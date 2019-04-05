Dha Yurt Bülteni -12

Sürücü rahatsızlandı, otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Aksaray'da Orhan Uzun (80), otomobiliyle seyir halindeyken iddiaya göre rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü rahatsızlandı, otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı



Aksaray'da Orhan Uzun (80), otomobiliyle seyir halindeyken iddiaya göre rahatsızlanarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, kaldırımda yürüyen Kader Sert (20) ile kuzeni kuzeni İrem Su Sert'e (8) çarptı, daha sonra da hafif ticari araca vururak durdu. Kazada, Kader Sert yaşamını yitirirken, amcasının kızı İrem Su Sert ile sürücü Uzun ve eşi yaralandı.



Kaza, saat 13.15 sıralarında Gülağaç ilçesinde meydana geldi. Orhan Uzun, yönetimindeki 68 EK 999 plakalı otomobil ile seyir halindeyken aniden fenalaştı. Uzun'un direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırımda yürüyen amca çocukları Kader Sert ile İrem Su Sert'e çarptı, ardından da park halindeki hafif ticari araca vurarak durdu. Kazada sürücü Orhan Uzun, eşi Pembe Uzun (77) ve kuzenler Kader Sert ile İrem Su Sert yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gülağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Kader Sert, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise ilk tedavilerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan İrem Su Sert'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



Görüntü Dökümü



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-Yaralıların acil servise alınması



Hastaneden detaıy



Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))



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Tunceli'de Maçoğlu, mazbatasını aldı (2)



GÖREVE BAŞLADI



Tunceli'de belediye başkanlığına seçilen TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, sabah saatlerinde İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını alıp, belediyeye geçti. Maçoğlu, öğle saatlerinde geldiği belediyede, görevi Muhasebe Müdürü Metin Duymaz'dan devraldı.



Başkanlık makamına elinde papatyayla oturan Maçoğlu, hesapların tamamını uzmanlara inceletip, çıkacak tabloyu belediye binasının önüne asacaklarını kaydederek, "Hiç kimse kuşku duymasın. Biz yapılan doğru işi de yanlış işi de eksiği de fazlayı da halkımızın önüne koyacağız. Biz halk ile birlikte belediyeyi yöneteceğiz" diye konuştu.



Başkan Maçoğlu, ardından belediye önündeki kalabalığa seslenerek teşekkür etti, davul zurna eşliğinde bir süre onlarla birlikte halay çekti.



Görüntü dökümü



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Maçoğlu'nun belediyeye gelmesi



Devir teslimi yapılması



Maçoğlu'nun konuşması



Maçoğlu'nun halay çekmesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 893 MB



Haber-Kamera: Ferit DEMİR- TUNCELİ,



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İnşaatındaki göçükte 2 bekçinin öldüğü metro otoparkında çalışmalar durdu



İzmir'in Konak ilçesinde metro araçları için yapılan, 13 Mart'ta meydana gelen göçükte 2 bekçinin hayatını kaybettiği 2 katlı otopark inşaatı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından durduruldu. Göçük sonrası oluşan çukur, doldurulurken, Büyükşehir Belediyesi'nce projenin tamamlanması için ikmal ihalesi yapılacağı belirtildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Halkapınar'daki 115 metro vagonu kapasiteli, 2 katlı yeraltı parkı inşaatında, 13 Mart'ta göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bekçiler Mehmet Ali Yalçın (65) ile Mehmet Çiftçi (69), hayatını kaybetti. Göçük sonrası açılan ve tehlike oluşturan çukur, kaya parçaları ve toprak malzeme ile dolduruldu.



Büyükşehir Belediyesi'nce mevcut yüklenici firma ile olan iş tasfiye edildi ve inşaat alanındaki çalışmalar durduruldu. Bölgeden geçenlerin ve özellikle de çocukların göçük bölgesine girmelerinin engellenmesi için alanın çevresi bariyerlerle kapatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce metro park projesinin tamamlanması için ikmal ihalesine çıkılacağı belirtildi.



Görüntü Dökümü



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-İnşaat alanından görüntüler



Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,



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Kahramanmaraş'ta Başkan Erkoç'tan madalya gününde veda



Resmi olmayan sonuçlara göre görevini Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Hayrettin Güngör'e devredecek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şehre Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verilişinin 94'üncü yıl dönümünde vatandaşlara veda ederek, "Ben, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize hakkımızı helal ediyorum, onlardan da helallik diliyoruz" dedi.



