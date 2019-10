Dha yurt bülteni - 12

Barış Pınarı Harekatı gazisi: Teröristler kaçmaya başladı

Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanarak gazi olan Piyade Uzman Çavuş Yasin Koyuncu (23), "Benim intikamımı aldılar. Şu anda teröristler kaçmaya başladılar. Çok korktular, başaramayacaklar" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Piyade Uzman Çavuş Yasin Koyuncu, PKK/YPG'li teröristlerce keskin nişancı tüfeğiyle düzenlenen saldırıda yaralandı. Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu, tedavisinin ardından dün gece memleketi Kırıkkale merkeze bağlı Hacılar beldesindeki baba ocağına geldi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses gazi Koyuncu'ya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

'BENİM İNTİKAMIMI ALDILAR'

Yaşadıklarını Vali Sezer'e anlatan Yasin Koyuncu, "Arkadan taciz ateşi yedik, çapraz ateşe düştük. Arkadan keskin nişancı vurdu. Kurşun içinde kaldık ama aldılar. Benim intikamımı aldılar. O gün Allah razı olsun tabur komutanımızdan, komutanlarımızdan, arkadaşlarımızdan. Ben hastaneye gittikten sonra tanklarla, F-16'lar ile orayı kontrol altına aldılar. O yönden içim çok rahat. Şu anda teröristler kaçmaya başladılar. Çok korktular kaçıyorlar, başaramayacaklar. Hiçbir zaman bunu yapamayacaklar. Gerçekten bu Türk askerindeki cesaret hiç kimsede, dünya çapında yoktur. Bize teslim olan veya yakaladığımız terörist sayısı çoktu" dedi.

Vali Sezer ise, "Burası biliyorsun şehitler diyarı, 238 şehidimiz var, gazilerimiz var. Mehmetçiğimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Edirneli esnaflardan Mehmetçiğe 'sefer helvası'

Edirne'de yaşayan iki esnaf, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek olup güç vermesi için 'Sefer Helvası' yaptı. Osmanlı döneminde sefere çıkan askerler için yapılan helvanın Türk ordusuna güç vereceğine inandıklarını söyleyen esnaflardan Arif Meriç, "Dualarla hazırladığımız bu helva, askerimize sıhhat ve afiyet getirecektir" dedi.

Edirneli esnaflar Arif Meriç ve Bahri Dinar bir araya gelerek, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için 'Sefer Helvası' yaptı. Osmanlı döneminde sefere çıkan askerlere güç vermesi için yapılan helvaya 41 çeşit baharat, kuru meyve ve şerbeti atarak dualar okuyan iki esnaf, Türk ordusunun yanında olduklarını söyledi. Arif Meriç, yaptıkları helvanın askerlere şifa olmasını dilediklerini belirterek, "Allah'ın izniyle bu sefer helvasını Mehmetçiğimize ulaştıracağız ve gittikleri yerde barış nasıl gelirmiş huzur nasıl gelirmiş, bütün dünyaya gösterecekler. Mehmetçiklerimizin son nefesine kadar arkasındayız. Bu helvanın içerisinde bir tarih var. Yüzyıllarca dedelerimiz, Fatihler, Kanuniler, kısacası tüm ecdadımız hep bu sefer helvasını yemiştir. 40 tane baharat bir araya toplanmış, dosta sıhhat veren, düşmana da felaket veren tatlıdır" dedi.

Helvanın içerisindeki karışımın çok özel olduğunu söyleyen Bahri Dinar, "Bizim için çok önemli bir gün. Suriye'de seferdeki Mehmetçiğimize çok özel bir helva hazırlıyoruz. Karışımı çok muhteşem. Selimiye'nin suyundan, Selimiye'nin etrafındaki ağaçlardan toplanan meyvelerden yapıyoruz, yani şerbetinde Selimiye var. Buradan Mehmetçiğimize, gönlümüzle, dualarımızla, her şeyimizle diyoruz ki, sizin yanınızdayız, sizlerle birlikteyiz, nefesiniz, nefesimiz" diye konuştu.

Hazırlanan bir kazan helva Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere, "Kahraman Mehmetçiğe güç ve kuvvet vermesi için" notuyla Şanlıurfa Valiliği'ne gönderildi

İzmirli öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere moral mektupları yazdı

İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde Yeniler Kulübü adlı öğrenci topluluğu, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerleri desteklemek ve onlara moral vermek amacıyla mektup yazdı. Kağıtlara duygu ve düşüncelerini yazarak askerlerin yanında olduklarını belirten gençler, zarfların valilik aracılığıyla askerlere ulaşmasını sağlayacak.

İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde Türkiye Gençlik Vakfı'nın desteklediği Yeniler Kulübü isimli öğrenci topluluğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliğini korumak, ülkeye yönelik terör tehditlerini bertaraf etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla etkinlik düzenledi. Yeniler Kulübü'nün kurduğu stanttan kağıt, kalem ve zarf alan öğrenciler, bu harekatta yer alan askerlerin yanlarında olduklarını hissettirmek için mektup yazdı. Duygu ve düşüncelerini kağıda döken gençlerin mektuplarını toplayan Yeniler Kulübü üyeleri, zarfları valilik yoluyla harekatta görev alan askerlere iletecek. Hukuk Fakültesi öğrencisi ve Yeniler Kulübü başkanı Yunus Emre Sarı, "Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Hem Türkiye'deki diğer üniversitelere örnek olmak, hem de askerimize moral ve motivasyon sağlamak amacıyla mektupları onlara göndererek, askerlerimizin manevi olarak güzel şeyler hissetmesini istiyoruz. Onların maddi bir şeye ihtiyaçları yok, devletimiz zaten karşılıyor. Fakat manevi desteğe ihtiyaçları var" dedi. Barış Pınarı Harekatı'nın ülkenin sınır güvenliğinin sağlanması adına önemli bir harekat olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Orhan Türkmen, "Ben de Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına girdim ama olmadı. Askerlerimiz canla başla savaşıyorlar. Biz ülkece içimizde bazı sorunlar yaşasak da, böyle durumlarda birbirimize kenetlenebiliyoruz. Oradaki askerlerimize gönülden dualarımızla, desteklerimizle, her şekilde yardımcı olmak istiyoruz. Eğer çocukların korkmadığı bir ordu varsa o da Türk Ordusu'dur. Oraya ya şehit ya gazi anlayışıyla gidiyorlar. Bu inanç onlara yeter. Biz de onların maddi, manevi her şekilde destekçisiyiz. Umarım mektuplarımız ellerine ulaşır, mutlu olurlar" diye konuştu. Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ahmet İstek ise, "Sosyal farkındalık oluşturarak, böyle önemli bir konuda okulumuzda yapmış oldukları çalışma farkındalığımızı artırdı. Benim de gönlümden geçen bazı şeyler vardı, ben de mektup yazıp askerlerimize göndermek istiyorum. Bu mektuplar hem askerimize moral, hem de dua anlamına geliyor" dedi.

Şehit kızı harekatta görev almak için başvuru yaptı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir grup sağlık çalışanı Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak için askerlik şubesine başvurdu. Dilekçe vererek başvuranlar içerisinde, 1979 yılında teröristlerle çıkan çatışmada babası şehit olan Fatma Mücahitoğlu'nun da yer alması dikkat çekti. 44 yaşında olan Mücahitoğlu, "Babam gibi kanımı bu vatana feda etmeye ben de varımö dedi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyona katılmak isteyen sağlık çalışanları, imzaladıkları dilekçeler ile askerlik şubesine başvurdu. Aralarında 1979 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada babası İbrahim Çağlar'ı kaybeden Fatma Mücahitoğlu'nun da yer aldığı gönüllüler, Sağlık Müdürlüğü'ne de dilekçelerini ileterek harekatta görev almak istediklerini belirtti.

100'ÜN ÜZERİNDE SAĞLIK ÇALIŞANI BAŞVURDU

Sağlık-Sen İskenderun Şube Başkanı Mehmet Fazıl Geçer, "Kahraman Türk ordumuza destek amacıyla buradayız. Bize görev verildiği takdirde biz de onların yanında görev almaya hazırız. Burada bulunan arkadaşlarımız temsili geldi. Askerlik şubesine bıraktığımız imzalı dilekçe sayısı 100'ün üzerinde. Şehit kızı Fatma Mücahitoğlu gibi aramızda imza atan bayanlar da var. Gönüllü olarak 'Biz de göreve hazırız' dediler. İl Sağlık Müdürlüğü'ne de giderek oraya da dilekçemizi vereceğiz. Barış Pınarı Harekatı'nın olduğu yerde olmak, hizmet vermek görev almak için hazırız" dedi.

'BABAM GİBİ GÖREV ALMAYA HAZIRIM'

4 çocuk annesi şehit kızı sağlık memuru Fatma Mücahitoğlu ise, "Babam kendini bu yolda feda etti. Ben de bu vatan için varım. Ne zaman görev olursa bu bayrağın altında görev yapmaya her zaman hazırım. Babamın yokluğuna da dayandım. Onsuz büyüdük. Babam gibi kanımı bu vatana feda etmeye ben de varım" diye konuştu.

Cumhuriyet Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör koridorunu yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bölgede görev yapan Mehmetçik için dua etti.

