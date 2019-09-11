Dha yurt bülteni - 12

Bitlis'te minibüs şarampole yuvarlandı: 10 ölü, 8 yaralı (3) - Yeniden (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ EKİYLE)

Bitlis'in Hizan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada akraba iki aileden 7'si çocuk 10 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden 3'ünün İstanbul'dan taziye ziyareti için Hizan'a geldikleri öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Hizan ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kalkanlı köyünden Hizan'a giden Eyüphan Taş yönetimindeki 65 AZ 282 plakalı yolcu minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüste bulunan aynı aileden Osman (81), Gülnaz (65), Abdurrahman (11), İsmetullah (17), Büşra (13) ve Bünyamin Tarhan (16) ile yine akrabaları olan Kenan (34), Senem (16), Mert (17) ve Büşranur Atik (2) hayatını kaybederken; Zehra Atik, Nurcan Tarhan, Ümit Çetin, Eyüphan Taş, Nurmuhammet Atik, Ali İhsan Tarhan, Metiye Atik ve Mustafa Atik yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerinden ambulanslarla alınan yaralılar Hizan, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelerde tedaviye alınırken, 10 kişinin cenazesi ise Hizan Devlet Hastanesi morguna alındı.

TAZİYE İÇİN GELMİŞLERDİ

Kazanın haber alınması üzerine Kalkanlı köyünden çok sayıda kişi hastane önüne akın etti. Ölenlerin yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Kazada yaşamını yitiren Tarhan ailesinden 3 kişinin İstanbul'da yaşadığı, amcalarının yaşamını yitirmesi üzerine Kalkanlı köyüne taziye ziyaretine geldikleri öğrenildi.

VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kaza, Hizan ilçesinde büyük bir üzüntüye neden olurken, Bitlis Valisi Oktay Çağatay da ilçeye gelerek yaralıları hastanede ziyaret etti. Kazayla ilgili bilgi veren Vali Çağatay, "Hayatını kaybedenlerden çoğunun çocuk olması acımızı daha da artırdı. Kazanın haber alınmasından sonra da bölgeye hemen sağlık ve kurtarma ekiplerini sevk ettik. Yaralılarımızın tedavileri sürüyor. Yapılan ilk tektiklerde durumlar iyi. Hayatını kaybedenler için de Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim. Kazanın nedeni ise yapılacak olan incelemelerin, soruşturmaların ardından ortaya çıkacak. Biz de olayı yakından takip ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detay görüntüler

-Kaza yapan münübüsten görüntü

-Hastane önünden detaylar

-Yakınlarını kaybedenlerden detay

-Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın hastaneye gelmesi

-Yaralıları ziyaret etmesi

-Hastane yetkililerinden bilgi alması

-Gazetecilere açıklamaları

-Detay görüntüler

HABER: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Eski eşinden şiddet gördüğünü ileri süren Beste Sözlü yardım istedi

İzmir Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Çolak, iddiaya göre alkol aldıktan sonra eski eşi Beste Sözlü'ye şişe fırlattı. Şişenin sol gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Sözlü, 11 gün boyunca hastanede kaldı. Elmacık kemiği ile burnunun kırıldığını ve iki kez gözünden ameliyat olduğunu söyleyen Sözlü, eski eşinden şikayetçi oldu. Abdullah Çolak ise, Sözlü'nün kızının velayetini almak için kendisine iftira attığını iddia etti.

İzmir'de 2013 yıllında hayatlarını birleştiren oto tamircisi Abdullah Çolak (32) ile Beste Sözlü (22) çiftinin Hira (5) adında bir kız çocukları oldu. Çift, 3 yıl evli kaldı. Eşinden şiddet gördüğünü ileri süren Beste Sözlü, 3 yıl önce boşanma davası açtı. Mahkeme, kızlarının velayetini babaya verdi. Belirlenen günlerde kızını görmeye giden Beste Sözlü'nün iddiasına göre 31 Ağustos'ta eski eşi, "Annem evde olmayacak, gel kızımıza bak" deyip Buca'daki evinden aldı. Abdullah Çolak'ın Alaçatı'daki evine gittiler. Çolak, akşam saatlerinde Sözlü ve kızı ile birlikte önce yemek yemeye ardından da Alaçatı'daki sanayi sitesine gitti. İddiaya göre Çolak burada alkol aldı. Daha sonra iddiaya göre Abdullah Çolak, Beste Sözlü'ye şişe fırlattı. Şişenin gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Sözlü, apar topar hastaneye kaldırıldı. Önce Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne götürülen Sözlü, buradan da İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Eski eşinin kendisini darp ettiğini söyleyen ve rapor alan Sözlü, 11 gün boyunca hastanede tedavi altında kaldı. Hastaneden bu sabah (Çarşamba) taburcu olan Sözlü, Alaçatı Polis Karakolu'na giderek şikayetçi oldu.

