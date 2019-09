Dha yurt bülteni - 12

Muhammet'in reklam panosu altında ölümüne 15 bin lira ceza (2)

ACILI BABA: İKİZİNİN SORUSUNA CEVAP VEREMEDİM

Reklam tabelasının devrilmesi sonucu ölen Muhammet Emir Karabakan'ın babası Cemalettin Karabakan, 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tabela sahibi Taha Süleyman B.'ye verilen cezaya tepki gösterdi. Bu para cezasıyla insan hayatı ile hayvan arasında farkın olmadığını ifade eden Karabakan, şunları söyledi:

"Bu kararı anlatabilecek tarif ve izah yok. Ateş düştüğü yeri yakar. O günlerden itibaren kaç bayram ve düğünler geçirdik; ama ne bayramımız eski bayramlar, ne düğünlerimiz eski düğünler, ne evimizin içindeki neşe eski neşe oldu. Sonuçta hayatımız bir eksik kaldı. Büyük bir kusurdan dolayı benim oğlum ölüyor. Olaydan sonra 'Ben adalete güveniyorum ve adaletin doğru bir karar vereceğine inanıyorum' demiştim. Ne yazık ki, 1.5 yıl boyunca beklentimizi karşılayacak bir sonuç çıkmadı. İnandığımız adalet bu değildi. Bir insanın hayatı 15 bin liraysa, o zaman bir insan ile hayvanın arasında fark yok. Bizi üzen bir karar oldu. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Benim beklediğim sonuç, inandığım adalet böyle değildi. Ben böyle bir karar çıkacağını bilseydim şikayetçi olmazdım. 15 bin lira ne demek? Bir insanın hayatı, bir insanın değeri 15 bin lira. Bunun benim nazarımda bir açıklaması yok. Vicdanı tarafta da yok, hukuki adalet tarafından yok."

'AĞAÇ KESENİ BİLE 60 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLİYOR'

Ağaç kesen kişilere bile daha yüksek miktarda para cezalarının kesildiğini ifade eden Karabakan, "Bir ağaç kesene bile 60 bin lira para cezası kesiliyor; ama insan ölüyor, 15 bin lira. Bunu, benim vicdanım kabul etmiyor. Hayatta olduğum sürece, hak yerini bulana kadar mücadele edeceğim. Oğlumu hiçbir şey geri getiremez. Adamı ömür boyu hapse atsınlar, 30- 40 yıl ceza versinler, böyle bir şeyin bizde olmayacağını biliyorduk. Acımız hiçbir zaman dinmez; ama acımızı bir nebze hafifletecek, kamuoyunun vicdanını rahatlatacak, insanların adalete bakışı ve güvenin sağlamlaştırılması adına daha iyi bir karar çıkabilirdi. Biz bunu bekliyorduk. 1.5 yıl boyunca bekleyip güvendiğim adalet, bu değildi. 15 bin lira. İnsan hayatının bu kadar basit olmaması lazım" diye konuştu.

'İKİZİNE VERİLEN KARARI SÖYLEYEMEDİM

Cemalettin Karabakan, duruşmanın ardından eve gittiğinde ölen oğlu Muhammet Emir'in şu an 6 yaşında olan ikiz kardeşi Ömer Faruk'un, mahkeme kararını sorduğunu ve o soruya cevap veremediğini söyledi. Karabakan, şöyle konuştu:

"Karardan sonra eve gittim. İkizi gözümün içine umutla baktı, 'Emir'in intikamını aldım mı? diye sordu. 'Karşı taraf cezaevine girdi mi?' anlamında sordu. 6 yaşında bir çocuğun sorusuna, orada cevap veremedim. 6 yaşındaki çocuğun beklentisi bile karşı tarafından ceza almasıydı. O çocuk, psikolojik tedavi gördü ve kardeşinin ölümünü hala kabullenemedi. Hala bir tarafının eksik olduğunu biliyor. Mahkemeden bir ceza almadığını duyduğu zaman, 'Bizim intikam alınmadı mı? der o zaman. Ben bu çocuğuma, bunun izahını nasıl yapacağım. Oğluma, bizim ülkemizde adalet sistemi bu, insanlar ölse de önemli değil mi dileceğim. İnsanlar öldüğü zaman bunun hukuki karşılığı olmadığını mı, söyleyeceğim veya malımızın ve canımızın güvencesi altında olduğu adaletin böyle bir adalet olduğunu mu söyleyeceğim. Yakınımızın başına böyle bir olay geldiği zaman mahkemeye gitsek de çıkacak karar böyle mi olacak diyeceğiz. O çocuk demeyecek mi, 'Benim kardeşim öldü, karşı taraf hiç ceza almadı.' Adalete karşı kafasında her zaman soru işareti olmayacak mı? Ben adaletin, bizim malımızın, can güvenliğimizin onun güvenliği altında olduğunu bu saatten sonra çocuklarıma nasıl izah edeceğim."

