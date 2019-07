DHA YURT BÜLTENİ-12

1)EDREMİT'TE ŞEZLONG TARTIŞMASINDA 1 POLİS MEMURU ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI



BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Narlı mahallesi mıhlı mevkiindeki plajda, tatil için İstanbul'dan gelen polis memuru ile işletmeci arasında çıkan şezlong tartışması silahlı çatışmaya döndü. Polis memuru Kadir Ozan Yüce'nin hayatını kaybettiği olayda işletmeci Yüksel Karabulut ağır yaralandı. Seken kurşunlar, olay yerindeki bir vatandaşın da yaralanmasına neden oldu. Olay, Narlı Mahallesi'ne bağlı Mıhlı mevkiindeki plajda saat 12.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Edremit'e tatil için gelen İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kadir Ozan Yüce ile işletmeci Yüksel Karabulut arasında şezlong kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, polis memuru Kadir Ozan Yüce tabancasını çekip havaya ateş etti. İşletmeci Yüksel Karabulut da tabancasını polis memuruna ateşledi. Yaralı halde yere düşen polis memuru, Karabulut'u vurdu.

Seken kurşunlar çevredeki Mehmet Çoşkun'a isabet ederek yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan polis memuru Kadir Ozan Yüce, gelen ilk ambulansla özel hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

YAKINI AMBULANSI KAÇIRDI

Olay yerine gelen 10 ABS 534 plakalı ambulansa ise yaralı Yüksel Karabulut konuldu. Sağlık görevlileri, hafif yaralı Mehmet Çoşkun'a müdahale ederken, Karabulut'un bir yakını ambulansı kaçırdı. İçinde hemşire ve sağlık görevlisi de bulunan ambulansı durdurmak için jandarma ve polis ekipleri, kavşaklarda önlem aldı. İsimleri açıklanmayan hemşire ve sağlık görevlisi, ambulansı kaçıran kişiyi, ikna ederek aracı durdurmasını sağladı. Adı açıklanmayan ve ambulansı daha hızlı götürmek için kaçırdığını öne süren şüpheli kaçarken, Yüksel Karabulut Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Karabulut'un hayati tehlikesinin devam ettiği, Mehmet Çoşkun'un sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.Jandarma, olayda kullanılan 2 tabancayı adli emanete aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Ambulansın hastaneye gelişi

-Hastaneye yaralıların getirilişi

-Hastaneden detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

Süre: 2.28 Boyut: 276



=======================================================

2)İNGİLİZ YARIŞ ATI ÇAĞRIBEY'İ ÇALIP KESENLER HER YERDE ARANIYOR

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir çiftlikten çalınan İngiliz yarış atı Çağrıbey'i ormanlık alanda kesip etlerini alan şüpheliler her yerde aranıyor. Atın ilk sahibi Göksel Bozdağ, "Herkesin sevdiği asil bir at olan Çağrıbey, canice öldürülmeyi hak etmedi. Bu bizi çok üzdü" dedi, Çerkezköy'ün Ambardere mevkiinde çiftliği bulunan İrfan Ak ile kardeşi Harun Ak, daha önce İstanbul Veliefendi başta olmak üzere katıldığı çeşitli yarışlarda dereceler elde eden ve 2015'in sonlarında emekli edilen İngiliz yarış atı 8 yaşındaki Çağrıbey'i at sahibi Göksel Bozdağ'dan hediye olarak aldı. Çiftliklerinde bulunan diğer atların yanına konulan Çağrıbey, geçen cuma günü kayboldu. Ak kardeşler ile çiftlik çalışanları çevrede yaptıkları aramalarda atın izine rastlayamadı.

Dün akşam saatlerinde çiftliğe yaklaşık 500 metre mesafede çalılıklar arasında çobanlar parçalanmış bir at bulunca, durumu Harun Ak'a bildirdi. Ak, gittiği bölgede sadece kafa kısmı kalan atı, anlındaki beyaz renkten tanıdı. Atın, parçalanmış iç organları, bacaklarının alınmış olduğu görüldü. Ak kardeşler, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, atı çalıp parçalayan şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis, bölgede buluna çiftlik ve villalardaki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alarak, şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

