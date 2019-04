Dha Yurt Bülteni -12

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden sosyal medya üzerinden 'Edirne Umut Yolculuğu' adıyla paylaşımlar yapıp, sınırların açılacağı söylentisiyle örgütlenen düzensiz göçmenlerin bu söylentilere inanmamaları gerektiğini söyledi. Kurt, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Uluslararası yükümlülükleri ve kanunlarını uygulamaktadır. İllegal bir şekilde ülkemize girişi de istemiyoruz bu şekilde ülkemizden kimsenin çıkmasına da izin vermeyeceğiz" dedi.



Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıldönümü Edirne'de törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törene Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural, Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen emniyet müdürleri ve emniyet mensupları katıldı. İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu. Törende polis teşkilatına mensup araçlardan oluşan kortej geçiş yaptı.



Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, polis teşkilatının kurulduğu günden itibaren Türk milletinin emrinde olduğunu belirterek, "Bize ne zaman, nasıl bir görev düşerse yapmaya hazırız. Buna canımızı vermekte dahil olmak üzere her türlü görevi yerine getirmeye hazırız. Bunları daha önceki olaylarda gösterdik. 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde, terör faaliyetlerinde hendek olaylarında bunu zaten biz fazlasıyla gösterdik. Yapmamız gerekenleri yaptık. Vatanımız ve milletimiz için üzerimize bir görev düştüğünde bu görevi fazlasıyla yapmaya her zaman hazırız. Türk Polis Teşkilatı bugün olduğu gibi yarın da devletinin ve milletinin emrindedir" dedi.



İl Emniyet Müdürü Kurt, törenin ardından gazetecilerin Türkiye'de son günlerde sosyal medya üzerinden "Edirne Umut Yolculuğu' adıyla paylaşımlar yapıp, sınırların açılacağı söylentisiyle örgütlenip Edirne'ye gelen göçmenlerle ilgili sorularını yanıtladı. Göçmenlerin bu söylentilere inanmamaları gerektiğini ifade eden Kurt, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Uluslararası yükümlülükleri ve kanunlarını uygulamaktadır. İllegal bir şekilde ülkemize girişi de istemiyoruz bu şekilde ülkemizden kimsenin çıkmasına da izin vermeyeceğiz. Böyle bir şeyin olması söz konusu dahil olamaz. Ancak provokasyon amaçlı bir takım paylaşımların yapıldığını bizde duyuyoruz. Bunları yakından takip ediyoruz. Böyle şeylere kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.



Asılsız söylentilere inanıp sınır bölgelerine gelen düzensiz göçmenlerin mağduriyet yaşamalarını istemediklerini dile getiren Kurt, "Son zamanlardaki bu hareketliliğe karşı valimizin verdiği direktifler doğrultusunda jandarma teşkilatımızla birlikte yol kontrollerini ve uygulamalarını sıklaştırdık. Hiçbir şekilde bunlara müsaade etmiyoruz. Aynı zamanda valimizin bölge koordinatörü olması münasebetiyle Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve hatta İstanbul'u içine alacak şekilde yol planlamaları ve koordinasyonları sağlandı. Oradan itibaren kontroller yapılıyor. Hiçbir şekilde böyle bir şeye müsaade etmeyeceğiz. Bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Bunlar tamamen provokatif amaçlı söylenen şeyler. Hiç kimse bunlara itibar edipte perişan olmasın. Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Polis teşkilatı olarak bizim yakalama sayımız 1000'i geçti" diye konuştu.



İzmir'de CHP'lilerden 'mazbata' açıklaması



İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan ancak yapılan itirazlar nedeniyle mazbatalarını alamayan CHP'li belediye başkanları için, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çağrıda bulundu. İl örgütü, seçilen belediye başkanlarına mazbatalarının verilmesini istedi.



İzmir'in Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde açıklama yapan CHP İl Örgütü, Türkiye genelinde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan ancak yapılan itirazlar nedeniyle mazbatalarını alamayan CHP'li başkanlara, görevin teslim edilmesini istedi. 30 kişinin katıldığı açıklamayı, CHP İl Sekreteri Hacer Taş Gültepe yaptı. Sivil toplum örgütleri ve sendikaların da destek verdiği eylemde konuşan Gültepe, tüm Türkiye'nin 31 Mart seçim sonuçlarını kabullendiğini ve kazananı ilan ettiğini söyledi. Gültepe, şöyle dedi:



"Demokrasilerin gereği olan seçim sonuçlarını kabullenmek istemeyenler ve kimsenin inanmadığı bahanelerle Türkiye'yi gerenlere İzmir'den seslenmek istiyoruz. Demokrasimize gölge düşürmeyin, hak edenin hakkına ve milyonlarca insanımızın iradesine saygı duyun. Seçimi kaybedenlere sesleniyoruz; hakkıyla yönettiyseniz, halkı düşünerek hizmet ettiyseniz korkmayın. Seçimleri kaybettiğinizi kabullenin ve Türk halkının seçimine saygı duyun."



