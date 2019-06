DHA YURT BÜLTENİ-12

10 GÖÇMENİN ÖLDÜĞÜ KAZADA MİNİBÜSÜN ŞOFÖRÜ: EHLİYETİM OLMADIĞI İÇİN KAÇTIM (EK)

1)KİRALIK MİNİBÜS, AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞINDA KULLANILMIŞ

Edirne'nin Meriç ilçesinde, 10 göçmenin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığı 80 HH 267 plakalı minibüsün, kiralık olduğu ortaya çıktı. Minibüsün, yaklaşık 2 ay önce Osmaniye'de akaryakıt kaçakçılığında kullanıldığı belirlendi. Edirne'de dün meydana gelen kazanın ardından E.A. ile A.Ö., Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, minibüsün kendilerine ait olduğunu söyledi. E.A. ile A.Ö., araçlarını mayıs ayında 2 haftalığına araç kiralama şirketine kiraladıklarını; ancak sürenin dolmasına rağmen şirketin araçları kendilerine teslim etmediğini ve bir kez hesaplarına 1000 TL yatırıldığını söyledi. E.A. ile A.Ö., araçlarını kiralayan şirket hakkında emniyette şikayette bulundu.

SÜRÜCÜ, CEP TELEFONU HIRSIZLIĞINA KARIŞMIŞ

Minibüsü kullanan ve 10 kişinin ölümüne neden olan sürücü Tayfun Özdemir'in ise daha önce 2 kez cep telefonu hırsızlığı nedeniyle gözaltına alındığı ve hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

KAPAN ATILMASINA RAĞMEN 700 METRE KAÇMIŞ

Meriç ilçesindeki kazaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Minibüsü Kavaklı köyünde fark eden jandarma ekiplerinin, 'dur' ihtarında bulunduğu, sürücünün ise ikaza uymayıp, ilçe merkezine doğru kaçtığı belirtildi. Bunun üzerine jandarma ekiplerinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü bilgilendirdiği, ilçede gerekli tedbirlerin alındığı, polislerin minibüs sürücüsüne tüm ikazları yaparak, durmasını istediği öğrenildi. Yine ikazlara uymayıp, kaçan minibüs sürücüsünü durdurabilmek için bu kez yola kapan atılarak, aracın lastiklerinin patlatıldığı belirtildi. Lastiklerin patlamasına rağmen 700 metre kaçan sürücünün, direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüsle nalbur dükkanının beton duvarına çarptığı öğrenildi.

GÖÇMENLER PAKİSTANLI

Kazada yaşamını yitiren 10 kişinin de Pakistanlı olduğu öğrenildi. Uyrukları belirlenenlerin kimliklerinin tespit çalışmaları ise sürdürülüyor.

Gurbet GÖKÇE- Ali Can ZERAY- Müslim SARIYAR/EDİRNE,

===============================================

2)MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte maden işçisi Fahrettin Gedikli (35), yaşamını yitirdi.

Göçük, saat 12: 00 sıralarında ilçeye bağlı Kurt köyü yakınlarındaki özel bir şirkete ait maden ocağında meydana geldi. Kömür ocağında çalışan Fahrettin Gedikli, meydana gelen göçüğün altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından yaralı olarak ocaktan çıkartılan Fahrettin Gedikli, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahrettin Gedikli, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, göçüğün meydana geldiği ocakta inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Gürkay GÜNDOĞAN/KİLİMLİ(Zonguldak),-

======================================================

3)İZNİK'TE KAYIP MADALYANIN SAHİBİ BULUNDU

İZNİK'te çini sanatçısı Minel Yılmaz (25)'ın dükkanının önünde 20 gün önce bulduğu madalyanın sahibi bulundu. 20 gündür madalyanın sahibine ulaşmaya çalışan sanatçı Minel Yılmaz'a müjdeli haber geldi ve İznik Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Eroğlu ve yöneticiler Gazi Halil Çetin adına madalyayı Çini Sanatçısı Minel Yılmaz'dan teslim aldı.

