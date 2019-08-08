DHA YURT BÜLTENİ-12

AFYONKARAHİSAR'DA BİRKAÇ EVDE HASAR OLUŞTU

DEPREME NİKAH SIRASINDA YAKALANDILAR

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6,0 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Afyonkarahisar başta olmak üzere çevredeki Antalya, Burdur ve Isparta illerinde de hissedildi. Depremin merkez üssüne en yakın noktada bulunan Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünde bazı evlerde hasar meydana geldi. Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, "Kızılören köyünde depremden kaynaklı ufak çaplı bir hasar meydana geldi. AFAD ekipleri bölgede inceleme yapıyor. Şu ana kadar yapılan tespitlerde yaralı veya can kaybı yok. Birkaç evde küçük çaplı hasar var. Kesin hasar bilgisi hakkında ekiplerimiz çalışmalarını bitirdikten sonra bilgi vereceğiz. Ancak kesin olan yaralı ve can kaybı yok" dedi.

'BOZKUT BELEDİYE BAŞKANININ MAKAM ODASININ DUVARI YIKILDI'

Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik, makam odasının bir duvarının yıkıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Uzun süren, 15- 20 saniye süren bir depremdi. Bir danışmanlık şirketiyle toplantı halindeydik. Makam odamın duvarı yıkıldı. Sabah artçılar geliyordu, hissediyorduk, sonra ana deprem oldu. Yan apartmanın duvarı üstümüze çöktü. İlçe emniyet binası ve belediyenin altında yıkıntılar, onun üzerine düştü. Herkes dışarda panik halinde. En azından ölüm olayımız yok, okullar tatil olduğu için kötü bir olay yaşanmadı. Resmi dairelerde ve evlerde hasar var. Çatlaklar var. Tutluca köyü muhtarım aradı. Derin çatlaklar ve duvar göçükleri olduğunu söyledi, hemen bölgeye ekip gönderdim. Yaralılar var ama hayati tehlikesi olan yaralı yok."

ISPARTA'DA BACA OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Isparta merkez ve ilçelerinde de hissedilen depremde, vatandaşlar binalardan dışarı çıktı. Deprem sırasında Piri Mehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısından kopan baca, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen belediye binasına girişi yasaklayıp, personele izin verdi. Isparta kent merkezinde deprem sonrası elektrik kesintisi yaşandı. Bazı binaların dış cephelerinde hasar oluştuğu görüldü.

DEPREME NİKAH SIRASINDA YAKALANDILAR

Isparta'nın Gönen ilçesinde oturan Cengiz Yıldırım ve Halise Cevizkaya, dünya evine girmeye hazırlandıkları sırada depreme yakalandı. CHP'li Belediye Başkanı Osman Kesmen'in nikah kıydığı sırada meydana gelen deprem hem çifti hem de davetlileri korkuttu. Nikah sırasında çiftin mutlu anını görüntülemeye çalışan davetliler, deprem anında çiftin ve davetlilerin telaşını kaydetti. Depremi hissedenlerin nikah sırasında korkuyla ayağa kalktığı anlar görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü

----------------

Isparta araçtan görüntü

Çevredeki insanlar

Görüntü Dökümü

---------------

Nikah anı görüntü



===========================

BOŞ ARAZİDE ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

ŞANLIURFA'da boş arazide boğazından tabanca ile vurularak öldürülen bir erkeğin cesedi bulundu. Cesedin Diyap Ayneli'ye (49) ait olduğu tespit edilirken jandarma, katil ya da katilleri belirlemek için çalışma başlatıldı.

Sabah saatlerinde Maşuk Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin boğazından tabanca ile vurularak, öldürüldüğünü belirledi.

Jandarma yaptığı araştırmayla öldürülen kişinin Diyap Ayneli olduğunu tespit etti. Ayneli'nin cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, jandarma kati yada katil zanlılarını belirlemek için soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

Adli tıp kurumu

Cenaze aracın gelmesi

Yakınlarının bahçede beklemesi

Genel ve detay görüntüler

( Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 78 MB

============================

BİTLİS VALİSİ ÇAĞATAY: EĞİTİM İÇİN BİZ BİR İSTEDİK, ONLAR ÜÇ VERDİ

BİTLİS Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan robotik kodlama sınıflarının açılışı yapıldı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 10 aydır kentte görev yaptığını, Bitlisli iş adamlarından eğitim konusunda bir istekleri olduğunda, onların ise 3 gönderdiğini söyledi.

