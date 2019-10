Dha yurt bülteni - 12

ABD ile 3'üncü ortak kara devriyesi başladı (2)

DEVRİYE GÖREVİ TAMAMLANDI

Fırat'ın doğusunda, Türkiye ile ABD tarafından zırhlı araçlarla saat 08.30 sıralarında 3'üncüsü yapılan ve 4 saat süren ortak kara devriyesi, tamamlandı. Devriyenin ardından saat 12.30 sıralarında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 4 zırhlı araçla Suriye topraklarına girilen Ekinyazı köyü yakınlarındaki balistik zırhlı kapıdan, Türkiye'ye giriş yapıldı. Tel Abyad'ın 15 kilometre doğusundaki Gubur bölgesinin güneydoğusu ile batısında gerçekleştirilen devriyeden sonra yeniden Türkiye'ye dönülen zırhlı araçlarla üs bölgesine geçildi.

Devriyenin ardından zırhlı araçların geçişi için açılan balistik zırhlı kapı da askerler tarafından yeniden kapatıldı.

Kılıçdaroğlu mikrofonsuz konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir siyaset anlayışı getirdiklerini belirterek, "Herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışı. Her kimliğe, her inanca saygı gösteren bir siyaset anlayışı. Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz. Hep birlikte, bir arada yaşayacağız" dedi. Kılıçdaroğlu Mengen'de konuşma yapacağı sırada yaşanan arıza yüzünden platformun elektriği kesildiği için konuşmasını mikrofonsuz yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'CHP 27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı' kampı öncesi Bolu'nun Mengen ilçesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Mengen Belediyesi önünde vatandaşlar ve aşçılar tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen yaşlıların elini öptü. Kılıçdaroğlu, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut'un konuşmasının ardından platforma çıktı. Ancak Kılıçdaroğlu konuşmasına başlayacağı sırada platformdaki elektrik kesildi. Mikrofonsuz konuşan Kılıçdaroğlu, "Tüm belediye başkanlarına seçimi kazandıktan sonra, 'Göğsünüzde CHP parti rozeti taşımayacaksınız ve bütün beldeyi kucaklayacaksınız' dedim. Yeni bir siyaset anlayışı getiriyoruz. Herkesi kucaklayan bir siyaset anlayışı. Her kimliğe, her inanca saygı gösteren bir siyaset anlayışı. Ayrışmayacağız, bölünmeyeceğiz. Hep birlikte, bir arada yaşayacağız. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Bizi diğer partilerden ayıran budur. Biz kul hakkı yemeyiz. Biz siyaset yaparken hakkı düşünürüz" dedi.

Arızanın giderilmesinin ardından mikrofonla konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına 7 madde söylediğini belirterek, "İki maddesini söyleyeyim. Harcadığınız her kuruş milletin parasıdır. Dolayısıyla her kuruşun hesabını vermek, kul hakkının hesabını vermek demektir. Buna uyacaksınız. İki, belediye başkanı olduktan sonra şu mahalle bana oy vermedi, şu sokakta esnaf bana oy vermedi diye ayrım yapmayacaksınız. Oy versin vermesin, herkesi kucaklayacaksınız. Bu yeni siyaset anlayışını beraber büyüteceğiz. Bir çocuk bölgenizde aç yatıyorsa, siz de uyumayacaksınız dedim. Her evde huzur olsun istiyorum. Bu arzuyu gerçekleştirmek benim elimde değil, sizlerin elinde. Beraber yapacağız demokrasi içinde yapacağız. Demokrasiyi güçlendirmeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları cumhuriyeti kurdular. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.

Suriye konusuna da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Savaşın olduğu yerde kadınlar, çocuklar hayatlarını kaybederler. Büyük insanlık dramı yaşanır. Suriye'de savaşanlar, birbirlerini öldürenler Müslümanlar. Silahı veren Amerikalılar ve Ruslar. Bu oyuna İslam dünyasının gelmemesi lazım, ama maalesef bu oyuna gelindi ve maalesef milyonlarca kişi yerinden, yurdundan oldu. Maalesef binlerce çocuk, kadın hayatını kaybetti. Biz bu bölgeye huzur getireceğiz. Uluslararası Suriye konferansını düzenlememizin sebebi buydu. Memlekete huzur gelsin diye. Komşuda yangın varsa, size de sıçrar. Yangına benzinle değil, suyla gitmeliyiz yangını söndürmek için. Bu mücadeleyi yapacağız. En büyük destekçimiz de sizlersiniz. Sizler destek verdikçe, inandığımız yolda kararlıkla devam edeceğiz."

Kılıçdaroğlu'na konuşmasının ardından aşçı kıyafeti giydirildi. Mengen Ulusal Aşçılık Federasyon Başkanı Melik Altudağ, Kılıçdaroğlu'nu fahri aşçıbaşı ilan ettiklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu, ardından Mengen Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra Bolu'ya geçti.

Bakan Selçuk, Eskişehir'de orta okul açılışına katıldı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, fiziksel ve dijital altyapının yanı sıra insan kaynaklarına ilişkin altyapının zenginleşmesi için çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak önümüzdeki süreçte Türkiye'de eğitimde fiziksel altyapı, dijital altyapının ve insan kaynaklarına ilişkin altyapının giderek zenginleşmesi, daha değerli hale gelmesi için elimizden geleni ziyadesiyle yapmaya çalışıyoruzö dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret eden Bakan Selçuk ardından valilik salonundaki il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Selçuk beraberindekilerle Odunpazarı ilçesindeki 2 yıl önce hayatını kaybeden ETİ şirketler grubu kurucu Firuz Kanatlı'nın eşi Gülay Kanatlı adına yaptırdığı Gülay Kanatlı Orta Okulu'nun açılışına katıldı. Bakan Selçuk öğrencilerin yanı sıra iş insanı merhum Firuz Kanatlı'nın oğlu Firuz, kızları Gülden ve Aydan Kanatlı tarafından karşıladı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan öğrencilerin yanına giden Bakan Selçuk, öğrencilerle sohbet etti.

Okulun açılış programında konuşan Bakan Selçuk, devlet olarak okullar inşa etmeye devam ettiklerini ancak hayırseverlerin katkılarıyla yapılan okulların başka bir anlam taşıdığını söyledi. Bakan Selçuk, "Bu tür açılışlar bu tür hizmetler emin olun bizim ülkemizin geleceği için refahı için büyük umutları yüreklerimizi dolduruyor. Biz bundan çok mutlu oluyoruz. Bugün de çok mutlu olduğumuz bir gün. Ülkemiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz yeni bir projeksiyonu ortaya koyma hedefimizin gerçekleştiği bir gün ve güzel bir şehrimizde eski şehrimizde bulunuyoruz. Bu güzel şehirde bu tür okulların sayısının artması eğitimde kalitenin yükselmesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Elbette Türkiye'de çok sayıda okul yapıyoruz, devlet olarak birçok binaya inşa ediyoruz. Hayırseverleri desteğinde çok çok önemsiyoruz. Bu yüzden de her gittiğim ilde geçmişten beri hayır yapan hayırseverlerimiz, ziyaret etmek, onlarla bir toplantı yapmak şeklinde çalışmalarımızda ısrarla sürdürüyoruz. Elbette herkesin parası olabilir, belli bir finansmanı edilmiş olabilir ama herkese hayır yapmak kısmet olmaz nasip olmaz. Bu bir kısmet ve nasip meselesi. Kanatlı ailesine de büyük dedelerinden ninelerinden gelen bu mirası geliştirerek taşımak düşmüş. Bu da bir övünç meselesi, gurur meselesi elbette. Ailenin Türkiye'de yaptığı hizmetler ve bu hizmetler çerçevesinde nasıl anıldığı Firuz beyin Gülay hanımın nasıl anıldı ortada. Bu hatırayı aynı şekilde devam ettirmek, bu hizmetleri devam ettirmek de elbette evlatlara düşer, torunlara düşer. Bizim bu anlamda bir okul yapmaya gücümüzün yetmemesi gibi bir şey elbette söz konusu değil ama bu okullar hep birlikte olduğunda millet devlet el ele verdiğinde çok daha başka bir anlam taşıyor. Buradaki sosyal sermaye buradaki hatıranın getirdiği zenginlik başka bir değer katıyorö dedi.

