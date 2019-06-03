DHA YURT BÜLTENİ - 12

Kavga ettiği kişi boğazını kesti. öldürdü

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, kavga ettiği Sebahattin K., tarafından bıçakla boğazı kesilen Metin Alagözoğulları (56) yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Kozlu ilçe meydanında meydana geldi. Metin Alagözoğulları ile Sebahattin K. sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Sebahattin K., cebinden çıkarttığı bıçakla Alagözoğulları'na saldırıp, boğazını kesti. Alagözoğulları kanlar içerisinde yere yığılırken, Sebahattin K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Alagözoğulları, Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alagözoğulları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamyarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Sebahattin K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kavganın yaşandığı caddeden görüntüler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından detaylar

-İtfaiye ekiplerinin temizlik çalışmalarından detaylar

-Hastaneden detaylar

Süre: (3: 15) Boyut: (571 MB)/Dosya Adı: zngbıçaklıkavga

Haber/Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

==========================

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

AKSARAY'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Aratol Mahallesi- Yeşilova yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Gökhan Yücel (27) idaresindeki 68 AV 044 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hacı Hamit Yıldız (26) yönetimindeki 68 HY 946 otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Gökhan Yücel ile diğer araçta bulunan Arap Doğanay (78) ve Cengiz Doğanay yaralandı. Yaralılardan araç içinde sıkışan sürücü Yücel, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı 3 kişi, çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diğer sürücü Yıldız ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------

Kaza yerinden detay

yaralıların hastaneye alınması

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

================================================

Adıyaman'da otomobil devrildi: 2 yaralı

ADIYAMAN'da, köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Çelikhan karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Mehmet Sait Üstün yönetimindeki 35 BUM 59 plakalı otomobilin önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Üstün'ün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile yanında bulunan Mehmet Ali Üstün yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ambulansın gelmesi

Yaralıların ambulanstan indirilmesi

Yaralıların acil servise götürülmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

=============

Ayağı kırılıp, mahsur kalan dağcı kurtarıldı

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanış yaparken düşme sonucu ayağı kırılan dağcı Özer Özmen (36), mahsur kaldığı bölgeden arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Dağcı Özer Özmen, Demirkazık Dağı'na tırmanış yaptığı sırada düştü. Ayağının kırılması nedeniyle düştüğü yerde mahsur kalan dağcı, jandarmadan yardım istedi. Dağcının bulunduğu Cinbar Vadisi'ne hareket eden Jandarma Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri ile AKUT, kısa süre içinde Özmen'e ulaştı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Özer Özmen, bulunduğu yerden sedye ile indirilerek, ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özmen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

Dağcının Cankur ekipleri tarafından sedyeyle taşınması

SÜRE: 00' 18" BOYUT : 250 MB

Haber: Ali KADI Kamera: NİĞDE,

=============

Şanlıurfa Barosu'ndan, gözaltında 'kötü muamele' iddiası



ŞANLIURFA Baro Başkanı Abdullah Öncel, Halfeti ilçesinde bir komiser yardımcısının şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı terör saldırısının ardından gözaltına alınan 51 kişinin 'kötü muamele ve işkenceye' maruz kaldığını iddia etti.

Halfeti'nin Dergili Mahallesi'nde 18 Mayıs günü PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit oldu, polis memurları Mahmut Aykal ve Ramazan Kaya yaralandı. PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 51 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 37'si adli kontrol şartıyla salıverilirken, 14 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, bugün düzenlediği basın toplantısında, gözaltına alınan 51 kişiye yönelik kötü muamele ve işkence yapıldığına dair tespit ve raporların bulunduğunu öne sürdü. Öncel, sorumlularının derhal yargı önüne çıkartılması gerektiğini savunarak, şunları söyledi:

"Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi'ne yapılan toplam 51 mağdur ve mağdur yakını başvurusu üzerine, heyetimizin yaptığı birebir görüşme, adli raporlar, ayrıntılı anlatımlar, gözlem ve incelemeler, gözaltına alınan şahısların işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını doğrulamaktadır. Avukatlık Kanunu'nda barolara, insan haklarını korumak, hukukun üstünlüğün sağlamak ve bu kavramlara işlevlik kazandırma özelliği verilmiştir. Söz konusu iddialar üzerine baromuzca bir heyet oluşturuldu ve süreç takip ediliyor. Heyetimiz 2015 yılından beri işkencenin sistematik hale getirildiği Şanlıurfa'da işkencenin son bulması adına hükümeti derhal gerekli girişimlerde bulunarak, bu insanlık suçunu işleyen ve bu suça ortak olanların yargı önünde hesap vermesi için harekete geçmeye davet ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

Basın açıklamasına katılan Şanlıurfa Barosu avukatları

Baro Başkanı Abdullah Öncel basın açıklaması okuması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

===========================

Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti

OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret ederek, mezarlarına karanfil bıraktı. Belediye Asri Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaretine Vali Coşkun'un yanı sıra, Belediye Başkanı Kadir Kara, Milletvekili İsmail Kaya, Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mustafa Aslan, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Alibeyli Camii Müezzini Bilal Akbulut tarafından Kuran-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu şehitler için dua etti. Daha sonra Vali Coşkun ve protokol mensupları ziyaret ettikleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit yakınlarının bayramlarını kutlayan Vali Ömer Faruk Coşkun, şehitlere Allah'tan rahmet dileyip, taziyelerini iletti.

