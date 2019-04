Dha Yurt Bülteni -12

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SOYER, MAZBATASINI ALDI (EK)1)TUNÇ SOYER DÖREVİ TESLİM ALDIİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, mazbatasını aldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, mazbatasını aldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Belediye binasında yapılan devir teslim töreninin dışardakiler tarafından rahatlıkla izlenmesi için led ekranlar kuruldu. Soyer'in gelişi sırasında İzmir Marşı çalındı. Görevi devretmek için bekleyen Büyükşehir Belediyesi'nin önceki Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu sırada vatandaşlarla vedalaştı. Kocaoğlu, eşi Türkegül Kocaoğlu ile birlikte Tunç Soyer'i kapıda karşıladı. Soyer'i bekleyen bazı vatandaşlar, üzerinde 'Aşkla İzmir, aşkla Gültepe, arka sıradakiler' yazılı pankartlar açtı. Soyer, eşi Neptün ve kızı Duygu Soyer ile birlikte belediyeye geldi. CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile CHP'li belediye başkanlarının da yer aldığı devir teslim töreninde konuşan Aziz Kocaoğlu, 15 yıl İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını, yaklaşık 5 yıldır en büyük hedefinin bayrağı CHP'li bir arkadaşa teslim etmek olduğunu belirterek, "Başarılı bir seçim geçirdik. 2004- 2009'da aday gösteren genel başkanımız Deniz Baykal ve MYK üyelerine, 2014 yılında Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki genel merkezimize beni aday gösterdikleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Partiler aday gösteriyor ama asıl sizi başkan yapan İzmirli hemşerilerin oylarıdır. Bornova ve İzmir'de beni teveccüh edip başkan seçtikleri için ben ve ailem İzmirlilere minnettar kalacağız. Her şeyin bir sonu olduğu gibi seçilmişliğin ve belediye başkanlığının da sonu var" diye konuştu.



'KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM'



Türkegül Kocaoğlu da çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için yaptıklarını hatırlatarak, "Ben de karınca kararınca bu ülkeye olan borcumuz nedeniyle elimden geleni yapmaya çalıştım. Çocuk kadın ve yaşlılar için projeler yaptım. 15 yıl boyunca benimle aynı kaderi paylaşan başkan eşleriyle birlikte oldum. Kocaman bir ailem olduk" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise kendisini çok şanslı hissettiğini vurgulayarak, "15 yıl İzmir'de büyük bir onurla ve büyük bir başarıyla belediye başkanlığı yapan Aziz Başkanımızın ardından bu görevi devralacak olduğum için şanslıyım. İzmir asla Aziz Başkan'ı ve yaptıklarını unutmayacak. Kendisinden müsterih olmasını rica ediyorum. Onun bayrağını asla aşağı indirmeyeceğiz. Bulunduğu yerden daha yukarı taşımak için canla başla çalışacağız. Huzurlu bir gelecek diliyorum. Başımız sıkıştığında her zaman yanınıza geleceğiz" dedi.



Soyer ve Kocaoğlu, devir teslim töreninin ardından Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda belediye çalışanları ile bir araya geldi. Kocaoğlu, burada yaptığı konuşmada görev süresi boyunca hayata geçirdiği projelere değindi. Soyer de sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir açıdan bakarsanız işim çok kolay, diğer açıdan çok zor. 15 yıl boyunca büyük başarıyla ve onurla, örnek kimliğiyle çok başarılı işlere imza atan Aziz Kocaoğlu'nun arkasından görevi devralacak olmam, onun belediyede bıraktığı verilerle yola çıkacak olmam kolaylık. Hiçbir büyükşehirde olmayan bir avans ve avantajla yola çıkıyorum. Zorluklar ise, onun yükselttiği bayrağı aşağıya indirmemek gibi bir sorumluluk var. Bunun gereğini yapmak kolay değil. Türkiye'de bir değişim başladı. Bunun öncüsü olmak durumundayız. Türkiye'de, 'asla değişmeyecek' dediğimiz iktidar 1 Nisan itibariyle değişmeye başladı. 15 yıl önce onlara iktidarın kapılarını açan yerel çalışmaları olduğu gibi Türkiye'de başka bir şey gelişmeye başladı. Bu iktidarın değişmesinin mümkün olduğu Türkiye'de anlaşılmaya başlandı. Türkiye yerelden değişmeye başlayacak. Bugün bize düşen demokrasiye sımsıkı sahip çıkmaktır. Bizim Atatürk'ün soylu hatırasına buradan sahip çıkarak onu yüz yıla taşımanın gururunu yaşayacağız. Cumhuriyetin yüzüncü yılında o koltukta oturuyor olmanın gururunu taşıyor olacağız. 150 yıllık belediye, 35'inci başkan olmanın gururunu yaşıyorum. Bu şehri gerçekten koruyarak geliştirmeye devem edeceğiz. Öncelikli olarak kenti koruyacağız sonrasında büyüteceğiz. Bu kentin refahını büyüteceğiz. Bu da Aziz Başkanın söylediği gibi üretmekle olacak. Ayrıca bu refahın adil paylaşılmasını sağlamak olacak. Bunu tarımsal kalkınmanın başkenti olarak yapacağız. İzmir önümüzdeki yıllarda tüm Türkiye'de çok daha yakından izlenen, gıpta edilen ve takip edilen bir kent olacak. Canla başla aşkla Aziz Başkan'ın bıraktığı yerden devam edeceğimize huzurlarınızda söz veriyorum. İzmir'de kimsenin başını öne eğdirmemek için canla, başla, aşkla çalışacağız."