HEDEF FİZİKSEL, DİJİTAL VE İNSAN KAYNAĞI ALTYAPISINI ZENGİNLEŞTİRMEK

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bundan sonraki süreçlerde fiziksel, dijital ve insan kaynaklarına yönelik altyapının zenginleştirilmesi için çalışacaklarını anlatan Selçuk, "Türkiye'de eğitimde fiziksel altyapı dijital altyapının ve insan kaynaklarına ilişkin altyapının giderek zenginleşmesi daha değerli hale gelmesi için elimizden geleni ziyadesiyle yapmaya çalışıyoruz. Bir ülke ödevi olan bir millet ödevi olan bu eğitim meselesine herkesin gönülden katkı verdiğini de biliyorum. Emeği geçen bütün öğretmenlere özellikle teşekkür ediyorum. Anne babalara velilerimize de teşekkür ediyorum. Türkiye'ye örnek çalışmalar çıkartan bir il olarak Eskişehir'in bu numuneliğini devam ettirmesini önemini vurgulamak isterim. Eğer bizim bu tür okulların yapımında ve devamında üzerimize düşen iş ve işleri varsa elbette fazlasıyla buna hayata geçirmek için azmettik. Ben böyle bir okuldaki açılışta, böyle herkesin yüreğinin dolu dolu olduğu bir açılışta bulunuyor olmaktan memnuniyetimi tekrar ifade etmek istiyorum. Emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür etmek isterim. Başta Kanatlı ailesi fertleri olmak üzere bu okulda inşallah çok güzel hizmetler, çok güzel eğitim imkanları doğacak ve ülkemizin geleceğine daha umutla bakabileceğizö şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ak Parti Eskişehir milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, İYİ Parti Eskişehir milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, okulu yaptıran iş insanları Firuzhan, Gülden ve Aydan Kanatlı ile birlikte kurdele keserek okulun açılışını yaptı.

'İNTERNETTE ETİK VE AHLAKİ DEĞERLER ÖNEMLİ'

Okulu gezen Bakan Selçuk, girdiği sınıflardaki öğrencilerle sohbet etti. Bilgisayar atölyesindeki öğrencilere sorular soran Bakan Selçuk, "İnternet kullanımında, etik ve ahlaki değerler çok önemli. Bizim bu etik davranışlara, uygun bir şekilde davranış göstermemiz, hem kendimizi hem de arkadaşlarımızı korumak için önemliö diyerek uyarılarda bulundu.

Okul açılışının ardından Cuma namazını Kurşunlu Camii'nde kılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindekiler, hayırseverler, sivil toplum örgütleri ve iş insanlarıyla bir araya geleceği Eskişehir Öğretmenevi'ne geçti.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası'na operasyon: 21 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL) şubelerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, sendika yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası'nın Çorlu şubesi ile şubeleşme aşamasında bulunduğu Çerkezköy'deki yöneticilerine yönelik operasyon düzenledi. Sendika yönetici ve üyelerinin örgütsel faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonda, sendika binası ile üyelerin evlerinde arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda materyale el konulurken, her iki ilçede 21 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Pazaryerlerindeki balık tezgahları için 'sağlıksız' uyarısı

Türkiye'de 1 Eylül'den itibaren av yasağının kalkmasıyla birlikte, pazaryerlerindeki balık tezgahları da canlandı. Yönetmeliğe göre, balıkların, üstü kapalı tezgahlarda ve tahta olmayan kasalarda satılması ve balıkları soğuk ortamda tutmak için kullanılan buzların, içilebilir kalitedeki sulardan yapılması gerekirken, birçok pazaryerinde bu kriterlere uyulmuyor. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, "Buradaki en önemli nokta, tahta kasa ve tezgahlar. Tahta hem suyu hem de balık kanını emer ve böylece mikropların üremesi için uygun nemli ortamı oluşturur" dedi.

'BALIKLAR TAHTA KASADAN UZAK TUTULMALI'

1 Eylül'de, av yasağının kalkmasının ardından, hem pazaryerlerindeki hem de diğer işletmelerdeki balık tezgahları balıkla dolmaya başladı. Mevsimi gelen hamsi, sardalya, lüfer, palamut, istavrit ve tekir gibi balıklar satışa sunuldu, balıkçıların da yüzleri gülmeye başladı. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı İbrahim Uğur Toprak, deniz ürünlerinin sağlıklı şekilde mutfağa girmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birtakım kriterleri bulunduğunu belirterek, vatandaşları uyardı. Toprak, bakanlığın 2006 yılında yürürlüğe koyduğu Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği'ne göre, balıkların tahta kasa ve tezgahlardan uzak tutulması, tezgahların üstünün kapalı olması ve ürünleri soğuk tutmak için kullanılan buzların, içilebilir sulardan yapılması gerektiğini söyledi.