'YSK KARARLARA UYMAK ZORUNDA'



Açıklamanın 81 ilde aynı anda yapıldığını da vurgulayan Gültepe, YSK'ya çağrıda bulundu. YSK'nın, yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorunda olduğunu kaydeden Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:



"YSK, seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak, ürettikleri yasa dışı gerçekleri reddetmek zorundadır. YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. YSK 'Demokrasi değil, seçimsiz bir Türkiye' isteyen iktidar sahiplerine 'dur' demek zorundadır. YSK, 'Hukukun üstünlüğü mü, yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu' sorusuna açık ve net cevap vermek zorundadır. YSK'da hakimler mi var yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var? İktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası, YSK bozmak zorundadır. Bu, YSK'nın tarihsel sorumluluğudur."



Grup, açıklamanın ardından dağıldı.



Çorum'da polise şüpheli paket ihbarı ile kutlama



Çorum'da bir grup gazetecinin şüpheli paket ihbarında bulunduğu polis, paketi fünye ile patlattı. Bu sırada ihbarı kendilerinin yaptığını söyleyen gazeteciler, Türk bayrağı hediye ettikleri polsilerin gününü kutladı.



Çorum'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla park alanına şüpheli paket bırakan bir grup gazeteci, 155 Polis İmdat Hatı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanı kıyafetlerini giyerek şüpheli paketi fünye ile patlattı.



Gazeteciler, yanlarına giderek ihbarı kendilerinin yaptığını belirttiği polislere Türk bayrağı hediye etti, pasta kesti. Gazetecilerden bayrağı öperek alan polisler de gazetecilere teşekkür etti.



Beytüşşebap'ta Polis Haftası kutlandı



ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü, sağanak yağışa rağmen kutlandı.



Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları nedeniyle Beytüşşebap Kaymakamlığı'nca çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk tören kaymakamlık bahçesinde düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk sunumu sırasında sağanak yağmur başladı. Sağanak yağış altında yapılan çelenk sunum törenine Kaymakam İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Jandarma Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, kamu kurum temsilcileri, Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman ve çok sayıda kişi katıldı. Yağmur altında yapılan çelenk sunumunun ardından kutlamalara, öğretmenevinde devam edildi.



Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü kutlandı



Mersin kent merkezi ve Anamur ilçesinde, Türk Polis Teşkilati'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü törenlerle kutlandı.



Kent merkezindeki kutlama programında İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kültür Merkezi'nde devam eden törene ise Şahne ve Vali Ali İhsan Su başta olmak üzere; Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, vatandaşlar ve polisler katıldı.



Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Vali Su, "Türk Polis Teşkilatımız, kurulduğu günden bugüne kadar, 10 Nisan 1845'ten günümüze kadar ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın can, mal ve ırz güvenliği için gece-gündüz demeden, her türlü şartlarda üstün bir gayret ile görev yapmaya çalışmış, görevini en üstün disiplin ile yerine getirmiştir. Ümit ediyorum ki bundan sonra da aynı ruh ve heyecan ile görevlerini devam ettireceklerdir" dedi.



Huzur ve güvenin devamına yönelik çalışmaların süreceğini vurgulayan Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise "İlimizde göreve başladığım günden bugüne, Akdeniz'in mert insanlarının devletimize ve teşkilatımıza olan ilgi, alakala, sevgi ve muhabbet ile verdiğimiz hizmetin kalitesi gün geçtikçe artmıştır. Kardeşlik ve özgürlük şehri Mersin'de mevcut olan huzur ve güven ortamının devam edeceğine dair inancım tamdır. Türk Polis Teşkilatı olarak, 174'üncü yılımıza girerken halkımızın desteği ile ifa ettiğimiz bu kutsal görevimizi, günümüzün değişen durum ve şartlarına göre gelişmekte olan teknolojileri takip ederek, değişen suç ve suçlu profilleri ile mücadelemiz artan bir kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.



Konuşmaların ardından, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Anamur'daki kutlamalara ise Yeni Cumhuriyet Meydanı ev sahipliği yaptı. Burada konuşan Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, "Halkımızın sevgi ve güvenini kazanmış, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz. Çağdaş ve modern standartlar çerçevesinde ülkemizin huzur ve güvenini sağlamak ve sağlanan bu ortamı kararlı bir şekilde devam ettirme görevini bu güne kadar başarıyla yerine getirdik. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.



Öğrencilerden 174. yıl koreografisi



Düzce'de, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü nedeniyle ilkokul öğrencileri '174. Yıl' koreografisi yaptı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis günü etkinlikleri kapsamında Anıtpark'ta program düzenlendi. Program kapsamında Düzce Işık İlkokulu öğrencileri '174. Yıl' koreografisi oluşturdu. Öğrenciler bir araya gelerek '174' ve 'Polis' yazdılar. Öğrencilerin koreografisi büyük beğeni topladı.



Ardından, Düzce Şehitliği'ne geçilerek şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.



İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse mazbatasını aldı



Adana'nın İmamoğlu Belediye Başkanı CHP'li Kasım Karaköse mazbatalarını alarak görevine başladı.



Meclis üyeleriyle birlikte İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Kasım Karaköse, partililerle birlikte İmamoğlu Belediyesi'ne geldi. Makamında tebrikleri kabul eden Karaköse, ayrım yapmadan İmamoğlu halkının belediye başkanı olacağını söyledi. 5 yıl boyunca İmamoğlu'na hizmet etmek için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışacaklarını anlatan Karaköse, "İmamoğlu'nun çehresini değiştirip, yatırıma, istihdama yönelik projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi



