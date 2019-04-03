Dha Yurt Bülteni -12

12Suriye sınırına askeri sevkiyatTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki birliklere askeri araç ve personel takviyesi yaptı.

DHA YURT BÜLTENİ -12



Suriye sınırına askeri sevkiyat



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki birliklere askeri araç ve personel takviyesi yaptı.



Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye gelen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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Askeri araçların geçişi



SÜRE: 01'50" BOYUT: 205 mb



Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),



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Cumhur İttifakının uzundere adayı rekor oyla başkan seçildi



Erzurum'un Uzundere ilçesinde Cumhur ittifakının MHP'li adayı Hilmi Aktoprak, rekor oyla belediye başkanı seçildi. Mazbatasını alan yeni Başkan Aktoprak, Uzundere ilçesinde 31 Mart Pazar günü yapılan mahalli idareler seçiminde Türkiye rekoru kırıldı. 7 bin 156 kayıtlı seçmenden 5 bin 875'inin 30 sandıkta oy kullandığı ilçede, 5 bin 650 oy geçerli sayıldı. Cumhur ittifakının MHP'li adayı Hilmi Aktoprak, 4 bin 546 oyla ilçenin yeni belediye başkanı oldu. Yüzde 80.46 oy oranıyla rekor kıran yeni belediye başkanı Erzurum İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Yüzde 80.46'lık oyun halkın takdiri olduğunu belirten Hilmi Aktoprak, "Halkımızın teveccühü rekor bir oy aldık. Sardece Rize Güneysu'yu geçemedik. Ben bu konuda latife yapıyorum. Büyüklerin önünü geçmemek lazım. 'Cumhurbaşkanımızın memleketin üstünde oy almak ta bize yakışmazdı' diyorum. Latife yapıyorum. Rabbim bize nasip etti. Halkımız teveccühde bulundu. Bizler de onlara layıkıyla hizmet etmeye çalışacağız. Belediyecilik yoğun bir tempo gerektiren bir iş. Herkesin gönlünü almak gerekir. Biz 8 bin nüfuslu küçük bir ilçeyiz, ama ülke genelinde 55 bin Uzundereli hemşehrimiz var. Güzel çalışmalar yapacağız. Halkımız arasında ayırım yapmadan, sen ben demeden onların layık olduğu hizmedi birlikte yapmaya gayret edeceğiz" diye konuştu. Belediyeciliğin gönül işi olduğunu belirten Başkan Aktoprak, başarısının altındaki sırrı ise "İşi ehline emanet edin dedik. Cumhur ittifakının ruhuna uygun olarak belediyeciliğin gönül işi olduğunu söyledik ve gönülleri almaya çalıştık. AK Parti, MHP ve Uzundereli hemşehrilerimizle bir, beraber olduk, rabbim de bize zaferi nasip etti" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Uzundere ilçesinden detay görüntü



-Uzundere tabelasından detay



-Uzundere ilçesinin cadde ve sokaklarından detay



-Sokaklarda oturan vatandaşlardan detay



-Tortum Şelalesinden detay görüntü



-Hilmi Aktoprak'ın vatandaşlarla tokalaşıp kendini tanıtması



-Hilmi Aktoprak ile röp.



SÜRE: 06.32 BOYUT: 732 MB



Haber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,



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İYİ Parti, Mustafakemalpaşa'da seçim sonuçlarına itiraz etti



Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre 593 oy farkla Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Kenar'a geçilen Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li adayı Şükrü Erdem, seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu'na dilekçe verip, seçimin iptal edilmesini isteyen Erdem, "Sandıklarda ilçe seçim kuruluna teslim edilmesi gereken zarf ve oy pusulası sayıları farklıdır. Birçok oy pusulası ve zarf kayıptır" dedi.



Mustafakemalpaşa'da pazar günü yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde oyların yüzde 48.36'sını, yani 32 bin 661 oy alan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Kenar, belediye başkanı seçildi. İYİ Parti'nin adayı Şükrü Erdem ise yüzde 47.48 oy oranı ile 32 bin 68 oy aldı. Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'li Şükrü Erdem, bugün 84 sandıktan çıkan sonuçlara itiraz ettiklerini belirtti.



Mustafakemalpaşa Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Erdem, "İtirazlarımızın temel sebeplerini 3'e ayırmak gerekir. Bu sebepler, elimizdeki ıslak imzalı tutanaklar ile birleştirme tutanakları arasındaki farklılıklar, ıslak imzalı tutanağın kendi içindeki çelişkiler ve kullanılan oy sayısının seçmen sayısından dahi fazla olduğu sandıklardır. Ayrıca tüm sandıklarda, itiraz ettiğimiz hususlarla ilgili dilekçelerimizi de ilçe seçim kuruluna ayrı ayrı sunduk. Barış Mahallesi 1041 nolu sandıkta, 287 adet geçerli, 4 adet geçersiz oy kullanılmıştır. Bu rakamların toplamı 291'dir. Sandıktan çıkan zarf sayısı ise 293'tür. Sandıkta oy kullanan seçmen sayısı 326'dır. 35 adet seçmen kayıptır. Bu durumda oy pusulası fazla mıdır? Sandığa dışarıdan mı girmiştir? Bu durum belirsizdir"' dedi.