İngiliz yarış atı Çağrıbey'in sahibi Göksal Bozdağ, Ak kardeşlere hediye ettiği atın parçalanarak öldürülmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyledi. İrfan ve Harun Ak'ın kendisinden atı istediğini ve kendisinin de onları kıramayıp hediye ettiğini belirten Bozdağ, "Çağrıbey uzun yıllar koştu ve başarılı sonuçlar elde etti. Herkes onu çok seviyordu ve asil bir attı. Bu olayı duyduğumda çok üzüldüm. Koşularında ilgiyle izlenen atın sonu böyle olmamalıydı. Çarıbey, canice öldürülmeyi hak etmedi. Bu bizi çok üzdü. Bunu yapanların bulunup, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Atın çalındığı çiftliğin sahiplerinden İrfan Ak, Çağrıbey'i çok sevdik ve onu kendi çiftliğimizdeki atlarımızın yanına getirdik. Burada çocuklar ona biniyor ve çok seviyordu. Cuma günü birden ortadan kayboldu ve ormanlık alanda kesilmiş ve etleri alınmış olarak bulundu. Bunu yapanların cezalandırılmasını istiyoruz. Bu konuda şikayetçi olduk" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Atın kesildiği yerden detaylar

Kesilen attan deteylar

Atın sahibi Göksel Bazdağ ile röp.

İrfan Ak ile röp.

Atın çalındığı çiftlikten detaylar

Çiftlikteki at ve eşek

Çevreden detaylar

Kesilen atın koşu görüntüleri

Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), -

=================================================

3)FURKAN VAKFI KURUCUSU KUYTUL'A 20 YIL HAPİS İSTEMİYLE YENİ DAVA

ADANA'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı davasında 5 ayrı suçtan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanıp, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildikten sonra savcının itirazı üzerine yeniden tutuklanan vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni dava açıldı. Kuytul, 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' ve 'zincirleme şekilde terör örgütünün propagandasını yapma' suçlarından yargılanacak.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kurucu başkanı Kuytul'un video söylemlerine yönelik yürütülen ek soruşturma tamamlandı. Kuytul hakkında hazırlanan 28 sayfalık birleştirme talepli iddianame, Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Tutuklu Alparslan Kuytul hakkında 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' ve' zincirleme şekilde terör örgütünün propagandasını yapma' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul edildi. İddianamede, vakıf üyelerinin kendilerini, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün il yapılanmalarına benzer şekilde Adana'da 'sadakat' ve 'hafsa' şeklinde isimlendirerek, bölgelere ayırdıkları ve kendi mensuplarını disiplin, medeni hal, eğitim düzeyi, mesleği, örgüte itaati, bağlantısı gibi şekillerde fişledikleri kaydedildi. Alparslan Kuytul'un elebaşı olduğu örgütün Mardin, Bursa, İzmir, Siirt ve Bingöl'deki mensuplarına dair örgüt içi fişleme belgelerinin bulunduğu belirtilen iddianamede, örgüt üyelerinin telefonla "ŞD" (Şeriat Devleti) ismiyle açtıkları WhatsApp grupları üzerinden haberleştikleri bilgisine yer verildi.

FETÖ İLE MÜCADELEYİ SULANDIRMA

İddianamede, Alparslan Kuytul'un terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'nın eylemleri ve yasa dışı faaliyetlerini övücü ve destek verici nitelikteki sosyal medya konuşmalarının videosuna da yer verilip, 15 Temmuz darbe girişimini destekler şekilde açıklamalar yaptığı kaydedildi. Değerlendirme bölümünde ise Alparslan Kuytul'un video söylemlerinde, FETÖ/PDY mensuplarını sahiplendiği, bu örgütün mensuplarını saf, cahil, mağdur ve mazlum olarak göstermeye ve bu örgütün mensuplarına yönelik yapılan adli ve idari işlemleri sulandırmaya ve itibarsızlaştırmaya çalıştığı ifade edildi.

PKK OPERASYONLARI İTİBARSIZLAŞTIRMA

Alparslan Kuytul'un, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, PKK/KCK'nın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan illerdeki şehir yapılanmalarına yönelik giriştiği operasyonları itibarsızlaştırmaya çalıştığı vurgulanan iddianamede, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüphelinin örgüt mensuplarının şehir merkezlerinde hendek kazmaları, barikat kurmaları, mahalle ve sokak aralarına patlayıcı maddelerle tuzaklar kurmaları sebebiyle güvenlik güçlerimizin can güvenliğini korumak adına mahalle aralarına önlem olarak zırhlı araçlarla girilmesini sanki katliam yapmak için oraya girilmiş gibi lanse ettiği, devletin suçluları yakalamak için değil insanları öldürmek kastıyla hareket ettiğini iddia ettiği, devleti ve hain terör örgütünü birbirine denk iki tarafmış gibi gösterdiği, şüphelinin bu söylemleriyle PKK/KCK silahlı terör örgütünü ve bu örgütün bölücü eylem ve taleplerini meşrulaştırmaya çalıştığı anlaşılmakla şüphelinin üzerine atılı 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve zincirleme şekilde terör örgütünün propagandasını yapma' suçlarından teşdiden cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

