrasında yaptığımız çalışmalar da bunun böyle olduğunu gösterdi" diye konuştu.



Tek saat uygulamasının yararlı olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, "Yaklaşık 1,3 milyar kilovatsaatlik her yıl tasarruf etme imkanı oluyor. Bunun da bugünkü rakamlarla karşılığı 1 milyar TL demektir. Avrupa Birliği'nin bu yönde almış olduğu karar da aslında isabetli bir karardır. Avrupa Birliği ile Türkiye'miz arasındaki 1- 2 saat olan zaman farkı, eskiden olduğu gibi tek saate inmiş olacak. Bu açıdan da olumlu buluyoruz. Zaten birçok ülke de sadece Avrupa Birliği değil yaz- kış saat uygulamasından vazgeçme yönünde iradelerini ortaya koyuyorlardı. Avrupa Birliği'ne geçtikten sonra demek ki dünya genelinde 2 saat uygulamasını uygulayan fazlaca bir ülke kalmayacak, diye düşünüyorum" dedi.



Gözleme yaparken, evin çatısını yaktı



Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde B.Y., iki katlı evin çatısında sobalı kuzinede gözleme yaparken kağıtlar tutuşup alev aldı. Çıkan yangında çatı tamamen yanarken, kısa sürede kullanılmaz hale geldi.



Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Bahtiyar sokakta oturan B.Y., iki katlı binanın teraslı çatı katında sobalı kuzinede gözleme yapmaya başladı. Bir süre sonra sobanın yanındaki kağıtlar tutuşarak yangına neden oldu. Alevler tüm çatıyı sararken çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatı katı kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ilk yaptıkları incelemede yangının sobalı kuzineden sıçrayan kıvılcımların kağıtları tutuşturarak yangına neden olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Hatay'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı



FETÖ/ PDY üyelerinin saklandığı hücre evlerine düzenlenen operasyonda 2'si kadın 5 şüpheli yakalandı.



İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama emri bulunan FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişinin Hatay'da saklandığı ve deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine polis, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda kadın şüpheliler Z.T., B.A ile M.T., R.K. ve B.K. yakalandı. Şüphelilerin .ulunduğu adreslerde yapılan aramada 5 kullanıma hazır vaziyette paketli can yeleği ile örgüt içi haberleşmede kullandıkları değerlendirilen dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin saklandıkları adreslerde kimliklerini gizlemek amacıyla kod adı kullandıkları, kapı komşularının ve bulundukları çevredeki herkesin şahısları gerçek isimleri ile değil kod isimleriyle tanıdıkları, örgüt üyesi kadınların yakalanma riskini azaltmak için eşlerinden ayrı adreslerde kaldığı tespit edildi. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Donan Afgan göçmeni, Taşlıçaylılar son yolculuğuna uğurladı



Ülkesi Afganistan'dan kaçarak yüzlerce kilometre yol yürüdükten sonra Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde donarak yaşamını yitiren Kemal Mollai'yi, ilçe halkı son yolculuğuna uğurladı. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrı üzerine toplanan Taşlıçaylılar, cenaze namazını kıldıkları Afganistanlı Kemal Mollai'yi Kimsesizler Mezarlığı'na defnetti.



Yaklaşık 15 gün önce arazi taraması yapan Taşlıçay Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler arazide donarak ölen bir erkeğin cesedini buldu. Devlet hastanesi morguna kaldırılan cenaze üzerinde savcılık tarafından inceleme ve otopsi yapıldı. Cesedin, Afganistan uyruklu Kemal Mollai'ye ait olduğu belirlendi. Hastane morguna kaldırılan Mollai'yle ilgili Afganistan'ın Türkiye Konsolosluğu'yla irtibata geçildi. Cenazenin alınmasıyla ilgili yapılan yazışmalardan sonuç alınamayınca Taşlıçay'da bir grup vatandaş sosyal medya üzerinden çağrı yaptı. 'Afganistan uyruklu bir Müslüman kardeşimizin cenazesine katılalım' mesajı sonrası halk bugün morgdan aldıkları cenazeyi Merkez Camii'ne getirdi. İlçe Müftülüğü Vaizi Kemal Kılıç'ın kıldırdığı Afganlı Mollai'nin cenaze nanmazına çok sayıda Taşlıçaylı katıldı. Kemal Mollai, cenaze namazı sonrası Kimsesizler Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Taşlıçaylı İsmet Taşdemir, "İlçemizde 15 gün önce yol kenarında göçmen birinin donmuş cenazesi bulunmuştu. Biz de bugün Taşlıçaylılar olarak cenaze namazını kılıp, defnettik" dedi.



Taşlıçay Gazeteciler Cemiyet Başkanı Hüseyin Arslan, Cumhuriyet Savcılığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra sosyal medyadan çağrı yapıldığını söyledi. Bir Müslüman için yapılan son görevi yerine getirdiklerini ifade eden Arslan, "Umuda yolculuğun burada bu şekilde sonlanması bizleri derinden üzmüştür" diye konuştu.



HDP mitinginde gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi



İzmit'te düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.



Pazar günü, İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmıştı. Polisin slogan atan 2 kişiyi gözaltına alması sonrasında mitinge katılanlar ile polis arasında arbede çıkmıştı. Miting sonrasında ise gözaltılar devam etmiş, mitingde slogan atan toplam 8 kişi gözaltına alınmıştı. 8 kişi emniyet müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Huzurevinin onarımını, denetimli serbestlik hükümlüleri yapıyor



Sivas'ta İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'nin bakım ve onarım çalışmalarını denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler gerçekleştiriyor.



Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan ve denetimli serbestlikten yararlanan 7 hükümlü, İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi'nin bahçesinde çevre düzenlemesinin yanı sıra huzurevinin bakım ve onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Sivas Valisi Salih Ayhan ve Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, huzurevinde çalışan hükümlüleri ziyaret etti. Vali Ayhan ve beraberindekiler huzurevinde kalan yaşlılarla da sohbet etti.



Programın ardından açıklamada bulunan Vali Ayhan, Adalet Bakanlığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün çalışmasını yerinde incelediklerini belirterek, "Modern ceza yöntemleri zamana göre değişmektedir. Bunun en güzel örneklerini Sivas'ta yaşamaktayız. Cezaevinden çıkan hükümlüler, mesleklerine ve yeteneklerine göre istifade ediliyor. Daha önce de hükümlülerimiz tatil dönemlerinde okullarımızda çok yoğun bir şekilde tamir ve bakım faaliyetleri yapmıştı. En son fidanlık müdürlüğümüzle beraber birçok hükümlümüz fidan dikti. Huzurevimizde de hem buranın çevre bakımlarını ve onarımlarını yaparak güzel bir faaliyette bulunuyorlar. Bunlar hem toplumsal açıdan bir katma değer hem de modern ceza yöntemleri açısında güzel bir uygulama. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Çorlu Havalimanı'nın adı, 'Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı' oldu



Tekirdağ'ın Çorlu Havalimanı'nın adı, 'Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı' olarak değiştirilip, tabelası asıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da 16 Mart günü düzenlenen mitingde, Çorlu Havalimanı'nın adının Çorlu Atatürk Havalimanı olarak değiştirileceğini açıklamıştı. Erdoğan, Çorlu Havalimanı'nın etkinleşmesi gerektiğini belirterek, "Çorlu Havalimanı'nın hala hakkıyla çalışmadığına inanıyorum. Bu havalimanımızın işlerliğini artırmalı, ismini de inşallah Çorlu Atatürk Havalimanı yaparak şehrimize daha güzel hizmet etmesini sağlamalıyız" diye konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından, Çorlu Havalimanı'nın girişine, 'Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı' tabelası asıldı.



Çorlu eski Belediye Başkanı Ünal Baysan, kararın ilçe halkını çok sevindirdiğini belirterek, ""Eskiden Tekirdağ Çorlu Havalimanı ile şimdi Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı oldu. Bu isim değişikliği bizi son derece mutlu etti. Çorlu halkı olarak emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. Vatandaşlarda havalimanının adının değiştirilmesinden mutlu olduklarını dile getirdi.



Gürpınar Devlet Hastanesinde hasta kabulüne başlandı



VAN'ın Gürpınar ilçesinde yapımı tamamlanan, ilçenin ilk devlet hastanesinde hasta kabulüne başlandı.



Gürpınar ilçesinde yapımına 2015 yılında başlanan ve farklı nedenlerden dolayı tamamlanamayan Gürpınar Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı. İlçenin ilk hastanesi, 10 yataklı, 2 uzman, 6 pratisyen, bir diş hekimi, ebe ve hemşirelerle birlikte 77 sağlık çalışanı ile hizmet verecek. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar, Abdullahat Arvas, İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı, Van il Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ile birlikte yeni açılan hastanede incelemelerde bulundu. Hastaneyi gezen ve yetkililerden bilgi alan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Bilmez ve beraberindekiler hayırlı olsun temennilerinde bulundu.



Van il Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, sağlık alanında Van'da büyük yatırımlar olduğunu söyledi. Gürpınar İlçesinde açılan devlet hastanesinin ardından Van'ın sadece Saray İlçesi'nde hastane olmadığını belirten Sünnetçioğlu, "Saray ilçemizde hastane yapılması için ihale verdik. En kısa süre içerisinde temelini atacağız. Gürpınar Devlet Hastanesi'nin açılmasında büyük özveriyle çalışan herkese çok teşekkür ederim" dedi.



