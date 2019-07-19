DHA YURT BÜLTENİ-12

1)TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ KAHVEDE BIÇAKLADI

ADIYAMAN'da, Ozan Yücel (46), husumetli olduğu ağabeyi İsmet Yücel'i (53), karşılaştığı kahvehanede bıçaklayarak yaraladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından kaçan zanlı, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Özcan Yücel ve İsmet Yücel kardeşler kahvehanede karşılaştı. İki kardeş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Özcan Yücel, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, ağabeyi İsmet Yücel'i karnından bıçakladı. İsmet Yücel kanlar içinde yere yığılırken, Ozan Yücel kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağabey, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından kaçan Ozan Yücel, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kardeş Yücel, emniyette sorguya alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Kavga anı

Kavgayı ayırmaya çalışmaları

Sağlık görevlileri

Yaralı ambulansa bindirilmesi

Güvenlik kamerası görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN Kamera: ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB

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2)CAMİ KUBBESİNDE MAHSUR KALAN LEYLEKLER KURTARILDI

EDİRNE'de ayaklarına ip dolanınca cami kubbesinde mahsur kalan 2 leylek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Leylekler, yapılan ilk tedavilerinin ardından doğaya bıakıldı.

Merkeze bağlı Sazlıdere köyünde, ayaklarına ip dolandığı için cami kubbesinde mahsur kalan leylekleri fark eden vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye, Ulaşım Hizmetleri ve Veteriner Hizmetleri Müdürlüklerinden ekipler sevk edildi. Ekipler, merdivenle kubbeye ulaşarak her 2 leyleği de kurtardı. Veteriner tarafından yapılan tedavilerinin ardından leylekler doğaya bırakıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, köylülere duyarlı davranışları için teşekkür ederek, "Köyde yaşayan hemşehrilerimizin ilettiği bilgiyle ekiplerimizi hemen bölgeye yönlendirdik. 2 leyleğin ayaklarına ip dolandığını gördük. Arkadaşlarımız olaya müdahele edip leylekleri oradan kurtardılar. Veteriner ekiplerimiz de onların tedavilerini yaptılar. Edirne Belediyesi olarak böyle duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Belediyemiz bu şehirde yaşayan tüm canlılar için her anlamda gereğini yapıyor. Köyde yaşayan arkadaşlara, dostlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü(Cep telefonu)

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İtfaiye aracının merdiveni uzatması

Ekiplerin leyleklere ulaşması

Leylekleri kurtarma çalışmaları

Çalışmaları izleyen köylüler

Leyleklerin çarpınması

Leyleklerin iplerinin çözülmesi

Leyleklerin alınması

Haber: Olgay GÜLER/EDİRNE, -

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3)KEDİ KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜSLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Balıkesir'de yangın çıkan evde yavrularıyla birlikte mahsur kalan ve dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekiplerinin uyguladığı kalp masajıyla hayata döndü.

Olay, Bandırma Sunullah Mahallesi Meydan Sokak'ta meydana geldi. Figen Ünal'a ait evde, elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın, binada ve çevrede oturanlar tarafından endişe ve korkuya neden oldu. Evinin bir anda alevlere teslim olduğunu gören Ünal, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, kedilerinin evde kaldığını farkeden Ünal, yükselen alevleri korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye ekipleri yangını kısa ürede kontrol altına alırken, mahsur kalan kedilerin kurtarılması için çalışma başlattı. Evde baygın halde bulunan anne ve 3 yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen bir kedi, itfaiye görevlisinin yaptığı kalp masajı ile hayata döndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, kedi, su ile yıkanmasının ardından veteriner kliniğine götürülerek tedai altına alındı.

Yangından kurtarılan kedinin sağlık durumuyla ilgili bilgileri paylaşan Veteriner Hekim Ahmet Akdeniz, "Kedi kliniğimize geldiğinde karbon monoksit zehirlenmesi geçiriyordu. Hemen kritik bakımı ve serumlarla gerekli tedaviler yapıldı. Kedi yüzde 90 oranında kendine geldi. Toparlaması için ek tedavilerini devam ettiriyoruz. Kedimizin durumu iyi, kurtuldu. Çok güzel ve duygusal anlar yaşandı.ö İfadelerini kullandı.

