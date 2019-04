Dha Yurt Bülteni-12

DİYARBAKIR'ın Lice Kaymakamlığı'nca belediyeye ait evrakın yakıldığına ilişkin sosyal medyadaki iddiaların doğru olmadığı belirtilerek, "Lice Belediyesi'ne ait bütün dokümanlar hassasiyetle korunup, hem fiziki olarak hem de dijital olarak saklanmaktadır" denildi. Lice Belediyesi'ne ait evrakın yeni yönetim teslim almadan önce yakıldığına ilişkin sosyal medyadaki iddialar üzerine kaymakamlık tarafından yazılı açıklama yapıldı. İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Sosyal medya mecralarında Lice Belediyesi'ne ait evrakların yeni yönetimin görevi teslim almadan önce yakıldığı iddialarına yönelik kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Lice Belediyesi'ne ait bütün dokümanlar hassasiyetle korunup hem fiziki olarak hem de dijital olarak saklanmaktadır. Bahsedildiği gibi Lice Belediyesi'nde herhangi bir evrak yok etme durumu kesinlikle söz konusu değildir. Bu ve benzeri asılsız ve mesnetsiz iddialar için şahıs ve kurum olarak yasal haklarımız saklı tutulmaktadır. Daha görevi devralmadan karalama kampanyalarına başlayan malum zihniyetin amacının Liceli vatandaşlarımıza hizmet olmadığı apaçık ortadadır. Lice Belediyesi'nde 2 yıl boyunca yasalarla tanımlanmış görevlerimizi adalet, tarafsızlık, insan haklarına dayalı, hakkaniyeti üstün tutan, hesap verebilir, şeffaf bir yönetim anlayışı içinde yerine getirerek Liceli vatandaşlarımıza hizmet ettik ve hizmet etmeye de devam edeceğiz."



Ahmet ÜN-DİYARBAKIR/DHA



====================================================



2)SAĞANAK YAĞMURA RAĞMEN OT FESTİVALİ'NE BÜYÜK İLGİ



İZMİR'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nin son gününde de ilgi yoğundu. İlginç ve daha önce bilinmeyen otlar kadar tezgahlara konulan etiketler de dikkat çekti. Özellikle İzmir dışından festivale katılanlar, otlardan hangilerini alacaklarını şaşırdı. Vatandaşlar, adını sayamadıkları otların yemeklerini yedikten sonra keşfettikleri yeni tatlara hayran kaldı.



İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde bu yıl 10'uncusu düzenlenen 4 Nisan'da başlayan Alaçatı Ot Festivali, pazar günü son buldu. İzmir'in çeşit çeşit otlarını görmek isteyenler, sağanak yağmura rağmen festivale katıldı. Tezgahlar, ürünlerin yanı sıra, ilginç etiketlerle dikkat çekti. Esnaflardan bazıları, 'Ot var dediler, geldik' yazıları ile müşteri çekmeye çalıştı. Pşimiş enginar dolmasının tanesi 5 TL'den, enginar midyesinin tanesi ise 1 TL'den tezgaha kondu. Türkiye'nin bir çok kentinden festival için İzmir'e gelenler, Alaçatı'daki renkli manzaraya hayran kaldı. Farklı ot çeşitleri ile tanışan ve bunları alarak memleketine dönen vatandaşlar, gelecek yıl yapılacak olan festivale yeniden gelmek istediklerini belirtti. Çanakkale'den İzmir'e festival için gelen Hüseyin Şahin, enginar kabuğundan yapılan dolmayı ilk kez tattığını söyledi. Bu kadar çok ot çeşidi ile karşılaştığı için şaşkın olduğunu söyleyen Şahin, "Bir çok ot aldım. Şefketi bostan, deniz börülcesi, kuşkonmaz, radika aldım. Bu da enginar kabuğunun dolması. İlk defa yiyorum. Daha önce hiç duymamıştım adını. Çanakkale'den festival için geldik. Çok güzel bir etkinlik. Ot anlamında ne kadar zengin olduğumuzu gördüm" dedi.



AMERİKA'DAN GELDİLER



Güniz Gönen Alkan ve annesi Diyeser Gönen (76) da Amerika'da yaşadıklarını, bu yıl özellikle festival için İzmir'e geldiklerini belirtti. Diyeser Gönen, "Bugün özellikle buraya gelmek istedim. Çeşme'nin hem baharını hem de ot baharını kutladık" derken, Güniz Gönen Alkan da, "Amerika'da yaşıyoruz. Çeşme'de evimiz var. Her yıl festivale gelmek için çabalıyoruz ama hep kaçırıyorduk. Bu yıl sonunda gelebildik. Biz Ege'liyiz. Ama bu otların hepsini bir arada bulmak pek mümkün değil. O nedenle kendimizi cennete düşmüş gibi hissediyoruz. Hangi ota bakacağımız, hangisini alacağımızı şaşırdık" dedi.



