DHA YURT BÜLTENİ - 12

Baraj gölüne giren tarım işçisi 2 kız boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tarım işçileri Gurbet Yaman (23) ve Nuray Karabulut (16), serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğuldu.

Olay, ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Saliçan Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinde yaşayan ve günlük yevmiyeyle tarım arazinde çalışan Gurbet Yaman ve Nuray Karabulut, mola saatinde, serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra Yaman ve Karabulut'un gözden kaybolduğunu fark eden diğer işçiler, hemen suya atladı. Dipte buldukları kızları, kıyıya çıkartıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülen Gurbet Yaman ve Nuray Karabulut, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alıp hastaneye akın eden 2 kızın yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma geniş güvenlik önlemi alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pülümür'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Pülümür ilçesi olan 3.9 büyüklüğündeki depremin, saat 16.50'de meydana geldiğini açıkladı. Yerin 13.73 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle can ve mal kaybı oluşmadığı belirtildi.

Yapılan yanlışlık sayesinde şarkısını milyonlar dinledi

Denizlili olan ve Almanya'da ailesiyle yaşayan lise öğrencisi 15 yaşındaki Yunus Emre Nalcı, Almanca söylediği 'Ausländer 2' (Yabancı 2) isimli şarkı, yanlışlıkla müzik platformu Spotify'de dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Future'nin hesabından paylaşıldı. Amatör rap şarkıcısı Nalcı'nın Almanya'da yaşayan gurbetçi Türkleri anlattığı Almanca şarkıyı, milyonlarca kişi Future'nin yeni şarkısı sanarak dinledi. Büyük beğeni alan şarkı iki gün sonra hesaptan kaldırılırken; Nalcı şarkısının milyonlarca kişiye ulaşmasının keyfini yaşadı.

Almanya'nın Nordrhein Westfalen eyaletinin Attendorn kentinde yaşayan lise öğrencisi 15 yaşındaki Yunus Emre Nalcı, annesi Elvan Nalcı ve kız kardeşiyle birlikte 27 Temmuz'da tatil için Türkiye'ye geldi. Ailesiyle memleketi Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yazır Mahallesi'nde giden amatör rap şarkıcısı Yunus Emre Nalcı, Almanya'dayken yazdığı Türkçesi 'Yabancı 2' olan ve Almanca söylediği 'Ausländer 2' adlı şarkıyı, internet ortamında müzik paylaşımlarının yapıldığı Spotify'deki kendine ait hesabına 9 Ağustos'ta yükledi. Ancak Nalcı'nın yüklediği şarkı, Spotify'nın hatası nedeniyle, dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Future'nin hesabında paylaşıldı. Future'nin yeni şarkı yüklediğini sanan milyonlarca hayranı, Nalcı'nın şarkısını dinledi. Şarkısını dünyaca ünlü Future'nin hesabında gören Nalcı, büyük şok yaşadı. Nalcı'nın Almanca söylediği şarkı 2 gün boyunca Future'nın hesabında kaldı, daha sonra kaldırıldı.

Duygularını anlatan Yunus Emre Nalcı, "Ben çocukluğumdan bu yana amatör şarkı söylüyorum. Son iki yıldır da rap şarkıları besteleyip, söylüyorum. Şarkıyı Almanya'da hazırlamıştım. Memleketimize gelince, mahalledeki evimizde bilgisayardan Spotify'ya yükledim. Bir süre sonra arkadaşlarım bana mesaj atmaya başladı. Şarkımın Future'nin hesabında olduğunu söyledi. İki gün şarkı kaldı ardından kaldırıldı. Milyonlarca kişi, Future sanarak benim şarkımı dinledi. İki gün boyunca dünyaca ünlü bir şarkıcı oldum. Çok güzel bir keyifti, böyle bir yaşayacağım aklıma bile gelmezdi. Yapılan yanlışlık beni ünlü yaptı. Kim bilir belki ileride ünlü bir rapçı olup, Future ile birlikte aynı sahneyi paylaşırım ve rap yaparım" diye konuştu. Almanya'da bir otomobil fabrikasında çalışan anne Elvan Nalcı ise, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Oğlum birden bire popüler bir rapçı oldu. Küçük yaşlardan beri evde şarkı söylerdi. Aileden gelen bir yeteneği var. Oğlumun her zaman arkasındayım, onu hep destekleyeceğim. Teyzesi ona küçük yaşlardan beri 'Bülbülüm' diye hitap eder. Sosyal medyada fenomen olmasıyla bülbülümüz adeta şakıdı" diye konuştu.

Alevlerin arasındaki kaplumbağayı karakol komutanı kurtardı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağa, karakol komutanı tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Aygün Mahallesi Sarıçoban Mezrasındaki boş arazideki çalılıklar, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, Aygün Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Sedat Aksaraylı, alevlerin arasında mahsur kalan bir kaplumbağa gördü. Yangın bölgesine giren Kıdemli Başçavuş Aksaraylı, kaplumbağayı yangın bölgesinden alıp, güvenli bölgeye götürdü. Yangın kontrol altına alınırken, kaplumbağanın ise sağlık kontrolleri sonrası doğaya bırakılacağı belirtildi.

