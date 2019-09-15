Dha yurt bülteni-12

Restorana dadanan hırsızlık şüphelisi, keşif yaparken fark edilip yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki bir restorandan peş peşe hırsızlık yapan 24 yaşındaki M.K., son girişimi öncesinde keşif yaparken kendisini fark eden iş yeri çalışanları tarafından darp edildi. Kaçıp, sokağın karşısındaki bir otele sığınan M.K., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. M.K., otelden çıkartılırken restoranın çalışanları tarafından linç edilmek istendi.

Türkmen Mahallesi, Gazibeğendi Caddesi'ndeki bir restorana 9- 14 Eylül tarihlerinde arasında kapısını zorlayarak beş kez giren 24 yaşındaki M.K., bahşiş kutusundaki paranın bir bölümü, bir miktar alkollü içki ve kasadaki bir miktar parayı çaldı. Bunun üzerine iş yeri sahibi polise şikayetçi oldu, güvenlik kamerası görüntülerini de polise verdi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, iş yeri sahibi ve çalışanları da tekrar hırsızlık yaşanmaması için tedbirlerini arttırdı. İş yeri çalışanları bir gün aranın ardından şüphelinin dün (Cumartesi) saat 02.00 sıralarında, tekrar restoranın önüne gelip, içeri bakarak keşif yaptığını belirledi. Restoran çalışanları, görüntülerden eşkalini belirledikleri şüpheli M.K.'yi yakalamak için ellerinde sopa ve bıçaklarla dışarı çıktı. Fark edildiğini anlayan M.K., kaçmaya başladı. Restoran çalışanlarının yakalayıp dövdüğü M.K., sokağın karşısındaki bir otele sığındı. Bu sırada çevredekilerin kavga ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, otele kaçıp, saklanmaya çalışan M.K.'yi yakaladı. Restorandan 4 günde toplam 5 bin lira para ve toplam 10 bin lira değerinde de alkollü içki çaldığı belirlenen M.K., polis merkezine götürülmek üzere otelden çıkartılırken, restoran çalışanları tarafından linç edilmek istendi. Polis, M.K.'yi öfkeli kalabalığın arasından güçlükle kaçırıp, uzaklaştırdı. M.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Şüpheli M.K.'nin restoran çalışanları tarafından darp edilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

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Safranbolu'da samanlık yandı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, çıkan yangında samanlık tamamen yanarken köy sakinlerinin su dolu kovalarla ve çeşme hortumlarıyla alevlere müdahalesi evlere sıçramasını önledi.

Saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Danişment Köyü'nde Emin Ulaş'a ait samanlıkta yangın çıktı. Alevler kısa sürede samanlığı sararken köy sakinleri itfaiyeye haber verirken, su dolu kovalarla ve çeşme hortumlarıyla su sıkarak alevleri söndürmeye çalıştı. Samanlığın yakınında park halinde bulunan bir otomobil ve traktör uzaklaştırıldı. Gelen itfaiye ekipleri büyüyen alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası yangın, bitişikteki evlere sıçramadan söndürülürken samanlık yanarak kullanılmaz hale geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Samanlık alev alev yanarken(Cep telefonu görüntüsü)

-Köy sakinlerinin söndürme çalışması(Cep telefonu görüntüsü)

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Sazlık alanda yangın

ANTALYA'nın Aksu ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, sazlık alanlara sıçradı. Yangın seralara ulaşmadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Boztepe Mahallesi girişinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen yangın yol kenarındaki otluk alanda başladı. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, sazlık alanlara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla tamamen söndürüldü.

Boztepe Mahalle Muhtarı Hakkı Tunç, yangının sigaradan çıkmış olabileceğini söyleyerek, bölgelerinde yaz aylarında sık sık yangın meydana geldiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sazlık alanın yanarken görüntüsü

Zarar gören tarladan görüntü

İtfaiyenin gelişi

İtfaiye ekibinin müdahalesi

RÖP 1: Durmuş Özkan

Hakkı Tunç (Mahalle Muhtarı)

Detaylar

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Bakan Kasapoğlu boğa güreşlerini izledi

