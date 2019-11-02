DHA YURT BÜLTENİ - 12

Bakan Pekcan, 'İhracatımız belli bir dinamizmde sürüyor, hedeflerimizi yakalayacağız'

Denizli'de İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği ekim ayı ihracat rakamları toplantısına katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ihracatının belli bir dinamizmde sürdüğünü, ihracatta hedeflerin yakalanacağına inandıklarını söyledi. İhracat rakamlarına da değinen Pekcan, "Üretim ve ihracata dayalı büyümeyi, elbirliğiyle sürdüreceğiz. Ekim ayı ihracat rakamlarımız 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen sene ekim ayında ihracat rakamımız 16 milyar 590 milyon dolar. Burada sanki 250 milyon dolar geride kalmış gibi gözüksek de bu ihracat rakamı gerçekten çok iyi bir rakam" dedi.

Pamukkale'de bir otelde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ekim ayı ihracat rakamları toplantısına; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, sivil toplum kuruluşu başkanları ile çok sayıda iş insanı katıldı. Toplantıda ilk olarak konuşan Bakan Pekcan, ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Pekcan, ABD'de başlayan ve AB'de devam eden korumacılık önlemeleri kendileriyle birlikte bütün dünyayı etkilediğini belirterek, "Küresel büyüme 2018 yılında 3.6 iken geçen hafta İMF tarafından küresel büyümenin 3.0 olarak beklenildiği ilan edildi. Bunun içinde Çin ve Hindistan'ın büyüme oranları düştüğünüz zaman küresel büyüme aslında yüzde 1.4 olarak revize edilmiş oldu. AB'nin büyüme oranı, binde 3 ve en büyük ihracat ortağımız Almanya'nın binde 5. Dünyada ticaret gittikçe daha çok korumacılık önlemlerini sahip ve giderek zorlaşıyor. Biz kendi ekonomimizin dinamiklerine ve gücüne inanarak bildiğimizde yolda elbirliğiyle, sizlerin gayretiyle devam edeceğiz. Çok şükür Allah'a, bugüne kadar iyi gittik. Bundan sonrada gideceğimize ve yüksek büyüme trendini yakalayacağımızdan kuşkumuz yok. Ülkemizdeki enflasyon ve faiz verilerinin aşağı çekilmesi ile yeni ekonomik programda hedeflediğimiz yüzde 5 büyümeyi de yakalayacağına inanıyoruz" dedi.

'EKİM AYI İHRACAT RAKAMLARIMIZ 16 MİLYAR 336 MİLYON DOLAR'

Bakan Pekcan, Türkiye'nin ihracatının belli bir dinamizmle sürdüğünü ve ekonomisinin büyümesinde itici güçlerinden biri olmaya devam edeceğini ifade ederek, "Üretim ve ihracata dayalı büyümeyi, elbirliğiyle sürdüreceğiz. Ekim ayı ihracat rakamlarımız 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen sene ekim ayında ihracat rakamımız 16 milyar 590 milyon dolar. Burada sanki 250 milyon dolar geride kalmış gibi gözüksek de bu ihracat rakamı gerçekten çok iyi bir rakam. Ben bütün ihracatçı firmalarımız teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KOBİLERE ÖNEMLİ DESTEK

Bakan Pekcan, KOBİ'lere de önemli destek verildiğini kaydederek, "Türk Eximbank'ın KOBİ'lerimize ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8.79'a çektik" açıklamasında bulundu.

GÜLLE, FİTCH'İN RAPORUNU YORUMLADI

TİM Başkanı İsmail Gülle, Avrupa'da küresel gelişmelerin piyasalarda belirsizlik yaratığını belirterek, "Piyasada kredi muslukları sonuna kadar açık olmasına rağmen, tüketici talebinde ve yatırımlarda yeterince canlanma yaratamıyor. Bu durumda, dünya ticaretini ve küresel büyümeyi, haliyle doğrudan etkiliyor. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), ekim ayında güncellediği büyüme tahminleri de bu doğrultuda. 2019 yıl sonu büyüme beklentisi, Dünya için yüzde 3'e çekilirken, gelişmiş ülkelerde 1.7'ye, gelişen ülkelerde 3.9'a, AB'de 1.5'e, Almanya'da ise 0.5'e düşürülmüş durumda. Ülkemiz içinse temmuz ayında yüzde -2.5 olan 2019 yıl sonu büyüme beklentisi, ekim ayında revize edilerek +0.2 ye yükseltilmiş durumda. Önde gelen derecelendirme kuruluşlarından Fitch'in, dün Türkiye raporunda görünümü yükselterek, ekonomimizin özellikle dengelenme noktasında ilerleme kaydettiğinin altını çizmesi de, Türkiye'nin çizmiş olduğu toparlanma tablosunu onaylar niteliktedir. Bu toparlanmada, 2018 yılında karşı karşıya kaldığımız kur saldırılarının etkilerini, 1 yıl gibi kısa bir sürede hükümetimizin ve Merkez Bankamızın doğru karar ve politikalar ile bertaraf etmiş olmalarının etkisi büyük" dedi.