'ESKİ EŞİM BENİ ZORLA ÇALIŞTIRIYORDU'

Beste Sözlü, "Eski eşim sürekli beni rahatsız ediyor. Paramı alıyor, zorla sahip oluyor. Kaç kere şikayetçi oldum, koruma kararı istedim ama bir şey değişmedi" dedi. Olay anını DHA'ya anlatan Sözlü, şunları söyledi:

"O gün annesi evde olmayacak kızımıza sen bak diyerek beni eve çağırdı. Beni Alaçatı'ya getirdi. Ne yaparsam yapayım kurtulamıyorum. Sanayiye götürdü, alkollüydü. Şişeyi alıp yüzüme fırlattı. Şimdi de kendini savunmak için benim düştüğümü söylüyor. Kızımın gözünün önünde bana şişe fırlattı. O anda zaten bir şey hatırlamıyorum. Hastaneye kaldırmışlar. İki kere ameliyat oldum. Burnum, göz kapağım, elmacık kemiğim kırık. Görme kaybı yaşıyorum. Doktorlar bunun değişmeyeceğini söyledi. Ben şikayetçiyim. Bunun değişmesini istiyorum. Kaç kez şikayetçi oldum ama bir şey değişmedi. Ben artık bu durumdan kurtulmak istiyorum."

Eski eşinin, ayrıldıktan sonra da evine gelip zorla içeri girdiğini iddia eden Beste Sözlü, "Beni zorla pavyonda çalıştırıyor. Birkaç kez zorla nitelikli cinsel istismarda bulunduğu için şikayetçi oldum ama hiçbir şey yapmadılar. Beni zorla çalıştırıyor, kızıma bakıyorum. Ailesine durumu kaç kez anlattım. Birkaç kez de darp etti, hastaneye götürdüler beni, orada da düştüğümü söyledi. Evlendikten sonra sürekli dövüyordu. Kızım da korkuyor, 'Beni buradan kurtarın' diyor. Kızımı istiyorum gerekirse yurt bile alsın, yeter ki onlara vermesin. Kızımın yurtta bile büyümesine razıyım" diye konuştu.

ESKİ EŞLER BİR BİRİNİ SUÇLADI

Abdullah Çolak ise darp iddialarını yalanladı. Çolak, "Darp ile alakalı bir şey yok. 3.5 yıldır ayrıyız. Kendisi de zaten bar ve pavyon ortamında çalışıyor. Kızımın velayeti bende olduğu için bana zarar vermeye çalışıyor. Kızımızı almak istiyor. Darp olsaydı neden kalkıp hastaneye götüreyim, neden başında durayım? Hastanede olduğu süre içinde ne ailesi, ne bir arkadaşı geldi. Sürekli ben durdum. İstediği her şeyi söyleyebilir" dedi. Çolak, olay gecesini şöyle anlattı:

"Sanayide oto boyacı bir ağabeyimizin dükkanında oturduk. Alkol aldık. Raporlara da yansıdı, ben sadece bir bardak alkol aldım. Biz burada içerken tuvalete gideceğini söyledi ve ayrıldı. Sonra ses geldi, biz de bunun üzerine dışarıya çıktık. Onu mazgalın yanında buldum. Gözünü tutuyordu. Ben tişörtü doğrudan gözüne bastırdım hemen arabaya bindik. Hastaneye gittik. 11 gün boyunca hastanede kaldı ve bu sürede hep yanında kaldım. Düşmesi onun lehine oldu. Benim için sıkıntı yok. Ben de Allah korkusu var, Allah yukarıda her şeyi görüyor. Gönlüm rahat. Arabamın içi hala kan. Polisler geldi, eski eşimin benden şikayetçi olduğunu söyledi. Ben ifademi verdikten sonra tekrar hastaneye yanına gittim. Darp etmiş olsam neden başında bekleyeyim? Benim hakkımda ne kadar kötü düşünürse düşünsün, sorun yok. Çocuğum annesi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Abdullah Çolak'ın Alaçatı'daki evinden görüntü

