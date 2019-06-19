DHA YURT BÜLTENİ-12

Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (5)

ARAKLI' DA ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ, KAYIP 5 KİŞİ ARANIYOR

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden birinin daha cesedine ulaşıldı. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin teşhis edilmeye çalışıldığı belirtildi. Felakette ölen kişi sayısı 5'e yükseldi, kayıp 5 kişi ise aranıyor.

TRABZON

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Bakan Turhan "Dünya'nın en stratejik noktasındayız"

ADAPAZARI'nda bulunan Tüvasaş Demiryolu Araçları Alüminyum Gövde Üretim fabrikası açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye ulaşım açısından dünyanın en stratejik noktasında olduğunu söyledi.

Türkiye Vagon Sanayi fabrikasında üretime başlayan demiryolu gövde üretim tesisinin açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan açılışta fabrikadaki ilk kaynağı yaptı. Ülke olarak çok büyük bir coğrafi üstünlüğe sahip olduğumuzu söyleyen Bakan Turhan "Ulaşım, bir ülkenin gelişmişliğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyan en görünür kriterlerin başında gelmektedir. Zira ulaşım öyle bir alan ki ülkelerin, toplumların kalkınma, refah ve sosyal hamlelerinde itici güç teşkil eder. Bunun yanında ulaşım modlarını birbirinden ayırmak, birini diğerine tercih etmek veya birini diğeriyle ikame etmeye kalkmak çok da doğru değildir. Olması gereken tüm modların entegrasyonudur. Deniz, kara, hava ve demiryolu her birinin kendine özgün ağırlığı bulunmaktadır ve coğrafya dördüne de uygun bir hususiyet arzediyorsa, o ülke için talihli diyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda, ülke olarak çok büyük coğrafi üstünlüğe sahibiz çok şükür." dedi.

'DÜNYANIN EN STRATEJİK NOKTASINDAYIZ'

Stratajik bir konuma sahip olduğumuzu söyleyen Bakan Turhan, "Karayolu açısından olsun, demiryolu açısından olsun, havayolu açısından ve denizyolu açısından olsun dünyanın en stratejik noktasındayız. Kıtaların buluşma noktasında, stratejik önemde bir coğrafyaya, ülkeye sahibiz. Ancak coğrafyamızı, bahsetmiş olduğum ulaşım modlarıyla yeterince donatmış mıyız diye bakacak olursak…Maalesef yeterince tatmin edici bir cevap alamayız. Uzun yıllar, ülkemizin stratejik avantajlarına veya uzun vadeli kalkınma hamlelerine göre değil, günü kurtarmaya dönük ulaşım politikaları güdüldüğünü görüyoruz. Yapılan yapıldığıyla kalmış; dünyanın gidişatı, artan nüfus yoğunluğu, insani ve ticari beklentiler yeterince dikkate alınmamış. Elbette çok üzücü bir durum. Bu tablonun vahametini ulaşımın her modunda ayrı ayrı görmek mümkün… yaşı müsait olanlar bu durumu çok iyi bilecektir. Bu kara tablo, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülke idaresine seçilinceye kadar devam etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, seçildiği andan itibaren de tam bir ulaşım seferberliği başlatmıştır. Bu seferberlikten, demiryollarımız da payına düşeni ziyadesiyle almıştırö şeklinde konuştu.

Demiryolu Araçları Alüminyum Gövde Üretim fabrikası açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından yoğun yağış altında gerçekleşen tören sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan fabrikada ilk kaynağı yaptı. Düzenlen programın ardından bakan Turhan Sakarya'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-Bakan konuşması

-Açılış ve ilk kaynağı yapması

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya)-

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Gençlerin hesap kavgası: 2 yaralı, 4 gözaltı



