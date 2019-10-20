DHA YURT BÜLTENİ-12

BAKAN AKAR: BİZİM KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bu harekatla bir taraftan sınırlarımızı güven altına alacağız, diğer taraftan orada güvenli bölge oluşturacağız, teröristleri oradan kovacağız, etkisiz hale getireceğiz ve evlerinden, topraklarından edilmiş kişiler açılan alana dönebilecekler. Maksat bu, çok açık ve net. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok" dedi.

Bakan Akar, memleketi Kayseri'de lise eğitimi gördüğü Kayseri Lisesini ziyaret etti. Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından karşılanan Bakan Akar, daha sonra öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin Kayseri Lisesi marşı ve asker selamıyla karşılamasına Bakan Akar da asker selamıyla karşılık verdi.

'MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada, ülkenin ve milletin güvenliği, hak ve menfaatlerinin esas olduğunu söyleyerek, "Bu çerçevede ülkemizin güneyinde, hudutlarımıza ve oradaki halkımıza karşı herhangi bir şekilde risk, tehdit ve tehlikeye müsaade etmeyeceğiz. Bu harekatla bir taraftan sınırlarımızı güven altına alacağız, diğer taraftan orada güvenli bölge oluşturacağız, teröristleri oradan kovacağız, etkisiz hale getireceğiz ve evlerinden, topraklarından edilmiş kişiler açılan alana dönebilecekler. Maksat bu, çok açık ve net. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok." dedi.

'MÜCADELEMİZ YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'

Barış Pınarı Harekatında sivillerin zarar görmemesi için hem harekat sırasında hem de planlama safhasında titiz davrandıklarını söyleyen Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Bir sürü iftira, yalan haberler var. Utanmaz ahlaksız alçaklar, 'TSK, Tel Abyad'da çocuklara şunu yaptı', 'TSK, Resulayn'da kadınlara şunu yaptı' diye fotoğraf koyuyorlar, o fotoğrafların biri Vietnam'dan biri Afganistan'dan çıktı. İşte bu alçaklara karşı sadece sahada değil, bilgi savaşları çerçevesinde de mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor."

Bakan Akar, program sonunda Kayseri Lisesi öğrencilerinin sorularını cevaplandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Hulusi Akar'ın Kayser Lisesine gelişi

- Öğrenciler tarafından asker selamıyla karşılanması

- Bakan Hulusi Akar'ın konuşmaları

- Diğer görüntüler

Haber: Yasin DALKILIÇ- Kamera: Muhammed KISIR-KAYSERİ-DHA)

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DOĞUBAYAZIT'TA ASKERİ ARACA SALDIRI: 1'İ AĞIR, 5 YARALI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı araca, PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1'i ağır, 5 asker yaralandı.

Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda görevli askerler, zırhlı araçla devriye görevi yaparken, karakol yakınlarında PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Roketatarla yapılan saldırıda, 5 asker yaralandı. Saldırının ardından bölgeye ambulanslar ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler, Doğubayazıt ve Iğdır Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan bir asker, helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

Güvenlik güçleri, saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Iğdır Devlet Hastanesi önünden görüntü

-Hastane önünde bekleyen ambulans ve polis aracı

-Ambulansın hareket etmesi

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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PKK'LI TERÖRİSTLER, ORMAN İŞÇİLERİNE SALDIRDI: 6 YARALI (2)

YARALI SAYISI 6 OLDU

Şırnak'ın Uludere ilçesinde orman işçilerini taşıyan araca PKK'lı teröristlerin roketatarla düzenlediği saldırıda yaralı sayısının 6 olduğu belirtildi.

Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek, Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tedavi gören, aynı zamanda akrabaları olan yaralıları ziyaret etti. Ömer Benek ile oğlu Ethem Benek, Mehmet Benek, Yakup Benek, Ramazan Babat ve Mahmut Babat'ın sağlık durumları hakkında bilgi alan Cevher Benek, bitme noktasına gelen terör örgütünün savunmasız insanlara saldırmaya başladığını söyledi. Benek, "Biz terör örgütü PKK'yı şiddetle, lanetle kınıyoruz. Bütün Uludere halkı artık onları istemiyor. Terörü değil, huzuru istiyorlar. Bu birlik ve beraberliğimiz onların işine gelmiyor. Huzursuzluk veriyor onlara. Onlar korku salmaya çalışıyorlar. Ama onların ne füzesi, ne bombası, ne katliamı, 40 yıldır bizleri bu yoldan bu çizginden döndürmedi, döndüremeyecekler" dedi.

Yakınlarını hastanede ziyaret eden Şükrü Benek, saldırının odun toplamaya giderken yapıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Başkan Cevher Benek ve Şükrü Benek'in açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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KIZILAY'DAN TEL-ABYAD'DA 2 BİN KİŞİYE İNSANİ YARDIM

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Suriye'nin Tel-Abyad kentine birkaç gün önce ilk insani yardım malzemelerini ulaştıran Türk Kızılay'ı, bölgede ikinci defa insani yardım malzemesi dağıttı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın da eşlik ettiği insani yardım operasyonu kapsamında yaklaşık 2 bin kişiye gıda malzemesi, hijyen malzemesi, ekmek ve battaniye dağıtıldı.

Terör mağduru Tel-Abyad halkı ile ihtiyaçları hakkında konuşan Genel Başkan Kınık, teröristlerin kullanılamaz hale getirdiği sağlık tesislerinde de incelemelerde bulundu.

Tel-Abyad ve Resulayn şehirlerinde toplam 3 yardım operasyonunda yaklaşık 10 bin kişinin gıda ve hijyen malzemesi ile diğer ihtiyaç malzemelerini karşılayan Türk Kızılay, terörden arındırılan bölgelere yönelik çalışmalarını artırarak sürdüreceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

TEL-ABYAD -DHA

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ERZURUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2)

'KOMANDO OLACAĞIM SEVİNCİ İLE GİTTİ'

Türk bayrakları ile donatılan şehit Sezai Ekşioğlu'nun ailesinin Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Altıntepe köyündeki evinden kadınların ağıt sesleri yükseldi. Baba Mustafa Ekşioğlu ise gözyaşları içinde belediye tarafından kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul etti.

Şehidin cenazesinin bugün akşam saatlerinde geleceğini söyleyen Altıntepe Muhtarı Muğdat Keleş, "Cenaze, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna konulacak ve yarın öğle Narmanlı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından köyündeki mezarlığa defnedilecek. Şehit haberi bizi derinden üzdü. Çok iyi bir çocuktu. Kısa bir süre önce izne gelmişti. Allah rahmet eylesin. Duyduğuma göre ilk nöbette şehit düşmüş" dedi.

Şehit Sezai Ekşioğlu'nun köyde yaşayan arkadaşı Bilal İpek ise "15 gün önce dağıtıma gelmişti. İki gün kaldı. Ailesi ile görüştü. Görev yerinin Hakkari'ye düştüğü için seviniyordu. 'Komando olacağım' sevinci ile gitti. Bu sabah şehit haberini aldık. Allah herkese şehitliği nasip etmez. İlk kez bugün nöbete çıkmış. Allah rahmet eylesin. Köyümüzün iyi gençlerinden biriydi" diye konuştu

