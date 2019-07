DHA YURT BÜLTENİ - 12

Erzincan'da trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı (1)

Erzincan - Sivas karayolunun 55'inci kilometresi, Teknecik köyü yakınlarında 2 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye sevk edildi.

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

Patoz makinesine kapılan çiftçi öldü

Adıyaman Tut ilçesinde, kolunu patoz makinesine kaptırarak ağır yaralanan Bülent Gültekin (20) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Taşlıca köyünde meydana geldi. Ailesiyle tarlada çalışan Bülent Gültekin, buğday ayıklayan patoza dalgınlık sonucu kolunu kaptırdı. Ağır yaralanan Gültekin, makinenin durdurulmasının ardından çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servisinde tedavi altına alınan Gültekin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Gültekin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Hastaneye akın eden yakınları ise ölüm haberi ile sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü,

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Minibüsteki yankesicilik güvenlik kamerasında

Bursa'da minibüste yolculuk yapan hırsız, yanında buluna ve para sayan yaşlı bir adamın 2 bin lirasını çaldı. Hırsızın el çabukluğu ile yaşlı adamın cebinden parayı çalması, minibüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan hırsız, tutuklandı.

Bursa'da bir yolcu minibüsünde meydana gelen olayda, yolculuk yaptığı esnada minibüse binen yaşlı bir adamın parası cebinden çalındı. 2 bin lirasının çalındığını fark eden yaşlı adam, minibüste bulunan güvenlik kamerasının görüntülerini de alarak polise şikayette bulundu. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek hırsızın kimliğini belirledi. Nerede olduğu belirlenen hırsız, gözaltına alındı. Minibüsün güvenlik kamerası görüntülerinde, yaşlı adamın araç içinde saydığı parayı daha sonra cebine koyduğu, bunu fark eden hırsızın bu paraları el çabukluğu ile çaldığı görüldü. Ayrıca, zanlının yaşlı adam, para sayarken sevinçli bir şekilde elerini oguşturması ve caldığı paraların bir kısmını yere düşürdüğü ve düşürdüğü bu paraları da yerden topladığı güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan asansör kapılarına tahtalı çözüm



Antalya'da yaya üst geçidinin 2 asansörünün motorundan kapısına tüm aksamı 4 kez çalındı. Hırsızlarla baş edemeyen belediye, asansörün 4 kapısına tahta kontrplak çakarak asansörleri iptal etti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Yeşildere Mahallesi ile Kepez ilçesindeki Düdenbaşı Mahallesi'ni birbirinden ayıran Gazi Bulvarı üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yaya üst geçidi yapıldı. Merdivenli yaya üst geçidi için Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara kolaylık sağlaması ve engellilerin de bu üst geçitleri kolaylıkla kullanabilmesi için çift tarafına asansör yaptırdı.

Üst geçidin Yeşildere Mahallesi tarafındaki ayağı zamanla madde bağımlılarının uğrak mekanı haline geldi. Üst geçit altında ateş yakıp yaşamaya başlayan madde bağımlıları ve bimekan kişilerden mahalle sakinleri şikayetçi olsa da kalıcı çözüm bulunamadı. Asansörlerin yapımının ardından asansör içerisinde de soğuk kış günleri barınan bimekan kişiler kısa süre sonra asansöre ve üst geçide zarar vermeye başladı. Asansörler yapıldıktan sonra 4 kez hırsızlık olayı yaşandı. Motorundan elektronik devrelerine kadar söküp götüren hırsızlar, son olarak asansörün kapısını da çaldı. 4 kez de motoru dahil tüm aksamı yenilenen asansör, son hırsızlık olayının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerince iptal edilerek kapısına kontrplak çakıldı.

Üzerine 'İnsan ve yük taşınması tehlikeli ve yasaktır' uyarı yazısı yapıştırılan kontrplakların insanların asansör boşluğuna düşmesini önlemek amacıyla çakıldığı öğrenildi.

Asansörün dış cam yüzeyinin de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşla kırıldığı görüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda yeni bir ihaleye çıkılacağı ve malzeme temin edildikten sonra üst geçidin asansörlerinin yeniden faaliyete geçeceği öğrenildi.

Kumluca'da Kabotaj Bayramı kutlandı



Antalya'nın Kumluca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

Mavikent Mahallesi Karaöz Koyu'nda düzenlenen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerine Kaymakam Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Yalçın Acargün, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu konuşma yaptı. Etkinliklerde Hünkar Dans Tiyatro Grubu'nun animasyon gösterileri yer aldı. Ardından yarışmalara geçildi. 50 metre yüzme yarışmasında Mustafa Taşkın, 100 metre yüzme yarışmasında Onur Kaplan, 200 metre yüzme yarışmasında Cüneyt Karaöz, 100 metre sırtüstü yüzme yarışmasında Mustafa Taşkın birinci oldu. Tekne yarışmasında ise 30 HP'de 'Emirhan 5', 60 HP'de 'Doktor 07' adlı tekneler birinci oldu. Su altında en uzun bekleme yarışmasında ise İlyas Acar birinciliği elde etti.

