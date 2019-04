Dha Yurt Bülteni-12

1)KÖPEĞİ UYANDIRIP, KULÜBESİNİ ÇALDILARİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kaldırımdaki kulübesinde uyuyan köpeği gürültü çıkararak uyandırıp dışarı çıkmasını sağlayan 2 kişi, daha sonra kulübeyi çaldı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kaldırımdaki kulübesinde uyuyan köpeği gürültü çıkararak uyandırıp dışarı çıkmasını sağlayan 2 kişi, daha sonra kulübeyi çaldı. Olay, yakınlardaki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Geçen pazar gecesi, Yeşilyurt semtindeki 9097 sokakta meydana gelen olayda, 2 kişi, mahalleli tarafından satın alınan ve sokaktaki bir kaldırıma koyulan köpek kulübesinin önüne geldi. İçinde köpek olduğunu fark eden hırsızlar, ayaklarıyla salladıkları kulübenin kapısını açıp, köpeğin uyanmasını sağladı. Kulübesinden gerinerek çıkan köpeğin uzaklaşmasının ardından, 2 şüpheli kulübeyi alıp uzaklaştı.



Sabah saatlerinde kulübenin yerinde olmadığını gören mahalleli, karakola giderek şikayetçi oldu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, kulübeyi çaldıkları görülen 2 şüphelinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.



2)AFRİKA'DAN GELEN LEYLEKLER, DİCLE VADİSİ'NDE KULUÇKAYA YATTI



DİYARBAKIR'da, Dicle Vadisi'ndeki yüksek gerilim hatlarında yuvaları bulunan leylekler, çiftleşme döneminin ardından kuluçkaya yattı. Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kar yağışıyla birlikte yavru sayısında bu yıl artış beklediklerini söyledi.Afrika'da, Nil Nehri kıyısında kışı geçiren leylekler, baharla birlikte Dicle Vadisi'ne göç etti. Leylekler, çiftleşme sonrası Diyarbakır- Bismil karayolu üzerinde, 200 metre aralıklarla bulunan, yüksek gerilim hatlarını taşıyan demir direklere kurdukları yuvalarda yumurtlayıp, kuluçkaya yattı. Leylekler, Dicle Nehri kıyısında sulak alanda beslenip, yavruların yumurtadan çıkmasını bekliyor. Yazı burada geçirecek olan leylekler, yeni aile bireylerinin ergenleşmesiyle, sonbaharda yeniden Afrika'ya göç edecek.



YAVRU SAYISINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ



Dicle Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, 2003'ten bu yana kar yağışının, doğaya ve leyleklere olan etkisiyle ilgili gözlem yaptıklarını söyledi. Yuvalarında havadan da görüntülenen leylekler ile yumurtalarını sayıp, kayıt altına alan Prof. Dr. Kılıç, bu yılki yağışla birlikte yavru sayısında artış beklediklerini belirtti. Prof. Dr. Kılıç, "Diyarbakır Bismil leylek kolonisi, Türkiye'nin önemli leylek kolonilerinden biri. Bir önemli özelliği daha var. Burada çok daha fazla yavru yetiştirilir. Bu yönüyle Türkiye ortalamasının üzerinde yavru elde ediliyor. 2003'ten beri biz burada çalışma yürütüyoruz. Yaklaşık 200 metre aralıklı elektrik direklerinde birer leylek yuvası var. Yaklaşık 15 yılın üzerinde bir gözlemimiz var. Bu çalışma da bu yönüyle Türkiye genelinde bir ilktir. Oldukça önemli sonuçlar var. Kar yağışının, leyleklere ve doğaya olan etkisini inceliyoruz. Bir paralellik var. Tabiatta kar yağışı bolsa, o sene yavru sayısında ciddi artış var. Bu sene de muhtemelen bunu göreceğiz. Bu senenin bir başka ilginç özelliği çıktı ortaya. Daha önce Şubat ortalarında geliyorlardı. Muhtemelen bu sene soğuk ve yağışların etkisinden dolayı Mart başından itibaren görmeye başladık. Bazı yuvalarda kuluçka iki haftaya, bazılarında ise daha yeni başlangıç var. Bu da beklediğimiz sapmalardan biridir" diye konuştu.



============================================



3)CÜRUF DEPOLAMA TESİSİ İÇİN ÇEVRECİLERDEN SUÇ DUYURUSU



İZMİR'in Foça ilçesindeki cüruf ve termik santral kül depolama alanının ormanlarla çevrili olan bölgede bulunmasına karşı çıkan çevreciler, tesisteki faaliyete son verilmesini talep edip, yarattığı tehlikelerle ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.



Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP), Foça Forum, Yenifoça Forum, Foça Barış Kadınları, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) İzmir Ekoloji Komisyonu üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Aliağa, Menemen ve Foça'dan gelen vatandaşlar, bugün Foça Hükümet Konağı'nda bulunan adliyenin önünde buluştu. Topluluk adına açıklama yapan EGEÇEP dönem sözcüsü Alime Mitap, Ilıpınar'da yer alan ve kuzey ormanlarının bir bölümüyle çevrili Gölyüzü Mevkii'nde, tüm itirazlara rağmen depolama alanının yapıldığını belirtti. 7 Eylül 2017 ve 6 Nisan 2019'da, bu alanda 2 büyük yangın çıktığını söyledi. Bilirkişi raporuna göre depolanan malzemelerden açığa çıkan yanıcı gazların, sıcaklığın ve nemin etkisiyle kızışarak reaksiyon oluşturduğunu, kolay yanıcı maddelerin tutuştuğu sonucuna varıldığını belirten Mitap, "Çıkan yangınlar doğaya, bölgedeki tüm canlılara, insan sağlığına, yönelik ciddi bir tehlike yaratmıştır. Bölgeden yükselen küller Foça'nın Gencelli, Cumhuriyet, Ilıpınar, Kozbeyli ve Aliağa'nın Horozgediği mahallelerine kadar ulaşmıştır. Aliağa'daki iki ayrı termik santral için mahkemeler iptal kararı vermiştir. 2009/7 sayılı genelge bahane edilerek tesisler çalıştırılmakta, mahkeme kararları yok sayılmakta, adeta çöpe atılmaktadır. Bölgede canlı yaşamı tehdit altındadır. Denizi, kıyıları, ormanları, tarım alanları, insanları ve diğer canlılarıyla bölge ölüme mahkum edilmiştir. Mahkeme kararlarının derhal ve eksiksiz uygulanmasını, hukuksuz olarak çalışan termik santrallerinin kapatılmasını, yeni kirletici faaliyetlere izin verilmemesini, denetim yapılmasını, Aliağa, Bozköy, Yenifoça, Menemen hava ölçüm istasyonları verilerinin hemen açıklanmasını istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i bölgeye davet ediyoruz" dedi.



FOÇEP Sözcüsü Bahadır Doğutürk ise tesisin yarattığı tehlikelerle ilgili sorumlular hakkında suç duyurusuna ilişkin dilekçeyi verdiklerini belirterek, "İki yılda iki büyük yangın, iki büyük felaket yaşadık. Uyarılarımızı dikkate almamalarının sonucunda yaşananların ders olmasını, bölgede denetimlerin hızlandırılmasını, artık bu vahşete son verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.



4)VAN'DA DÜZENSİZ GÖÇE YÖNELİK TOPLANTI



Van'da, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın başkanlığında 'düzensiz göç' ile ilgili toplantı yapıldı.



Kentteki bir otelde yapılan toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfü Özkul, Hakkari İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Iğdır İl Emniyet Müdür Vekili Hüseyin Göllüce, 6'ıncı Hudut Tugay Komutan Vekili İlker Ertuğrul, Iğdır 5'inci Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan ve Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır illerinin Göç İdaresi müdürleri katıldı.



Basına kapalı yapılan toplantının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı açıklama yaptı. Çataklı, ülkenin doğu sınırında alınan tedbirleri ve bu tedbirler sonucu geldikleri noktayı değerlendirmek üzere bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Çataklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Biliyorsunuz, bölgede uzun bir sınırımız var ve coğrafi koşulları da zor. Bu koşullar altında arkadaşlarımız gerek sınırda, gerekse de sınırın arka bölgesinde tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Zaman zaman Sayın Bakanımız Süleyman Soylu da Van, Erzurum, Iğdır ve Ağrı'ya gelerek bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyerek gerekli direktiflerini veriyor. Bu daha önce verilmiş direktifler alınmış, kararlar uygulamaya konulmuş tedbirler doğrultusunda geldiğimiz noktayı değerlendirdik. Hem bizim merkezden önce dediğimiz konuları arkadaşlarımızla paylaştık. Mahallindeki arkadaşlarımızın, valilerimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını, taleplerinin değerlendirmelerini de alarak durumu bir gözden geçirmiş olduk. Arkadaşlarımız yoğun bir gayretle çalışıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Zor bir konu malum. Ama el birliğiyle üstesinden geleceğiz."



5)YUTTUĞU MADENİ PARA BAĞIRSAKLARINDA KALDI



Samsun'un Atakum ilçesinde kardeşi ile oyun oynadığı sırada elindeki madeni parayı yutan Göktürk Semih Erbil (8), hastanelik oldu. Röntgen filminde küçük çocuğun bağırsağında kaldığı belirlenen madeni paranın doğal dışkı yoluyla çıkması bekleniyor.



Atakum ilçesinde Göktürk Semih Erbil, harçlığından kalan 50 kuruşu kumbarasına atmak istedi. Bu sırada kardeşinin kolunun çarpması üzerine madeni 50 kuruş, küçük çocuğun boğazına kaçtı. Madeni parayı yutan çocuk, olayı anlattığı babası Erkut Ebil tarafından On Dokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen röntgen filminde madeni paranın çocuğun bağırsaklarında olduğu belirlendi. Doktorlar, doğal dışkı yoluyla madeni paranın çıkabileceğini belirterek çocuğu taburcu etti.