BURSA'da bir mekanda alkol alan 6 arkadaş arasında ödedikleri hesap yüzünden kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir mekanda alkol aldıktan sonra dışarı çıkan 6 genç, ödedikleri hesap yüzünden kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.K., B.Ö., O.Ş. ve İ.S., C.M. ile D.F.'yi dövdü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar C.M. ve D.F., Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca ile 20 gram esrar ele geçirildi. 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Yerde yatan yaralıdan görüntüler

Şüphelinin üstleri aranmasından görüntüler

Silahın ele geçirilmesinden görüntüler

Polis ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

Gözaltına alınan şüphelilerden görüntüler

Detaylar

Haber : Serkan AKKUŞ - Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

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'Japon eriğinde girdi fiyatları düşürülsün' talebi



SİLİFKE Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, Japon eriğinin girdi fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, "Bu durum ürünümüzün para etmemesine neden oluyor. Çiftçinin nefes alması için girdi fiyatlarının düşürülmesi gerek" dedi.

Hasadı 15 gün süren Japon eriğinin, turfanda olmasına rağmen ilgi görmediğini belirten Silifke Ziraat Odası Başkanı Doygun, "Ürünümüzün kalitesi oldukça iyi, verimi de çok iyi. Zaten bizim bölgemizin iklimi bu ürün açısından iyi; fakat fiyat bizi üzüyor. Girdi fiyatlarının yüksek olması, ürünümüzün para etmemesine neden oluyor. Çiftçinin nefes alması için girdi fiyatlarının düşürülmesi gereklidir" diye konuştu.

10 dönüm Japon eriği bahçesinden yaklaşık 20- 25 ton ürün hasat etmeyi hedeflediklerini kaydeden Doygun, "Ürünlerimizi Atayurt Hali'ne gönderiyoruz. Fiyatı bile şu an net değil. 2 ile 2,5 lira arasında alınması bekleniyor. Japon erikleri Irak'a ihraç ediliyor; fakat fiyatı hala düşük. İç piyasada da tüketilen Japon eriklerimizin 15 günlük hasat süresi olması nedeniyle para etti, etti yoksa zarar ediyoruz. 15 gün sonra toplanmayan erikler, dibine düşüp, çürümeye mahkum. 40 derece sıcağın altında topladığımız eriklerimizin ve diğer ürünlerimizin para etmesi için dua etmekten başka şansımız yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bahçedeki ağaçlardan görüntü

-Daldaki eriğin görüntüsü

-Yere dökülen eriğin görüntüsü

-Erik toplayan çalışanlar

-Eriğin seçilip kasalanması

-İşçi kadınının konuşması

-Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ile röp

(BOYUT: 454,99 MB) (SÜRE: 4,52 DK)

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin),

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Otomobil çöken yoldaki çukura takıldı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde hareket halindeki otomobil yolun çökmesi ile oluşan çukura düştü.

Olay, ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sait Bozan kullandığı 34 JP 2215 plakalı otomobil ile ilerlerken bir anda yolda oluşan çukara düştü. Sol ön lastiği çukura takılan otomobil Bozan'ın tüm çabalarına rağmen çukurdan çıkamayınca itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çöken yola giren aracı kurtardı. Otomobilde hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yoldaki çukur

Otomobilin sürücüsü

Çevredeki meraklı vatandaşlar

- Otomobilin çıkarılması

Haber-Görüntü: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MB

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Mezuniyete, yaptıkları model uçakla geldiler

MERSİN Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) sınırları içerisinde yer alan Özel Şişecam Mesleki ve Teklik Anadolu Lisesi'nin mezuniyet törenine öğrenciler kendilerinin yaptığı model uçakla geldi.

Okulda düzenlenen mezuniyet törenine MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MTOSB Başkan Vekili Orhan Kahveci, MTOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Güral Savaştürk ve Halit Altun, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz, çok sayıda sanayici, öğrenci, veli ve öğretmenler katıldı. Öğrenciler, kendi geliştirdikleri model uçakla tören alanına girmesi de büyük ilgi çekti.

