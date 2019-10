Dha yurt bülteni - 12

CHP Gemlik İlçe Başkanı: Başkan yardımcımızın kurtarılması için emniyet güçlerimiz beklenmiştir

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün yaşanan belediye başkan yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün rehin alınması ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, rehin alma olayının detaylarını aktaran CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar,

saldırganın madde bağımlısı olduğu vurgulayarak, "'Olay sırasında saldırganın cebinde de birtakım maddeler olduğu fark edilmiştir. Personelimiz, başkan yardımcımızı saldırganın elinden almaya çalışsa da saldırganın silahlı olmasından dolayı emniyet güçlerimizi beklemişlerdir" dedi.

Bursa'nın Gemlik içesinde, dün elinde tabancayla makam odasına girdiği Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ü rehin alan Sinan Bingöl, 1 saatlik ikna çalışması sonucu teslim oldu. Yaşanan bu durumla ilgili olarak belediye binası önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Başkan Yardımcıları Bayram Demir ve Zeynep Akış Serintürk, belediye meclis üyeleri, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP, AK Parti, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Osmangazi ve Mudanya ilçe başkan ve yönetimleri, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya ve yönetimi, Gemlik Ticaret Odası ve Gemlik Ticaret Borsası temsilcileri, Gemlikli muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda Gemlikli katıldı. Alanda kadınların ağırlığı dikkat çekti.

Konuyla ilgili basın açıklamasını CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar gerçekleştirdi. Yaşanan olayın madde bağımlılığı ve kadına şiddet olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Acar, "Barışın ve huzurun kenti olma yolunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yaşanan rehin alma olayının ayrıntılarını aktaran Acar, "Dün saat 16.00 sularında daha önceki dönemlerde Gemlik Belediyesi bünyesinde çalışmış, karıştığı olaylar nedeniyle işten ayrılmış, çevresinde problemli olarak tanınan bir şahıs, yanında kurusıkı silahı ile güvenlik görevlilerimizi atlatarak başkanlık katımıza gelmiş, başkan yardımcımız Zeynep Akış Serintürk'ü ve yanındaki genç kardeşimizi bir süre rehin almıştır. Personelimiz, başkan yardımcımızı saldırganın elinden almaya çalışsa da saldırganın silahlı olmasından dolayı emniyet güçlerimizi beklemişlerdir. Saldırgan, karşısında tam teçhizatlı emniyet güçlerimizi görünce korkmuş, büyük bir acziyet içinde başkan yardımcımızı serbest bırakarak teslim olmuştur. Yaşanan olaylar sonucunda kimsenin burnu bile kanamamış, olay sorunsuz şekilde sonuçlanmıştır. Saldırgan ise gece çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" dedi.

Saldırganın madde bağımlısı olduğunu söyleyen Acar, " Daha önceki dönemde belediyedeki işinden karıştığı olaylar nedeniyle ayrılan bu şahsın yapılan araştırmalar sonucu emniyette onlarca dosyası olduğu, sayısız olaya karıştığı, çevresinde tekinsiz bir kişi olarak tanındığı tüm bunların yanında madde kullandığı öğrenilmiştir. Ayrıca olay sırasında arsız saldırganın cebinde de birtakım maddeler olduğu fark edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Acar şöyle devam etti:

Özetle neresinden bakarsanız bakın bu olay gerek bir bağımlılık problemi gerek bir kadına şiddet eylemi gerekse güzel ilçemizin huzurunu kaçıran münferit bir olay olarak kesinlikle kabul edilemez, hafife alınamaz. Gemlik halkı olarak saldırganın kanun önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor, konunun takipçisi olacağımızı buradan bildiriyoruz.

Çağrımıza kulak vererek bizlere güç katan, moralimizi yükselten, yalnız olmadığımızı gösteren tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz."

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü, kayıp telefonu aydınlatacak

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3 yıl önce TEOG Türkiye 1'incilerinden biri olan Mustafa Ö. (17), köyündeki Simeri Kalesi'nden atlayarak yaşamına son verdi. Mustafa Ö.'nün babası Orhan Ö., kayıp telefonun bulunması halinde, olayın aydınlanacağını söyledi.