'İTFAİYE ERİ KEDİYE SUNİ TENEFFÜS YAPTI'

Kedinin duman noktasında kaldığı için oksijensiz kaldığını kaydeden Veteriner Ahmet Akdeniz, itfaiye erlerinin kediyi hayatta tutmak için suni teneffüs yaptığını söyleyerek, "Suni teneffüs, kedinin buraya kadar dayanabilmesini sağlamış. Kedinin bilinci buraya geldiğinde yerinde değildi. Saf oksijen vererek kediyi kendine getirdik. İtfaiye erinin yaptığı suni teneffüs, kediye hayatta kalması için zaman kazandırdı.ö Dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tedavi edilen kediden detay ve genel görüntüler

-Veteriner Ahmet Akdeniz röp

00: 02: 23 SN - 267 MB

Haber-Kamera: Ümit BABACAN/BANDIRMA (Balıkesir),

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4)ESKİŞEHİR'DE, HATALI PARK YAPAN SÜRÜCÜLERE KAMERALI DENETİM

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi tarafından başlatılan uygulamada, çift sıra park yapan sürücülere Kent Güvenliği Yardımı Sistemi (KGYS) kameraları kullanılarak ceza uygulanacak.

İl genelinde araç sayısının artması ve bazı sürücülerin bilinçsiz davranışları, trafiğin akışını olumsuz etkiliyor. Özellikle vatandaşların şikayetçi olduğu çift sıra araç park etme sorunu, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından önemle takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın da, Türkiye genelinde tüm Emniyet Müdürlükleri'ne gönderdiği yazı ile ana arter sayılan caddelerde çift sıra halinde park etmek tarihe karışacak. Geçici olarak duraklama yapmanın da yasak olduğu arterlerde trafik ekipleri göz açtırmayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Hakan Biçer, hatalı sürücülerin kurulan Kent Güvenliği Yardımı Sistemi yardımıyla tespit edileceğini söyledi. Biçer, "İçişleri Bakanlığımızın bu ay başında İl Emniyet Müdürlüklerine göndermiş olduğu emir yazı ile illerimizde bulunan ana arterler üzerindeki caddelerde ikinci sıra hatalı park etmiş araçlar, trafik akışına ve trafik güvenliğine engel yaratıyor. Bu araçların; illerimizde bulunan Kent Güvenliği Yardımı Sistemi veya daha sonra yapılacak olan kamera sistemleri ile denetlenmesi, takip edilmesi ve cezalandırılması emri verilmiştir. Bu kapsamda bizler de arter olarak kabul ettiğimiz caddelerimizde Kent Güvenliği Sistemi yardımıyla izlemeler yapıyoruz. Trafiğin akışını olumsuz etkileyen ikinci sıra park etmiş araç sürücülerini uyarıp, 15 gün sonra da cezai işlem uygulayacağız. Caddelere, belediye ile birlikte uyarı tabelalarımızı da yerleştirdik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-MOBESE merkezinden detaylar

-Çift sıra park yapmış araçlar

-Hakan Biçer'in konuşması

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Oğuzhan DEMİR-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR-DHA

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5)HAVUZA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

AMASYA'da, sulama havuzuna düşen köpek, bölgeden geçen Murat Mutlu tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Yuvacık köyünde köpeğin sulama havuzuna düştüğünü gören Murat Mutlu, yanına gitti. Sulama havuzunda köpeğin çırpındığını gören Mutlu, uzanıp, hayvanı sudan çıkardı. Köpeğin vücudunu kontrol eden Mutlu, ayağında yara olduğunu fark etti. Mutlu, köpeğe pansuman yaptı. Köpeğin havuza düştüğünü söyleyen Murat Mutlu, "Onu o şekilde görünce kötü oldum. Hemen yardımına koşarak boğulmak üzereyken sudan çıkardım. Tedavisini yaptım. Hayvanları çok seviyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Köpeğin kurtarılma anı

-Detaylar

Haber: Sinan HARMANCI AMASYA-DHA

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