NEMLİ VE KANLI TAHTA, MİKROP İÇİN BİREBİR

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı İbrahim Uğur Toprak, "Birçok hijyen ve sağlık kriterinin belirtilmesine rağmen ne üstü kapalı tezgah ne içme kalitesinde su kullanımı ve ne de tahta tezgahların kullanılmamasına dikkat edilmemektedir. Tahta, yapısı gereği sıvıyı içinde hapseder ve nemlenir. Balık da suyla oldukça içli dışlı bir üründür. Bildiğimiz gibi, balıkçılar sürekli ürünlerini sularlar. Dolayısıyla, hem balık kanları hem de suyla nemlenen tahtalar, mikrop üremesine çok uygun hale gelir. Temizliği şüpheli tahta tezgahlarda ve sıcak ortamlarda toz toprak alacak şekilde açıkta satışa devam edilmektedir. Ayıklama tezgahının, kullanılan bıçakların, ayıklayan kişinin, yıkama suyunun yeterince temiz olmaması önemli bir bulaşma kaynağıdır. Su ürünleri satıcıları, genel hijyen kurallarına uymalılar. Balığın üzerine serileceği muşamba türü malzemeler de bakanlıktan izinli olan materyallerden yapılmış olmalıdır" dedi.

TAZE BALIK NASIL ANLAŞILIR?

Vatandaşlara, taze balığın nasıl anlaşılacağı konusunda ipuçları da veren Toprak, "Taze balığın gözleri parlak ve lekesiz, solungaç kısımları kırmızımsı pembe, pulları ve yüzgeçleri diri olur. Balığın kaslarına basıldığında parmağın bıraktığı iz hemen düzelmeli ve ele alındığında kuyruğu sert durmalıdır. Bu şekilde balığın tazeliği ve bayatlığı anlaşılır" dedi.

Toprak, su ürünlerinin hayvansal protein kaynağı açısından çok önemli, omega 3 gibi çoklu doymamış yağ asitleri bakımından da oldukça zengin bir gıda olduğunu belirterek, "Ancak yapısal yönden de bozulmalara açıktır. Bu sebeple, av yasağının kalktığı ve balık sezonunun başladığı bu günlerde, pazar yerlerinde satılan balıklarda büyük risk görülmektedir" dedi.

BALIKÇILAR BİLGİLENDİRİLDİ

Bozyaka Pazaryeri balıkçıları ise, balıkları bir günlüğüne tezgahta tuttukları için bir problem olmadığını düşündüklerini ve bu yüzden kullandıklarını söyledi. Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı İbrahim Uğur Toprak, söz konusu pazaryerindeki balıkçılarla konuşup, onlara yapmaları gerekenleri anlattı.

Binali Yıldırım DEÜ akademik yılı açılış törenine katıldı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 2019-2020 akademik yılı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yıldırım, DEÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans yaparken devamsızlıktan dolayı atıldığını, daha sonra AK Parti Hükümeti tarafından çıkarılan af ile okula yeniden döndüğünü anlattı. Yıldırım, derslere katılamadığını, devamsız bir öğrenci olduğunu belirterek, "Hocam bu geliş gidişlerimi devamsızlıktan düşerseniz memnun olurum" diyerek espri yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi 2019-2020 yılı akademik açılışı, 28'inci dönem TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle yapıldı. Konak'ta bulunan Sabancı Kültür Merkezi'ndeki törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, DEÜ Rektörü Nükhet Hotar ile AK Partili bazı milletvekilleri, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, Binali Yıldırım'ın sevdiği 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi.

Daha sonra konuşma yapan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, DEÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans yaparken devamsızlıktan dolayı atıldığını, daha sonra AK Parti Hükümeti tarafından çıkarılan af ile okula yeniden döndüğünü anlattı. Yıldırım, ancak derslere katılamadığını, devamsız bir öğrenci olduğunu belirterek Rektör Hotar'a hitaben, "Hocam bu geliş gidişlerimi devamsızlıktan düşerseniz memnun olurum" dedi.

