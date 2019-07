DHA YURT BÜLTENİ - 12

Elektrik akımına kapılan stajyer öğrenci ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir elektrik firmasında staj yapan Malkara Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı öğrencisi Kadir Tüsün (22), akaryakıt istasyonu üzerinden geçen yüksek gerilim hattı tellerine değmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olay, Malkara - Hayrabolu karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir elektrik firmasında stajyer olarak çalışan Malkara Meslek Yüksek Okulu Elektrik Programı 2'inci sınıf öğrencisi Kadir Tüsün, üç arkadaşıyla birlikte bir akaryakıt istasyonunda elektrik tesisatı bakımı için gitti. Tüsün, akaryakıt istasyonda elektrik kablosu değiştirmek isterken, üzerinden geçen yüksek gerilim hattının bulunduğu elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. Çalışıma arkadaşlarının haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kadir Tüsün, düştüğü yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Tüsün, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumunun ciddi olduğu belirtilen Tüsün, buradan İstanbul'a sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü



Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Şans Topu'nun 942'nci hafta çekilişinde 5+1 bilen üç talihliden biri olan Çorumlu çiftçi Mustafa Taşkın (45), kazandığı 555 bin 320 lira 70 kuruş ikramiye alarak köyüne döndü. İcralık borçlarını ödediğini belirten Taşkın, "Köyde çiftçilik yapmaya devam edeceğim" dedi.

Şans Topu'nun 3 Temmuz çekilişinde 5+1 bilen üç talihlisinden biri olan Çorumlu çiftçi Mustafa Taşkın (45), 555 bin 320 lira 70 kuruş ikramiyesini aldı. Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi köyüne dönen Taşkın, "İlçede ben şans topu oynadım. Zaten zaman zaman oynardım. Ertesi gün sabah uyandığımda baktım ki şans topu ikramiyesi üçe bölünmüş ve bu üç talihliden birisi ben olmuşum. Çok sevindim. Bu para çok işime yaradı. İcralık dosyalarım vardı. Traktörümü satmıştım. Zaten tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordum ve zor durumdaydım. İcralık borçlarımı kapattım" dedi.

Kendisine traktör aldığını anlatan Taşkın, "Çok şükür bu para işime yaradı. Bizler tarım ve hayvancılıkla uğraş veren insanlarız. Çiftçilik, hayvancılık, kısacası tarım bana babadan kalma bir meslek. Sıkıntılarımdan kurtuldum ve işlerimi büyütmek için iyi bir adım atmama vesile oldu. Bizler köyümüzde yaşamaya alışmışız, köyümüzden kopmamız mümkün değil. Çıkan para ile yeniden kaldığımız yerden çiftçilik yapmaya devam edeceğim" dedi.

İnşaattan düşen işçi yaralandı

Adıyaman'da, çalıştığı inşaatın ikinci katında dengesini kaybederek düşen kalıpçı ustası yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Gölbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Yapımı süren 4 katlı inşaatın 2'inci katında çalışan İbrahim Örüncü(20), üstünde bulunduğu iskeleden dengesini kaybederek aşağı düştü. Örüncü, düştüğünü gören diğer inşaat işçilerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de lisanslı depolara mahsul alımları başladı



Edirne'nin Keşan ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Şube Müdürlüğü'ndeki lisanslı depolarda mahsul alımına başlandı.

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Sözcüsü Dr. Fatma Aksal, beraberinde Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz ve Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen ile birlikte TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Heyet ardından Şube Müdürü Ali Gücüyeter ve üreticilerle görüştü.

Fatma Aksal, mahsul açısından bereketli bir yıl yaşandığını belirterek, "Verim tüm Edirne genelinde çok iyi. Lisanlı depolara alıma başladık. Tarımda gelecek lisanslı depoculukta. Bugün itibariyle de alımlara başladı. Hem TMO adına alım yapıyoruz, hem de üreticimiz istiyorsa kendi adına da ürününü buraya getirip teslim ediyor. Üreticimiz kendi adına buraya ürününü teslim ediyorsa sertifikasını alıyor ve ürününün yüzde 75 karşılığını 9 ay taksitle ve sıfır faizle Ziraat Bankası'ndan kredi olarak çekebiliyor. Bu çok büyük bir imkan. Üretici eskiden gidiyor, birine ürününü veriyordu ve fiyatlar arttığında hesaplaşıp, satıyordu. Artık istediğinize satabiliyorsunuz ve beklemeniz de gerekmiyor. Üreticinin doğal olarak sezonda paraya ihtiyacı var. Ürünün en bol olduğu dönemde ürününüzü düşük fiyata satmak zorunda kalmıyorsunuz. Ama satmak istiyorsanız da TMO adına ürününüzü döküp, paranızı alabiliyorsunuz" dedi.

