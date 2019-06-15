DHA YURT BÜLTENİ - 12

Siverek'te arazi kavgası ve kaza: 6 ölü (2)- Yeniden

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralıları hastaneye götüren otomobilin yolda çarptığı 2 kişi de yaşamını yitirdi. Gerginliğin yaşandığı ilçede geniş güvenlik önlemi alınırken, yaralıların getirildiği hastanenin bahçesinde taraflar arasında çıkan arbede ise, polisler tarafından havaya uyarı ateşi açılarak sonlandırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Siverek'e bağlı kırsal Çeltik Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa eski Milletvekili Zülfikar İzol'un kardeşleri ile amca çocukları arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tabanca ve av tüfeklerinin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan Zozan (30), Mustafa (24), Meral, (42), Hakki (49), Cihan, Cemal, Serhat Ferman, Yusuf Rohat ve Mehmet Metin İzol yaralandı.

YARALILARI TAŞIYAN OTOMOBİL, YAYALARA ÇARPTI

Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere araçlarla yola çıkarıldı. Yaralıları taşıyan otomobillerden biri, yolda Rıdvan Buluş (30) ile Serdar Delen' (31) çarptı. Buluş ve Delen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

KAVGADA YARALANAN 4 KİŞİ, KURTARILAMADI

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Zozan, Mustafa, Meral ve Hakki İzol da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Hastanede kavganın tarafları arasında yaşayan arbedeyi polis havaya uyarı ateşi açarak güçlükle engellendi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Gerginliğin devam ettiği Siverek'e gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kaymakam Mustafa Çiftçiler ve Jandarma Alay Komutanı Sabri Krişciler ile birlikte Siverek Devlet Hastanesi'ne geçerek yetkililerden bilgi aldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilik yaşanan olayla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesi'nde 15 Haziran 2019 günü saat 09.00 sıralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda, olay yerinde 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralıların hasta yakınları tarafından hastaneye sevki sırasında meydana gelen trafik kazası sonucunda da 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı vatandaşlarımız ilk müdahalelerinin ardından bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilmiştir. İlçe genelinde gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Acil servise getirilen yaralılar

Alınan güvenlik önlemleri

Yüzleri kapatılan yaralılar

Toplanan kalabalık

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 186 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL- Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), -

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Sinop'ta imar planları iptal edildi, tüm inşaatlar durdu

Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nce Sinop Belediyesi tarafından hazırlanan ve mecliste kabul edilerek, onaylanan, kentin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları iptal edildi. Kararla birlikte yeni bir imar planı hazırlanıp onaylanıncaya kentte hiçbir inşaat yapılamayacak.

Sinop Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planları belediye meclisince 4 Eylül 2016 tarihli ve 116 sayılı karar ile onandı. Sinop Çevre Dostları Derneği tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu'na ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kazanılmış hak kurallarına, şehircilik ilke ve esaslarına, şehrin gelecekte yaşayacak nüfusunu belirleyen nüfus projeksiyonlarına aykırı olduğu, planlardaki gösterim tekniğinin eksik gösterildiği, alt ölçekteki planlama kararlarının üst ölçekteki planlama kararlarına ve planlama alanı sınırlarına uymadığı gerekçesiyle planın iptali istemiyle Samsun 1'inci Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, imar planlarını mevzuata ve hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Kararla birlikte yeni bir imar planı hazırlanıp onaylanıncaya kentte hiçbir inşaat yapılamayacak.

'YENİ PLANA KADAR HİÇBİR İNŞAAT YAPILAMAYACAK'

Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz, kentin imar planlarının açtıkları dava sonucu iptal edildiğini belirterek, "Bu durumda şehir girişinde ve Ada Mahallesi'nde örnekleri görülen şehir imarına kalıcı hasar veren uygulamaya devam edilemeyecektir. Aslında mahkeme esas karardan önce yürütmeyi durdurma talebimize cevap vermiş olsaydı imar mevzuatına ve hukuka uygun olmayan uygulamalarla şehrimiz zarar görmemiş olacaktı. Bugün çıkabilecek sıkıntılarla karşılaşılmayacaktı. Sinop İmar Planı'nın iptali aynı zamanda yeni bir imar planı yapılıp, onaylanıncaya kadar hiçbir inşa faaliyeti yapılamayacağı anlamına gelmektedir. İptal kararı Sinop halkı ve Sinop Belediyesi için büyük bir şanstır. Beyaz bir sayfa açılmıştır. Karar belediye meclisine taşınır ve yeni bir plan yapma kararı alınırsa hızlı ve doğru bir çalışma ile mağduriyetler önlenebilir" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: SAĞLIKLI BİR İMAR PLANI YAPACAĞIZ

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da mahkemenin imar planlarını iptal etmesiyle birlikte bütün Sinop'un plansız hale geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Mahkeme kararı ile iptal olduktan sonra bizim meclis kararı almamız gerekiyordu. Belediye meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Bu konu ile ilgili ve yeni imar planı yapılması kararı aldık. Bu kararla birlikte yeni imar planını yapmak için adım adım ne gerekiyorsa yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bekleyen 1/25 binlik revizyonu ile ilgili talebimiz var. 3 madde üzerine kurulu itirazımız var. Bu talebin de bu süreçte yerine getirilip bu revizyon planının da gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Koruma amaçlı imar planımızın da gerçekleştirilmesi ile birlikte bu 3 planı üst üste koyarak Sinop'un bir daha tadilatına gerek kalmayacağı, sağlıklı bir imar planıyla buluşturmayı ümit ediyoruz"

Yeni imar planı sürecinin çok titizlikle yapılması gerektiğini söyleyen Ayhan, "En az 1 yıl süreceğini tahmin ediyoruz. İstinaf mahkemesine itiraz ettik. Bu itiraz neticesinde eğer Samsun 1'inci İdare Mahkemesi'nin almış olduğu karar bozulmuş olursa eski imar planımıza kavuşacağız. Mahkeme bu kararı bozsa bile biz belediye olarak Sinop'a yeni imar planı yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz yine de imar planı yapmamız için atmamız gereken adımları atacağız. Amacımız yeni imar planı tamamlanana kadar vatandaşlarımızın mağdur olmamasını sağlamak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sinop Havadan Detay

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan Açıklamaları

Sinop Havadan Detay

Sokak Röportajı; Sebahattin Kaya Konuşmaları

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan Açıklamaları

Sokak Röportajı; Tuncay Gündoğdu Konuşmaları

Sinop Havadan Detay

(SÜRE: 03: 43 Dk) (BOYUT: 417 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,

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Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen traktörün Afganistan uyruklu sürücüsü öldü.

Kaza, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Fevziye Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan uyruklu soy ismi öğrenilemeyen Eslameddin (29) yönetimindeki 42 GF 187 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Eslameddin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kulu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yerinden detaylar

Jandarmanın olay yeri incelemesi

Haber-Kamera: Mehmet YILMAZ KULU DHA))

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Maganda kurşunu, pencereden girip tavana saplandı

Karaman'da sokaktan geçen otomobilden ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlardan biri, evin açık olan penceresinden içeri girip tavana saplandı.

Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi 833 Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan geçen, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobilden havaya rastgele ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermilerden biri, Sahire K.'ye ait evin açık olan penceresinden girerek tavana saplandı. O anda pencere kenarında kimsenin oturmaması ise, olası bir ölümün ya da yaralanmanın önüne geçti.

İhbar üzerine olay yerine sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, evde ve yol üzerindeki boş kovanlar üzerinde inceleme yaptı.

Polis, eşkalini belirledikleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Polisin olay yeri incelemeleri

Yerdeki boş kovanlar

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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