12 Şubat 1920'de Fransızları topraklarından kovarak Kahraman unvanı alan Kahramanmaraş'ın bu kahramanlığının 5 Nisan 1925 yılında TBMM tarafından Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verilmesinin yıl dönümü nedeniyle Atatürk Meydanı'nda tören düzenlendi. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon komutanı Albay Adnan Köşker ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un sırasıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende Erkoç, İstiklal Madalyası'nı Türk bayrağına taktı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraşlıların şehri düşmanlardan temizlemek için büyük mücadele verdiği ve bu mücadele sonunda da İstiklal madalyası ile ödüllendirildiğini söyledi. Erkoç, "Bu madalya, yokluklar içerisinde aziz canlarını ortaya koyarak bağımsızlık ateşini yakan şehitlerimiz ve gazilerimizin hatıralarına Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bir armağanıdır" dedi.



Konuşmasında başkanlık görevini devredeceğini hatırlatan Erkoç, şöyle devam etti:



"5 yıl boyunca vatandaşlarımızla beraber omuz omuza, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin iltifatıyla bu işleri yapmaya çalıştık. Ben, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize hakkımızı helal ediyorum, onlardan da helallik diliyoruz. Eminim ki onların hakkı geçmiştir Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin haklarını ödeyemeyiz. O haklarını bize helal etmelerini diliyoruz ve bizi bu göreve 5 yıl önce aday gösteren saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve 5 yıl önce büyük bir teveccühle seçen Kahramanmaraş halkına, aziz hemşehrilerime, Sütçü İmam'ın torunlarına, Senem Ayşe'nin kızlarına, bu ülkenin istiklal meşalesini ateşleyen kahraman ecdadın torunlarına en kalbi duygularımla minnet ve şükranlarımı sunuyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum."



Erkoç, tören alanından ayrılırken de kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eden vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Çelenklerin konulması



Erkoç'un bayrağa madalyayı takması



Saygı duruşu



Erkoç'un konuşması



Tören alanından ayrılması



Vatandaşlarla selamlaşması



Hatıra fotoğrafı çektirmesi



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 572 MB



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



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Gaziantep'te büyükşehir ve 2 ilçe başkanı mazbatalarını aldı



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu mazbatalarını aldı.



31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, yeniden göreve seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu bugün düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Bölge Adliye Mahkemesi 15 Temmuz konferans Salonu'nda düzenlenen törene başkanların yanı sıra AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ile çok sayıda partili katıldı.



Törende İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanları, Fatma Şahin, Mehmet Tahmazoğlu ve Rıdvan Fadıloğlu'na mazbatalarını vererek tebrik etti.



Görüntü Dökümü



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Törene katılanlar



Fatma Şahin'in mazbatasını alması



Mehmet Tahmazoğlu'nun mazbatasını alması



Rıdvan Fadıloğlu'nun mazbatasını alması



Hatıra fotoğrafı çekimi



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 124 MB



Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)



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Gaziantep'te, 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı



Gaziantep'te, 5 Nisan Avukatlar Günü düzenlenen törenle kutlandı. Tören sonunda gökyüzüne balon bırakıldı.



Suburcu Caddesi'nden Demokrasi Meydanı'na yürüyüş yapılan törene; Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı ve avukatlar katıldı. Anıta çelenk bırakılan törende İstiklal Marşı okuyan avukatlar adına konuşan Baro Başkanı Bektaş Şarklı, yargının tarafsız olması gerektiğini söyledi. Her geçen gün daha ağır şartlarda avukatlık yaptıklarını ifade ede eden Bektaş Şarklı, "Biz avukatlar gün geçtikçe daha da ağırlaşan koşullarda mesleğimizi yapmaya çalışıyoruz. Kanaatimizce mesleğimizi temelden sarsan birçok sorun nedeniyle avukatlar bugün artık geri dönülmez bir uçurumun başındadır. Türkiye genelinde görev yapan yaklaşık 117 bin avukat meslektaşımız ve hali hazırda hukuk fakültelerinde okuyan yaklaşık 80 bin öğrenciyle sayımız 4 yıl içerisinde 200 bin rakamına ulaşacaktır. Bu kadar sayısal artışın herhangi bir dünya ülkesinde emsali bulunmamaktadır. Mesleğe yeni başlayan genç avukatlar ekonomik olarak kendilerini var edemedikleri için sorunlarla boğuşmaktadır. Unutulmamalıdır ki, bir gün herkesin şu ya da bu şekilde savunmaya, savunulmaya ve savunma mesleğini yapan avukatlara ihtiyacı olacaktır. Güçlü avukatın olmadığı bir ülkede güçlü bir yargı olamaz Güçlü ve bağımsız bir yargının olmadığı bir ülkede ise hukukun üstünlüğü değil keyfilik hüküm sürer" dedi.



Program avukatların ellerindeki balonları bırakmalarının ardından sona erdi.



Görüntü Dökümü



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Etkinliğe katılanlar



Avukatların yürümesi ve slogan atması



Bektaş Şarklı'nın konuşması



Avukatların balon bırakması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 311 MB



Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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