KOCAOĞLU SİVİL PLAKALI ARACI İLE BELEDİYEDEN AYRILDI



Devir teslim töreninin ardından Aziz Kocaoğlu, 35 HB 7007 plakalı aracının direksiyona geçti. Kocaoğlu, 15 yıl görev yaptığı belediyeden, eşi Türkegül Kocaoğlu ile birlikte alkışlar arasında ayrıldı.



ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK KOYDU



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer görevi devraldıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Soyer,



"Ata'mın huzurunda söz vermek istiyorum. Bundan 100 yıl önce Hasan Tahsin ilk kurşunu bu topraklarda sıktı. Dünyanın emperyalizme karşı zaferlerinden biri bu topraklarda kazanıldı. Dolayısıyla buradan Ata'ma, atalarımıza, dedelerimize, ninelerimize söz vermek istiyorum. Bu tarihi günde bu sorumluluğu üstlenen biri olarak açtıkları yoldan asla ayrılmayacağım. Onların asil mücadelesine saygılı olmak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Demokrasiden asla kopmayacağım ve İzmir Türkiye'ye öncülük etmeye devam edecek" dedi.



DÜNYA ROMANLAR GÜNÜ VURGUSU



Tunç Soyer, konuşmasında bugünün Dünya Romanlar günü olduğuna da dikkat çekerek, "Romanlar eşit haklara sahip olduğunu dünyaya duyurmaya çalışıyorlar. Bugünden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi bir belediye ana olarak tüm vatandaşlarını aynı şefkatle kucaklayacak. Elbette roman vatandaşları bugüne kadar esirgenen şefkati gösterecektir. Roman vatandaşlara sahip çıkacağız. Biz Millet İttifakı olarak 31 Mart'ta demokrasi dersi verdik. CHP İYİ Parti hormonik değil tamamen organik bir büyümeydi. Birleşe birleşe kazandık ve kazanmaya devam edeceğiz. Türkiye 1 Nisan'dan itibaren bir değişimi başlattı. Türkiye, 'asla gitmeyecek' denilen iktidarın gitmesinin mümkün olduğunu gördü. Türkiye bunun yerelden başlayacağını gördü. Şimdi Türkiye'nin belediye başkanları bir araya gelerek Atatürk'ün koyduğu muasır medeniyetler seviyesine ülkeyi çıkaracağız. Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz" diye konuştu.



2)EDA ÖĞRETMENİ, KISKANDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ



Mersin'de Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı'yı (38), 6 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldüren sevgilisi U.T., adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı U.T., genç kadının kıskançlık yüzünden öldürdüğünü ileri sürdü. Olay, dün merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşanan ve özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda Kaymaklı'nın birlikte yaşadığı kızının çığlıklarını duyan komşuları, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde, Eda Kaymaklı'nın cesediyle karşılaştı. Kaymaklı'nın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, korkudan evin bir odasına saklanan adı açıklanmayan küçük kız ise polis ekipleri tarafından korumaya alındı.



Polis cinayetin ardından başlattığı soruşturmada, çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak, bölgedeki güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceledikten sonra kimliğini belirlediği katil zanlısı sevgilisi U.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.



Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunda cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini ileri süren katil zanlısı ifadesinin alınmasının ardından yoğunluk güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü. Polis aracına giydirildiği çelik yelekle bindirilen katil zanlısı, gazetecilerin sorunlarını ise yanıtsız bıraktı.



3)ÜZERİNDEKİ KÜRKÜN ÇALINDIĞI CANSIZ MANKENE 'TACİZ'







Antalya'da, kimliği belirsiz kişiler, iş yerinin önünde, cam fanus içinde sergilenen cansız mankenin üzerindeki 400 liralık kürkü çaldı. Şüphelilerden biri, eteğini kaldırdığı mankeni 'taciz' etti. Olay, saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesinde, Marziye Ç.'ye ait giyim mağazasının önünde meydana geldi. Sabah iş yerine geldiğinde, mağaza önünde, kilitli cam fanus içinde bulunan cansız mankenin üzerindeki kürkün çalındığı fark eden Marziye Ç., polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, cansız manken üzerinde inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, cansız manken üzerinde çok sayıda parmak izi tespit etti.



'MANKENDEN İĞRENDİM'



Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince şok yaşadığını anlatan Marziye Ç., hırsızlığın yanı sıra mankene 'taciz'de bulunulduğunu gördüğünü söyledi. Marziye Ç., "İş yerinin önünden geçen 4 kişi önce mankeni bulunduğu yerden çıkarıyor, ardından mankenin üzerinde bulunan 400 lira değerindeki kürkü çalıyorlar. Birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Bunlardan 3'ü, köşede beklerken biri, eteğini kaldırdığı mankene uygunsuz hareketler yapıyor. Kürkün parası önemli değil ama insanlığımdan utandım. Yaşananlar yüzünden mankenden iğrendim, artık dışarı koymayacağım" diye konuştu.



Şüphelilerin hırsızlık ve cansız mankene 'taciz' anları, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; 25- 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen şüphelilerin, önce kilidini açtıkları fanus içindeki mankeni çıkardığı, fotoğraf çektirdikten sonra üzerinde bulunan kürkü aldığı, içlerinden birinin de eteğini kaldırdığı cansız mankeni 3 kez öptüğü ve daha sonra 'taciz' ettiği görüldü.



Polis, şüphelilerin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.



4)HEKİMLER, ONKOLOJİ HASTALARI İÇİN TEKNE TURU DÜZENLEDİ



Antalya'da Medical Park Hastanesi Kemoterapi Ünitesi'nde hizmet veren onkoloji hekimleri, tedavi gören hastalarına motivasyon için yat turu düzenledi.



Setur Marina'da bir araya gelen yaklaşık 100 onkoloji hastası ve aileleri, Cruise Antalya teknesi ile denize açıldı. Yaklaşık 6 saat süren gezinin ilk rotası, Sıçan Adası oldu. Ardından rota, Düden Şelalesi ve Karpuzkaldıran'a çevrildi. Burada öğle yemeklerini yiyen hastalar, daha sonra hastanenin oluşturduğu gönüllü orkestra ve koronun seslendirdiği parçalar eşliğinde oynayarak stres attı. Turda gönüllerince eğlenen onkoloji hastaları, bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.



1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ve hastalara motivasyon kazandırmak için bir araya geldiklerini belirten Doç. Dr. Hasan Mutlu, onkolojinin dünyanın en önemli konularından birisi olduğunu söyledi.



'HASTALIKLARINI UNUTSUNLAR İSTİYORUZ'



Sağlık sorunları açısından kardiyovasküler hastalıklarla birlikte kanser hastalığının ilk iki sırayı paylaştığını ifade eden Mutlu, "Tedavi gören hastalarımızla birlikte hastane dışı bir ortamda buluşmak ve onların hastalık dışı konularda sohbet etmelerini, hastalıklarını bir nebze olsun unutmalarını sağlamak istedik. Onlar da tedavi süreçlerinde motive olmayı başarabilirse her şey çok daha güzel olacak diye düşündük. Biz onlara yalnız olmadıklarını, bu yolda beraber yürüdüğümüzü hissettirmek istiyoruz. Bu tura bir hasta olarak değil, hasta ekibi olarak değil, bir aile olarak katıldık aslında. Beraber eğlenmek, farklı bir ortamda beraber olmak için bu turu düzenliyoruz" açıklamasında bulundu.