'ÇOK ŞANSLISINIZ'

Binali Yıldırım, "İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra iş hayatına atıldım. Yüksek lisans hevesim vardı. İlk imtihan açan Dokuz Eylül'dü. O zaman Ege Üniversitesi'ndeydi. Ege'de sınavı girip kazandım fakat İTÜ de sınav açtı. Orayı da kazandım. Hal böyle olunca İstanbul'da devam etmek işimize geldi. Sonra Dokuz Eylül 1982'de Ege'den ayrıldı, ben devamsızlıktan atıldım. Yıllar sonra rektör hocamızı ziyarete geldiğimde sürpriz yaptı. Başbakanlığım döneminde çıkarılan öğrenci affıyla kaydımın yenilendiğini söyledi. Ben şu an sizin gibi Dokuz Eylül'ün yüksek lisans öğrencisiyim. Her ne kadar devamda sizin kadar azimli olamasam da hocam bu geliş gidişlerimi devamsızlıktan düşerseniz memnun olurum" diye konuştu.

Daha sonra gençlere kendilerini iyi yetiştirmeleri konusunda uyarılarda bulunan Yıldırım, "Burada bu sıralardan geçmiş biri olarak, sizin kadar rahat şartlarda eğitim görme imkanı olmayan ağabeyiniz olarak; 73'te İTÜ'ye kaydolduğumda 10 Aralık'tı. Senenin yarısı gitmiş. Anarşik olaylardan dolayı doğru dürüst ders yapamadık. Bir sene okuduk sonra iki arkadaşımızı katlettiler ne yazık ki ve üniversite bir yıl kapalı kaldı. Eğitim görmeden bir yıl mezuniyet gecikti. 70 yıllar sürekli anarşik olayların üniversitede yoğunlaştığı, eğitimin sakin ve düzenli olarak hiçbir zaman olmadığı, her gün 'bugün neyle karşılaşacağız' dediğimiz yıllardı. Şanslısınız; ülkemizde huzur, istikrar var. Üniversitelerde ilerde huzur var. Bu zamanı en güzel şekilde değerlendirin. Mezun olunca nerede nasıl iş bulacağım kaygısına düşünüp kendinizi eğitimle öğretimle yetiştirmekle ilgili konuları lütfen ıskalamayın. Ne yaparsanız bu yıllarda yaparsınız. Tabii ki öğrenmenin yaşı yok ancak ne yaparsanız üniversite yıllarında yaparsınız. Üniversite size evrensel düşünmeyi öğretecek, muhakeme kabiliyetinizi geliştirecek" dedi.

'DÜNYA KÜRESEL KÖYE DÖNÜŞECEK'

Yabancı dil öğrenmenin önemine de değinen Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Bir kere üniversitedeyken sizin yabancı dil sorununuzun kalmaması lazım. Bunun acısını, sıkıntısını çeken biri olarak, 40 yaşında dil öğrenmek için evini bırakıp yurt dışına gidip iki sene orada kalmak zorunda kalan biri olarak söylüyorum; bu işi burada haleldin. En güzel yer üniversite yıllarıdır. En az iki yabancı dili mutlaka halletmelisiniz. Ne yazık ki ortaokulda, lisede, üniversitede yabancı dil okuyoruz, işin sonunda sıfıra sıfır elde var sıfır. Başaramadık. Şimdi okulların sayısı çoğaldı, yabancı dil daha önemsenir hale geldi. Eskiye göre iyi ama hala bu konuda kat etmemiz gereken yol çok fazla. Dünya küresel köye dönüşecek. Bugün artık sosyal medyayla, internetle dünyanın sınırları kalktı. Her yerde her bilgiye her an ulaşma fırsatınız var. Herkesle dostluk kurup yazışma imkanınız var."

'SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR FANTEZİ OLMAKTAN ÇIKACAK'

Gelecekte bazı mesleklerin yok olacağını da kaydeden Binali Yıldırım, "Gelecekte gençlerin konuştuğu şeyler bize yabancı gelecek. Sanal gerçeklik, kodlama eğitimi, robotik çalışmalar daha fazla konuşulacak. 5G ayrı yaşam tarzı olarak hayatlara girecek. Sürücüsüz araçlar fantezi olmaktan çıkacak, ticarileştirilmiş olarak yollarda olacak. Yapay zeka da önemli bir alan olarak önümüze çıkacak. Tüm bunların sonunda bugün bildiğimiz mesleklerin yok olacağını göreceğiz. Bilmediğimiz o kadar meslek gelecek. Sizin yapmanız gereken yeni mesleklere kendinizi hazırlamanız. Bunu birlikte başaracağız" dedi.

