Dha yurt bülteni - 12

Karadeniz'de, 5 ilde eş zamanlı 'erzak' operasyonu başlatıldı

Karadeniz'de, 5 ilde yaylalar da bin 800 Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi ve komandoların katılımıyla eş zamanlı olarak 'erzak' operasyonu başlatıldı. Son yıllarda yürütülen başarılı operasyonlarla büyük darbe alan PKK'lı teröristlerin olası kış üstlenmesini önlemek için vatandaşlar yayla evlerinde erzak bırakmamaları yönünde dağıtılan broşürlerle de uyarılıyor.

Karadeniz kırsalında son yıllarda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla PKK'lı teröristler büyük darbe yedi. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı JÖH ve komando timleri Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Tokat ve Ordu kırsalında başarılı operasyonlara imza attı. PKK'nın Kandil'de ki kamplarında özel eğitim alarak 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli-Erzincan kırsalı üzerinden Doğu Karadeniz'e gönderilen PKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' teröristleri, 5 yıl önce deşifre oldu.

BÜYÜK DARBE YEDİLER

Bölgedeki başarılı operasyonlarla 15 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin 3'ü teslim oldu, 6'sı sağ olarak yakalandı. Bu teröristlerden 2'sinin 'terörden arananlar' listesi kırmızı kategoride, 7'sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi. Son olarak Giresun kırsalında ilkbahar operasyonuyla birlikte 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu teslim oldu. Teslim olan Dudkanlu, bölgedeki teröristlerin geçiş güzergahları ile sığınak ve erzak depolarını tek tek gösterdi. JÖH ve komandolar son 5 aydır bölgede gösterilen bu yerlerde yaptığı aramada 30'a yakın sığınak, silah ve erzak deposu ele geçirerek imha etti.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Erzincan-Tunceli bölgesinde operasyonların yoğunlaşması üzerine bu bölgedeki teröristlerin Karadeniz kırsalına sızabileceği, bölgede olabileceği değerlendirilen örgüt üyeleriyle buluşabileceği, kış üstlenmesi hazırlığı içinde geçen yıllarda olduğu gibi yine yayla evlerinden erzak çalabileceği ihtimali üzerine bölgede 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Tokat ve Ordu kırsalında bin 800 JÖH ve komandoların katılımıyla sürdürülen operasyonlara insansız hava araçları (İHA) ile destek veriliyor.

'ERZAK BIRAKMAYIN' UYARISI

Sonbaharın gelmesiyle yayla sezonunun yakın zamanda sona erecek olması nedeniyle valilikler dağıtılan büroşürlerle vatandaşları erzak bırakmamaları konusunda uyarıyor. Polis ve jandarma ekipleri yaylalarda üzerinde, 'Bölücü terör örgütü mensupları yayla evlerinden hırsızlık yaparak yaşamlarını sürdürüyor. Şüpheli durumları derhal güvenlik güçlerine bildirmek en önemli vatandaşlık görevidir. Unutma! Yayla evinde erzak ve malzeme bırakmaö yazılı broşürleri vatandaşlara dağıtarak, herkesin rahat görebileceği yerlere asıyor. Vatandaşların, şüphelendiği her durumda da mutlaka 155 polis ve 156 jandarmaya bildirmeleri de isteniyor.

Görüntü Dökümü

--------

***ARŞİV***

-Karadeniz'de PKK operasyonlarından görüntü

Süre: 3.41 DK Boyut: 548 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-GİRESUN,

===================

Kayınpederinin bıçakladığı damat, ayrı olduğu eşinin yaşadığı evi ateşe verdi

Samsun'da, Samet Özcan (28), ayrı yaşadığı 3 aylık eşi N.Ö. (24) ile konuşmak için gittiği evinde, tartıştığı kayınpederi Mehmet Ç. (67) tarafından bıçaklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Samet Özcan, döndüğü evini ateşe verince, gözaltına alınıp, tutuklandı.

İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Samet Özcan, 3 ay önce evlendiği N.Ö. ile bir süre önce tartışınca evi terk etti. Özcan, önceki gece eşi N.Ö. ile konuşmak için eve gitti. Ancak Özcan ile burada bulunan kayınpederi Mehmet Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ç., damadını 2 yerinden bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Samet Özcan'ı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Ç. ise ifadesi alındıktan sonra savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan Samet Özcan, dün sabah taburcu edildi. Özcan, yeniden geldiği eşinin kaldığı evi ateşe verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ev zarar görürken, Samet Özcan, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Samet Özcan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Görüntü Dökümü

----------

-Şüphelinin cezaevine götürülüşü

-Adliyeden detay

-Şüphelinin tedavi gördüğü Gazi Devlet Hastanesi'nden detay

(SÜRE: 46 saniye ) (BOYUT: 86 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

==================

Diyarbakır'da HDP önündeki eylemde 23'üncü gün (2)

DİYARBAKIRLI ANNELERDEN DESTEK ZİYARETİ

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 23 gündür dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemine sürdüren ailelere, Diyarbakır'da yaşayan anneler ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Hasta yatağından bastonuyla HDP il binası önüne gelen Bedriye Güneş (65), burada eylem yapan ailelerin çocuklarına kavuşmaları için her gün dua ettiğini söyledi. Güneş, "İçim yandı, haberleri izlerken içim parçalandı, ağlaya ağlaya 5 vakit namaz kılıp onlar için dua ediyorum. Onlar da bizim evlatlarımızdır, ameliyatlıyım ama gelip onlarla birlikte olmak istedim" dedi.

'BİZ DE ANNEYİZ, BİZİM DE CİĞERİMİZ YANIYOR'

Bir başka anne Emine Arslan ise konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Arslan, "Dayanamıyoruz artık. Televizyon bile izleyemiyoruz. Buradaki ortam çok daha farklı, konuşamıyorum şu an, nereye kadar böyle gidecek, yeter biz de anneyiz, onların ciğeri nasıl yanıyorsa bizim ciğerimiz de öyle yanıyor" diye konuştu.

Annelere desteklerini sunmak için burada olduğunu ifade eden Mihrice Tosun, şunları söyledi:

"Annelere destek olmak için geldim, ben de bir anneyim, yeter diyorum artık. Büyütüyorsun, evlilik çağına getiriyorsun, artık diyecek bir şey bulamıyorum."

Ziyaretçilerden Kader Tosun da "Anaların ağlamasını istemiyoruz, biz de bir anneyiz, onlara destek için geldik" diyerek desteklerini illeti.

Görüntü Dökümü

---------

HDP il binası

Ailelerin bekleyişi

Diyarbakırlı annelerin ziyareti

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 206 MB

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

==============

İzmir'i sağanak vurdu; Ev ve iş yerlerini su bastı ( 2)

İSTİNAT DUVARLARI ÇÖKTÜ, ZEMİN KATI SU BASTI

İzmir'de dün gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Buca ilçesindeki Kozağaç Mahallesi'ndeki iki apartman arasındaki istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesi ile zemin kattaki dairelerin içine giren sular, evdeki eşyaları kullanılamaz hale getirdi. Apartmanların bahçesindeki arabalar da sel suları nedeniyle bahçe ve balkon demirlerine çarparak hasar gördü. Bahçede yaşayan evcil hayvanlar, son anda sel suyundan kurtarıldı. Çöken istinat duvarı, apartmanların bahçesine ve bahçede bulunan arabalara zarar verdi. Sahra Apartmanı'nın zemin katında yaşamakta olan Güldan Şen ve ailesi, gece evlerini su basması nedeniyle zor anlar yaşadı. Sel sularının kapıdan girmesi ile suyun içinde mahsur kalan ev sakinleri, balkonun demirlerine tutunarak itfaiye ekiplerinin gelip suyu boşaltmasını bekledi. Gece saat 03.00 sıralarında itfaiye ekiplerinin gelmesi ile suyun boşaltıldığını ve daireden çıkabildiklerini anlatan Güldan Şen, "Saat 02.00 gibi yağmur yağmaya başladı o sırada biz uyuyorduk. Uyandığımızda evin içini suların basmaya başladığını gördük. Belimize kadar su vardı, çığlık çığlığa bağırdık. Eşyalarımın hepsi mahvoldu. Çamaşır makinesinden mobilyalara kadar her şeyim gitti. Buzdolabı evin içinde yüzüyordu. Suyu çekmeden çıkaramadılar bizi, boğulacaktık içeride. Şu an içerisi hala lağım kokuyor. Temizliğe devam ediyoruz. Eşyalar daireden dışarıya çıkarılıyor" dedi.

Apartmanın 2'nci katında oturan Hakan Umut ise, "Apartmanların ilk katlarını su bastı. Aşağı yukarı 1 metre 60 santim boylarında su çıktı. Zararımız büyük. İki aracımız hasar gördü. Çatı katı ve zemin kat büyük zarar gördü" diye konuştu.