'AÇIK HAVADA NEFES ALMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'



Onkoloji hastası Deniz Silahcı (26), turun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Silahcı, "Denize açılmak, açık havada nefes almak bizim için zaten çok önemli. Yaz mevsimi de yavaş yavaş geldiği için daha çok önem arz ediyor bu etkinlikler. Yararlı ve planlı bir çalışma olmuş. Düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



=======================================



5)UYUŞTURUCU SATICISINDAN İLGİNÇ TEPKİ: HASTANEYE GÖTÜRECEĞİZ DEDİLER, NARKOTİĞE GETİRDİLER



Bursa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.O. (53) kendisini görüntüleyen basın mensuplarına," Merhaba, benim de gazeteci arkadaşım var, iyi çekin ben ev sahibiyim, uyuştrucu içmiyorum, satmadım herşey bir anda oldu, hastaneye götüreceğiz dediler narkotiğe getirdiler, 53 yaşındayım 1 kere nezarethane gördüm" diye konuştu.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde 3 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, satışa hazır 49 paket halinde bonzai ile 200 gram metamfetamin ele geçirildi. 7 şüpheliden 2'si hakkında kullanmak ve uyuşturucu bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, H.K., A.Ç., R.O., G.I., ve B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk olduğu esnada kendisini görünütleyen basın mensuplarını gören şüphelilerden R.O., "Merhaba, benim de gazeteci arkadaşım var, iyi çekin ben ev sahibiyim, uyuşturucu içmiyorum, satmıyorum. Hastaneye götüreceğiz dediler narkotiğe getirdiler, hayatımda 1 kez nezarethane gördüm" dedi.



6)5 KUŞAKTIR AİLE GELENEĞİ OLAN MUHTARLIĞI SÜRDÜRDÜ



Sivas'ın en eski mahallelerinden Ece Mahallesi'nde 5 kuşaktır muhtarlığı elinde bulunduran Dinler ailesi, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde de geleneği bozmadı. Aile geçmişi muhtarlık olan Sami Dinler, yeniden seçildi.



Sivas kent merkezindeki Ece Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Sami Dinler (56), 2014 yılında babası Mehmet Dinler'den devraldığı muhtarlık görevini 31 Mart'ta yapılan seçimleri kazanarak devam ettirdi. Aileden Hızır Dede ile 1834 yılında başlayan muhtarlık geleneği, daha sonra oğlu İbrahim Dinler'in 4 dönem, torunu Hasan Dinler'in 2 dönem, torununun oğlu Mehmet Dinler'in 7 dönem muhtarlık yapmasıyla sürdü. Beşinci ve son kuşaktan Sami Dinler de 2014 yılında başladığı muhtarlığı 31 Mart'ta yapılan seçimleri kazanarak devam ettirdi. Seçimlerde 3 adayla yarışan Dinler 891 oy alarak ailesinin muhtarlık geleneğini bozmadı. Yeniden seçilen Dinler, muhtarlık binasında gelen mahallelinin tebriklerini kabul etmeye başladı.



Muhtarlık geleneklerini bozmadıkları için mutlu olduğunu ifade eden Dinler "Ece Mahallesi sakinlerinin isteği üzerine seçime girdim. 3 aday daha vardı yine kazandık. 891 oy aldım. Mahalleli hizmetlerimizden memnun olduğu için görevimize devam ettik. 1834 yılından beri bu mahallede biz muhtarlık yapıyoruz. Hızır dedem, İbrahim dedem, Hasan dedem, babam bu mahallede muhtarlık yaptı. Muhtarlık benle devam ediyor. Elimizden geldiği kadar muhtarlığı yapmaya çalışıyoruz" dedi.



'MUHTARLIK MAAŞI ALMIYORUZ'



Aile gelenekleri olarak muhtarlık maaşını almadıklarını, bu dönem yine hayır işlerinde kullanacağını söyleyen Dinler "Mahallenin yerlisi olduğumuz için Hızır dedemden beri muhtar parası ya da mühür parası hiç alınmadı. Ben de muhtarlık maaşımı almıyorum. Mahallede 32 tane yardıma muhtaç aile var, muhtar maaşımı onlara dağıtıyorum. Geçen dönemde hiç maaş almadım, bu dönemde de aynı şekilde devam edeceğim. Maaş için değil hizmet için varız. Mahallede kanserli hastalarımız var, onlara odun kömür yardımı yaptık. Mahallenin asfaltını yenilettim. Aydınlatma direklerinde bir sıkıntımız vardı, ödenek olmadığı için onları yaptıramadık. İnşallah bu sezon da ödenek gelirse o direkleri kaldırıp görevimize devam edeceğiz. Muhtarlığın altındaki alanı park olarak düzenleteceğim. Arsa bizimdi belediyeye bağışladık, annemin ismini vererek park yaptıracağız" diye konuştu.