MUĞLA'nın Ula ilçesinde eğitim yararına ve engelli öğrencilere burs verilmesi amacıyla düzenlenen 28'inci Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali'nde renkli görüntüler oluştu. Güreşleri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Muğla'nın Ula İlçe Belediye Başkanlığı'nca kültür sanat etkinlikleri kapsamında 28'inci Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali düzenlendi. Ula Arena'da organize edilen etkinlikte, Muğla, Artvin, Aydın ve Ankara'dan getirilen 220 boğa tozkoparan, deste, küçük ayak, büyük ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde güreşti. Güreşleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Muğla Boğa Sevenler Derneği Başkanı Barış Dal, ilçe belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ile yaklaşık 5 bin kişi izledi. Etkinliğin açılışında konuşan Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, "Kardeşliğe en çok ihtiyacımız bu dönemde bu işin sağı, solu, aşağısı yukarısı olmadan hepimiz bir Ula'yız. Birlik ve beraberlik içinde güreşlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Muğla Boğa Sevenler Derneği Başkanı Barış Dal ise, "Her şey güzel gidiyor. Halkımızın yoğun katılımı bizi mutlu etti. Güreşlerden elde edilecek geliri kırsal mahallerdeki okullardaki eksiklerin giderilmesini tamamlayacağız. Ayrıca engelli öğrencilerimize burs vereceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından boğa güreşleri başlarken, arena ise toz duman içinde kaldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, güreşleri izledikten sonra Ankara'ya gitmek üzere alandan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun protokol üyeleri tarafından karşılanması

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun güreş alanına girişi

-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun boğa güreşini izlemesi

-Boğa güreşlerinden görüntü

-Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya'nın konuşması

-Muğla Boğa Sevenler Derneği Başkanı Barış Dal'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ ULA (Muğla),

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Dünya Temizlik Günü'nde turistler çöp topladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, '15 Eylül Dünya Temizlik Günü' kapsamında 4.5 kilometrelik mavi bayraklı Halk Plajı'nda çevre temizliği yapıldı. Temizliğe yabancı turistler katıldı.

'15 Eylül Dünya Temizlik Günü' kapsamında Marmaris Belediyesi farkındalık etkinliği düzenledi. Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk ve Burak Demirtaş, belediye daire müdürleri, temizlik işleri ve zabıta personelinden oluşan 50 kişi Atatürk Caddesi'ndeki mavi bayraklı Halk Plajı'nda bir araya geldi. Atatürk Caddesi'nden Ketenci Kavşağı'na kadar uzanan 4.5 kilometrelik Halk Plajı'ndaki çöpler toplandı. Çalışmaları gören bazı turistler, uzandıkları yerden kalkarak verilen poşetlerle çöp toplamaya destek verirken, bazı Marmarisliler'in seyretmesi dikkati çekti.

Toplanan plastik ve cam şişelerinden 2'şer metre uzunluğunda 2 insan figürü yapıldı. Plajın çeşitli noktalarına konulan panolarda toplanan atıklar sergilendi, üzerlerine doğada kaç yılda kayboldukları yazıldı. Temizliğe destek veren turistler belediye personeli ve 'Çöp adam' figürleri önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Battaniye, sigara izmariti, plastik-cam şişe, şişme yastık ve deniz yatağı gibi yaklaşık 2 ton çöp kamyonetle alınarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne götürüldü. Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, "Dünya Temizlik Günü kapsamında toplumu çevre konusunda bilinçlendirmek ve doğayı korumaları için etkinlik düzenledik. Bizler, asli görevimiz olan çevre temizliğini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Fakat toplumun da çevre temizliği konusunda bilinçlenmeleri gerekmektedir. Çevrenin korunması ve bilincin artırılması için bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi. Marmaris'te yerleşik yaşayan 70 yaşındaki Rus Halena Grukovian, "Lütfen çevremizi temiz tutalım. Yediklerimizi ve içtiklerimizi çevreye atmayalım. Marmaris'in doğası ve denizi çok güzel beraber koruyalım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Halk Plajı'ndaki temizlik çalışmasından görüntü

-Halk Plajı'nda temizlik yapan belediye çalışanları ve yabancı turistlerden görüntü

-Toplanan plastik ve cam şişelerden yapılan 2 çöp adam figüründen görüntü

-Halk Plajı'na konulan panolarda toplanan atıkların sergilenmesi

-Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ile röp.

-70 yaşındaki Rus Halena Grukovian ile Türkçe röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Sivrihisar'da akrobasi heyecanı sürüyor (2)

HAVA GÖSTERİLERİNİN FİNALİ TÜRK YILDIZLARI'NDAN

Eskişehir'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın göz bebeği olan Türk Yıldızları gösteriyle sona erdi. Yaklaşık yarım saat Eskişehir semalarında şov yapan Türk Yıldızları, izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Havada yaptıkları manevralarla nefesleri kesen Türk Yıldızları, duman salarak havada büyük bir kalp çizdi. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı gösteri programında izleyenler Türk Yıldızlarının gösterisini cep telefonlarına kaydetmek için adeta birbirileriyle yarıştı.