Bir bayram arifesinde hüzün dolu olduklarını belirten, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2015 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak'ın ağabeyi Nedim Sarak, "Çocukları olan yiğitlerin hepsi burada. Ne mutlu bu toprağa girenlere, bizler var isek bu kahramanların sayesinde varız. Bütün bu yiğitlerin, annelerinin babalarının, kardeşlerinin, eşlerinin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." dedi. İki günde bir kardeşinin mezarını ziyarete gediğini belirten Nedim Sarak, bayram arifesinde herkesi şehitlikte görmenin daha güzel olduğunu söyledi. 15 Temmuz'daki hain kalkışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Mehmet Karacatilki'nin babası Hamza Karacatilki ise evlat acısının çok zor olduğunu ve Allah'ın kimseye bu acıyı yaşatmaması temennisinde bulunarak, "Cenab-ı Allah bu kadar oğluma bu kadar ömür biçmiş, kendi verdi kendi aldı. Allahın takdiri. Allah başka anne babalara evlat acısı yaşatmasın." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

Osmaniye Şehitliği yazısı

Müezzin Bilal Akbulut tarafından Kur'an Okunması

Şehit Mezarları başındaki yakınlarından detay görüntüler

Şehit mezarları başında dua eden şehit yakınları

Protokol üyeleri

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu Dua yapması,

Şehit Mezarlarına karanfil bırakılması

Vali Coşkun'un şehit yakınlarına başsağlığı dilemesi, bayramlarını kutlaması

Şehit ağabeyi Nedim Sarak ile röportaj

Şehit Babası Hamza Karacatilki ile röportaj

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

BOYUT: 142 MB SÜRE: 04'33"

========================

Motosiklet tutkununun deri sanatı

ADANA'da motosiklet tutkunu Yusuf Pehlivan (53), deriden ürettiği ürünlerle dünyanın dört bir yanındaki motosiklet tutkunlarının araçlarını yeniden dizayn ediyor.

Kentte uzun yıllar grafiker olarak çalışan Yusuf Pehlivan, deri tasarımına merak salarak İstanbul'dan deri satın almaya başladı. Evinin bahçesini atölyeye çeviren Pehlivan, kendisine ait 2 motosikletini deriden ürettiği ürünlerle yeniden tasarladı. Üzerindeki kıyafetleri ve ayakkabıları da deriden dizayn eden Pehlivan, kısa sürede yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda motosiklet tutkununun da hayranlığını kazandı. Dünyanın dört bir yanından siparişler almaya başlayan Pehlivan, bu sanatı ileriye taşımak istiyor.

2006 yılında ilk motorunu aldığını belirten Pehlivan, "Ben deri tasarımı yapıyorum. Motosikletçi arkadaşlarıma tasarlamalar yapıyoruz. Kişiye özel tasarımlar yapıyorum. Motosiklet gruplarında herkesin kendisine ait bir takma adı olur. Örneğin 'scorpion' takma adlı arkadaşıma akrep üzerine çalıştım. Benden tasarım isteyen arkadaşlarım sadece bana doneyi verirler ben kendilerine göre çalışıyorum. Uzun yıllar grafiker olarak çalıştım. Deri işine kendime cüzdan yaparak başladım. Tamamen ticari birşey değil ama sonuçta her şeyin bir bedeli var. Ondan ziyade ben arkadaşlarımın ihtiyaçlarını giderecek bir şeyler yaptığım için ayrı bir keyif alıyorum" dedi.

'AYNI TASARIMI TEKRAR YAPMIYORUM'

Kendisinin de motosiklet tutkunu olmasından dolayı ihtiyaçları bildiğini kaydeden Pehlivan, "Ben motorcu olduğum için motorda nasıl bir çanta olursa sürücünün işi kolaylaşır gibi soruların cevabını biliyorum. Sadece deri tasarımcısı olsam motorcuyu bilemem. Motorcu olmam bana avantaj sağladı. Yurt dışına da tasarımlarımı yolladım. Üniversitelerde eğitimler verdim. Uluslarası kongreye davet edildim. Yelek yapıyorum elimde dikiyorum derileri. Genelde yaptığım tasarımlar motosikletler üzerine ancak kadın çantası, cüzdan da yapıyorum. Yaptığım bir tasarımı tekrar yapmıyorum. Çünkü o ürünün bir benzerinin olmamasına dikkat ediyorum. Genelde sipariş çalışıyorum. İkinci bir şahıs gelse aynısını istese aynısını yapmıyorum" diye konuştu. Pehlivan, meraklısına deri sanatını bedelsiz öğretebileceğini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Motorcunun deri hazırlaması

Motosikletten detaylar

Motorcunun hazırlanışı

Motorun yolda gidişi

Motorcuyla röp

Motor seyir halindeyken drone görüntüsü

SÜRE: 06'12" BOYUT: 610 MB

Haber : Akif ÖZDEMİR Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,