Dha Yurt Bülteni-12

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'nın Pütürge ilçesinde, pazar günü oy verme işlemi sırasında kavgada ölen ve dün toprağa verilen SP üyesi İlyas Aktaş ve Hasan Aktaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Bölünmez Mahallesi'nde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kabinine başkalarıyla girmek isteyen kişilerle, sandık görevlisi olan Saadet Partisi (SP) üyesi İlyas Aktaş arasında tartışma çıktı. Tartışma müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve diğerlerinin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan İlyas ve Hasan Aktaş olay yerinde yaşamını yitirdi, Ali Aktaş ise hastaneye kaldırıldı. Yaşananların ardından olaya karışan 4 kişi gözaltına alınırken, ölen kuzenler İlyas ve Hasan Aktaş ise dün toprağa verildi.



Bu sabah Malatya'ya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partilileriyle birlikte Bölünmez Mahallesi'ne giderek hayatını kaybeden İlyas ve Hasan Aktaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün olayla ilgili kendisini arayarak başsağlığı dileklerini ilettiğini ve konunun takipçisi olacaklarını belirten Karamollaoğlu, suçu işleyenlerin mutlaka bulunması ve cezalandırılması gerektiğini kaydederek, şöyle dedi:



"Biz elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Bu konunun takipçisiyiz. İnşallah netice alınır, kimse böyle bir cinayeti örtbas edemez. Acınız büyük, biz buraya sadece yalnız olmadığınızı, meseleyi göz ardı etmediğimizi bilesiniz diye geldik. Gönül isterdi ki bir seçim sebebiyle böyle bir durum meydana gelmesin. Sizden muhafaza ettiğiniz soğukkanlılığınızı korumanız. Haklıyken Allah muhafaza haksız duruma düşecek bir adım atmayın."



MALATYA/DHA



2)CHP'Lİ ADAY BUCAK, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST



ŞANLIURFA'da, AK Parti'li belediye meclis üyesi ve adayı Nusret Kaya'nın darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında CHP'nin Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak'ın da bulunduğu 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bucak, adliye çıkışında kendisini bekleyenler tarafından omuzlara alındı.



31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde, AK Parti Haliliye Belediye Meclis Üyesi ve aynı göreve yeniden aday Nusret Kaya, darbedildiği iddiasıyla polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine CHP'nin Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak ile ismi öğrenilemeyen 4 kişi gözaltına alındı. Bucak, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı ancak dün yeniden gözaltına alındı.



Gözaltında bulunan Fatih Bucak'ın da aralarında olduğu 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin yoğun önlemleri arasında adliyeye getirilen Bucak ve diğer şüpheliler, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Fatih Bucak, adliye çıkışında kendisini bekleyen kalabalık tarafından alkış ve sloganlarla karşılandı. Omuzlara alınan Bucak, kendisine destek verenlere teşekkür ettikten sonra Siverek'e gitti.



Siverek'te AK Parti adayı Şehymus Aydın, başkanlığı kazandı.







Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, -



3)TKP'Lİ MAÇOĞLU: TUNCELİ'Yİ ÜRETİMDE TÜRKİYE'DE MODEL YAPACAĞIZ



TUNCELİ Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre kazanan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli'yi organik tarım üretiminde Türkiye'de model haline getireceklerini söyledi.



Tunceli'nin yeni Belediye Başkanı eski Ovacık Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu Ovacık'ta uyguladıkları organik üretim modelini Tunceli'de daha da büyüterek devam ettireceklerini belirtti. Maçoğlu, ayrıca Belediye Başkanlığı görevine başladığı andan itibaren makam aracı kullanmayıp, şahsi şahsi aracını kullanacağını söyledi. Makam aracının kapısının da her zaman açık kalacağını kaydeden Maçoğlu, şunları söyledi:



"Ovacık Belediye Başkanı olduğumum dönemde orada başlattığımız organik tarım programını Tunceli merkez'de daha da büyüterek devam ettireceğiz. Güçlü bir üretim modeli geliştireceğiz. Zaten benim Tunceli'de aday olmamın sebebi de budur. Bu modele ilçede başladık oradaki imkan ve şartlar kısıtlıydı ama ilde imkanlar daha fazla. Burada daha güçlü daha büyük bir çalışma yapacağız. Doğal üretim alanlarını geliştirip ekolojik ve organik tarım üretimini kesinlikle arttıracağız. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim bu şehir artık Türkiye'de doğal üretim alanı olarak anılmaya başlanacaktır. Tunceli doğası doğal ve organik tarım için Türkiye'nin en elverişli doğasına sahiptir. Bitki florası çok geniş. Ayrıca Turizmin gelişmesi içinde birçok projemiz olacaktır. Türkiye'nin en güzel vadileri dağları ovaları bizim buralar buraları turizme açmak için önemli projeler hazırlayacağız. Biz Tunceli'yi turizm ve organik tarım üretiminde bir marka haline, bir model haline getireceğiz. Bizim Tunceli'de yapacağımız organik tarım üretim çalışmalarının Türkiye'ye çok büyük katkıları olacaktır. Tunceli bu üretim politikasıyla örnek olduğu anda Türkiye'nin başka bölgelerinde de bu üretim şekli örnek alınacak ve daha da yaygınlaşacaktır bu durum Türkiye'de yeni bir dönem açacaktır Biz Ovacık'ta organik tarımı geliştirdik ve örnek olduk. Türkiye'de birçok ilde vatandaş bizi arayarak yardım istedi ve bu yönlü çalışmalar yapacakları belirttiler. Köylünün daha kolay şartlarda organik tarım yapabilmesi için tarım makineleri ve araçları alacağız ve köylünün hizmetine vereceğiz. Köylüye üretim desteği vereceğiz. Tohum desteği vereceğiz mazot desteği vereceğiz. Yani biz belediye olarak vatandaşa her türlü desteği vererek üretimi arttırmasını sağlayacağız ve belli bir dönem sonra köylü artık kendisi üreterek pazarlayacaktır ürününü."



