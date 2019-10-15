DHA YURT BÜLTENİ - 12

Barış Pınarı Harekatı'nda 7'nci gün (4)

MARDİN VALİLİĞİ: 2 ŞEHİT, 12 YARALI

Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca ve Otluk mahallelerine PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havan saldırısında 2 sivil şehit oldu, 12 kişi yaralandı.

Saldırıya ilişkin Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "15 Ekim 2019 tarihinde Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca ilimiz Kızıltepe ilçesi Taşlıca ve Otluk kırsal mahallelerine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, 2 sivil vatandaşımız vefat etmiş, 12 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Kızıltepe ve Mardin Devlet Hastaneleri'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

HASTANEDEN GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

KIZILTEPE,

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AYDER YAYLASI'NDAKİ OTOPARK İHALESİ YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen, Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçildi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi ile altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek yaylada ilk olarak yapılacak 1700 araçlık otopark için ihale yapıldı. Yeraltına inşa edilecek otopark inşaatı önümüzdeki günlerde başlayacak.

1987 yılında Bakanlar Kurulu Karar ile turizm merkezi ilan edilen Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise Doğal SİT Alanı ilan edilerek koruma altına alındı. 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla, 'Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi' ilan edilen Ayder yaylası için bu gelişmelerin ardından yasaya göre 2 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı oluşturulması gerekiyordu. Ancak, aradan 21 yıl geçmesine rağmen yayla için imar planları hazırlanmadı.

Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası, her geçen gün doğal özelliğini yitirdi. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ve çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşma ile SİT ve Milli Park yasalarına muhalefetten yargılandı. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi, Ayder Yaylası'ndaki 290 yapıdan 158'i hakkında, kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alımı yoluyla açık ihaleye çıkıldı. Ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM OTOPARK'LA BAŞLIYOR

5 ayrı koruma kararına rağmen kaçak yapıların yükseldiği Ayder Yaylası'nda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi için 5 farklı yayla modeli hazırlandı. Yaylada, TOKİ öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi ile altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Kentsel Dönüşüm Projesi, yer altı otopark inşaatı ile başlayacak. Yaylanın girişinde dağ yamacının içine inşa edilecek yer altı otoparkının üzeri çimle kaplı olacak, dışarıdan görünmeyecek. Yaylaya ulaşanlar, 1700 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra üstteki seyir terasına çıkacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen otopark inşaatı önümüzdeki günlerde başlayacak.

AVCI: ÇEVRECİ BİR OTOPARK OLACAK

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Ayder yaylası ile ilgili kamuoyuna söz verdiklerini ve bu sözü yerine getirmek için harekete geçtiklerini belirterek, bakanlığın otopark ihalesini gerçekleştirdiğini açıkladı. 1700 araçlık son derece çevreci bir otopark inşa edileceğini ifade eden Avcı, "Çevreye son derece duyarlı, hiçbir şekilde varlığını hissettirmeyen bir yapı ortaya konuluyor. Eminim bütün Rizeli hemşerilerimiz projeyi gördüklerinde beğenecekler. Bizim en büyük zenginliğimiz doğamız, tabiatımız. O tabiata halel getirmememiz lazım. Biz orada bir doğa turizmi yapıyoruz. O doğa turizmi canlı tutabilmemiz için Ayder'in o tarihi siluetine, tarihi dokusuna, doğal dokusuna zarar vermememiz lazım. Bilakis onu zenginleştirmemiz lazım. Zenginleştirmek için mücadele etmemiz lazım. Ayder'deki otopark çalışmasında bu doğallığı korumaya matuf olmak üzere yapılan çalışmalardır. İnşallah oradaki pansiyon ve otellerin dönüşümleriyle ilgili çalışmaların başlayacak. Ayder'i bugünkü kirliliğinden kurtarıp, son derece otantik ve oranın mimarisine uygun bir yapıya, bir siluete kavuşturmuş olacağız" dedi.

'AYDER'İ KİRLETTİK, REZİL ETTİK'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos 2017'de, katıldığı AK Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında, Ayder Yaylası ile ilgili, "Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm, değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım" değerlendirmesinde bulunmuştu.

AYDER YAYLASI

Ayder yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal, iç, kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor. Ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan, 1 Eylül'e kadar süre verilen salıncakların tamamı da kaldırılmıştı.

Görüntü Dökümü

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Ayder Yaylası detayları

Proje detayları

Milletvekili Muhammed Avcı açıklaması

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AYDER'DEN ARŞİV GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER-Mehmet Can PEÇE RİZE,

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İZMİT KÖRFEZİ'NİN KİRLETİLMESİNE 2,5 MİLYON LİRA CEZA

İzmit Körfezi'nde, Ro-Ro gemisinden denize yağ bırakılmasıyla ilgili 2 milyon 517 bin 825 TL'lik ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı denetim ekipleri, İzmit Körfezi'nde, denizden ve havadan kontrollerde bulunuyor. Denizi kirlettiği tespit edilen, 'Neptune İthaki' isimli Ro-Ro gemisiyle ilgili ceza uygulandı. Gölcük'te bulunan limana yanaştırılan geminin, hidrolik yağ sızıntısı sonucu deniz kirliliğine neden olduğu belirlenerek, 2 milyon 517 bin 825 TL'lik idari para cezası kesildi. Limanda kirliliğin yaşandığı bölgeye bariyerler çekilerek, yağın dağılması engellendi.