Ekmek fırınında çalışan Enver Turgay, "Dün gece sel vardı, sokaklar dere gibi oldu. Su içinde kaldık. Suların hepsi dükkanın içine girdi. Patronlarımızı çağırdık, temizliğe başladık. Zarar yok, fakat ortalık berbat" dedi. Rumeli Göçmenleri Derneği binasında çalışan Figen Erteçin, "Sabah geldiğimizde dükkanın içi su doluydu. Yan komşumuzun evinin bahçesi de su doluydu. Yardımcı olduk temizledik. Uzun süredir böyle olmuyordu. Fakat dün çok şiddetliydi yağmur geldiğimizde şaşırdık" diye konuştu. Diyaliz merkezinde çalışan Gökhan Sezer, "İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Vidanjör suyu çekiyor. Saat 6 buçuktan beri buradayız. Burası sığınak, su bastı burayı" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

Sel nedeniyle birbirine çarpar arabalardan görünütü

Mağdur vatandaşlarla röp

Ev ve iş yerlerini temizleme çalışmalarından

Anons

Nevra UÇKAÇ - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

==============================

Prof. Dr. Sertçelik: Bu deprem hiçbir şeyin habercisi değil

Kocaeli Üniversitesi Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, Silivri'de meydana gelen depremin İstanbul'da beklenen depremin habercisi olmadığını belirterek, "Bu deprem hiçbir şeyin habercisi değil. Büyük bir depremin öncüsü, habercisidir diye kavramlar bu olay için çok doğru değildir" dedi.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Düzce Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve MÜSİAD tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu, Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleşti. Kocaeli ve Düzce depremlerinin 20'nci yılına özel sempozyuma Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Azerbaycan, Yunanistan, Lübnan, Cezayir ve Türkiye'den 300 akademisyen katıldı.

'İSTANBUL'DA OLAN DEPREM OLAĞAN DIŞI BİR DEPREM DEĞİLDİ'

Açılış konuşmasını yapan ve İstanbul'da dün yaşanan depremin olağan dışı bir deprem olmadığını söyleyen Kocaeli Üniversitesi Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, "Türkiye kuzeyinde dünyanın en aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu fayı doğusunda Doğu Anadolu fayı, batısında aktif Ege deprem sistemi ve Akdeniz'de helenik yayın bulunduğu bir konumda yer almaktadır. Aylık ortalama bin civarı deprem oluşmakta. Artçılarıyla çok daha fazla sayıya ulaşmaktadır. Ülkemizde cumhuriyet tarihinde oluşan en büyük deprem 1939 Erzincan depremidir. 1999 da ise 87 gün arayla bu fay üzerinde 17 Ağustos Kocaeli ve 12 Kasım Düzce depremleri meydana geldi. Yapıların yüzde 25'inden daha fazlası hasar gördü. 20 milyar dolar ekonomik kayıp meydana geldi." dedi.

Dün İstanbul'da yaşanan depreme değinen Sertçelik, "Silivri'de meydana gelen depremin İstanbul'da yol açtığı paniğe ve gündemi bir anda değiştirmesine şahit olduk. Geçmişte bu bölgede büyük depremler meydana geldi. Dün olan deprem bölge için olağan dışı bir deprem değildi. Biz depremi, depremin merkezinde konuşmak için buradayız. Yoğun katılımlı bu sempozyumumuz 3 gün sürecek. Depreme ne kadar hazırlık yaparsak yapalım daha fazla hazırlık yapılması gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Burada depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen binaların yeniden inşa edilmesinin kaçınılmaz olduğunu konuşacağız. Kocaeli olarak İstanbul ya da Marmara'da meydana gelecek depreme hazırlıklı olmalıyız. Kuzey Anadolu fayında oluşabilecek en az riskli bölge Kocaeli ve bu depremi yaşadık dersler aldık, yolumuzu çizdik. Kocaeli'de hava, deniz ve karayoluyla her türlü hizmetin rahatlıkla gelebileceği ve gelen yardımların koordinasyon içerisinde afet bölgesine aktarılabileceği bir konumdayız." diye konuştu.