'OVACIK'TA ORGANİK TARIM ÜRETİMİNİ BAŞARDIK, ŞİMDİ TUNCELİ'DE BAŞARACAĞIZ'



Türkiye'nin organik tarıma ihtiyacı olduğunu ve üretimle bu ihtiyaca katkı sunmak istediklerini anlatan Maçoğlu, "Organik tarım artık Türkiye'nin en önemli ihtiyacı haline geldi. Bütün dünyada organik tarım ihtiyaç haline geldi. Yakın zamana kadar Türkiye dünyanın tahıl ambarıydı ama bugün tarım alanında çok geri düştü. Türkiye bir tarım ülkesi ama birçok tarım ürününü ortak dışarıda alıyor. Biz Ovacık'ta organik tarım üretimini başardık, şimdi Tunceli'de başaracağız. Örnek olacağız. Bunun bütün Türkiye'ye yayılması içinde çabamız olacak. Tunceli merkezde daha çok çeşit tarım ürünü üretimi için çabamız ve çalışmalarımız olacak. Tunceli il merkezi ve 7 ilçesinde her ilçeyi ayrı ayrı değerlendirerek o ilçede yetişen ürünü geliştirip üretimini arttıracağız. Bu modeli ilk göreve geldiğimizde uygulayacağız. Örneğin Pertek ve Çemişgezek ilçesinde Türkiye'nin en güzel dutları yetişiyor, organik pekmez üretimi, Mazgirt ilçemizde armut ve mercimek, Pülümür ilçemizde tuz, Pülümür ve Ovacık ilçelerimizin organik balı, il genelinde yetiştirdiğimiz nohut ve fasulye. Yani her ilçede farklı bir ürün olacak ve tarım alanında çok güçlü bir il haline geleceğiz. Vatandaşlar ile sürekli toplantılarımız olacak, STK'lar ile hep görüşme halinde olacağız. Hiç kimse ile sorunumuz, sıkıntımız yok. Hep birlikte karar vereceğiz. Hep birlikte başaracağız. Kimseyi dışlamak ya da ötekileştirmek hiç bir zaman olmayacak" şeklinde konuştu.



Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli'yi turizm alanında da bir marka şehir durumuna geleceğini kaydederek, "Turizm bizim en büyük önceliklerimizden biri. İlimizin turizm potansiyeli çok yüksek. Özelikle son bir yıl içinde Ovacık ilçesine inanılmaz turist akını oldu ama hazırlıklı değildik. Altyapı sorunlarımız oldu. Şimdi önce alt yapı sorununa çözüm, barınma alanları oluşturacağız ve turizm için büyük çalışmalarımız olacak. Turizm alanında hizmet verecek tesis açacak, herkesin yanında olacağız. Tunceli'ye gelen herkes bu doğal güzellikleri görüp, buraya yeni turistleri yönlendirecek ve burası turizm alanında da model şehir haline gelecektir" dedi.



4)BAHÇE'DE MHP, 48 OY FARKIYLA KAYBEDİLEN SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ ETTİ







OSMANİYE'de, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), resmi olmayan sonuçlara göre 48 oyla kaybettiği Bahçe ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etti. Çok sayıda partili hükümet konağı önünde toplanmaya başladı.



Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı İbrahim Baz, yüzde 48,85'lik oranla aldığı 4 bin 537 oy ile yeniden belediye başkanı seçilirken, MHP adayı Doç. Dr. Ömer Okan Fettahlıoğlu ise 48,34'lük oranla 4 bin 489 oy aldı. MHP sonuçlara itiraz ederken, partililer de Atatürk Caddesi üzerindeki hükümet konağı önünde 'Adalet istiyoruz', 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' ve 'Oylarımız yeniden sayılmasını istiyoruz' sloganlarıyla toplanmaya başladı. MHP İl Başkanı Ahmet Melih Loş, İlçe Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu ve diğer partililerle birlikte hükümet konağına geldi. Polis bölgede geniş güvenlik önlem alırken, il merkezinden de takviye ekiplerin ilçeye yönlendirildiği öğrenildi. Adliye önündeki bekleyiş ise sürüyor.



BAHÇE (Osmaniye), -



5)ERZURUM'DA NİSAN'DA KAR SÜRPRİZİ



ERZURUM baharı beklerken kış geri geldi. Bugün sabah başlayan ve zaman zaman etkili olan kar sebebiyle kent merkezi beyaza büründü. Yağışlı ve soğuk geçen bir kış mevsiminin ardından baharı bekleyen Erzurum'da yine kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu zaman zaman etkisini sürdürdü. Kent merkezini beyaza bürüyen kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. Erzurumlular, Nisan ayında kar yağışının normal olduğunu belirtirken, "Mart'ta olur, Nisan'da olur, biz kara yabancı değiliz. Haziran'da bile kar yağmış. Bizim için normal" dedi. Atatürk Üniversitesi'nde okuyan kızlarını ziyaret için Aydın'dan gelen bir çift Palandöken'i gezerken hayli zorlandı. Aydın'da 10 yıldan beri kar yağmadığını belirten vatandaşlar, karı özlediklerini söyledi.