Görüntü Dökümü

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-Köyden genel görüntü

-Köye asılan Türk Bayrakları

-Kurulan taziye çadırında görevlilerin çalışması

-Şehit evinin önündeki ambulans

-Evden çıkanların görüntüleri

-Evin etrafında bekleyen vatandaşlar

-Kadın askerin göz yaşlarını silmesi

-Vatandaşlardan görüntü

-Mezarlıkta temizlik çalışması yapılması

-Otların biçilmesi

-Muhtar Muğdat Keleş ile röp

-Köylülerden Bilal İpek ile röp

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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TARLASINDA HUSUMETLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çift sürmeye gittiği tarlasında, para meseli yüzünden husumetli olduğu İbrahim İ. (40) tarafından tabancayla vurulan Ali Cemal Kalkancı (60), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Cemal Kalkancı, çevre yolu kenarındaki tarlasında traktörle çift sürerken, para meselesi yüzünden husumetli olduğu İbrahim İ. geldi. Bir süre konuşan ikili arasında, tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim İ., belindeki tabancayı çıkarıp Kalkancı'ya ateş etti. Karnına isabet eden mermiyle traktörden düşen Ali Cemal Kalkancı, ağır yaralandı. Gelen yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalkancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Kaçan İbrahim İ., İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. İbrahim İ.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Hastanede aileye Ali Cemal Kalkancı'nın öldüğünün söylenmesi

-Ali Cemal Kalkancının cenazesinin morga götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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'BARIŞ PINARI'NA ATLI KONVOYLA DESTEK

Kilis Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ve Kilis Offroad Kulübü üyeleri, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için at ve araçları ile şehirde turladı.

Hacıcümbüş Camii önünde, öğle saatlerinde başlayan etkinliğe katılan kulüp üyeleri, 'Terörü bitirecek harekatı destekliyoruz' yazılı pankartı taşıdı. Kilis Atlı Spor Kulübü ve Kilis Offroad Kulübü üyeleri, at ve araçları ile konvoy yaparak, ellerindeki Türk bayraklarıyla şehri turladı. Konvoya çok sayıda kişi de otomobil ve motosikletleri ile destek verdi. Kulüp üyeleri, Cumhuriyet Caddesi ve Murtaza Caddesi'nden geçerek, etkinliği 7 Aralık Üniversitesi önünde bitirdi.

Görüntü Dökümü

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Yürüyüşün geçişi

Araç ve atların geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA

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GAZİPAŞA'DAN MEHMETÇİKLERE 1 TON ÇEKİRDEKSİZ NAR

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki nar üreticileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için 1 ton çekirdeksiz nar gönderdi.

Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde çekirdeksiz nar üretimi yapan çiftçiler, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için 1 ton nar topladı. Özenle paketlenen ve kolilere konulan narlar, Mehmetçiğe teslim edilmek üzere araçla Mardin'e gönderildi.

Çekirdeksiz nar üretimi yapan, aynı zamanda öğretmen olan Mustafa Gazioğlu, "Gazipaşa'mızda yetişen çekirdeksiz narımız bu yöreye özgü bir üründür. Gazipaşa'dan başka yerde üretilmemektedir. Bu narımızın lezzetini bilenler biliyor. Geçen günlerde Gazipaşa'mızdan bazı güvenlik görevlileri Suriye sınırına gittiler. Bizim de her yıl olduğu gibi 21 Ekim tarihinde başlayacak olan Çekirdeksiz Nar Festivalimiz var. Narımız başka yerlerde yetişmediği için buradan harekata katılan arkadaşlara ve onların oradaki arkadaşlarına teşekkür anlamında sembolik olarak desteğimizi belirtmek için çekirdeksiz nar göndermeye karar verdik. Biz burada çekirdeksiz nar üreten mahallelimizle 1'er, 2'şer paket toplayıp, Mardin'e, oradan da güvenlik güçlerimize dağıtılmak üzere gönderiyoruz. Amacımız sembolik de olsa halkımızın, milletimizin güvenlik güçlerimizin yanında olduğunu göstermek ve onlara bir teşekkür anlamında ağız tadı olsun diye çekirdeksiz narımızdan gönderiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Çekirdeksiz narın toplandığı yerden görüntü

Üreticilerin nar toplanma yerine nar getirişi

Narların paketlenmesi

Nar kolilerinden genel ve detay görüntü

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ÜNİVERSİTELİ FATMA GÜL, TOPRAĞA VERİLDİ - (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE YENİDEN)

Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu okul arkadaşı Kader Karaca (22) ile birlikte yaşamını yitiren Fatma Gül Uzun (23), memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Kaza, cuma günü akşam saatlerinde, Niğde- Bor karayolunda meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarptı. Kazada, Uzun ve Karaca yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki kız öğrenci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan Ömer Gündüz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kader Karaca'nın cenazesi memleketi Rize'nin Ardeşen ilçesine, Fatma Gül Uzun'un cenazesi ise Bursa'ya gönderildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fatma Gül Uzun'un cenazesi, merkez Osmangazi İlçesi Emek Fatih Sultam Mehmet Mahallesi'ndeki baba evinde alınan helalliğin ardından Fatih Sultan Mehmet Camii'ne götürüldü. 'Alaaddin ve Mukadder Uzun çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan Fatma Gül Uzun için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazda, Alaaddin Uzun'un ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Fatma Gül Uzun'un cenazesi, namazın ardından Alaşar Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazından görüntüler

-Baba Alaaddin Uzun'dan görüntüler

-Helallik alınması

Cenaze namazının kılınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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HAKKARİ'DE KADIN FUTBOLCULARA TRİBÜNDEN BÜYÜK DESTEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1'inci Ligi'nde oynayan Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin 1'inci haftasında evinde konuk ettiği İzmir-Konak Spor Kadın Futbol takımını 2-1'lik skorla mağlup ederek, erkek taraftarlarını sevindirdi. Hakkarigücü futbol takımının futbolcuları sahada oynarken, dağkentli erkek taraftarları da maç boyunca takımlarına alkış ve tazahüratlar yaparak destek verdi.

Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadı'nda oynanan maçı Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, İl Gençlik Spor Müdürü Reşit Güldal, kurum müdürleri ve çok sayıda erkek taraftar izledi. Hakkarigücü'nün taraftarları maç boyunca tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde takımlarına destek oldular. Taraftartar zaman zaman da maçı izlemeye velen Vali İdris Akbıyık lehine "En büyük Vali bizim vali" tezahüratları yaptı. Çekişmeli geçen maçta Hakkarigücü'nün galibiyet gollerini 34. dakikada Kazakistan uyruklu Shokhista Khodjasheva ve 75. dakikada Gürcistan uyruklu Teona Bakradze kaydetti. Rakip takımın tek golü ise maçın 14. dakikasında Kader Hançar'dan geldi.

Bu arada mücadelenin 88'inci dakikasında ise golü atan Konak Spor'un futbolcusu Hançar kırmızı kart görünce, takım 10 kişi ile oynadı.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın Antenörü Cemile Timur, rakiplerinin Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden bir takım olduğunu belirterek, "Bizim için zorlu bir maç oldu. Ligin ilk maçıydı. Galibiyet almamız ve lige iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyordu. Çocuklarımız bunu başardı. Çok mutluyuz. Bugün bizi yalnız bırakmayan 'Dağkent ' erkek taraftar grubuna sonsuz teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde, onların destekleriyle maçta galip geldik. Takımlarına sahip çıkmaları bizleri sevindirdi. Burada bizleri yalnız bırakmayıp, destek veren sayın valimize de teşekkür ediyoruz."dedi.

Dağkent Taraftar grubundan Yavuz Ölmez ise, Hakkarili erkekler olarak kadın futbol takımını desteklemeye geldiklerini ifade ederek,"Her maçta biz burada onları yalnız bırakmıyoruz. Takımımızı sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tribünde erkek taraftarların kadın takımı desteklemeleri

-Tezahüratlar

-Hakkarigücü Kadın Takımı futbolcularının gol atma anı

-Gol sevihci yaşayan taraftarlar

-Taraftarlardan Yavuz Ölmez ile röportaj

-Maçı izleyen Vali ve protokol üyeleri

-Maçtan detaylar

-Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar'ın kadın futbolcuları tekrik etmesi

-Takım Anterörü Cemile Timur ile röportaj

HABER: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,