Nurullah Eren Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen açılışa, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ak Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, İş adamları Ahmet Eren, Nezir Gencer ve Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz katıldı. Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bütün eğitim yatırımlarında Bitlisli hayırseverlerin bir dokunuşunu gördüklerini belirterek şunları söyledi:

"Bitlis'te 10 aydan beridir görev yapmaktayım. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, BETAV başta olmak üzere tüm hayırseverlerle Bitlis Valisi olarak gurur duyduğumu beyan etmek istiyorum. Bütün eğitim yatırımlarında Bitlisli hayırseverlerin her zaman bir dokunuşunu gördük. Gerek üniversitemizin yapımında, gerek okullarımızın yapımında şu anda içinde bulunduğumuz atölyelerin yapımında başta Ahmet Eren olmak üzere BETAV'ın tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Hayırları hiç bitmiyor. Kurumları yapıyorlar, dahası o kurumların ihtiyaçlarını da karşılıyorlar. Biz ne zaman eğitimle ilgili bir ihtiyacımız olsa, kendilerine ulaşıyoruz. Kendileri bizim bir talebimize 3 ile cevap veriyorlar.ö

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ise, 2023 eğitim vizyonu konusunda gösterilen hedeflere ilk adımları attıklarını ve önde gittiklerini belirterek, "Bana Bitlis'in sorunu nedir diye sorulduğunda ben bir eğitimci olarak Bitlis'in 3 tane sorunu var derim. Bu eğitim, eğitim eğitimdir. Son 20 yıl içerisinde Bitlis'te eğitimde ciddi hamleler yaptık. Bunu onur ve gururla söylüyorum ki: sadece devlet değil, Bitlis'in iş adamları burada doğdular, dışarıda kazandılar. Ama memleketlerini unutmadılar. Bunların başında değerli büyüğümüz Ahmet Eren, Nezir Gencer Sadullah Gencer, Değerli büyüğümüz Cemil Özgür Hikmet Kiler ve ismini sayamadığımız birçok iş adamımız Bitlis'in eğitimine katkı sunmuştur" dedi.

İş adamlarından Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren de eğitim çalışmalarını yakından izlediklerini söyledi. Eren, "Bu konuda çok özverili ve gayretli çalışmalar var. BETAV olarak eğitim konusunda hizmet veren bir kuruluşun genel başkanı olarak da bundan çok büyük sevinç ve gurur duyuyorum. Burada bu çalışmaları sürdüren değerli arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Bitlis'te iş adamları ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 128 bin TL harcanarak 3 okula robotik kodlama ve drama sınıfı oluşturulurken, il genelinde 134 okulda tasarım ve beceri atölyeleri de açıldı. Ayrıca 138 öğretmene de robotik kodlama eğitimi verildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Robotik Kodlama sınıfının açılışı

-Sınıfın gezilmesi

-Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz'ın bilgi vermesi

-Sınıftan detaylar

-Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile röportaj

-AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ile röportaj

-İşadamı Ahmet Eren ile röportaj

-Detay görüntüler

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

======================

KARADENİZ RALLİSİNE KATILAN YATLAR AMASRA'DA

DENİZLERDEYİZ Amatör Denizciler Derneği'nce gerçekleştirilen 'DADDralli Karadeniz 2019' etkinliği kapsamında 10 yat Bartın'ın Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Amasra'ya ulaştı.

9 Haziran'da Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan başlayarak, Gürcistan'ın Poti Limanı'na kadar uzanacak ve 22 Ağustos'ta İstanbul'da sona erecek 'DADDralli Karadeniz 2019' etkinliğinde yer alan 10 yat, Amasra Büyük Liman'a demir attı. 'Argonotların izinde, altın postun peşinde' sloganıyla yola çıkanları, Amasra limanında Amasra Yelken Kulübü Kurucu Başkanı Hüseyin Çoban ve kulüp antrenörleri ile sporcular karşıladı. 2 gün kentte demirli kalacak yatlar, ardından rotadaki bir sonraki durak olan Zonguldak Ereğli limanına hareket edecek.

Karadeniz yat rallisinin bu yıl 3'üncüsünü yaptıklarını söyleyen Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği Başkanı ve Filo Komutanı Zafer Türkmen, "Bu yaptığımız rallinin bir konsepti var. Yunan mitolojisinde Argonatlar ve Altın Post peşindeki maceraları anlatır. Milattan önce 1400'lü yıllarda Herkül'ün yanındaki arkadaşlarla bu yolculuğu yaptığı söylenir. Tabi bir bu mitoloji şimdi ise bu modern yatlarla bu yolculuğu yapıyoruz. Yunanistan'ın Volos kentinden çıktık. Amacımız yatçıları Karadeniz'e çıkartmak ve Karadeniz'deki yat turizmini geliştirmektir. Şu anda 4'ü yabancı 10 tekne ile bu gezimizi sürdürüyoruz. Ülkemizde sadece Gökova, Kekova, Kaş yok. Karadeniz'de görülmesi gereken birçok liman ve antik şehir var. Önümüzdeki yıl daha fazla yat ile bu gezimize yapacağız.ö dedi.

