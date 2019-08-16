DHA YURT BÜLTENİ - 12

Boğulan baba ve oğlu toprağa verildi

Mersin'de, yüzmek için girdikleri denizde akıntıya kapılarak sürüklenip boğulan Ümit Kıyak (33) ile oğlu Kadir (9), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, merkez Mezitli ilçesindeki Soli sahilinde meydana geldi. Ümit Kıyak, oğlu Kadir ve yeğeni Ümitcan (12) ile denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan aile, açık denize doğru sürüklendi. Ailenin zor durumda olduğunu görüp suya giren çevredekiler, Ümitcan'ı baygın halde kıyıya çıkarıp, baba ile oğlunun kurtarılması için polisten yardım istedi. Sahildekilerin kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı Ümitcan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, yaptıkları çalışmanın ardından baba- oğlun cansız bedenine ulaştı. Cenaze aracıyla Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan baba- oğul'un cenazesi otopsinin ardından Akbelen Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazı sonrası merkez Yenişehir ilçesindeki Çiftlikköy Mezarlığı'na götürülen cenazeler, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze sırasında sinir krizi geçiren aile fertlerine çağrılan ambulanstaki görevliler tarafından müdahale etti.

Öte yandan, Ümitcan'ın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Ümit Kıyak'ın fotoğrafı

-Cenaze namazından görüntüler

-Helallik alınması

-Aile bireylerinin görüntüsü

-Tabutların cenaze aracına konulması

-Bir kadının ağlaması

-Cenaze aracının mezarlıktan çıkması

SÜRE: 02'10" BOYUT: 230 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

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Bayburt'ta orman yangını (2)

100 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Bayburt'un merkeze bağlı Karşıgeçit ile Yazkurdu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün başlayan yangın kontrol altına alındı. Ormanlık alanda 3-4 noktada devam eden yangını soğutma çalışmaları sürerken, arazinin sarp olması nedeniyle arazözlerlerle yangına müdahale edilemedi. Vatandaşlar kazma küreklerle, Orman İşletme Müdürlüğü, Özel İdare ve itfaiye ekiplerine destek vererek yangını söndürmeye çalıştı. Kontrol altına alınan yangında 100 dömüm alan zarar gördü.

Köy sakinlerinden İsmail Tetik, "Arazi yapısı nedeniyle arazözler yangın bölgesine gidemiyor. Bizlerde ekiplere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yangın iki gündür sürüyor, kontrol altına alındı. Helikopter desteği olursa tamamen söndürülebilir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangın detayları

Röportajlar

Detaylar

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ - BAYBURT-DHA

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HDP'li Silopi Belediyesi'nde 2'si şehit yakını 20 kişi işten çıkarıldı

Şırnak'ın HDP'li Silopi Belediyesi'nce aralarında 2 şehit yakınının da bulunduğu 20 çalışanın görevine son verildi. İşten çıkarılanlar, haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle hukuki süreç başlatacak.

HDP'li Silopi Belediyesi tarafından 8 Ağustos Cuma günü, aralarında 2'si şehit yakınının da olduğu 20 çalışanın işine son verildi. İşten çıkarılan personelin, haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle belediye hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. İşten çıkarılan personeli ziyaret için Silopi'ye gelen, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Zeki Özen, işsiz kalan 20 kişinin yanlarında olacaklarını söyledi. Özen, "Bu dava sadece burada değil, Türkiye'nin birçok belediyelerinde devam ediyor halen de devam etmektedir. Biz bu arkadaşları sahipsiz bırakmayacağız. Sonuna kadar bunların yanındayız. Haklarını arayacağız" diye konuştu.

