Dha yurt bülteni - 12

Kameradaki silahlı soygunun 10 şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP'te, maskeli ve silahlı 10 kişi, girdikleri akaryakıt istasyonundan 150 bin TL ve sigara çaldı. Olay güvenlik kameralarına anbean kaydedilirken, şüpheliler polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, pazartesi günü saat 04.30 sıralarında, Barak Mahallesi Yeşilvadi bulvarında meydana geldi. Kiraladıkları araçla akaryakıt istasyonuna gelen maskeli 10 kişi, ellerindeki av tüfeklerini çalışanlara doğrultup kasadaki 150 bin lira TL'yi ve bir miktar sigarayı alarak olay yerinden kaçtı. İstasyon çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının ve mobeselerin görüntülerini inceleyen ekipler, takip sonucu 4 şüpheliyi kiralık araçla kaçmaya çalışırken diğer 6 kişiyi ise belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada akaryakıt istasyonundan çalınan para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, maskeli şüphelilerin kiraladıkları araçtan inerek silahlarını doğrulttukları çalışanları yere yatırması ve kasadaki paralar ile sigaraları alıp kaçması yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Şüphelilerin araçtan silahlarla inmesi

İstasyondan paraları alması

Çalışanlara silah doğrultulması

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 767 MB

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Çiğdem, yaşama tutunamadı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 6'ncı kattan atlayan Çiğdem K. (21), tedavi gördüğü hastanede bir haftalık yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 21 Eylül günü Viranşehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Çiğdem K., intihar etmek için cadde üzerindeki 7 katlı bir binanın 6'ncı katına çıktı. Çiğdem K.'yi gören çevre sakinleri, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verip, genç kızı ikna etmeye çalıştı. Ancak çabalar sonuçsuz kaldı, Çiğdem K., kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Çiğdem K., ağır yaralandı.

Çiğdem K., gelen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan genç kız, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İşlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Çiğdem K.'nin cenazesi, toprağa verildi.

Genç kızın atlama anını, olay yerindeki bir kişi cep telefonu ile görüntülemişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Morg önünde bekleyenler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 81-8 MB

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Mevlana Dergahı'nda 94 yıl sonra aşure kazanları kaynadı

KONYA'daki Mevlana Dergahı'nda 94 yıllık aranın ardından aşure kazanları yeniden kaynadı.

Beş asır öncesinde, tekke ve asitane avlularında altı harlanmış kazanlarda pişen ve dağıtılan aşure, sabahın erken saatlerinde Mevlana Müzesi bahçesinde ocakların yakılması ile yeniden başladı. 94 yıllık aradan sonra yeniden faaliyete geçen ocaklarda pişirilen aşure eski usüle uygun olarak yapıldı. 7 defa sudan geçirilen buğdaylar önceden altı harlanmış büyük kazanlara atıldı. Ardından kabukları dualarla soyulan nohutlar kazanlara döküldü. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştirilen ürünler, dualar eşliğinde kazanlarda saatlerce kaynatıldı. Çok sayıda davetlinin ve misafirin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu da aşure kaynatılırken muharrem ilahileri ile eşlik etti. Mevlid-i şerif, dua ve zikirlerle kaynatılıp soğumaya bırakılan 3 ton aşure yerli ve yabancı çok sayıda misafire dağıtıldı.

'AŞKLA YAPILAN BİR MERASİM'

Bu merasimin emekle, duayla, aşkla yapıldığını söyleyen İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmed Fatih Çıtlak şunları söyledi:

"Sadece biz değil herkes köklerini aramakla meşgul. Bu kökleri aramak kafataslarını bulmak, kemikleri bulmak değil. Belki başka canlılar için fosil araştırmaları yapılabilir. Fakat insan manaya derler. Mana müesseseleri yani insana hizmet eden müesseselerde işte böyle ocaklardır. Bu ocakların kesintiye uğramaması icap ediyor ki insan yetiştirelim. Maalesef geldiğimiz noktada en çok aranan şey insan, en az bulunan şey insan ama malesef en ucuz bulunan şeyde insan. Burada insanın kursağından geçen bir lokma aşın bile nasıl bir emekle nasıl bir duayla nasıl bir aşkla yapıldığını ortaya koyan bir merasim bu."

'BURADA TARİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİYORSUNUZ'

Tarihi bir ana şahitlik edildiğine dikkat çeken Çıtlak, "Acılarımızla, farklılıklarımızla aslında hüzünlerimizle bir milet olduğumuzu hatırlatan bir gelenek bu. Yüzyıllardır devam etmiş ama neredeyse bir asırdır kesintiye uğramış. Aşağı yukarı 35 senedir bunu yapıyorum. Bunu en son 400-450 sene evveline kadar vesikalarıyla dayandırabilecek bir aşure geleneğine uygun olarak buğdayın yıkanmasından şekerin atılmasına, her sayfadaki dualarına kadar aslına riayet ederek yapmaya çalışıyoruz. Bu icraat basit bir iş değil. Aslına uygun yapılmasından dolayı çok manidar. Hazreti Pir'in sancağı altında yapılması çok güzel. İnşallah Konya'mıza, güzel ülkemize muhabbete, birlik ve beraberliğe vesile olur."diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aşure kazanları ve Mevlana müzesinin görüntüsü

