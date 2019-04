Dha Yurt Bülteni-12

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Yüreğir Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere giren ve en çok oyu alan Fatih Mehmet Kocaispir, seçim kampanyası sürecinde AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarının birlikte, yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Kocaispir, "Kampanya süreci boyunca çok yorulduk ancak şükür ki yorgunluğumuza değdi. Dün itibariyle itiraz edilen sandıklarda geçersiz oylar sayıldı ve bununla birlikte Yüreğir Belediye Başkanlığını kazandığımız kesinlik kazandı. Türkiye hakikaten bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Biz Cumhur İttifakı olarak her türlü sonuca saygı gösteriyoruz. Ülkemizde herhangi bir sorun yaşanmadı" diye konuştu.



OYUMUZ ARTTI



Adana'nın Yüreğir ilçesinde seçim sürecinin son derece demokratik bir şekilde gerçekleştiğini ifade eden Kocaispir şöyle devam etti:



"Sandıkların açıldığı ilk gün, önde olduğumuz tescillendi. Ancak sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir itirazı oldu ve oylar yeniden sayıldı. Yüreğir Seçim Kurulu'nda sandıkların sayımı bittikten sonra nihai karar verildi. Yaklaşık 10 bin civarında olan oyların sayımının ardından Cumhur İttifakı'nın oyu, bir miktar artmış oldu. Yüreğir birinci seçim bölgesinde CHP 106 ilave oy alırken, Cumhur İttifakı'nın oyu 167 arttı. İkinci seçim bölgesinde ise CHP'nin oyu 91 artarken, Cumhur İttifakı'nın oyu 117 arttı. Nihayetinde seçim sonuçlandı. Şu anda seçim kurulları birleştirme tutanaklarını düzenliyor. Bundan sonra da resmi süreç işleyecek ve mazbata süreci başlayacak. İnşallah nasip olursa, mazbata törenini de hali hazırda AK Partili olan Yüreğir Belediyesi'nde kutlamalar eşliğinde devir teslim törenini gerçekleştireceğiz."



Toplantıya AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru, Ahmet Zembilci ile İlçe Başkanı Yaşar Turan da katıldı.



Görüntü Dökümü



-------------



Fatih Mehmet Kocaispir'in açıklaması



Toplantıdan genel ve detay görüntüler



SÜRE: 04'00" BOYUT: 443 MB



Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,



=====================



Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 6 gözaltı



Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında; Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet gösterdikleri tespit edilen kişilerin il merkezinde bulundukları belirlendi. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen polis, M.M., A.A., M.H.A., İ.K., A.E. ve M. E.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 kişi, adli makamlara sevk edildi.



Görüntü Dökümü



------



Osmaniye Adliye Sarayı tabelası



Osmaniye Emniyet Müdürlüğü girişi



Emniyet Müdürlüğü tabelası



DEAŞ şüphelilerinin emniyetten çıkartılmaları



TEM polislerinden detay



Şüphelilerin adliyeye girişleri



BOYUT: 25.7 MB SÜRE: 00'49"



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,



==========================



Mezgitin kilosu 40 liraya çıktı



Karadeniz'de balık avı sezonunun kapanmasına günler kala balık fiyatları arttı. Sinop'ta iri mezgit kilogramı 40 liradan, barbun da 50 liradan satılıyor.



Karadeniz'de 15 Nisan'da sona erecek balık avı için geri sayım başladı. Sezona palamut ve hamsi bolluğu ile başlayan balıkçılar, fırtına ve balık sürülerinin daha soğuk olan kuzey sahillerine yönelmesi ile istenen avı gerçekleştiremedi. Sezonun sona ermesine az bir süre kala tezgahlarda balık kalmadı. Kalan balıklar da yüksek fiyatlardan satılıyor. Sinop'ta tezgahlarda az miktarda kalan mezgitin kilosu 40 TL'ye çıktı.



Sinoplu balıkçı İsmail Değer balık fiyatlarının arttığını belirterek, "Biz de isteriz ki 10 liraya değil, 5 liraya verelim. Ama satmış olduğumuz mevcut mezgitler biraz küçük. İri mezgitlerimiz de var. Onları 40 liradan satıyoruz. İri barbun ise 50 lira. Gönül ister ki daha ucuz fiyatlara verelim ama biz de pahalıya alıyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



---------



-Balık avından havadan görüntüler



-Balıkçı İsmail Değer açıklamaları



(SÜRE: 02: 30 Dk) (BOYUT: 276 MB)



Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,



================



Sele kapılan otomobildeki gencin cesedine 5 gün sonra ulaşıldı



Gaziantep'in Araban ilçesinde, içinde bulundukları otomobilin yağmur nedeniyle taşan sel sularına kapılması nedeniyle kaybolan Mehmet Hanifi Keser'in cansız bedeni bulundu.



Acı olay, geçen Cumartesi gecesi Araban ilçesine 7 kilometre mesafedeki Çat Deresi'nde yaşandı. Aşırı yağmur nedeniyle taşan Çat Deresi üzerindeki köprüden geçmeye çalışan Zahir Gözüaçık ve Mehmet Hanifi Keser'in bulunduğu 02 AL 564 plakalı otomobil, sel sularına kapıldı.



2 arkadaşın yakınlarının başvurusu üzerine AFAD, UMKE, jandarma ve dalgıç polisler, havadan ve karadan arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, geçen pazartesi günü Zahir Gözüaçık'ın cesedini buldu. 5 gündür devam eden arama çalışmalarına bugün de devam edildi.



Kayıp Mehmet Hanifi Keser'in cansız bedeni de Hisar Mahallesi kırsalındaki çalılıklar arasında bulundu. Keser'in cesedi otopsi için Araban Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Görüntü Dökümü



------------



-Olaya ilişkin arşiv görüntüler



Haber: Mustafa KANLI/GAZİANTEP, -



================



Başkan Topaloğlu resmen göreve başladı



Kemer Belediye Başkanı seçilen Necati Topaloğlu, belediye binası önünde düzenlenen devir teslim töreniyle resmen göreve başladı. Başkan Topaloğlu, "Belediyede ilk işimiz tasarruf olacak" dedi.



Demokratik Sol Parti adayı olarak girdiği 31 Mart seçimlerinde 9901 oy alarak Kemer Belediye Başkanı seçilen Necati Topaloğlu resmen göreve başladı. Necati Topaloğlu başkanlık koltuğuna oturmadan önce Kemer Belediye binası önünde geniş katılımlı bir devir teslim töreni düzenlendi. Törene DSP İlçe Başkanı Birtan Bakırcı, belediye meclis üyeleri Mustafa Bilici, Emrah Ayhan, Emin Gül, İsmail Aka ve Ferhan Fidan, belediye personeli, partililer ve çok sayıda Kemerli katıldı.



'KEMER SİYASETİNE KALİTE GETİRDİK'



Törende yaptığı konuşmada kendilerine destekleri için Kemer halkına teşekkür eden Başkan Topaloğlu, "Seçim boyunca hiçbir zaman belden aşağı siyaset yapmadım. Kemer halkı bunu gördü ve 'Biz çirkin siyaset istemiyoruz, hizmet bekliyoruz, dostluk bekliyoruz' dedi. Sizlerle birlikte Kemer siyasetine kalite getirdik. Şu anda bana görevi devredecek olan Mustafa Bey'in de burada olmasını isterdim çünkü dostluklar bu şekilde olur" dedi.



'İLK İŞİMİZ TASARRUF OLACAK'



Belediyede ilk işlerinin tasarruf olacağını kaydeden Topaloğlu, "Şu anda belediyenin 62 milyon borcu var. Personelin maaşları ödenmemiş, sigorta primleri yatırılmamış. Bu kadar geliri olan bir yerde biz hala borçlarla, bankalardan faizlerle devam edersek hiçbir yere varamayız. Şu saatten sonra Kemer'de yeme içme, yedirme içirme, konser, çalgı işleri bitmiştir. Hatta çikolata dahi alınmayacak. Yeter artık" diye konuştu.



'GÖSTERMELİK TEMEL ATILDI'



Önceki belediye yönetimi tarafından yapılan Kemer Kent Müzesi temel atma töreninin göstermelik olduğunu savunan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Benden önceki arkadaşı eleştirmek istemem ama parkın içine temel atmış. Yasal olarak parkın içine 6 metrekareden büyük yapı yapılmaz. Yani buraya müze yapılamaz. Çok acı ama bu temeli kapatacağız ve üzerine çim ekeceğiz. Taş fabrikasında ise çimentoları bile yok şu anda. Taşların nereye gittiğini bilen de yok. Beton fabrikası da aynı şekilde. Arkadaşlarla görüşeceğiz ve büyük bir ihtimalle taş fabrikası beton santrali kapanacak" dedi.