'12 YILDA TAM 30 BASAMAK YÜKSELDİ'

Binali Yıldırım, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılının ardından yapılan hizmetlere de değinerek, 2002'de Türkiye'nin ahvalinin pek parlak olmadığını, ülkenin 2001 krizinde iflas ettiğini, bankaların kapandığını belirterek, şunları söyledi:

"Moral sıfırın altına düşmüş bir ülke ve 2002'den itibaren biz AK Parti olarak tek başına iktidara geldik. O gün bugün ülkenin yönetim sorumluluğunu üstlendik. 18 yıl az bir süre değil. İnsan hayatında çok önemli bir süre. Bu sürede iyi yaptığımız şeyler var, eksiklerimiz var, şüphesiz yanlışlarımız var. Bütün olarak ele aldığımızda nereden nereye geldik bakmak lazım. 12 yıl sorumluluk taşıdığım bakanlıkla ilgili şunu söyleyebilirim; 2002'de Türkiye alt yapı gelişiminde dünyada 39. sıradaydı. 2013'ten itibaren 9. sıraya yükseldi. 12 yılda tam 30 basamak yükseldi. Hava taşımacılığından aldığımız pay yüzde 0.4 iken bugün 2.5. Türkiye'nin havacılığının gelişmesi karlısında dünya şapka çıkardı."

Konuşmasının devamında Türkiye'deki üniversite sayısına değinen Yıldırım, 2003'te 76 üniversite varken bugün 207 üniversitenin olduğunu, üniversiteye erişilebilirlik açısından Türkiye dünyada ikinci sıraya yükseldiğini anlattı. Yıldırım, "Yunanistan'dan sonra Türkiye bu konuda en önde gelen ülke. Bugün orta öğretimden mezun olan herkes teorik olarak, sayı olarak üniversiteye gidebilir. Kontenjanların toplamı mezun olanlar kadar. Niye giremeyenler var; beğenmeyenler var, kendilerine göre tercih yapıyorlar. Yoksa hiç kimse dışarıda kalmaz. Tabii en iyisi için gayret etmek insanın tabiatında olan bir şey. Erişimde ciddi sorunumuz kalmadı ama bununla yetinemeyiz. Üniversiteye giren ve 7 milyon 750 bini bulan gençlerimizin en iyi şekilde üniversitede oldukları süre içinde kendilerini yetiştirmeleri, donanımlı hale gelmeleri çok ama çok önemli" diye konuştu. Üniversitelerde yabancı öğrenci sayısının arttırılması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, yabancı öğrencilerin kendi ülkelerine gittiklerinde Türkiye'nin gönüllü elçileri olacağını söyledi. Türkiye'nin geleceği için vatanını, milletini zirveye çıkaracak gençlere ihtiyaç olduğunu anlatan Yıldırım, "Bölücülere, FETÖ'cülere asla geçit vermeyen gençlere ihtiyacımız var. Biz, bedel ödedik ödemeye de devam ediyoruz" dedi.

KİRAZ'A VETERİNERLİK FAKÜLTESİ

DEÜ Rektörü Nükhet Hotar da aklın ve bilimin önderliğinde yol aldığını belirttiği üniversitenin bugünlere gelmesini sağlayanlara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Hotar, "Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum üniversitemiz, ülkemizin yükselen değerlerindendir. Bilimin evrensel değerleri ile yol alan bir eğitim kurumudur. Öğretim ve bilimsel faaliyetleriyle kamu hizmetlerini başarılı şekilde yürütmekte. Ülkemizin gelişmesine katkı koyan kurumumuz, 99 birimden oluşuyor" dedi. Göreve geldikten sonra, birçok projeyi hayata geçirdiklerini de söyleyen Nükhet Hotar, "Çalışmalarımızı yaparken kimseyi ötekileştirmedik, fikri olana söz verdik, eleştirileri de sabırla dinledik. Milletimiz adına doğru olanı yapmak için önce kendi içimizde doğru başlangıçlar yapmalıyız" diye konuştu. Hotar, Denizcilik Fakültesi için araştırma gemisi sözünü Yıldırım'a tekrar hatırlattı. Törende Kiraz'da kurulan DEÜ Veterinerlik Fakültesi'nin akademik yıl açılışı telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilirken, DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin kurulacağının da müjdesi verildi.

Törende ayrıca mezuniyette dereceye giren öğrenciler de plaketlerini aldı.