'OY PUSULASI VE ZARFLAR KAYIPTIR'



İlçedeki tüm sandıklarda 1 boş zarfın bulunduğunu iddia eden Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu dolgu oy kullanıldığını düşündürmektedir. Bu ne demektir? Bir kişi gider, sandığa boş zarf atar, pusulasını ise cebine atar, pusulayı getirdiği kişiden para alır ve gider. 2'nci kişi, oy pusulasını alır, o oyu kullanır ve kullanması gereken, boş oy pusulasını para verecek kişiye getirir. Bu durum bir sistem içinde devam ettirilir. Daha önceki seçimlerde, başka bölgelerde bu vaka ispat edilmiştir. Sandıklarda içinde oy bulunmayan zarflar, bizlerde bu endişe yaratmaktadır. Yine, nerede olduğu belli olmayan kayıp zarflar da bu düşüncemizi pekiştirmektedir. İtiraz ettiğimiz sandıkların durumları bunlar gibidir. Bu hataların fahiş hatalar olduğu ortadadır. Tespit ettiğimiz tam 44 adet sandıkta, ilçe seçim kuruluna teslim edilmesi gereken zarf ve oy pusulası sayısı farklıdır. Birçok zarf ve oy pusulası kayıptır. 26 sandıkta, ıslak imzalı tutanaklardaki, geçersiz oy sayıları ile birleştirme tutanaklarındaki geçersiz oy sayıları farklıdır. Bunların incelenmesi gerekmektedir. Bu sebeple 84 adet sandığın tümünde yeniden sayım yapılması ve tüm zarf ve oy pusulalarının incelenmesi gerektiği açıktır. Bu durum akla ve mantığa aykırıdır. Kabul edilmesi mümkün değildir."



'SEÇİMİN İPTAL EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'



Seçim gecesi oyların İlçe Seçim Kurulu'na ulaşmadığını iddia eden Erdem, "Saat 00.00'ı geçtiğinde, ilçe seçim kuruluna 50'ye yakın sandık ulaştırılmamıştır. 298 sayılı kanun gereği, çuvalların vakit kaybedilmeksizin, hiçbir yere uğranmaksızın ilçe seçim kuruluna ulaştırılması gerekmektedir. Gece 3'te hala ilçe seçim kuruluna ulaştırılmamış sandıklar bulunuyordu. Bu hususlar vatandaşlarımız nezdinde, rahatsızlıklar yaratmış ve seçim güvenliğini tartışmaya açmıştır. Birleştirme tutanağında 2 aday arasındaki oy farkı 593 iken, bizim elimizdeki verilerde 281 adet oy farkı bulunmaktadır. Bu da, sayım sırasında da hata olduğunu ortaya koymaktadır. İtiraz ettiğimiz sandıkların, yeniden sayılması halinde, seçimin sonucunun değişeceğinden eminiz. Seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu talebimizi de ilçe seçim kuruluna sunmuş bulunuyoruz. Bir kez daha vurguluyoruz ki; Mustafakemalpaşa halkının iradesi bizim için her şeyden önemlidir. Biz onların mutluluğu için çalıştık ve çabaladık. İnanıyoruz ki, mutlaka iyiler kazanacak, memleketimize de bahar gelecek. Bütün halkımıza saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Şükrü Erdem'in açıklaması



-Partililerden görüntüler



-Adliye önündeki kalabalık



Süre: 6.10 Boyut: 690 MB



Haber-Kamera: Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPASA-DHA



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Bolu'da liselilerin bilim projeleri dikkat çekti



Bolu'da, Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerinin sergilediği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli bilim fuarı açıldı. Fuarda en dikkat çeken projeler kendi ilerleyip kaza yapmayan otomobil, yolda ilerlerken elektrik üretebilen otomobil ve hareket edenlerin ortaya çıkardığı basıncı elektrik enerjisine çeviren bina oldu.



Bolu Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen fuarda, 110 öğrencinin danışman öğretmenleri eşliğinde hazırladığı 22 proje sergilendi. Teknoloji, tarım, tarih ve bilimsel alanda birbirinden ilginç projelerin yer aldığı fuarda en çok ilgiyi, üzerinde bulunan sensörler sayesinde yönünü kendisi seçen ve herhangi cisme çarpmayan araç, yolda ilerlerken aynı zamanda elektrik üretebilen elektrikli otomobil ve içinde hareket edenlerin ortaya çıkardığı basıncı elektrik enerjisine çeviren bina projeleri çekti.



Kendisi ilerleyen araç projesini hazırlayan 12. sınıf öğrencisi Bedirhan Tunç, amacının günlük hayatta meydana gelen trafik kazalarını önlemek olduğunu ifade ederek, "Hazırladığım aracın otomatik pilot özeliği var. Sürücülerin otomatik pilota aldığı araçlar sensörlerle karşısındaki arabanın engelini algılıyor. Bu engeli bir şekilde aşarak kendi yolunu izliyor. Bu sayede hayatımızdaki kaza riskini azaltıyor." dedi.



10. sınıf öğrencisi Enes Çelik ise danışman öğretmenlerin desteğiyle kendi kendine elektrik üretebilen bir otomobil prototipi yaptığını belirterek, "Bu araç, güneş enerjisi ve motorlar sayesinde enerji elde ediyor. Bu elde edilen elektrik aracın kullandığından fazla olduğu zaman fazla enerji şarj ediliyor." ifadelerini kullandı.



Fuarda en dikkat çeken proje olan içinde hareket edenlerin ortaya çıkardığı basıncı elektrik enerjisine çeviren bina projesini anlatan 10. sınıf öğrencisi Kubilay Kop ise devlet ve kamu binalarıyla evlerdeki zeminlere bu sistemin döşenebileceğini belirterek, "Bina içlerinde hareket eden kişiler olduğu durumlarda elektrik enerjisi üretilebiliyor. Bu sistem, sürekli hareketlilik olan kamu binaları, öğrenci yurtları gibi yerlerle alışveriş merkezlerinde kullanılabilir. Bu sayede elektrik üretilerek devlet hazinesine de katkı sağlanmış olur." şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Fuardan görüntüler



-Projeler



-Röportajlar



-Detaylar



Süre: 02.54-Boyut: 325.4 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



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