Olay, cumartesi günü ilçeye bağlı Güveçli köyünde meydana geldi. Orhan ve Mine Ö. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mustafa Ö., 2016 yılında TEOG Türkiye 1'incileri arasında yer alarak, Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi'ni kazandı. 3 yıldır lise pansiyonunda kalarak eğitimini sürdüren Mustafa Ö., geçen hafta arkadaşlarına kendisini yüksekten atarak yaşamına son vereceğini söyledi. Arkadaşları durumu okul yönetimine bildirdi. Okul yönetimi de baba Orhan Ö.'yü arayarak bilgi verdi. Olayı öğrenen baba Orhan Ö. oğlunu yakından gözlemlemek ve hafta sonunu birlikte geçirmek için köye çağırdı. Cuma günü ailesinin yanına gelen Mustafa Ö., ertesi sabah kahvaltı yaptıktan sonra köydeki Simeri Kalesi'ne çıktı. Oğlunun kaleye çıktığını öğrenen baba telefonla arayarak aşağıya inmesini istedi. Mustafa ise kaleden aşağıya atlayacağını söyleyerek telefonu kapattı. Daha sonra kendini yaklaşık 150 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaleden atlamadan önce babasıyla telefonda konuşan Mustafa Ö.'nün akıllı telefonu ise aramalara rağmen bulunamadı. Otopsi işlemlerinin ardından Mustafa, geçen pazar günü köyde toprağa verildi.

'HERKESİN OYNADIKLARINI OYNARDI'

Cenazeye katılan arkadaşlarının aralarında yaptıkları konuşmaların tehlikeli video oyunları ile ilgili çağrışım uyandırdığını ifade eden Orhan Ö. "O gün ki kalabalıkta ben kendim bizzat duymadım. Ama sonradan komşuların duydukları, bize gelen söz. Bu dedikodu da olabilir. Kesin bir bilgi değil. 'Mustafa son görevini yaptı ya da biz Mustafa'ya son görevimizi yaptık' gibi bir konu var ama ne olduğu net değil. Kesinleşmiş bir konu değil. Mustafa internetten herkesin oynadığı böyle vurdulu kırdılı, kale yapmaca, kale fethetme gibi oyunlar oynardı. Ama son zamanlarda üniversiteye hazırlandığı için bu oyunları bile oynayacak zamanı olmadığını söylüyorlardı" dedi.

'AMACIM FARKINDALIK OLUŞTURMAK'

Mustafa'nın daha önce internette tehlikeli oyunları oynamış olabileceğini, ancak kesin manada bu konuda bilgisi olmadığını anlatan baba Orhan Ö. "Ben bu konuda toplumu bilinçlendirmek için, çocukları bu tip oyunlardan uzak tutulmasını tavsiye etmek, bir farkındalık oluşturmak için söyledim. Tavsiyem velilere şu, çocuklarına dikkat etmeliler. Çocuklarını bu konuda bilinçlendirmeliler. Ondan daha ziyade devlet bu tip oyunların erişimi konusunda belli bir kriter, kıstas getirmeli diye düşünüyorum" dedi.

'TELEFON OLAYI AYDINLATACAK'

Oğlunun olay günü kullandığı telefonunun mutlaka bulunmasını istediğini dile getiren Orhan Ö, "Telefon benim evladımın en çok haşir neşir olduğu şeydi. Yani onun kara kutusuydu diyebiliriz. Yani o telefon bulunduğu zaman bir dengesizlik, bir yanlışlık varsa ya da bir eksiklik varsa büyük ihtimalle olayı aydınlatacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Orhan Ö. olay sonrasında bölgede telefonun bulunması için yeni bir çalışma yapılmadığını, yarın kendi imkanları ile yeniden arama çalışması yapacaklarını sözlerine ekledi.

LARINDA YÜZÜ GÜLÜYOR

Öte yandan kaleden atlayarak hayatına son veren Mustafa Ö.'nün yeni fotoğraflarına da ulaşıldı. Hem arkadaş grubu hem de okulunda ve gezi yaptığı yerlerde çektirilen fotoğraflarda Mustafa Ö.'nün genellikle güler yüzlü bir görüntü verdiği görüldü. Mustafa'nın 'Doğa için pedalla' adı altındaki bir etkinlikte yer aldığı görüldü.

1,5 milyon liralık uyuşturucu hap ile yakalandılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan operasyonda, piyasa değeri 1,5 milyon TL olan uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.Ş., U.H.Ş, G.Ş, O.K ve M.T. tarafından ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı. Edremit'te gerekli tedbirleri alan polis ekipleri, M.Ş., U.H.Ş, G.Ş, O.K ve M.T.'ye ait iki otomobili durdurdu. Otomobillerde ve şüphelilere ait iş yerlerinde yapılan aramalarda, 25 bin 248 uyuşturucu hap, 0,98 gram esrar, uyuşturucu öğütme aparatı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 765 lira, ruhsatsız 3 tabanca, boş şarjör ile farklı silahlara ait 343 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş., U.H.Ş, G.Ş, O.K ve M.T. emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 5 şüpheliyi tutukladı. Öte yandan M.Ş., U.H.Ş ve G.Ş.'nin festival organizasyonları düzenledikleri öğrenildi. Ayrıca M.Ş.'nin üzerinde, İstanbul'da bir yayın organına ait, 'Genel Yayın Yönetmeni' unvanlı kurum kartı çıktığı bildirildi.