"DEPREMDE GÖÇÜK ALTINDA KALDIM"

Dün İstanbul'da meydana gelen depremin kongrenin önemini bir kat daha arttırdığını belirten Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Dün İstanbul'da meydana gelen İstanbul depremi bu kongremizin önemini bir kat daha arttırmış oldu. Deprem gerçeğinin şahsım adına özel bir yeri olduğunu söylemek isterim. Göçük altında saatler geçirip, ailemle yaşam mücadelesi verdim. Depremle mücadele, arama kurtarma, baştan aşağı geçersiz notlarla doluydu. Gönüllü kuruluşların dünyaya örnek olacak şekilde çalışmaları bizi mutlu etmekte. Bilimin öngördüğü şekilde kentleşme ve yapı güvenliği sağlanmalıdır. İçimizde yakınlarını evlatlarını kaybedenlerimiz var ve acılar büyük. 1967 Varto depreminde çadırlarda yattığımızı biliyorum. Bu tip sempozyumların artarak devam etmesi gerekiyor." diye konuştu.

'BİNALARIN ZEMİNİ VE DAYANIKLILIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMASI GEREKİR'

1999 Kocaeli depremini yaşadıklarını ve binaların zemini ile dayanıklılığına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şöyle konuştu:

"Bizler çok güzel toplantılar yapıyoruz ama sonuç kısmını getiremiyoruz maalesef. Depremden önce yapılacak işler belli. Binaların zemini dayanıklılığına yönelik çalışmalar yapılması gerekiyor. Üniversitemiz, akademisyenlerimiz var. İnsanların eğitilmesi gerekiyor. Simülasyonla 6 şiddetiyle deprem yaşansa eğitimli insanların bulunduğu şu yerde yüzde 90'ı hatalı davranır emin olun. 1999 depremi olduğunda eşimi uyandırmaya gittim. Dalgalı bir denizde adeta sallanmaya başladık. Köşeye gittik ayakta durduk. Yapılacak en tehlikeli hareket. Biz eğitimli iki insan olarak böyle yapmamamız gerektiğini bilmiyorduk. Bizler akademik seviyede bilgiler üretiyoruz. Çoğu zaman teorik olarak kalıyor. Bu ara boşluğu dolduracak ara elemanlara ihtiyaç var. Bina güvenliği ile ilgili kaç doktora tezi yapıldı merak ediyorum. Kaç yüksek lisans ve doktora tezine konu oldu merak ediyorum. Bu tür durumlara en çok hazır olan askerlerimiz. Askerlerin planlarını uygulamamız lazım. Depremde belgelerde kaç battaniyeyi nereye götürülmesi gerektiği yazar. Ama gerçekten bir afet bilinciyle ilgili canlıya yakın depremi deneme şansımız yoktur. Akademisyenler gönüllü çalışmalara katılsınlar ve akademik kafa oraya etki ederse daha planlı işler yaparız diye düşünüyorum. Biz şu ana kadar 65 tane jeofizik ve jeoteknik çalışma yapmışız. Türkiye'nin yüzde 66'sı 1. ve 2. deprem zonunda, nüfusun da yüzde 55'ini kapsıyor."

'TOPLUMUN TÜM FERTLERİNİN DEPREM KONUSUNDA DUYARLI OLMASI GEREKİR'

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy vatandaşların sadece AFAD ve belediyelere yüklenerek çözümü buralarda aramalarının yanlış olduğunu ve toplumun tüm fertlerinin deprem konusuna duyarlı olması gerektiğini açıklayarak, şöyle konuştu:

"1999 depreminde nüfus ve sanayi kapasitesiyle en çok etkilenen il Kocaeli olmuştur. Toplumun tüm fertlerinin bu konuda duyarlı hale gelmesi lazım. Sorumluluğu AFAD veya belediyelere yükleyerek buralardan çözüm beklemek doğru değil. Herkesin yapacağı mutlaka bir şeyler var. Eğitimlerin tamamlanıp bu alanda yapılacak çalışmalarla ortaya yeni fikirler konulması lazım. Alınacak tedbirlerle hem can kaybı hem de maddi kayıpların önleneceğini biliyoruz. Bölgemizde hasarlı binalar var mı? Bu tür eksikliklerimiz varsa süreç içerinde Marmara bölgesi olarak, Türkiye olarak telafi etmek durumundayız."

'DEPREME HAZIRLIKLI OLMALIYIZ'

Dün İstanbul'da meydana gelene benzer depremlere alışık olduklarını ifade eden AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Dün Marmara denizinde büyük depremi oluşturacak fay üzerinde deprem meydana geldi. Biz alışığız bunlara. Yılda 23 bine yakın deprem meydana geliyor. Deprem aktivitesi sürekli izleniyor. Birey olarak hazırlıklı olmalıyız. Yerel yönetimler hazırlıklarını yapmak zorundalar. 7.6 büyüklüğündeki Marmara depremi Kocaeli, Sakarya ve Yalova'yı etkilemiştir. İstatistiğe baktığımızda her yıl 2 adet can kaybı ya da hasara neden olacak deprem oluyor Türkiye'de. Her 6 yılda 7 ile 7.9 büyüklüğünde deprem olma riski var ülkemizde. Ülkemiz deprem riski olan bir ülke ve depreme hazırlıklı olmalıyız." diye konuştu.

