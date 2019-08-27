Dha yurt bülteni - 12

Sınırın sıfır noktasında 2'nci devriye hazırlığı

Akçakale ilçesinde iki gündür devriye görevine ara veren askeri helikopterler sabah saatlerinde yeniden gelerek, ilçe jandarma komutanlığına konuşlandı.

Suriye'nin sıfır noktasındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Türkiye ve ABD'li yetkililer arasında sınırda yapılacak faaliyetlerle ilgili mutabakata varılmasının ardından sınır hattında devriye uçuşları başladı. Amerikan ordusuna ait iki askeri helikopter 24 Ağustos Cumartesi günü sınır hattında Türk ve Amerikan askerleriyle birlikte devriye uçuşu gerçekleştirdi. Gün boyu süren uçuşlara iki gün ara verildikten sonra bugün sabah saatlerinde ilçe semaları yeniden hareketlendi.

Yine Amerikan ordusuna ait olduğu belirlenen iki askeri helikopter ilçe semalarında bir süre uçuş yaptıktan sonra ilçe jandarma komutanlığına indi. Helikopterlerden inen askeri heyet ise sivil bir minibüsle komutanlıktan ayrılarak Birleşik Müşterek Harekat Merkezi olarak kullanılan 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na geçti.

İlçe jandarma komutanlığında konuşlu helikopterlerin ise gün içerisinde yeniden devriye uçuşu gerçekleştirmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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İlçe jandarma

Jandarma bahçesine inen helikopterler

Helikopterlerin havalanması

Anos

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA

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Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 9 tutuklama

Şanlıurfa'da ev ve umuma açık eğlence merkezlerinde polisin düzenlediği operasyonda, 'Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temin etme' suçlaması ile gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı, yabancı uyruklu 21 kadın ise sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bulunan umuma açık eğlence merkezlerinde sigortasız ve yasa dışı olarak yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 15 kadını gözaltına aldı. Ekipler ayrıca para karşılığında kadınları fuhuşa zorlayan şüphelilerin olduğu belirlenen 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 'Fuhşa teşvik aracılık zorlama ve yer temin etme' suçundan 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yabancı uyruklu 21 kadın ise polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Polis aracından indirilen kadınlar

Sağlık raporu alan kadınlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA

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Köpek yüzünden tartıştıkları kişinin 600 TL'sini gasp ettiler



Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Ş.G'yi (44) köpeğine tekme attıktan sonra dövüp, 600 TL parasını gasp ettikleri iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Olay, 22 Ağustos günü İzmit Karabaş Mahallesi'nde bulunan Şehit Fahrettin Mutaf Parkı'nda meydana geldi. Parkta 'Çin Aslanı' cinsi köpeğini gezdiren Ş.G., saat 02.00 sıralarında alkollü oldukları öğrenilen F.Y.(24), S.Ö. (24) ve M.A. (31) ile karşılaştı. Bu sırada Ş.G.'nin köpeği, 3 kişinin yanındaki sokak köpeğine saldırdı. Köpeklerin boğuşması sırasında S.Ö., Ş.G.'nin Çin Aslanı cinsi köpeğine tekme attı. Çıkan kavgada Ş.G.'yi darp eden 3 kişi, daha sonra üzerindeki 600 TL parayı alarak kayıplara karıştı.

Gasp edilen Ş.G.'nin şikayetçi olması üzerine İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Olaya karışan F.Y. ve M.A. Sanayi Mahallesi'nde, S.Ö. ise Akarca Mahallesi'ndeki iş yerlerinde gözaltına alındı. İfadelerinde Ş.G.'yi darp ettiklerini ancak parasını gasp etmediklerini savunan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Zanlıların asayişten çıkışı

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Uyuşturucu ticareti şüphelisi bastonla adliyeye geldi

Zonguldak'ta, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 Afgan gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bastonla adliyeye gelen şüphelilerden A.E.'nin uyuşturucu ticaretini yönettiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Polis ekiplerince bir süre takibe alınan şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Afganistan uyruklu A.E. (74) ve akrabaları M.E. (31) ve S.F. (30) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 400 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu satıştan elde edilen 10 bin TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E.'nin, zor yürüdüğü görüldü. Bastonla binaya gelen A.E.'nin uyuşturucu ticaretini yönettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların adliyeye getirilişi

-Zanlılardan detaylar

-Adliyeden detaylar

-Sağlık kontrolünün yapıldığı hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

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Araç kiraladı, 2 saat sonra kaza yaptı

Zonguldak'ta sürücüsünün iki saat önce kiraladığı otomobil, kontrolden çıkarak alt yola devrildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Terakki Mahallesi Soğuksu Semti'nde meydana geldi. Metin Kara (40) yönetimindeki 67 EZ 154 plakalı otomobil, pazar yeri otoparkından yokuş aşağı ana yola ilerlediği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü Metin Kara, kazayı yara almadan atlattı. Otomobili iki saat önce kiraladığı öğrenilen Metin Kara, kazayı bir anlık dalgınlığıyla yaptığını söyledi. Otomobil, çekiciyile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen otomobil

-Polislerin inceleme yapması

-Metin Kara ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Niğde'de 454 bin ton elma rekoltesi bekleniyor

Türkiye'nin elma deposu olarak bilinen Niğde'de elma hasadı başladı.

Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, bu yıl 235 bin dekar alanda 454 bin 822 ton elma rekoltesi beklendiğini belirtti. Baş, "İlimiz tarım ürünlerinde Türkiye'de bazı ürünlerde söz sahibidir. Bu ürünlerden bir tanesi olan elma üretimi ilimizde Starking, Golden, Amasya ve Granny Smith ve Gala türü elma olmak üzere 235 bin dekar alanda elma üretimi yapılmakta olup bu yıl ortalama 454 bin 822 ton elma rekoltesi beklemekteyiz. Ayrıca ilimiz Amasya elma türü üretiminde ve rekoltesinde Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır. Niğde'de 95 bin 150 bin dekar alanda Amasya elma üretimi yapılmaktadırö dedi.

Özellikle Amasya elması üretiminde Niğde'nin Türkiye birincisi olduğunu belirten Baş şöyle konuştu:

"Elma ilimizde çok çeşitlerimiz bulunmakta olduğu gibi ilimizde üretilen elma çeşitlerimiz de kalite anlamında çok yüksek. Şu anda hasadın yapılan elma direk yurt dışına ihracat edilmektedir. Elma üretiminde Türkiye'de üçüncüyüz ama kaliteli elma üretiminde Türkiye'de birinciyiz. Bu yıl geçen yıla oranla elma rekoltemizde daha umutluyuz ve iyiyiz. İlimizde Türkiye'de elma üretiminde genel anlamda 3'üncü sırada yer alırken Amasya elma çeşidi kapsamında Türkiye'de birinci sırada yer alıyor. Elma üretiminde rekolte, kalite ve aroma anlamında iddialıyız. Yüksek kaliteli elma üretimi yapmamızdan dolayı ilimizde üretilen elmaların çoğunluğu Hindistan, Çin tarafından başlayıp Avrupa, Amerika'ya varana kadar farklı noktalara pazarlıyoruz. Bu sebeple ilimizde elma daha verimli ve daha kaliteli olacağını umut ediyoruz.ö

Görüntü Dökümü

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Elma hasadı yapan işçilerin ğörüntüsü

Daldaki elmalardan görüntüler

Kasaya toplanmış elmadan görüntüsü

Tarım ve Orman il müdürü Asım Baş ile röportaj

Elma bahçesinin Drone ile çekilmiş görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADNAN CELEBI/NIGDE,

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