Dha yurt bülteni- 12

Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

GAZİANTEP'te, nişan törenine gidenlerin taşındığı minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Gaziantep- Adana yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Nişan törenine gidenleri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 N 0261 plakalı minibüs ile Yusuf Kaplan yönetimindeki 27 GK 494 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen araçlardaki Yusuf Kaplan, Feyza Betül Kaplan, Arife Kıral, Fatma Nur Kıral, Hasan Korkmaz, Elif Karaaslan, Hamza Alp, Mecit Alp ve Alican Alp yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Feyza Betül Kaplan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan 2'sinin ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

'Polisim' diyen telefon dolandırıcısı suçüstü yakalanıp tutuklandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, telefonla aradığı kişilere kendisini polis olarak tanıtıp, terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu söyleyerek dolandıran E.A., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. E.A., mahkemece tutuklandı.

Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'nda, birçok kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldıkları şikayetiyle polise ihbarda bulundu. Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Bürosu ekipleri, ihbarlar üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Bu sırada T.F. (62) kendisini telefonla arayıp, terör örgütleriyle bağlantısı olduğunu söyleyen E.A.'dan şüphelendi ve durumu polise bildirdi.

Şüpheli, T.F.'den, 41 bin 500 Euro'yu TL'ye çevirmesini ve ardından kendisine iletmesini istedi. Bunun üzerine buluşma noktasına T.F. ile giden polis ekipleri, E.A.'yı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Metruk evdeki yangın camiyi de yaktı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tek katlı metruk evde çıkan yangın hemen yanı başındaki 49 yıllık Muratdede Camii'ne de sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken cami kullanılmaz hale geldi.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 377 Sokak'taki tek katlı metruk evde, bugün saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp, yakındaki Muratdede Camii'ne sıçradı. Ahşap malzemelerin yoğunlukta bulunduğu cami, alevlere teslim oldu. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere su ve köpük sıkarak müdahale etti. Mahallede paniğe neden olan yangın, 1 saatte söndürüldü. 49 yıllık cami kullanılmaz hale gelirken polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da sokakta satranç turnuvası düzenlendi

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce Dağkapı Meydanı'nda, 400 kişinin katılımıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığı tarafından sokak satranç turnuvası düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda yapılan turnuva, 400 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik kapsamında, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki konservatuar öğrencileri de türküler seslendirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, belediye olarak kültürel ve sportif etkinliklere önem verdiklerini ifade ederek, "19 Ağustos günü itibarıyla Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na görevlendirildi. O günden bu yana pek çok sosyal ve kültürel etkinlik düzenledik. Şimdi de sokak satranç turnuvası yapıyoruz. Bugün burada yaptığımız etkinliğe yoğun bir katılım var. Burada yaş farkı yok. Satranca ilgi duyan 7'den 70'e her vatandaşımız katılabiliyor. Şu an 400 civarında bir katılım var. Toplam 7 turda turnuva bitecek. Budan sonra da sürpriz ve bütün hemşerilerimize dönük her alanda sosyal faaliyetlerimiz devam edecek. Sadece sosyal faaliyetlerle sınırlı kalmayacağız" dedi.