ZEYBEKLİ KUTLAMA



Başkan Topaloğlu konuşmasının ardından zeybek oynayarak ve güvercin uçurarak seçim zaferini kutladı. Daha sonra başkanlık makamına geçen Topaloğlu görevi Başkanvekili Özcan Çeliktaş'tan devraldı.



Görüntü Dökümü



--------------



Başkan Topaloğlu konuşma



Dua okunması



Başkan Topaloğlu zeybek oynaması



Belediye ye geçiş:



514 MB/// 04.36"



Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya),



====================



Elazığ'da karı-koca ayrı yerlerden muhtar oldu (ÖZEL)



Elazığ'da Zülküf (48) ve Gülizar Demirpolat (48) çifti, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde farklı yerlerden girdikleri seçimlerde muhtarlığı kazandı.



Merkez Harput Mahallesi'nde oturan Zülküf Demirpolat, pazar günü yapılan seçimlerde mahallede kullanılan 480 oyun, 209'un alarak, ikinci kez muhtar oldu. Zülküf Demirpolat'ın mahalleye 10 kilometre uzaklıktaki Beydalı köyünde aday olan eşi Gülizar Demirpolat ise 179 seçmenin 92'sinin oyuyla muhtar seçildi.



Eşinin kendisinden habersiz arkadaşları ile karar alarak muhtarlığa aday olduğunu anlatan Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Harput'ta benim muhtarlığımın ikinci dönemi. Eşim de gelin olarak geldiği Beydalı köyünde muhtarlığa aday oldu. Çok şükür seçimleri kazandık. Eşime seçim sürecinde destek oldum. Beydalı köyüne bir kadın eli değmesi lazımdı. Bu süreçte eşime destek oldum ve olmaya devam edeceğim" dedi.



İki çocuk annesi Gülizar Demirpolat ise Beydalı köyünde yaşayan kadınların talebi üzerine ikametgahını oraya aldırıp, aday olduğunu söyledi. Seçildiği Beydalı köyünde çocuklar için oyun alanları yapacağını anlatan Demirpolat, "Seçimlerden önce kadınlar ile birlikte oturup konuştum. Beni muhtar olarak görmek istediklerini ifade ettiler. Köyümüzde 179 seçmenimiz vardı. Ben 92 oy kaldım. Köyümüzde birçok eksiklik var. Yollarımızda sorunlarımız var. Çocuklara park yapmak için söz verdim. İnşallah bu çalışmaları yapacağız. Eşimle ile birlikte inşallah güzel işlere imza atacağız. Kendime güveniyorum. Köyümüze güzel hizmetlerim olacak" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-----------



Demirpolat çifti



Vatandaşların uhtar çifti tebrik etmesi



Muhtar çift ile röp.



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 192 MB



Haber-Kamera: Erkan BAY- ELAZIĞ,



====================



Kocaeli'de iş yeri hırsızları yakalandı



Kocaeli'nin İzmit, Körfez ve Çayırova ilçelerinde iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. 4 kişinin iş yerlerinden hırsızlık yapmaları güvenlik kameralarına yansıdı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit ve Körfez ilçelerinde bir çiğköfteci, bir araç kiralama ofisi ve bir markete giren hırsızları takibe aldı. Her olayda farklı bir kiralık araç kullandıkları belirlenen zanlıların B.B.(18), Y.G.(20), A.G.(16) ve E.S.(17) olduğu belirlendi. Zanlılar arandığı sırada Çayırova'da başka bir iş yerini soyan B.B. ve Y.G., Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.