'SUÇLANUN GELECEĞİ VARSA, OĞLUMUN GELECEĞİ YOK MUYDU?'

Karabakan, şüpheli hakkında verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasının, sanığın geleceği üzerinde olası etkiler göz önüne alınarak para cezasına çevrildiğini belirterek, "Benim oğlumun da bir geleceği vardı. Oğlumun geleceği yok muydu?" dedi.

Oğlunun geleceğinin elinden alındığını ifade eden Karabakan, "Benim oğlum, ölmeseydi belki doktor olacaktı. Belki bir hakim, bir savcı olacaktı ve belki bu adaleti tesis eden kurumun bir parçası olabilirdi. Onun da kendine ait geleceği vardı; ama o geleceği bugün elinden aldılar. Peki benim oğlumun geleceği ne olacak? Bunun hesabını ben kimden soracağım? Suçlunun geleceğini düşünüyorsunuz, ölen kişinin geleceğine dair empati kuramıyoruz. O çocuğunda geleceği vardı. O çocukta büyüyecekti,evlenecekti, belki ondan olacak çocukları belki bu ülkeye faydalı birer birey olacaktı. Belki daha iyı konumlara gelip, ülkesine daha iyi fayda sağlayacak insan olabilirdi. Suçlunun geleceği düşünülmesi kadar, ölen kişinin de geleceği düşünülmesi gerekiyordu. En önemlisi de böyle bir karardan sonra bizim etkileneceğimiz psikolojinin de düşünülmesi gerekiyordu. Çok umutlu bir şekilde iyi bir karar çıkacağını beklerden böyle bir karar; hem öfke, hem vicdani. Birçok şeyde bizi ne kadar etkilediğini de acaba düşünebiliyorlar mı? Bunun empatisini kurabiliyorlar mı? Öfkemizi nasıl kontrol altında tutabileceğini düşünüyorlar mı? Çünkü canı yanan benim, o değildi. Onun geleceğini düşünüp indirim yapıyorsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

Baba Cemalettin Karabakan röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

==================

Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 30 yaralı (YENİDEN)

Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Ağrı-Van karayolunun Tendürek Dağı Somkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Yasa dışı yollarla İran sınırından ülkeye giriş yapan kaçak göçmenleri batı illerine götürmek için yola çıkan, henüz sürücüsü belirlenemeyen 76 AAE 157 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, 32 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi ile Van'ın Çaldıran İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan 2'si doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Görüntü Dökümü

---------

-Olay yeri görüntüsü (cep telefonu ile çekilmiş)

SÜRE: 00.20 BOYUT: 40 MB

Haber-Kamera: Ağrı(Doğubayazıt)/ DHA

==================

Boğazı kesilip, yola atılan köpek ameliyat edildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir sokak köpeği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce, boğazı bıçakla kesilerek yol kenarına atıldı. İhbar üzerine köpeğe sahip çıkan 'Umutlu Kuyruklar Bahçesi' gönüllüleri ağır yaralı olarak buldukları köpeği özel bir hayvan kliniğine götürüp ameliyat ettirdi.

Malkara'da vatandaşlar geçen salı günü karayolu kenarında boğazı kesilmiş halde ağır yaralı halde köpek buldu. Vatandaşların durumu bildirdiği 'Umutlu Kuyruklar Bahçesi gönüllüleri olay yerine giderek köpeği aldı. Köpek, gönüllüler tarafından Tekirdağ'da özel bir kliniğe götürülerek ameliyat ettirildi. Klinikte tedavisi tamamlanan ve 'Balkız' adı verilen köpek, daha sonra Malkara'daki

Umutlu Kuyruklar Bahçesi'ne getirildi.

Umutlu Kuyruklar Bahçesi gönüllülerinden Yadigar Acartürk, çocuğumuz diye hitap ettiği köpeği çok perişan halde bulduklarını belirterek, "Boynu ikiye ayrılmış bir vaziyetteydi. Gırtlağı ayrıktı. Hemen çocuğumuzu oradan alıp veteriner kliniğine götürdük. Orada ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat ameliyatı sürdü. Çocuğumuzu aynı gün teslim aldık. Durumu şuan da iyiye gidiyor. Sağlığı gayet yerinde gözüküyor. Tabi ki şuan biraz dinlenmesi gerekiyor. Dinlenip kendisine gelmesi gerekiyor. Çocuğumuzu ameliyat sonrası alıp 'Mutlu Kuyruklar Bahçemize getirdik. Diğer çocuklarımızın yanına getirdik. Burada arkadaşlarıyla kaynaşmaya başladı yavaş yavaş. En kısa sürede bir birlerine alışacaklar" dedi.

