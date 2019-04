Dha Yurt Bülteni -12

Bedelli askerlik için Manisa'ya gelenler kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı (2)CENAZELER ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEKManisa'nın Şehzadeler ilçesinde yol kenarında park halinde duran kamyona arkadan çarpan otomobilde ölen Furkan Baykan ve Enis Karadağ'ın cenazeleri, Manisa Şehir Hastanesi morgundan alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yol kenarında park halinde duran kamyona arkadan çarpan otomobilde ölen Furkan Baykan ve Enis Karadağ'ın cenazeleri, Manisa Şehir Hastanesi morgundan alındı. Baykan ve Karadağ'ın cenazelerinin, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan, toprağa verilmek üzere memleketleri Adana'ya uçakla götürüleceği belirtildi.



Haber: Cemil SEVAL/ MANİSA,



'Firari kurt' hayvan bahçesi çevresinde görüntülendi



Antalya'da hayvanat bahçesinden kaçan kurt, Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi'nde yiyecek ararken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde uzun süredir beslenen kurtlardan 2 yaşındaki dişi olanı, diğerleriyle sürekli boğuşması üzerine başka bir kafese nakledildi. Nakledildiği kafesten 1 Nisan Pazartesi günü sat 16.30 sıralarında kaçan dişi kurt, kısa sürede ormanlık alanda izini kaybettirdi. Hayvanat bahçesi görevlileri başta olmak üzere polis ve jandarma ekiplerinin de çevrede başlattığı arama çalışmaları gece gündüz sürüyor.



VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ



Kaçtıktan yaklaşık yarım saat sonra Burdur- Antalya yolu kenarında saat 16.53'te veteriner hekim Ümit Yürekli tarafından görüntülenen kurt, 4 Nisan'da da Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi'nde yiyecek ararken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Hayvanat bahçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Duacı Mahallesi'nde ormanlık alanda kurdu görüntüleyen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Aynı gün içinde yakın noktalarda görüntülenen kurdun bulunup yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.



Köprü faciasının 7'nci yıl dönümünde, ölenler anıldı



Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 6 Nisan 2012'de meydana gelen köprü faciasının 7'nci yıl dönümünde ölen 15 kişi, dualarla anıldı. 4 kişinin halen kayıp olduğu faciada hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşı döktü.



Çaycuma girişindeki 252 metrelik Çaycuma Köprüsü'nün 48 metrelik bölümünün çökmesiyle o sırada köprüden geçen 4 kişi ve içinde 11 kişinin bulunduğu minibüs, alttaki Filyos Çayı'na düştü. Aralarında dönemin Çaycuma Belediye Başkanı AK Parti'li Mithat Gülşen'in babası Kemal Gülşen'in de bulunduğu 11 kişinin cesedi bulundu. Mithat Gülşen'in yeğeni üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Sezgin Gülşen, ev kadını 49 yaşındaki Kadın Saraç, 66 yaşındaki Tahir Özkara ve 59 yaşındaki Necati Azaklıoğlu'na ise hala ulaşılamadı. Facianın 7'nci yıl dönümünde, köprünün yanında anma töreni düzenlendi. Törene, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı CHP'li Bülent Kantarcı, faciada hayatını kaybedenlerin aileleri ve ilçe halkı katıldı. Törende faciada yaşamını yitirenler için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. Bu sırada faciada ölenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ardından ise protokol üyeleri, Filyos Çayı'na ölenlerin anısına karanfil bıraktı.



Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, olayın üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü tazeliğini koruduğunu ifade ederek, "Üzücü bir hadise. Üzerinden tam 7 yıl geçmiş. Allah rahmet eylesin. Allah o günleri, o kötü günleri bir daha yaşatmasın diyoruz. Devlet ve millet olarak bu tür olayların bir daha yaşanmaması için en azından insanlık kısmıyla ilgili her türlü tedbiri almak için tüm kurumlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Burada bir anma toplantısı düzenledik. Ölenlerin ruhlarına Fatiha okuduk. Bu tür olayların tekrar etmemesi önemli. Önleyici tedbirler almak önemli. Allah milletimizi devletimizi bu tür felaketlerde korusun." diye konuştu.



ACILAR İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE



Faciadan 14 ay sonra cesedi bulunan Aziz Gülşen'in(57) oğlu Dursun Gülşen de törende duygu dolu anlar yaşadı. Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade eden Dursun Gülşen, şöyle dedi:



"Aynı acıyı hissetmeye devam ediyoruz. Ben babamı kaybettim. En son babam bulundu. Şu an 4 kişi bulunmadı. Babam minibüsteydi. Alışverişin ardından köyüne gidiyordu. Biz ölüsünün bulunmasına sevindik artık. 14 ay geçmişti çünkü. Şimdi 7'inci yılı. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın."



Facianın olduğu köprüden geçtikten 15 dakika sonra olayın yaşandığını anlatan Nevin Çarşamba, "O köprüde bende olabilirdim. Ben geçtikten 15 dakika sonra göçtü. Her anmaya geliyorum. Eniştemi kaybettik. Hepsi için dua ediyorum." dedi.



Zonguldak'ta nöbetçi noter uygulaması başladı



ADALET Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin nöbetçi noter uygulaması Zonguldak'ta başladı. İlk günde noterlerde yoğunluk yaşanmazken uygulamanın başladığından emin olamayanlar telefon ederek noterin açık olup olmadığını sordu.