Terör örgütü PKK ve YPG'ye karşı Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenleri tarafından basın açıklaması yapıldı. Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akademisyenler ve öğrenciler Mehmetçiğe destek olmak için Türk bayrakları açtı.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Tarihin her döneminde mazlumların sığınağı, hakkın ve adaletin savunucusu olan Peygamber ocağı şanlı ordumuz, ülkemizin beka ve istikbalini tehdit eden hain terör örgütlerine yönelik Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Bu operasyon herkesin bildiği gibi sadece bölgede bulunan PKK, YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yapılmamaktadır. Mehmetçiğin başlattığı bu harekat; hilalin hacca, hakkın batıla, Habil'in Kabil'e, Hz. Hüseyin'in zulme karşı kıyamıdır. Vatanına gönülden bağlı, yerli ve milli olan ülkemizin akademisyenleri olarak Mehmetçiğimizin her koşulda ve her zaman yanında olduğumuzu beyan ederiz. Bizler devletimizin istikbalimiz için attığı her adımın yanındayız ve Barış Pınarı Harekatı'nın da sonuna kadar destekçisiyiz. Bu zor koşullar altında canıyla, kanıyla bayrak düşmesin, ezan susmasın diye mücadele eden Mehmetçiğimizin gözü arkada kalmasın. Şurası açıkça bilinmelidir ki Türkiye artık eski Türkiye değildir. Bugün başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin Türkiye'yi hedef alan yaptırım tehditlerinin hiçbir karşılığı ve uygulanabilirliği yoktur. Çünkü artık ülkemizde kendi milli silahlarımız; yerli İHA ve SİHA'larımız, helikopterlerimiz, zırhlı araçlarımız ve toplarımız üretilmektedir. Bunlardan daha da önemlisi Türk milletinin sergilemiş olduğu milli birlik ve beraberlik şuuru ile yüreğindeki iman ve cesarettir. 60 bine yakın öğrencisi, 4 bin personeli ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ailesi olarak ülkemiz ve milletimize yönelik oynanan oyunların bozulması, bölgeye barış, huzur ve güvenin getirilmesini hedefleyen Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanacağına yürekten inanıyoruz. Bu operasyonun hem Türkiyemizin bölgede lider bir ülke olduğunu hem de bu coğrafyada şanlı tarihinden gelen sorumluluğunu ortaya koyması bakımından önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dua edildi.

9 yaşındaki Mete, lösemiye yenik düştü

Tokat'ta ilkokul öğrencisi Mete Eyisoy (9), yakalandığı genç lösemi sonucu yaşamını yitirdi.

Tokat'a yaşayan Sati ve Bayram Eyisoy çiftinin 2 çocuklarından büyüğü olan Mete Eyisoy'a, 5 ay önce götürüldüğü hastanede genç lösemi teşhisi konuldu. İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 aydır tedavi gören ilkokul öğrencisi Mete Eyisoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti. Memleketi Tokat'a getirilen Mete Eyisoy'un cenazesi, bugün Ali Paşa Camisi'nde öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye talihsiz çocuğun babası Bayram Eyisoy, akrabaları ve vatandaşları katıldı.

Irmak kenarında yangın korkuttu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ırmak kenarında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Manavgat Şelale Mahallesi'nde, ırmak kenarındaki ağaçlık alanda saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına bir helikopterle Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangında 4 dönüm ağaçlık alan zarar gördü. İhmal ve dikkatsizlik sonucu çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Polise yumruk atan zanlı adliyede

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kimliğini kontrol etmek isteyen polis memuruna yumruk atması nedeniyle gözaltına alınan V.B. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Körfez Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Yunus ekipleri, yolda yaptığı uygulama kapsamında V.B.'nin kimliğini kontrol etmek istedi. Bu sırada V.B., polise yumruk atarak kaçtı. Polisin yüzüne aldığı yumruk darbesiyle burnu kanadı. Burnuna tampon yapılan polis memuru, götürüldüğü hastanede tedavi gördü. Olay yerinden kaçan V.B., kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. V.B. emniyetteki işlemlerin ardından 'Görevli polis memuruna mukavemet ve darp' suçlarından bugün Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, hırsızlık yapınca yine yakalandı

Mersin'de cep telefonu çalma sucundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan E.P. (23), aynı yöntemle telefon çalınca yeniden yakalandı. Adliyeye sevk edilen E.P., sevdiği kızın yanına gitmek için telefon çalıp sattığını söyledi.

Merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde M.S., bir muhtarı aramak için yardım isteyen E.P.'ye cep telefonunu verdi. E.P.'nin cep telefonunu alarak kaçmasının ardından M.S, polise giderek şikayetçi oldu. Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, E.P.'yi kısa sürede yakalayarak göz atına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.P., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaydan 1 hafta sonra bu kez de soba satıcısı F.A.'dan ailesini arama bahanesiyle cep telefonunu isteyen E.P., telefonu alır almaz olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine zanlıyı yakalayan polis, telefonun satıldığı iş yerini de belirledi. Cep telefonu, iş yerinden alınarak sahibine teslim edildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan E.P, adliyeye sev edilirken, kendisini görüntüleyen gazetecilere hırsızlığı, sevdiği kız için yaptığını belirterek, "Sevdiğim kızı başkasına vermişler. Yanına gidecektim, yol param yoktu o yüzden yaptım" dedi.