"KORKULACAK BİR DEPREM DEĞİL"

Konuşmaların ardından soruları yanıtlayan Prof. Dr. Fadime Sertçelik, İstanbul'da meydana gelen depremin yer bilimcileri tarafından küçük olarak tanımlanan bir deprem olduğunu açıklayarak, "Dün Silivri açıklarında Marmara Denizinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem biz yer bilimcilerinin küçük olarak tanımladığı bir depremdir. Öncesinde bölgede olağan dışı bir aktivite olmamıştır. Sadece bir öncü 2 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş ve 4,6 ile artçı süreci devam etmektedir. Bölge son yüzyılda büyük deprem meydana gelen bir bölgedir, o nedenle biraz tedirginlik yaratmıştır. Bu deprem küçük olmasına rağmen beklenen İstanbul depremi ya da İstanbul'u etkiler mi? diye tedirginlik yaratmış ve gündemi etkilemiştir. Bu büyüklükteki deprem bölgenin normal aktivitesinin sonucu oluşmuştur. Medyada bu büyüklükteki depremin çok farklı lanse edilmesi insanların gösterdiği tepkiler tedirginliğe yol açmıştır. Sempozyumumuza yurt dışından gelen yabancılar özellikle aileleri tarafından aranarak, 'İstanbul'da deprem olmuş, sizin için endişe duyuyoruz' şeklinde telefonlar aldılar. Ancak normal şartlarda bu şartlarda gündeme bile gelmemesi gereken bir deprem. Deprem bilimcilerin tabii ki izlemesi gerekiyor ama çok da büyütülecek bir deprem değil." dedi.

Sertçelik dün meydana gelen depremin beklenen büyük depremin habercisi olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu deprem hiçbir şeyin habercisi değil. Biz hep söylüyoruz. Türkiye'nin her yerinde faylar var. Orada olan fayların normal aktivitesi öyle değerlendirilebilir. Böyle depremler bize bir yandan fayda sağlıyor. Diyor ki gündeminizden depremi çıkarmayın, depremle yaşamayı öğrenin, evlerinizi sağlamlaştırın diyor. O nedenle bu deprem dikkate alınmalı. Yoksa büyük bir depremin öncüsü, habercisidir diye kavramlar bu olay için çok doğru değildir."

"ENDİŞELENECEK BİR ŞEY YOK"

İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili endişelenecek bir şey olmadığını söyleyen AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, "Mevcut çalışmalarımız neticesinde büyük depremi tetiklemesiyle ilgili bir şey söyleyemeyiz. Dün 4.6 şiddetinde meydana gelen depremin büyük depremin öncüsü, artçısı böyle bir şey söz konusu değil. Ülkemiz deprem ülkesi ve yılda 23 bin adet deprem meydana gelmekte ve bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Bu tür depremler olacaktır. AFAD Başkanlığı tarafından ülke genelinde işletilen 1100 adet deprem gözlem sisteminde bu bölgede dün 4.6 depreminden sonra şu saate kadar 89 artçı depremi kaydetmiş durumdadır. Endişelenmeye gerek yok. Öncelikle deprem konusunda bilinçli olmak zorundayız. Önceden planlarımızı yapmak durumundayız. Deprem anında ne yapacağımızı bilmek zorundayız. İl AFAD Müdürlüklerinden destek alabilirler, hazırlıklı olmak zorundayız. 1999 depremlerine göre daha hazırız. 1999 da biz sektörün içindeydik ve depremle ilgili çalışmalar yapıyorduk. O dönemki bilgi eksikliği, kaos artık günümüzde söz konusu değil. Daha hazırlıklı, daha hızlıyız. Allah korusun büyük depremde o acı tabloyla karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Her şeyi yönetimden beklemek zorunda değiliz, birey olarak hazır olmak durumundayız." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

-Kocaeli Üniversitesi Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Fadime Sertçelik

-Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy

-Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın

-Rektör Sadettin Hülagü

-AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu

-Toplantıdan detaylar

-Prof.Dr. Sertçelik ile röp.

-AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu ile röp.