Abdullah Çolak ve Beste Sözlü ile röp

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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Şırnak Valisi Pehlivan: Nuh'un gemisi biyolojik çeşitliliğin sembolü

Şırnak'ta düzenlenen 'Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi' toplantısında konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Hz. Nuh'un gemisinin biyolojik çeşitliliğin bir sembolü olduğunu ifade ederek, "Çabamız odur ki, bir gün Cudi Dağı'nda Nuh'un gemisinin karaya oturduğu bölgede gemiyi yapıp, orda canlandırmalar yapılmasıdır" dedi.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'nce 'Ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi'nin toplantısı düzenledi. Vali Ali Hamza Pehlivan, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve çeşitli üniversitelerin öğretim üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, Şırnak'ta bin 381 olan bitki sayısının, yapılan biyolojik çeşitlilik çalışmaları ile bin 448'e çıktığı tespit edildi. Çalışma kapsamında, Şırnak'ta 103 olan endemik bitkisi sayısının 118'e çıktığı belirlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, Nuh'un gemisinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Nuh'un gemisinin biyolojik çeşitliliğin bir sembolü olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, şunları söyledi:

"Hz. Nuh'un rivayeti Kuran-ı Kerim'de çok net bir şekilde ortaya konulmuş. Şırnak'ta yaşayanlar olarak bunu çok daha iyi biliyoruz. Çünkü bu geminin Cudi Dağı'na oturmuş olması ve aslında insanlığı ikinci doğuşu olarak nitelenen bu olay, bütün canlı türlerinin ikinci doğuşu anlamına da geliyor. Nitekim Nuh'un gemisi biyolojik çeşitliliğin bir numunesi, örneği, sembolüdür. Bu anlamda da çok isabetli bir isimlendirme yapıldığını düşünüyorum. Bunu ortaya koyanlara ilimiz adına teşekkür ediyorum. Yani Nuh'un Gemisi, ulusal biyolojik çeşitlilik envanter data projesi veya data dosyasının adının Nuh'un Gemisi olması, bundan sonraki çalışmalarda da ilimiz açısından da inşallah daha ilave proje ve çalışmalara vesile olur. Dileğimiz, çabamız odur ki bu bir gün bu ve benzeri programları veya etkinlikleri Cudi Dağı'nda Nuh'un gemisinin karaya oturduğu bölgede de yapıp orda canlandırmalar yapılır. Belki o geminin yeniden inşası ve çevresinde o günleri yılları o çağı hatırlatan yapılar yapılır" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıya katılanlar

-Vali Ali Hamza Pehlivan'ın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 687 MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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4 kişinin öldüğü fabrika yangınında vanaların kapalı olduğu belirlendi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 4 işçinin yanarak hayatını kaybettiği fabrika yangınıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda yangın söndürme sisteminin vanalarının kapalı olduğu belirtildi.

Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Akpınar Tekstil fabrikasında 6 Haziran'da çıkan yangında 3 Suriye ve 1 Afganistan uyruklu işçi yanarak öldü. Yangınla ilgili fabrika sahibi Fatih Akpınar ile aynı fabrikada içerisinde bulunan başka bir firmanın sahibi Mahmut Genç tutuklandı.

Yangına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, tanıkların ifadelerine göre önce bir duman kokusu aldıklarını, çalışanların duman kokusu alana kadar yangını fark etmemelerinin iş yerinde yangın algılama sisteminin olmadığını veya etkin bir şekilde çalışmadığını ortaya koyduğu belirtildi. Ustabaşının işçilere seslenerek yangını duyurduğu, bu durumun yangın uyarı sisteminin olmadığını gösterdiği, çalışanların hızlı bir şekilde tahliye olmaması, panik yapmasının iş yerinde acil durum senaryolarının işlemediğini, çalışanların yangın gibi durumlarda yapması gerekenler konusunda eğitilmediği, iş yerini nasıl tahliye edeceklerinin kendilerine öğretilmediği anlaşıldığı belirtildi. İfadeler ve olay yeri keşfi sonucu iş yerinde yangın tesisatının uygun bir şekilde çalışmadığı belirlendi.