Bursa'nın İznik İlçesi'nde çini sanatçısı Minel Yılmaz(25), yaklaşık 20 gün önce dükkanının önünde bir madalya buldu. Sosyal medya üzerinde madalyanın fotoğrafını paylaşan Yılmaz, İstiklal Madalyası'nın sahibine dair hiçbir sonuca ulaşamadı. Daha sonra olay basına yansıdı.

GENELKURMAY'IN ONUR MADALYASI ÇIKTI

Haberi gazete gören İznik Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Eroğlu ve yöneticileri yaptığı araştırmada madalyanın Gazi Halil Çetin olduğun tespit ederek,onun adına madalyayı Çini Sanatçısı Minel Yılmaz'dan teslim aldı.

İznik Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Eroğlu yaptığı açıklamada, "Minel kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Şu anda hayatta olan üyemiz Halil Çetin'e ait olan Genelkurmay'ın onur madalyasıdır bu. Daha evvelde böyle bir madalyamız kayboldu ve geri gelmedi. Bunun sarı olması altın değerinde olduğunu sanıyorlar ve bulanlar geri getirmiyorö dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Madalyanın bulundugu yer

-Madalyanın teslimi

-Acıklamalar

-Detaylar

Boyutu: 112mb Süresi : 01.11sn

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),

=============================================

4)KAMYONLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 2 kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Malkara- Şarköy karayolunun Kavakçeşme Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ'dan Şarköy istikametine giden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Barış Dinçer(31) yönetimindeki 59 AJ 611 resmi plakalı asfalt yüklü kamyon, karşı yönden gelen Ali Tan (49) yönetimindeki 59 ZD 374 plakalı gıda malzemesi yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmada kamyonlardan biri yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerin uzun süren çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Barış Dinçer, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait TIR'ın Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Şarköy ilçesi Kızılcaterzi Mahallesi yolunda başlatılan yol çalışmasına asfalt götürdüğü öğrenildi. Kısmen trafiğe kapanan yol araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

--------------------

Kaza yerinden detaylar

Ekipleirn olay yerinde çalışması

Yaralıların ambulansa taşınması

Ulaşıma kapanan yol ve araç trafiğinden detay

Kaza yapan araçlardan detay

Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-

=================================================

5)RUS ŞARKICI BEYAZ LENSLERİYLE İLGİ ÇEKTİ

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Rusya'da ünlü şarkıcı Eldzhey konser verdi. Beyaz lensleriyle dikkati çeken Eldzhey'in konserini yaklaşık 4 bin turist dinledi. Kemer'de sıcak hava ve aşırı nemin hakim olduğu günlerde denizde ve havuzda tatil yapan Rus, Ukraynalı, Belaruslu, Azeri ve Kazakturistler, gece ise konser organizasyonlarında eğleniyor. İlçe merkezindeki Club Aura'da gece DJ Arda'nın çaldığı parçalar ve go-go dansçısı kızların şovlarıyla eğlenen turistler, saat 02.00'de sahneye çıkan ünlü Rus şarkıcısı Eldzhey ile coştu. Rusya'da popüler olan şarkılarını seslendiren Eldzhey, beyaz lensleri ve Almanca polis anlamına gelen 'Polizei' yazısının bulunduğu yeleğiyle dikkati çekti. Rus şarkıcıya sevenleri tüm parçalarında eşlik ederken, 1 saatlik konseri yaklaşık 4 bin kişi takip etti.

Görüntü Dökümü

-------------

Go go dansçısı detay

DJ Arda detay

DJ setup yakın detay

Go go dansçısı detay

Turist bayanlardan yakın detaylar

Eldzhey konseri detay

Seyircilerden genel detay

Turistlerden detay

Eldzhey detay

Görüntü çeken turist bayan detay

Konserden detaylar

305 MB/// 02.45"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), -