Lösemi hastası Ertuğrul Berk, hayatını kaybetti

Kocaelİ'nin Darıca ilçesinde, lösemi nedeniyle tedavi gören Ertuğrul Berk Kara (16), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uygun kök hücre için kampanya düzenlenen Ertuğrul Berk Kara, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Darıca Fen Lisesi öğrencisi Ertuğrul Berk Kara, geçen yıl lösemi teşhisi ile tedavi görmeye başladı. Ertuğrul Berk Kara'nın tedavisi için Darıca Milli Eğitim Müdürlüğü, Darıca Emniyet Müdürlüğü, Darıca Sağlık Müdürlüğü tarafından, geçen eğitim ve öğretim döneminde, "Ertuğrul Berk Kara ve kök hücre bekleyen herkese umut ışığı olmak ister misiniz?" sloganıyla başlatılan kampanya büyük ilgi görmüş ve başta tüm okullar olmak üzere çok sayıda kişi kan bağışında bulunmuştu. Ayrıca okul arkadaşları "Ertuğrul Berk Kara için çal" adıyla, 'Çiğdem derki ben alayım' adlı türküyü seslendirerek klip çekti.

Ancak, Ertuğrul Berk Kara için uygun donör bulunamadı. Ertuğrul Ber Kara, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bugün Darıca Emek Fatih Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fatih ve eşi Nurdan Kara büyük üzüntü yaşarken, taziyeleri kabul etti. Ertuğrul Berk Kara kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Huzurevinde, 'bardak' kavgası: 2 yaralı

Edirne Huzurevi'nde kalan Ömer Üstün (81) ve Ali Okyay (73), bardak yüzünden çıkan tartışmada birbilerini darbetti.

Edirne Huzurevi'nde kalan Ömer Üstün ve Ali Okyay arasında öğle yemeği sırasında su bardağı nedeniyle tartışma çıktı. Aynı bardağı almak isteyen 2 yaşlının tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. İkili birbirlerini darbetti. Görevliler tarafından güçlükle sakinleştirilen Üstün ve Okyay, ambulansla Sultan Birinci Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaşlılardan Ömer Üstün, kendisinin suçu olmadığını iddia ederek, Ali Okyay'ın su bardağı yüzünden kendisine saldırdığını öne sürdü.

Yüzünden darbe alan Ali Okyay ise büyütülecek bir durum bulunmadığını ifade ederek, üzgün olduğunu söyledi. Birbirlerinden şikayetçi olmayan Üstün ile Okyay, tedavilerinin ardından huzurevine geri götürüldü.

Dışişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da irtibat bürosu açıyor

Türkiye genelinde 6 ilde bulunan Dışişleri Bakanlığı İrtibat Bürosu'nun 7'ncisi Diyarbakır'da açılıyor. Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi olarak atanan İbrahim Mete Yağlı, irtibat bürosunun açılmasıyla Diyarbakır'dan dünyanın herhangi bir yerine irtibat kurmanın mümkün hale geleceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'nca daha önce Türkiye genelinde 6 şehirde açılan irtibat bürolarının 7'ncisi Diyarbakır'da açılıyor. İrtibat bürosunun tanıtımı nedeniyle Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile Dışişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır'a temsilci olarak atanan eski Bostvana Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı'nın katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Dışişleri Bakanlığı İrtibat Bürosu'nun açılmasının Diyarbakır'a zenginlik katacağını ifade ederek, "Kadim geçmiş ve büyük bir zenginliğin, somut olan ve olmayan kültürel mirasın ve UNESCO tescilli yerlerin bulunduğu Diyarbakır artık hedeflerini büyütmüş ve çok daha öteye taşımış durumdadır. Bu, Diyarbakır'ın alt yapısının, çalışmasının ve iddiasının bir sonucu olmuştur. Diyarbakır'ın her boyutta iddiası vardır. Dışişleri Bakanımızın ilimize teşrifleri sırasında kendisine arz edilen ve büyük bir ilgisi ile karşılanan bu talebimiz Cumhurbaşkanımız tarafından da takdir edilmiş ve bugün bu sürece Dışişleri Bakanlığımızın bir temsilciği de bir zenginlik olarak katılmıştır" dedi.