Amasra Yelken Kulübü Kurucu Başkanı Hüseyin Çoban ise bu tür etkinliklerin her zaman yapılması gerektiğini belirterek, ortak paydaların bir araya gelmesiyle Karadeniz'i daha iyi tanıtacaklarını inandıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Yatların limana gelişi

-Detay görüntüler

-Dernek Başkanı Zafer Türkmen röp.

-Hüseyin Çoban röp.

Süre: 3.52 Boyut: 119 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

====================

650 KİLO KAÇAK TÜTÜN İMHA EDİLDİ

MERSİN'in Tarsus ilçesinde zabıta ekiplerince ele geçirilen 650 kilo kaçak tütün imha edildi.

İhbar hattına gelen bir şikayeti değerlendiren zabıta ekipleri, polis ile birlikte Şehitkerim Mahallesi'ndeki 8 işyerine eş zamanlı baskın yaptı. Aramalarda 650 kilo kaçak tütün, 25 bin boş makaron, 30 bin beyaz filtre, 210 tütün sarma makinesi, 120 paket tütün kağıdı ile bin 250 adet boş sigara paketi ele geçirildi.

İşyeri sahiplerine idari işlem uygulayan zabıta ekipleri, söz konusu tütünü imha etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Zabıtalar kaçak tütünü taşırken

-Tütünün görüntüsü

-Kaçak sigarayı gösteren zabıta

-Kaçak tütün ve sigaraların araca taşınması

-Zabıta aracı

-Zabıta işyerinde arama yaparken

-Kaçak tütün ve sigara dökülürken

-İş makinesi ile kaçak tütün ve sigaranın görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

(BOYUT: 189 MB)(SÜRE: 1,14 DK)

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),

==========================

Kurbanlık satıcılarına sahte para uyarısı

MERSİN Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarlarındaki satıcıları sahte para konusunda uyardı.

Merkez Yenişehir ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki kurban pazarına gelen yaklaşık 10 kişilik polis ekibi, satıcılara bilgi verdi. Gerçek ile sahte paranın, Atatürk silüeti, filigran ve kabartmalı yazılarla ayırt edilebileceğini belirten polis, kendilerine sahte para verilmesi durumunda 155 Polis İmdat Hattı'nın aranması gerektiğini vurguladı.

Orjinal ve sahte paraları birbirinden ayırması istenen satıcılara, iki para arasındaki farklar uygulamalı olarak anlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Kurbanlıkların genel ve detay görüntüleri

Polis ve besicilerin görüntüsü

Polisin sahte para konusundaki uyarıları

Paraların detay görüntüsü

Bir besicinin sahte parayı ayırt etmeye çalışması

SÜRE: 01'15" BOYUT: 135 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

GÖRÜNTÜ; '0808mrs-besicilere sahte para uyarisi-01' kodu ile GEÇİLDİ.

======================

Akay'dan engelli çocuğa bayram hediyesi

ADANA'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif kemal Akay, Sarıhamzalı ve Salmanbeyli Mahallelerinin ardından, Dağlıoğlu ve Gülbahçesi mahallelerinde talepleri dinledi, çözüm için ilgili birimlere talimat verdi.

Başkan Akay, Dağlıoğlu Mahallesi'nde ilk olarak kas erimesi hastalığı nedeniyle hareket kabiliyetini kaybeden 11 yaşındaki Mahsun Ökmen'i evinde ziyaret etti. Başkan Akay'ı talep üzerine getirttiği akülü Tekerlekli Sandalyeyi Mahsun'a bayram hediyesi olarak verdi. Hediye karşısında çok mutlu olan Mahsun, Başkan Akay'a teşekkür etti. Başkan Akay ise dezavantajlı grupların yaşamını kolaylaştırmak adına ellerinden gelen çabayı harcamaya devam edeceklerini söyledi.Seyhan'ı, herkesin yaşamak isteyeceği bir kent haline getirmek için gecesini gündüzüne katan Akay, Dağlıoğlu Mahallesi'nin ardından Gülbahçesi Mahallesine geçti. Başkan Akay, Belediye tarafından yaptırılan SEYMER ve Kapalı semt pazarının inşaat alanlarını inceledi. Gülbahçesi Mahalle Muhtarı Abdulgani Önen'in de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Akay, Belediye teknik ekibinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile engelli çocuğun konuşması

Çocuğun akülü sandalyede görüntüsü

Mahallede yapımı devam eden projeleri incelemesi

SÜRE: 01'30" BOYUT: 166 MB

Haber-Kamera: ADANA,