SOSYAL MEDYADA ROBOT HESAPLARLA ALGI

İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası sistematik söylem ve telkinlerde bulunduğu yer alan Alparslan Kuytul hakkında, şu saptamalara yer verildi:

"Şüphelinin 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi öncesi ve sonrasındaki sistematik söylem ve telkinleriyle bu örgütün amaçlarına bilinçli olarak hizmet ettiği, şüphelinin tutuklanması akabinde aynı şekilde elebaşısı olduğu örgütünün mensuplarının da özellikle sosyal medya üzerinde açtıkları sahte ve robot hesaplarla toplum üzerinde algı yaratarak kendilerinin ve elebaşlarının mazlum olduğu ve muhalif oldukları için mağdur edildikleri havası vermeye çalıştıkları, sözde İslam Medeniyeti oluşturmak hedefi adı altında takiye yapan ve kendileri gibi düşünmeyenleri tekfir eden şüphelinin ve örgütünün asıl amaç ve FETÖ/PDY ile aynı nitelikte olduğu, bir bütün halinde değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçunu işlediği anlaşılmaktadır. FETÖ/PDY tarafından 'himmet' adı verilen ve örgütün finansmanı için toplanan para, burs, kurban bağışı gibi yardımlara bu örgüt mensuplarınca sözde 'infak' adı verildiği, aynen FETÖ/PDY'de olduğu gibi bu örgüt mensuplarınca da ülke içi ve ülke dışı örgütsel kamplar ve ziyaretler düzenlendiği, FETÖ/PDY'nin 'Sızıntı' dergisine muadil olarak ise bu örgütün, propaganda aracı olarak 'Furkan Nesli' isimli dergiyi yayınladığı, örgütsel faaliyetlerini hizmet olarak adlandırdıkları ve FETÖ yapılanmasına benzer şekilde kör ve mutlak bir itaati esas alan bu örgütün kutsal evlilik müessesesinin dahi örgüt içi yapılmasını telkin ve teşvik ettiği ve bu evliliklere ilişkin mensuplarına formlar doldurttukları anlaşılmıştır."

ADANA, -

=================================================

4)KONYAALTI BELEDİYESİ ODA ORKESTRASINDAN FLASH MOB

KONYAALTI Belediyesi Oda Orkestrası müzisyenleri, Konyaaltı Kent Meydanı'nda flash mob etkinliği gerçekleştirdi. Karşılarında müzik yapan gençleri gören vatandaşlar ilgiyle izledi.

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde eğitim gören kursiyerlerden oluşan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, ilk etkinliğini Konyaaltı Kent Meydanı'nda gerçekleştirdi. Kent Meydanı'nda kafelerde oturan insanların arasından gelerek, enstrümanlarıyla bir noktada buluşan orkestra üyeleri, birden müzik yapmaya başladı. Çevrede oturan vatandaşlar şaşkınlıkla müzisyenleri izledi. Ellerinde telefonla çekim yapan vatandaşlar, zaman zaman orkestraya eşlik etti. Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası'nın flash mob etkinliği izleyenlerden büyük alkış aldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 'Müzik Dolu Konyaaltı' projesi kapsamında Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası'nın Konyaaltı'nın farklı noktalarında müzik etkinliği yapacağını söyledi. Başkan Esen, "Oda Orkestramız ilk çalışmasını Kent Meydanı'nda gerçekleştirdi. Flash mob etkinliği vatandaşlarımızın ilgisini çekti. Orkestramız zaman zaman böyle etkinlikler yapacak. Konyaaltı'nın hareketli noktalarında kimsenin beklemediği zamanlarda müzisyenlerimiz karşınıza çıkabilir. Müzik Dolu Konyaaltı projemiz büyüyerek devam edecek" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------

Drone sahil görüntü

Kent meydanı görüntü

Alanyda oturanlar

Müzisyenlerin alana gelmesi

Enstrüman çalmaları

İzleyenler

Drone görüntüleri

327 MB

Haber- Kamera: Antalya-DHA)

=====================================================