Yarışmalar sonucunda dereceye girenlere madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. Etkinliklerde Grup Bergüzar da mini bir konser verdi.

Yarışmaların en heyecanlı bölümü olan 'Yağlı direkten bayrak alma' yarışmalarında bayrağı alan çıkmadı. Hava kararıncaya kadar devam eden yarışmalar sona erdi.

Silopi'de '15 Temmuz' konferansı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, '15 Temmuz' konulu konferans düzenlendi.

Silopi Meslek Yükseokulu tarafından 15 Temmuz konulu konferans düzenlendi. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mehmet Emin Erkan, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Jandarma Komutanı Cem Yalçın ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapılan konferansta darbe girişiminde yaşananların anlatıldığı kısa film gösterimi yapıldı.

Konferansta konuşan Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mehmet Emin Erkan, 15 Temmuz darbe girişiminin dış güçlerin de destek verdiğini ifade etti. Rektör Erkan, "Bu darbe ve vesayet döneminin kapandığına inandığımız artık bu bitti bir daha olmaz dediğimiz anda musibet geldi. Dış güçler ve içerideki münafıkların ortaklaşa düzenlediği bir operasyondu. Türkiye'nin güçlenmesine ülkemizin belli bir yerlere gelmesine ve içerideki iç huzuru, barışı Kürt'üyle, Türk'üyle bir ümmet olmanın, millet olmanın önüne engel olmak için böyle bir şeyler yapıldı. Biz bunları şimdi idrak ediyoruz. Ama yine de ümmet olmak, millet olmak neymiş yine gösterdik" dedi.

Ulugöl'de en büyük balığı yakalamak için yarıştılar



Ordu'nun Gölköy ilçesindeki doğa harikası Ulugöl'de, olta balıkçıları gölde yaşayan en büyük balığı yakalamak için olta attı.

Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Gölköy Belediye Başkanlığı, Gölköy Avcılar Derneği ile Egem Outdoor katkılarıyla Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl'de olta balıkçılığı yarışması düzenlendi. Oltacılar, sadece alabalığın yaşadığı gölde, abant alası tür balığı yakalamak için zamanla yarıştı. 57 yarışmacının katıldığı yarışta olta balıkçılarından Mustafa Çalış yakaladığı 49,2 santim boy ve 1 kilo 234 gram ağırlıklı balıkla birinci olurken, Erol Kılıç ise 46.5 santim ve 884 gram ağırlıkla ikinci, Fatih Bal'da 44 santim boy, 764 gram ağırlıkla üçüncülüğü elde etti. Küçükler kategorisinde ise Rümeysa Deretam 35 santim boy ve 400 gram ağırlıkta balıkla birinci oldu.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Ulugöl'ün yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun olarak ziyaret edildiğine dikkat çekerek, "İlçemizin tanıtımı için etkinlikler düzenliyoruz. Özellikle doğa ve yayla turizmini ön plana çıkaracağız. Ulugöl bunlardan biri. İlçemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Burayı kirletmeden, doğal güzelliğini bozmadan koruyacağız. Ziyaretçilerimizi ağırlama noktasında çeşitli eksikliklerimiz vardı bunların bir çoğunu giderdik. Olta balıkçılığı ile turizm amaçlı sportif balıkçılık buraya farklı renk katacak. Gelecek yıllarda da aynı etkinliği devam ettirmeyi planlıyoruz" dedi.

Etkinliğe katkı sağlayan olta balıkçısı Barış Yöntem ise "Ulugöl'de bu sene üçüncüsünü yaptığımız bir etkinlik. Bu sene katılımcı ve balık sayısı gayet güzel. Havada güzel geçti etkinlik renkli oldu. Burası çok güzel bir yer, kamp alanı var, bongalov evleri var. Olta balıkçılığı arasında burası çok güzel, turizme de çok çok katkısı olacak bir yer" diye konuştu.

Balıkçı Erol Kılıç ise "Bizim için güzel bir aktivite oldu, balıklarımızı yakaladık. Limit altında yakaladığımız balıkları geri bıraktık. Güzel bir av geçti, böyle etkinlikler düzenlenir inşallah. Turizm açısından da burası çok iyi. Buraya ilk defa geldim. Gece saat 4'te burayı dolaştım, göldeki kurbaların sesine dahi burada aşık oldum. Yarışmadan ziyade güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.