Balkız adını verdikleri köpeğe işken yapanlara tepki gösteren Acartürk, "Ben bunu yapan insanlara hatta teşvik edenleri de şiddetle kınıyorum. El insaf diyorum ben onlara. Vicdan, merhamet diyorum. Bunu yapan insanlara sesleniyorum. Yarın öbür gün bunun yerine sizin evladınızda olabilirdi. Oğlunuz, kızınız olabilirdi. Ateş düştüğü yeri yakıyor biliyorsunuz. Sizin evlatlarınız nasılsa bunlarda bizim evlatlarımız. Sadece istediğimiz biraz vicdan, biraz duyarlılık, biraz merhamet. Bunların sizlere zararından çok faydası olacaktır. Emin olun. Yarın öbür gün bir afet olayında bunlara muhtaç olacaksınız. Eziyet etmeyin, işkence etmeyin. Sadece başlarını okşamanız bile sizlere çok şey kazandırır. İnsanlık namına çok şey kazandırır. Belki de kaybetmiş olduğunuz vicdanınızı geri alırsınız onun bir tek dokunuşuyla. Henüz kimin kestiğini bilmiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

-Umutlu Kuyrukları Bahçesi'nden detay

-Bahçede bulunan köpekler

-Yadigar Acartürk'ün olayı anlatması ve konuşması

-Boğazı kesilen köpekten detay

Boğazı kesilen köpeğin boğaz kısmından detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), -

===============

Belediyede başka birime görevlendirme, mahkemeden döndü

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi bünyesinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni olarak görev yaparken Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Hayvan Bakım Merkezi'nde (Hayvan Barınağı) görevlendirilen 3 personelden mahkemeye başvuran 2'si görevlerine iade edildi. Memur-Sen Eskişehir İl temsilcisi Muammer Karaman, haksız görevlendirmenin mahkemeden döndüğünü belirterek, kararın diğer belediyelere emsal teşkil ettiğini söyledi.

Odunpazarı Belediyesi bünyesindeki Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışan Ahmet Bekmezcioğlu, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde bilgisayar işletmeni olan Fethullah Özsarı ve Halil Özdemir, geçen Mayıs ayında, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Hayvan Bakım Merkezi'nde (Hayvan Barınağı) görevlendirdi. Odunpazarı Belediyesi çalışanları Ahmet Bekmezcioğlu ve Fethullah Özsarı, yürütmenin durdurulması ve görevlendirilmenin iptali için Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Başka birime görevlendirme kararının siyasi olduğunu savunan Özsarı ve Bekmezcioğlu, dava dilekçesinde görevlendirmenin hukuka aykırı olduğunu, görev yerinin değiştirilmesi sebebi ve görev süresi belirtilmeksizin, hiçbir gerekçe gösterilmeden siyasi bir saikle kadro dışı görevlendirme yapıldığını iddia etti. Mahkeme yaptığı incelemenin ardından Özsarı ve Bekmezcioğlu'nun veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni olarak Odunpazarı Belediyesi'nde görevine geri dönmesine karar verdi. Mahkeme kararında "Davacının görevlendirilmesinin ihtiyaca veya başka bir sebebe dayanılarak yapıldığının belli olmadığı" denildi.

Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi Muammer Karaman, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un, personelini haksız yere başka birime görevlendirdiğini ve mahkemenin bu görevlendirmeyi iptal edip, göreve dönüş kararını verdiğini söyledi. Hayvan Barınağı'na görevlendirilen personelin çalışması için masa ve bilgisayarının bile bulunmadığını kaydeden Karaman, "Mahkeme arkadaşlarımızın maddi ve manevi zarar uğratıldığını. Görevlendirildiği birimlerle mesleki yeterlilik olmadığını, amacını dışı kullanıldığını ifade ediyor. Orada kendine orada herhangi bir iş yükümlülüğü tanımlanamazken neden oraya görevlendirildiklerini de belediyenin açıklayamadığını ifade ediyor. Bilgisayar işletmeni görevlilerin önlerinde bilgisayar bile yok" şeklinde konuştu.

Karaman, kararın diğer belediyelere de emsal teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

--------

-Odunpazar Belediyesi

-Belediye girişi

-Hayvan Barınağı

Barınak tabelası

-Muammer Karaman ile röp.

-Karaman detayları

-Dava kararları

-Davayı kazanan Fethullah Özsarı (vesikalık)

-Ahmet Bekmezcioğlu fotoğrafı (masada oturan)

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,-

=================

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Fırat Yağlı (13), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda yolun karşına geçmeye çalışan Fırat Yağlı'ya, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 DF 602 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Yağlı'yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yağlı ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yağlı'ın sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

-Olay yeri

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Yaralının ambulansla taşınması

-Ambulansın gidişi

-Genel detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 270 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)