FABRİKADA DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞ

Bilirkişi raporunda aynı iş yerinde 2 Mayıs günü havalandırma bacasında oluşan bir yangına müdahale edildiği, her iki yangınla ilgili rapor birleştirildiğinde fabrikadaki üretim alanında bulunan havalandırma sisteminin yüksek bir yangın riski oluşturabilecek bir yapıya sahip olduğu düşüncesini desteklediği ve yangının ana çıkışının burası olduğu kanaati oluştu.

VANALAR KAPALI

Fabrikada yapılan keşif çalışmalarında yağmurlama sisteminin var olduğunun görüldüğü, ancak hazırlanan itfaiye raporunda sisteme ait 3 vananın kapalı olmasının sistemin çalışmasını engellediği ve oluşan yangının daha hızlı yayılmasına neden olduğu belirlendi. Vanaların kapalı olmasının sistemin çalışmasını engellerken, oluşan yüksek sıcaklıktan dolayı tüm yağmurlama sisteminin asılı bulunduğu aparatlardan kurtularak işlevselliğini yitirerek çökmesine neden olduğu anlaşıldı.

HAVALANDIRMA SİSTEMİ NEDEN OLDU

Raporun sonuç bölümünde, "Yangının çıkış nedeninin, havalandırma sistemindeki toz yapısındaki uçucu materyallerin yanması ile (statik elektrik) başladığı ve aynı sistem üzerinden yayıldığı, yangın söndürme (yağmurlama) ve ikaz sistemlerinin çalışmaması nedeniyle hızla yayıldığı ve bütün tesisi kaplayarak can ve mal kaybına neden olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerin yer verildi.

Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

HABAER: Sebahattin AYDIN-(KOCAELİ-DHA)

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Antik kentteki Sütunlu Cadde gün yüzüne çıkıyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde, 2013 yılında keşfedilen Sütunlu Cadde'nin ortaya çıkarılması için bu yıl da kazı çalışmalarına devam edildi.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Anadolu'nun arkeolojik varlığının gün yüzüne çıkarılması ve kültür mirasının korunması amacıyla yürütülen çalışmalara katkı sağlayan Türkiye İş Bankası, Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarına da destek vermeye başladı. Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından 1990 yılından bu yana kazı ve araştırma çalışmaları yürütüldüğü Nysa'daki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında devam ediyor. Bu yılki çalışmalarda da, 2019 yılında keşfedilen antik kentin ana caddesi olan Sütunlu Cadde'nin, doğu kesiminin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Belgeleme, koruma, onarım, envanter oluşturulması çalışmalarının ardından caddenin gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış olacak. Kazı çalışmalarına başkanlık yapan Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, "Nysa Antik Kenti, vadi üzerine kurulmuş. Strabonun deyişiyle çift yakalı kent doğu ve batı yaka üzerinde oluşuyor. Ortadaki köprü ise iki yakayı birbirine bağlamaktadır. Roma mimarisi döneminin bir harikasıdır. Bu köprü üzerinden kentin ana caddesi olan Sütunlu Caddeye ulaşılıyor. Bu cadde, 2013 yılındaki kazı çalışmalarıyla keşfetmiştik. O zamanlardan bugüne kadar bu cadde üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Caddenin genişliği 9.5 metre kentin en geniş caddesidir. Çalışmalarımız ekim ayında son bulacak. Gelecek sezon devam edecek" dedi.