'ALDIKLARIMIZIN ÇOĞUNU TANIMIYORUZ'



Fatma Varnalı da yağmura rağmen festivale geldiğini belirterek festivalde her şeyin harika olduğunu söyledi. Bursa'dan festivale gelen Gül Arslan ise, "Bizim için değişiklik oldu. Bursa'dan geldik. Çok güzel bir festival. Çok beğendik. Çok farklı, bilmediğimiz otlar var. Otlarda bu kadar çeşit olduğunu bilmiyorduk. Yarısını aldık, yarısını alamadık" dedi. Hülya Kara da festivale katılmak için Kocaeli'den geldiklerini, bir çok ot çeşidi aldıklarını ama çoğunu tanımadıklarını ifade etti.



MAVİ YUMURTA, GODALAK EKMEK



Tezgahlarda çeşit çeşit otların yanı sıra farklı ürünlerin de satışı yapıldı. Mavi renkli yumurta satan Yosi Dekohen isimli Türk vatandaşı, "Bunlar mavi yumurta. Güney Amerika'nın araucana cinsi tavuğunun yumurtaları bunlar. Ovacık'ta üretiliyor. Normal yumurtalara göre protein değerleri çok yüksek. Lezzeti de daha iyi" dedi. Handan Karabacak da, Bademler Köyü'nde üretilen godalak ekmeğinin bu yıl ilk kez tezgahta satışa çıktığını belirtti. Karabacak, "Bademler Köyü'nde kadınlar yapıyor. Ekmek hamurun içine kabuğuyla yıkanmış yumurtayı koyuyoruz. Onunla birlikte yuvarlıyorsunuz. Sonra üzerine zeytinyağı sürüp, fırında pişiriyorsunuz. Yumurtayı sevmeyen çocuklara bu şekilde sevdiriyoruz. İnsanların da dikkatini çekiyor. Tanesini 5 liraya satıyoruz" diye konuştu. Müjgan Acar isimli esnaf ise pizzaya alternatif olarak geliştirdikleri çalkamanın (ot böreği) çok sevildiğini anlattı. Acar, "Karışık yöresel otlarımız var. Otları kavurup, ince bir hamurun üzerine koyuyoruz. Et yemeyenler için alternatif pizza" dedi.



==================================================



3)RAPÇİ ANIL MURAT ACAR, UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI







İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 'Gazapizm' adını kullanan ve 'Heyecanı yok' şarkısıyla tanınan rapçi Anıl Murat Acar (31), uyuşturucuyla yakalandı.



'10'uncu Alaçatı Ot Festivali' kapsamında denetimlerini artıran Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaçatı'daki gece kulübü önünde hareketlerinden şüphelendiği rapçi Anıl Murat Acar'ı durdurarak, üst araması yaptı. Üzerinden 0.73 gram kokain çıkan Acar, gözaltına alındı. Emniyete götürülen Acar, hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 'Gazapizm' adını kullanan rapçi Anıl Murat Acar, 'Heyecanı yok' şarkısıyla tanınıyor.



İZMİR,



================================================



4)İNTİHARA KALKIŞTI, POLİS YAKALAYIP ÖNLEDİ



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin çocuğunu göstermediğini iddia ederek, bir binanın 3'üncü kat balkonunda intihar girişiminde bulunan T.A., polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.



Örnek Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir pansiyonun 3'üncü kat balkon demirlerinden sarkan T.A., eşinin çocuğunu göstermediğini iddia ederek intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis tarafından ikna edilmeye çalışılan T.A., intihar etmekte kararlı olduğunu söyledi. Balkon demirlerine tutunan T.A. bir anlık dikkatsizliğinden faydalanan polisler tarafından yakalanarak kurtarıldı.



T.A., polise verdiği ifadesinde eşinden ayrı olduğunu ve çocuğunun kendisine gösterilmediğini söyledi. T.A., kontrol için hastaneye götürüldü.



================================================



5)HEDİYELİK EŞYA DÜKKANINDA HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI



ADAPAZARI'nda, hediyelik eşya satan bir dükkana gece giren 3 kişinin, hediyelik eşyaları çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.



Dün gece saatlerinde, Adapazarı şehir merkezinde bulunan hediyelik eşya satan bir dükkanın kapısını zorlayarak içeri giren 3 kişi, 5 bin TL değerinde tespih, gümüş yüzük ve çeşitli hediyelik eşyaları çaldı. Yaşları küçük olan 3 kişinin vitrindeki hediyelik eşyaları çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine dükkanda incelemelerde bulunan polis, güvenlik kameralarına takılan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