Haber-Kamera-Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-BAŞİSKELE/Kocaeli

==============================



Panelvan minibüs devrildi, sürücü yarandı

Trabzon'da, kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü O.G.A. (23), yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu Ganita mevkisinde meydana geldi. Trabzon'dan Giresun yönüne giden O.G.A. yönetiminde 61 AF 509 plakalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, devrilen minibüsteki sürücü hafif yaralandı. Sürücü, kendi imkanlarıyla minibüsten çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan O.G.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun araç kuyruklukları oluşurken, minibüs çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------------

-Kaza yapan araç görüntüsü

HABER KAMERA: TRABZON,

===========================

İzmit'ten, Diyarbakır'daki annelere destek

İzmit'te, 95 sivil toplum kuruluşunun kadın üyelerinden oluşan yüzlerce kişi, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıklarını belirttikleri çocuklarının bulunmasını için HDP il binası önünde eylem yapan ailelere destek vererek, bölücü terör örgütüne tepki gösterdi.

İzmit'te bulunan 95 sivil toplum kuruluşunun kadın üyeleri öğle saatleri Anıtpark Meydanı'nda toplanarak Diyarbakır'da HDP il binası önünde eylem yapan ailelere destek verdi. Ellerinde 'Anaların yanında PKK'nın karşısındayız', 'Terörü anneler bitirecek' yazılı döviz ve pankart taşıyan anneler, terör örgütüne tepki gösterdi.

Anneler adına konuşan Beyza Soğukpınar, Diyarbakır'da ailelerin gösterdiği direnişin teröre en ağır darbeyi vuracağını ifade ederek, "Tarih, Diyarbakır'da anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler başka canlar yanmasın diye çıktıkları bu yolda inşallah zafere ulaşacaktır" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİ VE SİYASİ UZANTILARIYLA MÜCADELE İÇERİSİNDEYİZ'

Terör örgütünün, siyaset yaparak gençleri kandırmaya çalıştığını belirten Beyza Soğukpınar, "Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insanı direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz" diye konuştu.

'YANAN BİR ANNE YÜREĞİ GENCECİK FİDANLARIN ÖLÜMÜNE SON VEREBİLİR'

Diyarbakır'da her şeyi göze alarak oğlu için eylem yapan Hacire annenin kendileri için bir sembol olduğunu açıklayan Beyze Soğukpınar, şöyle konuştu:

"Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre 'yeter' diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yanan tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir."

Görüntü Dökümü

-------------

-Meydanda toplanan annelerden görüntü

-Pankart açan anneler

-Basın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

================================

Diyarbakır'da nöbet tutan annelere Sivas ve Tokat'tan destek

Sivas ve Tokat'ta sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, düzenledikleri basın açıklamasıyla terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 23 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Sivas'ta, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere destek olmak için basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına yaklaşık 50 kadın katıldı.

Grup adına basın bildirisini okuyan Kübra Yaraş, "Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının 'etiketi olmaz' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı" dedi.

'BU DURUŞ VE CESARET UMUT OLDU'

Tokat'ta ise Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları kadın temsilcileri ve vakıfların temsilcileri, kayıp çocukları için 23 gündür oturma eylemi yapan annelere destek verdi, teröre lanet yağdırdı. STK'lar adına basın açıklaması yapan Hülya Özdemir tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını belirterek, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'Dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

SİVAS

-Grubun görüntüsü

-Açıklama

TOKAT

-Grubun görüntüleri

-Açıklama

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT-Fatih YILMAZ/SİVAS-TOKAT,

=========================

Ceza, Alanya'da konser verdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahneye çıkan ünlü rap şarkıcı Ceza hayranlarını coşturdu. Konsere katılan yaklaşık 3 bin kişi, Ceza'nın hızlı ve ritimli şarkılarına eşlik etti.

Alanya'daki bir eğlence mekanında rap müziğin sevilen ismi Ceza sahneye çıktı. Gecede Ceza'yı izlemek isteyen yaklaşık 3 bin kişi, eğlence mekanını saatler öncesinden doldurdu. Hayranları Ceza'nın sahneye çıkmasıyla alkış ve ıslıklarla coştu.

Eski ve yeni şarkılarını ardı ardına söyleyen Ceza'ya hayranları da eşlik etti. Şarkılarını hızlı ritimde söylemesiyle bilinen Ceza'nın tüm parçalarına, konsere gelenlerin eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Sahne performansıyla sıklıkla alkış alan ünlü rap şarkıcı, yaklaşık 2 saat sahnede kalarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Görüntü Dökümü

--------------

Ceza konserinden genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

===========================