Türk Yıldızları'nı her izlediğinde daha çok gururlandığını ifade eden Burhan Yıldız, "Gösteriyi çok beğendim. Daha önce de izlemiştim ama bu sefer izleyince yine çok gururlandım. Bazı hareketler korkuttu ama çok güzel bir gösteri oldu" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Jandarma helikopter gösterisi

-Türk Yıldızları

-İzleyenler

-Gösteriyi cep telefonuna kaybedenler

-Türk Yıldızları gösterisi

-Gösteriyi izleyenlerle röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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'Pati Dostları Festivali'nde barınak hayvanları sahiplendirildi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde 2'ncisi düzenlenen 'Pati Dostları Festivali' hayvanseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalde, barınak hayvanları sahiplendirildi, köpek güzellik yarışmaları düzenlendi ve ziyaretçiler hayvan barınaklarına mama bağışı yapma fırsatı buldu. Çocuklar için de animasyon gösterilerinin yer aldığı festivalde renkli görüntüler yaşandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyeye ait bir işletmede gerçekleştirilen 2'nci Pati Dostları Festivali renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Çiğli Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait olan bir standda içlerinde engellilerin de bulunduğu hayvanlar sahiplendirilirken, ziyaretçiler festivalde stant açan firmalar aracılığıyla hayvan barınaklarına mama bağışı yapma fırsatı buldu. Öte yandan festivalde köpek güzellik yarışması, animasyonlar ve hayvan sevgisi temalı tiyatro oyunları de yer aldı. Çocuklar festival alanında hayvan dostlarıyla doyasıya vakit geçirirken, yüz boyama stantlarında da seçtikleri hayvanları yüzlerine çizdirdi. Festivalde hayvan sahipleri ise can dostlara özel giysi ve aksesuarların yer aldığı stantlardan uygun fiyatlı alışveriş yapma fırsatı buldu. Festivalin amacının vatandaşlara hayvan sevgisi aşılamak olduğunu belirten Çiğli Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Yalçın, "Sokaklarda yaşayan canların bizlerle birlikte sokakların sahibi olduğunu anlatmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Burada amacımız farkındalığı arttırabilmek. Burada yüz boyama, dans gösterileri, palyaço etkinlikleri, tiyatro, konser gibi birçok etkinlik düzenleniyor ve bu etkinliklerin hepsi hayvanları içeriyor" dedi.

'ÇOCUKLARIN HAYVANLARA TEMAS ETMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN'

Festivalde yer alan barınak standına çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yalçın, "Barınak standımızda asıl amacımız sahiplendirmek değil asıl amacımız buraya gelen çocukların ve insanların hayvanlara temasını sağlamak. Onlar hakkındaki duyguların güzelleşmesini sağlamak. İzmirlilerin festivale ilgisi oldukça güzel. İlk etkinlikte de biz kalabalık bir grubun ilgisiyle karşılandık. Bugün de beklentinin üzerinde bir yoğunluk var. Aileler çocuklarıyla birlikte hayvanları görmeye buraya geliyorlar ve güzel bir gün geçiriyorlar" diye konuştu.

KURTARILAN YAVRU KÖPEK SAHİBİNİ ARADI

Öte yandan hayvan sahiplendirme standında zor koşullarda kurtarılan bir yavru köpeğin de yeni sahibini beklediğini ifade eden Yalçın, "Bize bir telefon geldi. Ekiple birlikte gittiğimizde 3 metrelik bir borudan aşağı düşmüş bir köpek olduğunu öğrendik. Çevredeki esnafın mama ve su verdiği bu köpek, beton bir bölümde mahsur kalmış yaklaşık bir aylık bir yavruydu. Orada elektrik riski de bulunuyordu bu yüzden TEDAŞ yetkililerini bölgeye çağırdık. İtfaiye erleri bize destek oldular. Çıkarmak mümkün olmayınca şantiyeden iş makinesi yardımı talep ettik ve bize bir kepçe gönderildi. Kepçe ile bölgeyi kazdık. İftaiye eri arkadaşımız yavru köpeği dışarı çıkardı. İlk kontroller ve sağlı muayenesinden sonra tedavisi tamamlandı. Şimdi de sağlığına kavuştuğu için festivalde yeni sahibini arıyor" dedi.

MİNİK HAYVANSEVER FESTİVAL İÇİN AFİŞ HAZIRLADI

Festival için köpeklere 'Bir kap mama bir kap su' afişlerini hazırlayan 9 yaşındaki Elif Vatan, "Bu afişleri hazırlarken bana teyzem çok yardımcı oldu. Bu afişin amacı hayvanların önemini belirtmek ve sokaktaki hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağlamak. Bizim sokağımızda bir sürü kedi ve köpek var. Hayvanları çok seviyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mustafa Yalçın ile röp.

-Elif Vatan ile röp.

-Festival alanından görüntüler

-Hayvan sahiplenme stantlarından görüntü

-Şovlardan görüntü

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,