Mezuniyet töreninde konuşan MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hasan Gürbüz, 8 yıl önce kurulan okulun her zaman kendini geliştiren bir eğitim politikası izlediğini belirterek, "Bugün 117 öğrencimizi daha mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitim sistemi ile her zaman diğerlerinden bir adım önde yoluna emin adımlarla devam etmiştir"dedi.

UÇAĞI 6 AYDA YAPTILAR

Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinde okul açılmasına öncülük ettiğini belirten MTOSB Başkanı Tekli ise, öğrencilerin törene geldiği model uçağı kendilerinin 6 ayda yaptığını söyledi. Tekli, "Bu sene başında okulumuzun öğrenci Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Işık ve yönetim kurulu üyeleri ile yaptığımız toplantıda, uçak yapalım fikri ile çıktığımız yolda çocuklarımız 6 ay içinde uçağı yürütür hale getirdi. Bu uçağın her kaynağında çocuklarımızın emeği var. Biz burada şunu ispat ettik, istersek yapamayacağımız hiçbir şey yok, yeter ki isteyelim ve gençlerimize fırsat verelim. Ben gönüllülük esası ile bu okulda okuyan, ülkenin geleceğine doğru yola çıkan gençlerimizin bizleri, okulumuzu gittikleri her yerde en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım sonsuzdur. Ben huzurlarınızda mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, çıktıkları yolda başarılar diliyorum" diye konuştu. Mezuniyet töreni daha sonra kep atma töreni ve verilen yemek ile son buldu. Bu arada model uçağın uçuşu için önümüzdeki aylarda gerekli başvuruların yapılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uçağın gelmesi

-Alanda ilerlemesi

-Uçaktan detaylar

-Öğrencilerin uçaktan inmesi

-Toplanan kalabalık

-Genel ve detay

(BOYUT: 588,98 MB) SÜRE: 5,15 DK)

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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Devlet Hastanesinde, yangın ve tahliye tatbikatı

OSMANİYE İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı binasında, yangın, sedye ile yaralı taşıma ve tahliye tatbikatı yapıldı. Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin katılımlarıyla, hastane personeline, çıkan yangını söndürme teknikleri ve alınacak önlemler, karşılaşılan afet anında afetten etkilenen kazazedeler, binalarda bulunan hasta ve çalışanların nasıl kurtulacağı teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve Osmaniye Devlet Hastanesi ortaklaşa 2019 Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimliğinde Masabaşı Tatbikatı ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ve Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Hizmet birimlerinin bulunduğu hizmet binasında gerçeği aratmayacak bir saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü binalarda görev yapan personeller, yangın ve tahliye konularında uygulamalı eğitim verildi. Ardından, çıkan yangını söndürme teknikleri ve alınacak önlemler, karşılaşılan afet anında afetten etkilenen kazazedeler, binalarda bulunan hasta ve çalışanların nasıl kurtulacağı anlatıldı.

Yapılan bu eğitim ve tatbikatın amacının, hastane ve idari binalarda bu tür karşılaşabilecek afet durumlarını engellemek adına alınacak önlemlerin çalışanlar tarafından bilinmesi, karşılaşıldığı anda herhangi bir kargaşaya meydan vermeden sorumluluk ve görev bilinci ile hem idari kadrolar, hem hizmet birimlerinde oluşturulacak bilinç ile hızlı ve zamanında müdahale edebilecek bir durum oluşturarak afet durumunu en az zararla atlatmanın hedeflendiği vurgulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ve UMKE araçlarının siren çalarak gelişleri

-Sedye ile yaralının taşınması

-Ambulansın gelişi

-Sağlık görevlilerinin araçtan inmeleri

-İtfaiye görevlilerinin binadan çıkarttığı yaralının sedyeye alınması

-Olay yerindeki Sağlık, İtfaiye UMKE ve AFAD görevlileri

-Ambulansın gidişi

BOYUT: 74.8 MB SÜRE: 02'26"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,