Çayırova'da yaptıkları hırsızlıktan ötürü Gebze Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan B.B. ve Y.G., daha sonra İzmit ve Körfez'de işlenen suçlar nedeniyle Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. B.B. ve Y.G.'nin ifadelerinden yola çıkan ekipler, A.G. ve E.S.'yi de gözaltına alarak Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. B.B.'nin hırsızlık suçundan 13, Y.G.'nin 3, A.G.'nin 24 ve E.S.'nin 16 suç kaydının bulunduğu belirlendi. 4 kişinin İzmit ve Körfez'deki iş yerlerinden çaldıkları LCD televizyon, tablet, dizüstü bilgisayar, 3 adet yarım altın ve yaklaşık bin TL nakit para ele geçirilemedi. Emniyette ifadeleri alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



------------



-Hırsızlık anlarından güvenlik kamerası görüntüleri



-Zanlıların asayişten çıkışı



-Detay



Haber: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



====================



Ağaca düşen yıldırım korkuttu



Muğla'nın Marmaris ilçesinde palmiye ağacına düşen yıldırım vatandaşları korkuttu. İtfaiye yanan ağacı söndürürken, o anları cep telefonuyla görütüleyerek sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, "Yüreğimiz ağzımıza geldi. Allah'tan yaralı ve ölen yok" dedi.



Çıldır Mahallesi'nde kontrolsüz kavşak köşesinde bulunan 20 metre uzunluğundaki palmiye ağacına, dün (çarşamba) akşam yıldırım düştü. Ağaç yanmaya başlarken, olay tedirginlik yarattı. 500 metre mesafedeki bir ilkokulun dağılma saatine denk gelen yıldırım, çocukları da korttu. Veliler, çocuklarını alarak uzaklaştı. Bazı vatandaşlar, yıldırım düşmesi sonucu alev alan ağacı cep telefonuyla görüntüledi. O anları sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar, "Yüreğimiz ağzımıza geldi. Allah'tan yaralı ve ölen yok" notunu paylaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yanan ağacı söndürdü.



Görüntü Dökümü



---------



Vatandaşın yıldırım düşerek yanan ağacı cep telefonuyla çekmesi



Paniğe kapılan öğrencilerin ve yıldırım düşen ağacın cep telefon görüntüsü



(Toplam: 29 saniye-27,6 MB görüntü)



Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),







==========================



Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Boğaz, son yolculuğuna uğurlandı



Milliyetçi Hareket Partisi Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz'ın akciğer kanserinden 73 yaşında yaşamını yitiren Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı olan babası Süleyman Boğaz, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.



Kırkağaç Ziraat Odası'nın 27 yılık başkanı Süleyman Boğaz, bir süre önce akciğer kanserine yakalandı. 3 gün önce durumunun ağırlaşması üzerine Boğaz, Soma ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan evli, 2 çocuk babası Süleyman Boğaz, doktorların müdahalesine rağmen bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Boğaz'ın yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenazesi, ilk olarak Kırkağaç'ın kırsal Öveçli Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada helallik alınmasından sonra Boğaz'ın cenazesi öğlen Öveçli Mezarlığı'na götürüldü. Burada düzenlenen törene AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, AK Partili Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Kırkağaç 6. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Ahmet Sel, Boğaz'ın ailesi, yakınları, çevre ilçelerin ziraat odası başkanları, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, cenazede taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Boğaz'ın cenazesi toprağa verildi.



Görüntü Dökümü



---------



-Ölen Süleyman Boğaz'ın fotoğrafı



-Cenazenin evin önüne getirilip, helalik istenmesi



-Cenaze namazının kılınması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ (Manisa),







==================



Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü etkinlikleri başladı



Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Vali Aziz Yıldırım'ın da katılımıyla kurban kesildi, dualar edildi.



Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, teşkilatın şanlı bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Aydın, polis teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade ederek, "Bugün ilk olarak kazaların tefi için kurban kesimi yaptık. Yarın şehitlerimiz ve hayatını kaybetmiş gazilerimiz için mevlit okutacağız. Burada vatandaşlarımıza ikramlarda bulunacağız. Daha sonra şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edeceğiz" dedi.



Böyle bir teşkilatın mensubu olmak ve bunca yılı bu teşkilatta geçirmiş olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyleyen Aydın, "Emniyet teşkilatım ülkemiz var olduğu sürece, devletimizin ve vatandaşımızın hizmetinde olacaktır. Her türlü terör faaliyeti ve her tülü hain teşebbüslerin karşısında duracağına, ilk günkü gibi bu mücadelemize devam edeceğiz" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------



-Vali Aziz Yıldırım'ın emniyete gelişi



-Emniyet personelinin selamlaması



-Kurban kesilmesi



-Dualar edilmesi



-Emniyet Müdürü Aydın'ın açıklamaası



-Detay görüntüler



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-



==================