İşten çıkarılanların vekaletlerini alan Hizmet-İş Sendikası müşaviri avukat Salim Namal ise 27 Ağustos'ta yapılacak ara bulucu toplantısının ardından belediye hakkında dava açacaklarını aktardı. Namal, "HDP'li Silopi Belediyesi, Hak İş-Hizmet İş'e üye olan işçilerimizi haksız yere işten çıkarmıştır. İşten çıkarma nedeni tek sebep Hak İş-Hizmet İş'e üye olmalarıdır. Bunların burada devletçi olmalarından dolayı işten çıkarılmışlardır. Biz bunların davalarını açacağız. Hukuki süreci sonuna kadar götüreceğiz. İşçilerimizin arkasındayız. Davalarının hepsinin vekaletnamelerini aldık. Bu ay sonunda ara bulucuya başvurduk. Ara bulucu toplantımız var. Ara bulucu toplantısından sonra da eylül ayının başlarında davalarını açacağız" dedi.

'SUÇUMUZ, EKMEĞİMİZİN PEŞİNDE KOŞMAK'

Silopi Belediyesi'ne kayyum döneminde işe alındığını söyleyen, terör saldırısında babası ve yeğenini kaybeden şehit yakını İsmail Birlik, HDP'li belediye döneminde görevini yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Silopi Belediyesi'nde kayyum zamanında işe alındık. 1 hafta önce işten çıkarıldık, sebepsizce. Herhangi bir sebep yokken ve kayyum döneminde ne iş verildiyse yaptık. Artı HDP döneminde de ne iş verildiyse yaptık. İşimize gittik. Herhangi bir sebep yokken bizi işten çıkardılar. 30 Mayıs 2016'da patlamada babamı ve yeğenimi kaybettim. Onlar bunu baz alarak beni devletçi olduğumu bildikleri için çıkardılar. Devlet yanlısı bir vatandaş olduğumu bildikleri için onlardan yana olmadığımı bildikleri için çıkardılar. Bize haksızlık yapıldı. Devlet ve hükümetimizden bize sonuna kadar destek vermesini bekliyoruz."

Ağabeyini 1990 yılında terör saldırısında kaybeden Kadri Saluci ise "1990'da ağabeyim şehit oldu. HDP'li belediye başkanı sebepsiz yere bizi işten attı. Bizim suçumuz devlet yakını olmak. Herhangi bir suçumuz yoktur. Suçumuz, ekmeğimizin peşinde koşmak" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), -

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Çorum'da tek katlı evde çıkan yangında karı-koca öldü

Çorum'un Kargı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, Said (76) ve Teslime Kayakıran (74) çifti yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, sabah saatlerinde Kargı ilçesi Saraycık köyünde tek katlı bir evde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen ev yanarak kül oldu. Evde

yapılan incelemede Said ve felçli olduğu öğrenilen eşi Teslime Kayakıran'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/KARGI (Çorum), -

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Yalnız yaşayan kadının yıkık toprak evde yaşam mücadelesi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, 3 yıl önce eşini kaybettikten sonra bir bölümü yıkılan toprak evde yalnız yaşamaya başlayan Sultan İla (51), yetkililerden yardım istedi.

Karakoçan ilçesine bağlı Yoğunağaç köyündeki Sultan İla'nın eşi Cengiz İla, 3 yıl önce hayatını kaybetti. Çocuğu olmayan Sultan İla, yalnız yaşamaya başladı. İla'nın oturduğu toprak evin bir bölümü ilkbaharda yağışlar nedeniyle yıkıldı. Bir bölümü yıkılan evde zor günler geçirdiğini belirten İla, yardım çağrısında bulundu. Sultan İla, "Evim ilkbaharda yıkıldı. Bu şekilde yaşamaya çalışıyorum. Yemeğimi komşularım karşılıyor. Kimsem yok. Çocuğum yok. Ortada kaldım" dedi.

Yoğunağaç köyü Muhtarı Mesut Aytaç ise İla'nın evinin onarımı için 25 bin TL'ye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurduk. Evinin onarımı için 25 bin TL'ye ihtiyaç var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Yıkık evden görüntü

Evinden içinden görüntü

Röportajlar

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 22 MB

Haber: Erkan BAY-KAMERA: ELAZIĞ,

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