-Aşure kazanlarından görüntüler

-Aşure malzemelerinin kazanlara ilave edilmesi

-Anons 1 – 01.20 - 01.32 arası

-Aşure pişirilmesi

-Anons 2 – 01.54 – 02.01 arası

-Aşure pişirilmesini bekleyen vatandaşların görüntüsü

-İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmed Fatih Çıtlak'ın vatandaşlarla sohbeti

-İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmed Fatih Çıtlak röportaj

Haber: Tolga YANIK-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,)

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Başkan Beyazgül: Benden canımı iste ama isotumu isteme

ŞANLIURFA'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'İsot Festivali' etkinlikleri kapsamında isot hasadı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Dünyada Ronaldo neyse, Messi neyse, bizim için isotumuz öyledir. İsotumuza rakip tanımıyoruz. Güzel bir söz de var, 'Benden canımı iste ama isotumu isteme' " dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nce 11-13 Ekim'de üçüncüsü düzenlenecek Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali (URFEST) kapsamında isot hasadı yapıldı. Göbeklitepe yolundaki arazide gerçekleştirilen 'Tarlada İsot Hasadı' etkinliği Kur'an tilavetiyle başladı. İsotun Şanlıurfa için önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül şöyle konuştu:

"Şanlıurfa tersine göç alan bir kent olmasıyla, nüfusu ve genci en fazla olan kentlerimizden biri oldu. Şanlıurfa cazibe merkezidir ve böyle de kalacaktır, bunu kimse engelleyemez. 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve sayamadığımız tarihi bölgelerimiz, kentimiz için önemli yerlerimizdir. Ancak bazen algılar yapılır ama Urfa'nın cazibe merkezi olma özelliğini hiç kimse kıramaz. Burada Urfafest'in ikinci adımını atıyoruz ve isot hasadı yapacağız. Bizim isotumuz rakipsiz. Dünyada Ronaldo neyse, Messi neyse, bizim için isotumuz da öyledir. Kendi isotumuza rakip tanımıyoruz. İsotumuzun tek kötü bir yanı var, alışkanlık yapıyor. Urfa'da sabah kahvaltıda boşuna isot yenmiyor. Güzel bir söz var, 'Benden canımı iste ama isotumu isteme.' 'Altınımız iste ama isotumu isteme.' Çünkü her bir Urfalının kendi ağız tadına göre çıkardığı isot vardır. 85 yaşındaki ninelerimize, 'İsotu hazır alalım' dediğimiz de dahi onlar kendi damak zevklerini ararlar."

'TÜM TÜRKİYE'Yİ DAVET EDİYORUM'

Şanlıurfa'da bu düzenlenecek olan İsot Festivali'ne halkı davet eden Beyazgül, "Bizim isotlarımız olabildiğince dışarıya gitmekte. Ancak bunun daha fazla paketlemesi yapılmalı. 2 milyon insanımızla burada çalışıyoruz. Dünyanın en genç nüfusuna sahibiz. Coğrafi ve tarihi güzelliklerin merkeziyiz. Buradan seslenmek ayrı bir gurur, onur veriyor. İsot tarlamızın bizim için, Urfa için önemi çok büyük. Bu lezzet farklı, bu lezzet alışkanlık yapıyor. Biz 11-12-13 Ekim'de İsot Festivali'ne bütün Türkiye'yi davet ediyorum. Urfa hangi lezzetlere sahip bunları göstereceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Renkli görüntülerin yaşandığı isot hasadına katılan protokol tarlada topladıkları isotları sepetlere doldurarak evlerine götürdü. 3'üncü Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali kapsamında kortej yürüyüşü, açık hava konserleri, sergiler, isot yeme yarışması, çiğ köfte şenliği gibi etkinlikler yapılacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İsot tarlasında düzenlenen etkinlik

Protokol heyeti etkinliğe katılması

Kuran-ı Kerim okunması

Başkan Zeynel Abdin Beyazgül açıklaması

Tarlada isot toplayan protokol

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 463 MB

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Tokat'ta tarihi evler restore ediliyor

TOKAT kent merkezindeki sivil mimari örneği tarihi evlerin sokak cephelerinin restorasyonu için çalışma başlatıldı.

Tokat Valiliği, Tokat İl Özel İdaresi ve Belediye tarafından kente tarihi sokaklarda bulunan sivil mimari yapıların sokak cephelerinin güzelleştirilmesi için 20 kişilik özel ekip kuruldu. Restorasyonda kullanılacak malzeme alımının gerçekleştirilmesinin ardından, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylı projeleri bulunan Bey Sokak ve Bey Hamam Sokak'taki evlerde uygulamalara başlandı. Restorasyon çalışmasının startının verilmesi için düzenlenen törene Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Kız Meslek Lisesi'nin orada bir meydan prpjesi düşüncemiz var. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız ile de görüştük. Bir yer bulduk, oraya lisemizi taşıdıktan sonra çalışmalarımız başlayacağız. Altının 3 katlı oto park olacağı tarihi dokuya güzel uygun bir meydan yapacağız. Kent merkezinde bulunan 3 sokağımızı da sokak sağlıklaştırılmasıyla çalışmaya devam edeceğiz. 20 kişiden oluşturulan restorasyon ekibi kurduk. 1 Eylül tarihinden itibaren de bu ekiple başlayarak restorasyon atölyesini kurduk. Bey Sokağında 70'den fazla sivil mimari olan tescilli binanın hem çatılarını, hem dış cephelerini, hem de boyalarını usulüne uygun yaparak Tokat turizmine kazandıracağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Programdan görüntüler

-Tarihi yapıların görüntüleri

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