Yaşadıklarını anlatan Göktürk Semih Erbil, "Ben parayı kumbaraya atarken kardeşim de koşuyordu. Bu sırada koluma çarptı ve para ağzıma kaçtı. Ben de hemen babamın yanına geldim" dedi.



'ALLAH KORUDU'



Oğlunu madeni para yuttuğunu duyunca apar topar hastaneye götürdüğünü anlatan Erkut Erbil de "Allah'a şükür yine ucuz atlattık. Yemek borusundan değil de nefes borusundan gitseydi düşünemiyorum bile. Hastaneden dönerken gözlerim doldu. Çocuğumu o şekilde görmüş olmak çok kötü. Allah düşmanımın bile başına vermesin. Paranın operasyona gerek olmadan çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.



6)BUCAK'TA BİLİM FESTİVALİ



Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen Bucak Bilim Festivali TÜBİTAK 4007 açıldı.



Kent Meydanı'nda yapılan açılışa Vali Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak, Kaymakam Yalçın Sezgin, eşi Sıla Sezgin, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Damarcan, öğretmenler, öğrenciler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Bucak Emin Gülmez Ortaokulu Müdürü Ayhan Ören, okul öğretmenlerinin Bucak ile buluşturduğu Bilim Festivali TÜBİTAK 4007'nin asıl amacının bilim ve teknoloji çağı yaşayan dünyada, gençleri çeşitli bilim dallarına yönlendirmek olduğunu söyledi.



Kaymakam Yalçın Sezgin, "Gelişmenin ve ilerlemenin, bu dünyada sağlıklı huzurlu bir yaşam sürmenin yolunun bilimden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Hayatımızda bilimin dokunmadığı hiçbir şey yok. Bilimde güçlüyseniz dünyada güçlüsünüz, bilimde söz sahibiyseniz dünyada söz sahibisiniz, dolayısıyla çocuklarımızı bilimsel düşünceyle yetiştirmeliyiz. Onları bilim ile yetiştirmek açısından tüm projelere ihtiyacımız var" dedi.



Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Başkanı ve uzman yazar Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, "Bucak Bilim Festivali bir anlamda Bucaklı öğrenciler için TÜBİTAK'a bir adım, hatta Nobel'e Bucak'tan Burdur'dan bir adım olacaktır. Bilim, insanların ortak mirasıdır. Ben TÜBİTAK ödülünü almış olabilirim, ben bir beyin cerrahıyım. Bu güne kadar 100 bin ameliyat yapmış olabilirim. Bana hayranlıkla bakmayın, ben ne kadar ameliyat yaparsam yapayım, hastaya bakayım, ben insanlığa ışık tutamadım. Nobel ödülünü alanlar insanlığa ışık tutanlardır. İçinde yaşadığımız bu topraklar tarih boyunca insanlara ışık tutmuş bilim insanları yetiştirmiştir" diye konuştu.



Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal da Bucak'ta ilk kez yapılan Bilim Festivali'nin onur ve gurur verici olduğunu, belediye olarak bu tür projelere her türlü desteği vereceklerini kaydetti.



Yapılan konuşmaların arkasından festival çadırında 23 atölyenin bulunduğu Bucak Bilim Festivali TÜBİTAK 4007 açılışı gerçekleştirildi. Bucak Bilim Festivali'ne Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Bucak'ta bulunan tüm yüksekokul ve meslek yüksekokulları, Şanlıurfa, Antalya, Burdur ve İzmir'den milli eğitime bağlı okullardan öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Festival kapsamında katılımcılara robot, uzay bilimi, füze ve her türlü bilimsel çalışmaların sergilendiği atölyelerden çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Atölye ziyaretlerinden sonra Oktanyum Model Roket Tasarımı ve Yapım Atölyesi tarafından füze fırlatıldı.



4 gün sürecek olan Bucak Bilim Festivali'nde öğrenci ve vatandaşlar festival atölyelerini gezebilecek, bilgiler alabilecek. Festival boyunca Kültür Merkezi'nde bilim konferansları düzenlenecek. İlk gün 'Endüstri 4.0' adı altında Prof. Dr. Afşin Güngör, 2'nci gün 'Doğa Fotoğrafçılığı ve Burdur sulak alanları' adı altında Tamer Yılmaz, 3'üncü gün 'Kim Astronot Olmak İster' adı altında Halit Mirahmetoğlu konferans verecek. Aynı akşam konferansın ardından Bucak Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu bahçesinde teleskoplarla gökyüzü gözlem etkinliği, planetaryum gösterimi, keman dinletisi yapılacak. Festivalin son günü ise 'Madenlerimiz ve Enerji Kaynaklarımız' adı altında Prof. Dr. Yüksel Abalı konferans verecek.