ANTİK KENT HAKKINDA

Antik Karia Bölgesi'nin eğitim ve kültür kenti olan ve geçmişi M.Ö. 3'üncü yüzyıla uzanan Nysa Antik Kenti, Büyük Menderes Nehri'nin kuzeyinde, nehrin oluşturduğu bereketli havzada, Aydın Dağları'nın güney eteğinde korunaklı yamaçta yer alıyor. Önemli bir eğitim ve kültür kenti olduğu aktarılan Nysa'da, eğitim amaçlı kullanılan Gymnasium ile Anadolu'nun iyi korunan örneklerinden biri olan kütüphane dikkat çeken yapılar arasında bulunuyor. Kentin topografyaya uyumlu bir şekilde sel sularının açtığı vadiye inşa edilmiş yapıları, tiyatrosu, stadionu, tüneli ve 3 köprüsü Roma mimari ve mühendisliğinin en güzel örnekleri arasında yer alıyor. Antik kentte açığa çıkarılan yapıların çoğunluğu, Roma ve Geç Roma- Bizans Dönemi'ne ait. Batı yakadaki Gymnasium, Tiyatro ve Stadionile doğu yakadaki Agora ve Gerontikon'un (Yaşlılar Meclisi) ise Geç Hellenistik- Erken Roma Dönemi orijinli yapılar olduğu tahmin ediliyor.

Görüntü Dökümü

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-Nysa Antik Kentinden görüntü

-Kenti birbirine bağlayan tünellerden görüntü

-Sütunlu Cadde'den görüntü

-Tiyatro ve köprülerden görüntü

-Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner'in konuşması

-Genel ve Detay görnütü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Fin güzellerin Alanya kampı sürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5'inci kez kampa giren Fin güzeller, ilçede çeşitli etkinliklere katıldı. Aytemiz Alanyaspor formasıyla poz veren güzeller, "Şampiyon Alanyaspor" tezahüratı yaptı.

Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkıları, aralarında THY ve Cleopatra Ink gibi firmaların bulunduğu sponsorların desteğiyle Alanya'da kampa giren Miss Finland Güzellik Yarışması'nın 10 finalisti ilçede çeşitli etkinliklere katıldı.

Fin güzeller ilçenin batı girişindeki Alanya Kalesi manzarasında Aytemiz Alanyaspor'a destek için turuncu yeşil forma giydi. Güzeller kameralara poz vererek 'Şampiyon Alanyaspor' tezahüratında bulundu. Fin güzeller ayrıca gittikleri özel bir mesire alanında gördükleri sokak köpeklerini sevdi. Fin güzeller yarın Alanya kampını tamamlayıp, final için ülkelerine dönecek.

Görüntü Dökümü

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-Güzellerden görüntüler

-Formayla poz vermelerinden görüntü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı (YENİDEN)

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Hafif yaralı olan otomobil sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı belirtildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-400 karayolu Denizkızı kavşağında meydana geldi. Anamur yönünden Alanya'ya doğru giden Abdullah Yöndem'in kullandığı 07 UK 900 plakalı kamyonetle Ahmet R.K.'nin kullandığı 07 AEF 292 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil hurdaya dönerken, kamyonet refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet R.K. ve yanındaki Fevzi Oğuz ve Nuri Yılmaz ile kamyonet sürücüsü Abdullah Yöndem ve yanındaki eşi Figen Bünteha Yöndem ve kızı Elif Sena Yöndem yaralandı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet R.K.'nin, kazanın ardından kaçtığı öne sürüldü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hafif yaralanan Abdullah Yöndem ve eşi Figen Bünteha Yöndem'e ayakta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis, otomobil sürücüsü Ahmet R.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yeri

Ambulanslara yaralıların alınması

Kazaya karışan araçlardan genel ve detay görüntüler

Ambulansın gidişi

Araçların çekiciyle kaldırılması

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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Gurbetçi inşaat işçisi, şehit mezarlarını yeniledi

Fransa'da yaşayan inşaat işçisi Mehmet Ayhan (45), gurbetçi hemşerilerinin destekleriyle gerçekleştirdiği yardım kampanyasında topladığı 15 bin Euro ile memleketi Çankırı'da 4 şehit askerin kabrini yeniledi, şehit yakınlarına ve Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu. Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Uçar, Mehmet Ayhan'a teşekkür belgesi verdi.