DÜNYADAKİ TEMSİLCİLİKLERLE BİREBİR İLETİŞİM OLANAĞI

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi olarak atanan İbrahim Mete Yağlı, irtibat bürosunun açılmasıyla Diyarbakır'dan dünyanın herhangi bir yerine irtibat kurmanın mümkün hale geleceğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dış politikasında önem taşıyan, yabancı trafiğinin yoğun olduğu şehirlerimizde bu irtibat büroları açılır. İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Edirne ve Hatay'da bu kapsamda görev yapan bürolar faaliyete girmiştir. 7'ncisi açılacak bu irtibat bürosunun kuruluş çalışmalarını sonuçlandırmak ve mevzuata uygun çerçevede hizmet vermiş olacak. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yurt dışı temsilcilikleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olan 5 ülkeden sonra dünyada en fazla temsilcilik sayısına sahip ülke Türkiye'dir. Bu irtibat bürosundaki yetkili gerçek zamanlı olarak bilgisayarın tuşuna bastığında dünyanın herhangi bir noktasındaki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğine birebir iletişim haline geçebilir. Yani Diyarbakır'dan dünyanın herhangi bir yerine irtibat mümkün. Devletimizin bu irtibat ağını kurmasının en önemli sebebi milletine, vatandaşına sadece Türkiye'de değil dünyanın herhangi bir noktasında ihtiyaç duyabileceği yardımı desteği verebilmektir."

İKÇÜ'lü öğrencilerden Diyarbakır'daki annelere destek

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürkçü Düşünce Topluluğu üyeleri, Diyarbakır'daki HDP il binası önünde, çocukları dağa kaçırılan anneler tarafından başlatılan nöbete destek olmak için, imza kampanyası başlatıp, basın açıklaması yaptı.

İKÇÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Çiğli Kampüsü'ndeki A Blok'ta, çocukları dağa kaçırılan anneler tarafından Diyarbakır'daki HDP il binası önünde başlatılan nöbete destek olmak için, imza kampanyası başlattı. Kendilerine 1000 imza hedefi koyan öğrenciler, toplanan bu imzaları, annelere destek olmak için Diyarbakır'a götürüp, onlara teslim edeceklerini söyledi.

'KAÇIRILAN GENÇLİK, BİZİM GENÇLİĞİMİZDİR'

Topluluk üyesi yaklaşık 25 kişi, ellerinde, 'Anaların ateşi PKK'yı yakacak' yazılı dövizlerle, imza kampanyasının düzenlendiği yerde bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı. Topluluk başkanı olan, tıp fakültesi öğrencisi Elfide Nur Atalay, "Dağa kaçırılan oğlu için Hacer ananın yaktığı ateş, PKK terörü yüzünden yüreği yanan bütün ailelerin sesi ve tüm Türkiye'nin meselesi olmuştur. Hacer annenin mücadelesi diğerlerine de destek vermiş ve bugün toplam 49 aile nöbete devam etmektedir. Aileler, çocuklarının dağa kaçırılmasının aracısı olarak HDP'yi gördükleri için orada oturmaktadırlar. Annelerin haklı isyanı, Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleyle bütünleşmiştir. PKK'nın, ailelerinden koparıp dağa kaçırdığı gençler, bizim yaşlarımızdaki kardeşlerimizdir. Yüreği yanan aileler, bizim ailelerimizdir. Kaçırılan gençlik, bizim gençliğimizdir. Terör örgütü PKK hem gençlerimize, kardeşlerimize hem de geleceğimize saldırmaktadır. Türk gençliği olarak, bu zulümden uzaktayız diye gözlerimizi kapatamaz, kulaklarımızı tıkayamaz ve vicdanlarımızı kapatamayız. Kahrolsun PKK" dedi.

Grup, okunan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Başkan Kocaispir sürücülere gül dağıttı

Adana'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yaya güvenliğine dikkat çekmek amacıyla Vehbi Necip Savaşan İlkokulu ve Yavuzlar Ortaokulu önünde sürücülere gül dağıtıp yayalara karşı daha duyarlı olunması yönünde uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının 'Yayaya Öncelikli Trafik Yılı' olarak ilan edildiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" etkinliğinde yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması, yayalarında yaya geçitlerini kullanması amacıyla vatandaşlar ve öğrenciler ile sohbet edip bu konuda duyarlı olunması gerektiğini belirterek, "Trafikte olası kazaların önüne geçilmesi için trafik kurallarına hepimizin uyması gerekmektedir" dedi.