Bülent Arınç: Aksayan, verimsiz olan alanlar, restore edilecek

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile ilgili, sistemin değişmeyeceğini belirterek, "Her şeyde olduğu gibi aksayan, verimsiz olan alanlar, mutlaka restore edilecek, bizim inancımız bu" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Ardından AK Parti Malatya İl Başkanlığı'na geçen Arınç, Cumhurbaşkanlığı sisteminin değişmeyeceğini ifade edip şunları söyledi:

"Her şeyde olduğu gibi aksayan, verimsiz olan alanlar mutlaka restore edilecek, bizim inancımız bu. Ama her ilk uygulamada olduğu gibi bazı yerlerde aksamalar görülebilir, bazı yerlerde uyumsuzluklar, sıkıntı var denilebilir. Hepsini anlayışla karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da, yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında kendi külliyesinde, AK Parti'de de gurup yönetimi aksayan neresi var diye bir çalışma yapıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı partisine üye olabiliyor, genel başkan olabiliyor. Sayın Erdoğan'ın hem Cumhurbaşkanı olması hem de partisinin genel başkanı olması çoğu kişi hazmedemedi. Ama bu anayasa oylaması ile gerçekleşti. Geçmişte örnekleri var, böyle bir örneğinde bu seçimlerde nasıl bir etki yaptığını partimiz takip ediyor. Şu anda Türkiye'de rejim değişmedi yine demokrasi var. Ama hükumet sistemleri içinde farklı bir sistemdeyiz. Güçlendirilmiş ve icranın başında olan bir Cumhurbaşkanı var. Bütün bunlar süreç içinde mutlaka kabul edilecek, öngörülecek şeyler. Bir yıl içinde görüldü ki sosyal tesislerin ve bazı yerlerin Cumhurbaşkanlığı'ndan ziyade milli saraylarda kalması daha doğru. Bugün onun kararı alındı. Bunun gibi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile bazı rötuşlar yapılıyor. Milletvekilleri halkın taleplerini nasıl bakanlara iletecekler diye bir talep var. Bu noktada Meclis'te nöbetçi bakanlık uygulaması ve bakanların yasama çalışmalarında mutlaka bakan sıralarında oturması çalışması var. Kendi hatalarımızda olabilir mutlaka. Çok büyük belediyeleri kaybettik. Malatya'yı nasıl kazandığımız için bayram ediyorsak, İstanbul'u da kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Hem de az buz değil 15 bin farktan 850 bin farka çıkmak gerçekten bizi üzdü. Bunun sebepleri üzerinde çalışıyoruz, az çokta biliyoruz. İstanbul ve Ankara'da belediyeler bizde ama biz seçim kaybediyoruz. 10 il 55 ilçe kaybedildi, bunlar bize üzüntü veriyor ama derhal toplanacağız. Allah'ın izniyle buraları büyük oy farkı ile yeniden kazanacağız. Birlik beraberlik, sabır ve sadakatle yola devam edeceğiz."

Tekirdağ'da tarlayı kazıp define aradılar

Tekirdağ'ın Malkara İlçesine bağlı Ballı mahallesinde defineciler 'Tümülüs' sanıp kazdıkları tarlada define aradı. Yaklaşık 10 metre derin kazılan tarlada, yetkililer çalışma başlattı.

Ballı Mahallesi Karakoltepe Mevkiinde topraktan oluşan tepeyi, Tümülüs'e benzettiği tahmin edilen defineciler tepeyi 10 metre derinliğe kadar kazı yaparak define aradığı tahmin ediliyor. Yapılan kazıyı görenler çevrede kaçak kazıda kullanılan kazma-kürek bazı ekipmanlar buldu. Gördüğü manzara karşısında şok olduğunu belirten Ballıköy eski muhtarı Şerif Aydın (72), "Burası Ballıköy hudutları karakol tepe mevki. Köyümüze 3 Kilometre mesafede bir tarla. Buraya defineciler gelip kazmışlar. Ama hazineyi bulup bulmadıklarını bilmiyoruz. Defineciler uzun süre burada profesyonelce çalışmışlar. Ama köyümüze hiç çalışma sesleri gelmedi. Bizde kimler çalışmış, kimler kazmış kimseyi görmedik. Adamlar 10 metre derinlikte çukur kazmış. Her yer su şişesi, eldiven dolu. Benim anlamadığım burası her yer taş. Taşın içinde hazinenin ne işi var ki. Ne aramışlar taşların içinde. Nasıl kazmışlar kaç kişi kazmışlar bilemiyoruz. Tek bildiğimiz ve gördüğümüz bayağı derin bir çukur kazıp hazine aramışlar." dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