Uygulamanın başlamasıyla ilk nöbetçi noter olan Zonguldak 2. Noterliği sabah 09.00'dan itibaren hizmet vermeye başladı. Uygulamanın ilk gününde noterde yoğunluk yaşanmadı. Az sayıda araç alım satım işlemi yapılırken bazı vatandaşlar noterin açık olup olmadığını öğrenmek için telefon etti. Zonguldak 2. Noter Katibi Fatma Kaner, özellikle cuma günü işlemlerin yetişmesi için yoğunluğun olduğunu ancak bu uygulama ile yoğunluğun azalacağını azalacağını düşündüğünü söyledi. Artık hafta sonları saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında nöbetçi noterin açık olacağını ifade eden Kaner, "Özellikle hafta sonları şehir dışından gelen ve işi olan vatandaşlarımıza kolaylık sağlamayı hedefliyoruz. Genellikle araç satış işlemleri nedeniyle Türkiye'de noterlerde yaşanan bir yoğunluk var ve bu yoğunluğu azaltmak, bir rahatlama sağlamak hedefiyle bu uygulamaya geçildi. Şu anda noter olarak bizler açığız ama sigorta şirketleri, şoförler odası ve vergi daireleri de bu işlemler esnasında açık olmalı. Bu da tabi birkaç hafta içerisinde sisteme oturacak. Buna bağlı olarak kurumları da yönlendirecekler." dedi.



Noterde işlemlerini yapan vatandaşlar ise, "Uygulama güzel oldu. Biz başka şehirden araç alımı için geldik ve işlemlerimizi hafta sonu olmasına rağmen hallettik. Yoksa burada 2 gün beklemek zorunda kalacaktık. Vatandaşın işi daha da kolaylaştı." diye konuştu.



İzmir Kitap Fuarı açıldı



İZMİR'de, Kültürpark'ta 6-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 24'üncü Kitap Fuarı, ilk günden 7'den 70'e çok sayıda kitapseveri ağırlamaya başladı. Fuar panel, söyleşi, imza günleri ve çocuklar için çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak. Fuarın açılışında konuşan İzmir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pazartesi günü mazbatasını alacağını belirterek kendisini tebrik etmek isteyenlere bir teklifte bulundu. Soyer, hayırlı olsun ziyareti için gelecek olanlardan çiçek ya da tatlı yerine Gültepe'deki kütüphane için kitap getirmelerini istedi.



Bu yıl 465 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen 24'üncü İzmir Kitap Fuarı söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 115 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Çok sayıda yazar şair ve bilim insanının okurları ile buluştuğu fuarın açılışına yeni seçilen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kıbrıs Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, fuarın onur konuğu Hidayet Karakuş, yazar Doğan Hızlan ve çok sayıda kitap tutkunu katıldı. Kültürpark'taki fuarın açılışında konuşan Tunç Soyer, İzmir'deki bu fuarın bir şenlik olarak tüm kente yayılması gerektiğini belirterek, "Bundan sonra çok daha fazlasını yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Ben daha mazbatamı almadım. Pazartesi günü kısmetse alacağım. Geleneklerimizde hayırlı olsun ziyaretine gidilirken başkanlara çiçek götürülür, tatlı alınır. Ben buradan duyurmak istiyorum. Bana lütfen kimse çikolata, tatlı, çiçek getirmesin. Gültepe'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin küçük, güzel bir kütüphanesi var. Ama daha rafı yok, kitabı yok. Bana gelenler lütfen kitap getirsinler. Gültepe'deki kütüphanemizi hep beraber büyütelim. Kitabın farkındalığını, gücünü İzmir'in yukarı mahallelerine arka sokaklarına da yayalım diliyorum" dedi.



KİTAPSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ



İzmir Kitap Fuarı'nı her yıl takip ettiğini söyleyen ziyaretçilerden Sema Fendoğlu (55), "Bu kitap kokusunu almak ve burada bulunmak harika bir duygu. Aradığım ve ilgi duyduğum kitapları bulabiliyorum. Fiyatları da uygun. Okumaya teşvik etmek için güzel etkinlikler var. Ülkemizin çok ihtiyacı var. Her yerde her zaman kitap okumak insanı başka dünyalara götürür" diye konuştu. Fuara şehir dışından gelen kitapseverler de ilgi gösterdi. Eskişehir'den gelen Gökçenur Ateş (26) "Kitap fuarı benim için her zaman heyecan verici. İki yıl önce de gelmiştim İzmir Kitap Fuarı'na. Bu yıl Eskişehir'de de oldu. Bu fuarlardan vazgeçemiyorum. Haftasonu olduğu için gayet kalabalık. Bir sürü kitap aldım" dedi. 6'ncı sınıf öğrencisi ikizler Ebru ve Esra Yılmaz tekvando kursuna gittikten sonra fuarı ziyaret ettiklerini belirterek, "Burada yaşımıza uygun çok sayıda kitap var. Fiyatlar uygun. Hem fuar çok büyük hem de iyi yazarlara ait kitaplar var. Hepsini almak istedik" dedi.



3 yıldır kitap fuarında çalıştığını anlatan stant görevlilerinden Şefika Bal da ilgiden çok memnun olduklarını dile getirerek, "3 yıldır bu fuarda çalışıyorum. Yine katılım çok yoğun. İzmirlilerin ilgisi güzel. Özellikle çevre illerden okullar çok geliyor. Güzel kitaplar var, katılım da yoğun" diye konuştu.