Öte yandan bu yıl 10 gemiyle ilgili toplam 9 milyon 884 bin 339 TL'lik idari para cezası uygulayan denetim ekipleri, İzmit Körfezi'nde gemilerden ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğini yakından takip ediyor.

Haber: İZMİT (Kocaeli),

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TEK PARMAĞIYLA 3 KİTAP YAZDI

Kayseri Kitap Fuarı'nda en büyük ilgiyi, tek parmağıyla 3 kitap yazan, kas hastalığına bağlı bedensel ve konuşma engeli bulunan Erdinç Yılmaz (24) gördü. Babası ile fuara katılan Erdinç Yılmaz, yazdığı 3 kitabın tanıtımını yaptı.

Ordu'da yaşayan Latif-Hacer Yılmaz çiftinin 3 çocuğundan biri olan Erdinç Yılmaz, kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdürüyor. Bedensel ve konuşma engeli bulunan Yılmaz, ailesinin desteği ile ilk ve ortaokulu tamamlarken, hastalığı nedeniyle liseyi yarıda bıraktı. Okulu bırakmanın üzüntüsü ile iç dünyasına kapanan Yılmaz, kitap okuyarak ve ailesinin verdiği destek ile sosyal hayata yeniden uyum sağlardı. Çok sayıda kitap okuyan Erdinç Yılmaz, 2 yıl önce hayat hikayesini anlatan ilk kitabını yazdı. Hastalığı nedeniyle sadece sağ el orta parmağını kullanabilen Yılmaz, dizüstü bilgisayar ile yazdığı 'Azmin Zaferi' adlı kitabında kendisini anlattı. Yılmaz, daha sonra 'Gün Batımı' ve 'Aşk Ölüm' isimli iki kitap daha yazdı.

FUAR FUAR GEZİYOR

Tek parmağına üç kitap birden sığdıran Yılmaz, emekli babası Latif Yılmaz ile kitap fuarlarını tek tek geziyor. Bu kapsamda Kayseri'ye gelen Yılmaz, Kayseri Kitap Fuarı'nda büyük ilgi gördü. Yılmaz, kitapseverler ile bir araya gelerek, kitaplarının tanıtımını gerçekleştirdi. Baba Latif Yılmaz, oğlu ile gurur duyduğunu belirterek, "Erdinç, spastik engelli, çaresi olmayan bir hastalık. Lise 1'inci sınıftan sonra okulu bıraktı. Tavsiye üzerine kitap okumaya başladı. Bir süre sonra ise kitap yazmaya heveslendi, özgüven geldi. 5 yılda binin üzerinde kitap okudu. Çok şükür başardı. Bu fuarda da aldığı kitaplar var. Biz oğlumuzla gurur duyuyoruz. Allah herkese böyle zeki ve kalbi güzel evlat nasip etsin. İnşallah ileride daha iyi olacak" dedi.

Yurdun farklı noktalarında fuarlara katıldıklarını da belirten Yılmaz, Ordu ve Samsun'un ardından Kayseri'ye geldiklerini kaydetti. Baba Yılmaz, "Ben de Erdinç sayesinde kitap okumaya başladım. Erdinç bize çok fazla şeyi aşmamızda yardımcı oldu. Okuyan insan daha açık, daha bilinçli oluyor. Dünyaya bakışı değişiyor. Erdinç örnek olsun herkese" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Erdinç Yılmaz'dan görüntü

-Baba Latif Yılmaz ile röportaj

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,DHA

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23 YIL HAPİSLE ARANAN FİRARİ, SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Bitlis'te hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 yıldır aranan T.G., jandarma komandolarının gerçekleştirdiği operasyonla, Mutki ilçesine bağlı Ballı köyünde saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten adam öldürme', 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması' suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 yıldır aranan firari T.G.'nin Mutki ilçesine bağlı Ballı köyünde olduğunu belirledi. Bunun üzerine köye operasyon düzenleyen Jandarma Komando ekipleri, T.G.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen T.G. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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FETHİYE'DE TEFECİLİK ÇETESİ OPERASYONU: 21 GÖZALTI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yüksek faizle borç para vererek ödemeyenleri tehdit ettikleri ileri sürülen bir çeteye yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ekonomik sıkıntı çeken kişilere yüksek faizle borç para verip, ödemeyenleri tehdit ederek haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen bir 'tefecilik' çetesini 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri belirlenen çete ile ilgili gerekli delillerin toplanmasının ardından polis, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti. Çete üyelerine bu sabah, eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, Savcılık tarafından 'tefecilik' suçundan haklarında yakalama kararı verilen 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar sürerken, çeşitli miktar ve isimler adına düzenlenlenmiş çok sayıda çek ve senetle çelik kasa içerisinde saklanan bir tabanca ve borç para verilen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu bir defter ele geçirildi. Şüphelilerin, işlemleri için İl Emniyet Müdürüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülecekleri bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Çelik kasa içiresinde ele geçirilen tabancanın çelik kasa içerisinden çıkarılması

-Borçluların yazılı olduğu defterden görüntü

Haber: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),