29 yıldır Paris'te yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ayhan, geçen yıl artan şehit haberlerinin ardından, Çankırı'daki şehit ve gazi ailelerine destek için yardım kampanyası başlattı. Ayhan, Paris'te yaşayan Çankırılı hemşerilerinin düğünlerine katılıp, şehit ve gazi aileleri için yardım topladı. Ayhan, 1 yılda katıldığı 8 düğünde 15 bin Euro yardım topladı. Geçen ay Çankırı'ya gelen Ayhan, bu paranın bir kısmı ile 4 şehit askerin kabrini yeniledi. Artan paranın bir kısmı ile şehit ailelerine destek olan Ayhan, kalan kısmını da Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Uçar ise bu çalışması nedeniyle Mehmet Ayhan'a teşekkür belgesi verdi.

'YETKİSİZ BİR İŞ YAPMADIK'

Mehmet Ayhan, geçtiğimiz yıl şehit haberlerinin ardından, Çankırı'daki şehit ve gazi ailelerine yardımcı olabilmek için bu çalışmayı başlattığını bildirdi. Ayhan, "Toplanan paralar karşısında makbuz kestik. Parayı, 'İlimizdeki şehitlerimiz ve gazilerimiz için kullanacağız' dedik. Şehit kabirlerini yenileme, şehit ve gazi ailelerine destek olmak için kullanmak istedik. 4 şehidimizin kabrini yeniledik, şehit kabirlerimizin okunmayan yazılarını düzelttik, bayrak direklerini değiştirdik ve eskidikçe yenilenmesi için 4 Türk bayrağı aldık. Yenilenen kabirlerimizi devletin uygun gördüğü standartlarda ve kaymakamlık gözetiminde yaptırdık. Paranın bir kısmını Mehmetçik Vakfı'na bağışladık, bir kısmıyla şehit ailelerimize yardım yapıldı. Her şeyimizi devlet kanalıyla yaptık, yetkisiz bir iş yapmadık. Destek olan herkesin içi rahat olabilir" dedi.

'ONURSAL ÜYEMİZDİR'

Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Uçar ise Mehmet Ayhan'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Biz Çankırı Şehit ve Gaziler Derneği olarak Mehmet Bey'in Fransa'daki faaliyetlerini, girişimlerini öğrendik. Bu faaliyetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şahsında yardım eden tüm hemşerilerimize, Fransa'daki emekçi kardeşlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Şehit ve gazi ailelerine maddi destekte bulunanları derneğimizde onursal üye yapıyoruz. Mehmet Bey de bundan sonra bizim derneğimizin onursal üyesidir."

Görüntü Dökümü

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-Mehmet Ayhan ile röp.

-Dernek başkanı ile röp.

-Şehit kabirlerinden görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

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Sivas'ta, Altın Eller Festivali

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında 50 sanatçının katılımıyla düzenlenen 'Altın Eller Festivali' başladı.

Geleneksel Türk el sanatlarının yaşatılması amacıyla Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 5 gün sürecek olan 'Altın Eller Festivali' başladı. Festivalin açılışına Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve vatandaşlar katıldı. Halk oyunları gösterilerin ardından Vali Ayhan ve beraberindekiler kurdele keserek festivali açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Vali Ayhan, stantları gezerek el emeği ürünleri yakından inceledi. Sivas ve çevre illerden gelen 50 sanatçının katıldığı festivaldeki ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında her alana dokunduklarını ifade eden Vali Salih Ayhan, "Her alanda yapılan çalışmaları Sivas'ın sosyo-ekonomik yapısına uygun bir şekilde gün yüzüne çıkarmaya gayret gösterdik. Bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Etkinlikten etkinliğe koştuk. Ama her etkinliğimizin de mutlaka alıcısı vardı. Bugünde Altın Eller Festivali'ni ilimizde gerçekleştiriyoruz. Geçmişte özellikle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı, ustalarımızı biraz motive edelim ve zamanın dikta ettiği yaşamamız gereken, kullanmamız gereken ürünleri alternatif olarak ne yapabiliriz bunu da görmüş olacağızö dedi.

Festivalde açılan stantlarda Sivas'ın bıçağı, Rize'nin tulumu, Gaziantep'in yemenisi, Kütahya'nın bez bebekleri gibi Türk kültürünü yansıtan ürünler yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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-Stantlardan görüntüler

-Valinin açıklamaları

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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