Buğday ürününü depoya bırakan Mustafa Ayaz, verimin yüksek olmasının üreticiyi sevindirdiğini belirterek, "34 ton 460 kilo buğday getirdim. Eskiye göre verim yüksek. Lisanlı depoculuğun avantajı kesinti yok. Tekviye desteği var. Çok memnunuz. Yeni sistem çiftçimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz ve TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Şube Müdürü Ali Gücüyeter de lisanslı depoculuğun üreticiye olan destek ve katkıları hakkında bilgi verdi.

200 kişi bar oynadı, 919 kilogramlık cağ kebabı pişirildi

Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bar ve cağ kebabında rekor denemesi yapıldı. 200'e yakın profesyonel halk oyuncusu kent meydanında bar tuttu. Ustaların forklifte çıkarak hazırladıkları 919 kiloluk cağ kebabı da vinç yardımıyla özel ocakta pişirilerek vatandaşa ikram edildi.

Merkez Yakutiye ilçesi Havuzbaşı kent meydanında etkinlikler için sabah saatlerinde hazırlıklar başladı. Ustalar tarafından terbiye edilen etler, özel olarak hazırlanan şişe yerleştirilmeye başlandı. Forklift yardımıyla etler şişe geçirildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda 919 kilogramlık cağ kebabı pişmeye hazır hale getirildi. Cağ kebabı işletmecisi Şakir Aktaş, 23 Temmuz 1919'da yapılan Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılı nedeniyle 919 kilogramlık cağ kebabı hazırladıklarını söyledi. Etlerin hazırlanmasının kısa sürdüğünü, şiş ve ocağın 3- 4 günde yapıldığını belirten Aktaş, ilk defa rekor denemesi yapılacağını ifade etti.

200 KİŞİ BAR OYNADI

Yüzlerce Erzurumlunun katıldığı etkinlikte barda rekor denemesi için 200'e yakın folklorcu alanda hazırlık yaptı. Küçükler, gençler ve büyükler kategorilerinde kent meydanına sıralanan barcılara görevliler tarafından son uyarılar yapıldı. Alanda toplanan vatandaşlara etkinlikler hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, 23 Temmuz Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 88 ayrı program düzenlendiğini bildirdi. Son düzenlemelerin ardından yaklaşık 200 kişi bar oynamaya başladı. Vatandaşların da coşkuyla izlediği bar oyunu sonrası açıklama yapan Vali Okay Memiş, Erzurum Kongresi etkinliklerinin bir festival havasında gerçekleştirildiğini söyledi. 10'a yakın halk oyunları ekibinin rekor denemesine katıldığını belirten Vali Memiş, etkinliklerin 23 Temmuz'a kadar devam edeceğini bildirdi. Bar gösterisinin ardından bu kez vatandaşlar çalan müzik eşliğinde atabarı oynamaya başladı. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat da vatandaşlarla atabarı oynadı, halay çekti.

919 KİLOGRAMLIK KEBABI VİNÇ TAŞIDI

Barda rekor denemesinin ardından özel şişte hazırlanan kebabın yine ustalar tarafından yapılan ocağa yerleştirilmesi için alana vinç getirildi. Halatla kaldırılan cağ kebabı, uzun uğraşlar sonunda forkliftin de yardımıyla ocağın üzerine yerleştirildi. Daha önce yakılan ateşte pişirilen kebabı ilk olarak Vali Okay Memiş kesti. Program daha sonra yerel sanatçıların konseriyle devam etti. Yaklaşık bir saatte hazırlanan cağ kebabı, etkinliklere katılan vatandaşlara ikram edildi.

Bu arada, etkinlikler kapsamında sabah erken saatlerde dağcılar 3125 metre yüksekliğindeki Palandöken'e tırmandı. Zirvede bayrak açan dağcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