20 yıldır aynı mahallede oturan Mehmet Çalı (80), "Muhtarımız yine seçildi kendisinden memnunuz. Babası zaten muhtardı o da devam ettiriyor. Babasını tanıyorum ben bu daha çocuk. Yeniden seçilmesinden memnunuz. Memnun olmasak zaten oy verip seçmezdik" ifadelerini kullandı.



7)AV YASAĞI ÖNCESİ ÇANAKKALE'DE BALIK TEZGAHLARI DOLU



Çanakkale'de, 15 Nisan'da başlayacak av yasakları öncesinde tezgahlarda balık bolluğu ve ucuzluk var. Dönem içerisinde kentte balık sıkıntısı yaşanmadığını belirten balıkçılar, fiyatların da uygun olmasıyla tüketicinin ilgisinin yüksek olduğunu belirtti.



Çanakkale Balıkhali tezgahları, 15 Nisan'da denizlerde başlayacak av yasakları öncesinde sezonun son balıklarıyla doldu. 1 Eylül 2018 tarihinde av yasaklarının sona ermesinin ardından başlayan av sezonu boyunca balık çeşitlerinde yaşanan bolluk tezgahlara da yansıdı. Balık fiyatlarının ucuz olmasıyla da vatandaşın alımını artırdı.



Çanakkale Balıkhali esnafı Melih Kayıkçı, sezonun bereketli geçtiğini belirterek, "Balık bolluğu yaşandı. Tezgahlardaki balık bolluğu fiyatlara da yansıdı. Vatandaşlarımız bu sezon uygun fiyatlarla balık yedi. 15 Nisan'da av yasakları başlayacak. Fiyatlarda çeşitlerdeki azalma nedeniyle artış olacak. Yaklaşık bir ay sonra bizim sardalya balığımız başlar. İnşallah bu sene bol olmasını umut ediyoruz. Geçen seneki balık fiyatlarına göre bu yılki balık fiyatları düşüktü. Geçen yıl sarıkanatın kilosu 50-60 liradan aşağı düşmedi. Lüferin kilosu 120-130 lira civarındaydı. Bu yıl ise sarıkanatı 25-30 lira, lüferi ise 70-80 lira arasında sattık. Bu yıl tezgahlardaki balık fiyatları uygundu. Sezon bereketli geçti. Sezon başına göre ise şu anda balık fiyatları biraz yüksek. Sarıkanat 65, istavrit 20, deniz çipurası 50 lira. Sezon bitmek üzere olduğu için balıkta azaldı. O yüzden fiyatlar biraz yükseldi" dedi.



'ÇANAKKALE TAZE BALIK YİYECEK'



Geçen yıla göre balık sezonunun bu yıl daha bereketli geçtiğini ifade eden Tuncay Dinç ise, "Palamut, çinekop, hamsi ve istavritte bolluk yaşandı. 15 Nisan'da av yasakları gelecek. Çanakkaleliler zannetmesin ki taze balık yiyemeyecek. İzmarit, kupa, turna, uskumru, kolyoz gibi dalyan balıkları gelecek. Fiyatlar biraz farklı olacak ama Çanakkale taze balık yiyecek" dedi.



8)SULAMA KANALINA DÜŞEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ



Sakarya'nın Pamukova İlçesinde, sulama kanalına düşerek ters dönen traktörün altında kalan Özbek asıllı Mamatkulov Keldiyor (36) yaşamını yitirdi.



Olay öğle saatlerinde, Pamukova Cedidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışan Mamatkulov Keldiyor, traktörle tarladan dönerken hakimiyetini kaybettiği araç sulama kanalına düştü. Mamatkulov Keldiyor ters dönen aracın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil ve jandarma ekipleri geldi. Traktör, iş makinesi ile kaldırılırken, su dolu kanalda aracın altında kalan Mamatkulov Keldiyor'un öldüğü belirlendi. Bir hafta önce tarım işçisi olarak çalışmaya başladığı öğrenilen Keldiyor'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