'İHRACATIMIZ GÜÇLÜ SEYRİNİ KORUYOR'

Türkiye'nin ihracatının aylık performansındaki güçlü seyrini koruduğunu ifade eden Gülle, "İhracatçılar olarak bizler, 'Yeni Ekonomi Programı' ile çizilen yol haritasının; büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine uygun olarak, 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle, Türkiye ekonomisinde yeni bir değişim sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz. Çünkü sene başından beri, küresel ticaret savaşlarının ve ekonomi-politik çatışmaların negatif etkisine rağmen, ihracatımız öngördüğümüz gibi aylık performansındaki güçlü seyrini korumaya devam ediyor. Ekim ayında ihracatımız 16 milyar 336 milyon dolar oldu. Yılın ilk 10 ayında ise ihracatımız yüzde 2.1 artış ile 149 milyar dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracatta ise 180 milyar dolar ihracat çıtasına yakın performansı, korumayı sürdürüyoruz" diye konuştu.

İHRACATÇI SAYISI ARTTI

Türkiye'de ihracatçı sayısının arttığını belirten Gülle, "İhracatçılarımızın dinamizmi, doğru rota tespitleri ve stratejik kararları sayesinde ihracatımız, rakiplerimizin üzerinde artışlar sergilemeye devam ediyor. İhracat yapan firmaların sayısı 13 yıldır ilk defa ithalat yapanları geride bırakmış durumda. 2018 yılında 79 bin 773 ithalatçımız varken, ihracatçı sayımız 83 bin 286'e yükseldi. Ekim ayının lideri, 2.82 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörümüz oldu. 1.93 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1.55 milyar dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu" dedi.

47 İL İHRACATINI ARTIRDI

Gülle, 47 ilin ihracatını artırdığını kaydederek, "İllerimizin ihracatına bakacak olursak, ekim ayında 47 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla; 6.19 milyar dolarla İstanbul, 1.43 milyar dolarla Bursa ve 1.34 milyar dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise; ihracatını 3 katına çıkararak 39 milyon dolara ulaşan Giresun yüzde 83 artışla 30 milyon dolara ulaşan Düzce ile yüzde 63 artışla 50 milyon dolar ihracat yapan Afyon oldu. Giresun ve Düzce'de fındık sektörü ihracatı, Afyon'da ise hububat etkili oldu" dedi.

'2023 HEDEFİMİZİ AŞACAĞIZ'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı son gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu belirten Gülle şunları söyledi:

"1 Kasım itibariyle de, faizlerin 11-14 bandına inmesi ve ek istihdama sağlanan krediler gibi adımlar, bilhassa yatırım ortamının iyileşmesi adına, memnuniyet verici gelişmeler. Özellikle girdi maliyetlerindeki artışa karşın hükümetimizin dengeleyici kur politikasından vazgeçmemesi ihracatçılarımız için en önemli önceliklerden birisi. Bu yönde atılacak adımların, kılavuz edindiğimiz ana planımızın işaret ettiği yolda bizleri daha nice başarılara götüreceğinden eminim. Daha çok çalışıp, katma değer odaklı üretim bilinciyle 226.6 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat hedefimizi, rahatlıkla aşacağız" diye konuştu. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü Dökümü

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Bakan Pekcan'ın konuşması

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Jandarmayı fark edince kaçak göçmenleri indirip kaçtı

Diyarbakır'da Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen, yol kenarında yürürken jandarma tarafından yakalandı. Araç sürücüsünün, yol kontrolü yapan jandarmayı fark edince kaçakları indirip kaçtığı belirlendi.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Afganistan uyruklu 20 kaçağı Batman'a götürmek için yola çıkan aracın sürücüsü, Çınar ilçesi yakınlarında, yol kontrolü yapan jandarmayı fark etti Kaçakları araçtan indiren sürücü kaçtı. Bunun üzerine kaçaklar, Diyarbakır'a doğru yürümeye başladı. Bu sırada grubu gören jandarma, kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde Afganistan uyruklu kaçaklar olduğu saptanan 20 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçaklar, İl Göç idaresi Müdürlüğü'ne götürürken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Mültecilerden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Başsavcı Güngör, şikayetçi olduğu kişilerle 40 öğrenciye kıyafet yardımıyla uzlaştı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, ismi açıklanmayan 2 şahıs hakkında mağdur sıfatıyla şikayetçi olmasından sonra kişilerin uzlaşma talebine ihtiyaç sahibi 40 öğrenciye kıyafet yardımı yapılması şartıyla şikayetinden vazgeçerek uzlaştı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, ismi açıklanmayan 2 kişi hakkında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet konusunun uzlaşma hükümleri kapsamında olması üzerine konuyla ilgili uzlaşma süreci başlatıldı. Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma Bürosu'ndan Başsavcı Karakoç ile şikayetçi olduğu 2 kişinin mahkemeye gitmeden anlaşması için uzlaştırıcı atandı.

40 ÖĞRENCİYİ GİYDİRME ŞARTIYLA DAVADAN VAZGEÇTİ

Uzlaştırıcının yaptığı görüşmeler sonrası Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, kendisine hakaret ettiği için şikayetçi olduğu 2 kişiden kentte ihtiyaç sahibi 40 çocuğu giydirme şartıyla şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Şikayetçi olduğu kişilerin talebi kabul etmesi üzerine Başsavcı Karakoç, şikayetinden vazgeçti.

Uzlaşma sonrası Tekirdağ Adliyesi toplantı salonunda basın toplantısı yaparak gazetecilere açıklama yapan Başsavcı Karakoç, "Mağduru olduğum bir dosya uzlaşma kapsamında olması nedeniyle Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu'na gönderildi. Uzlaştırmacı atandı ve hem mağdur hem sanık tarafına çağrıda bulunuldu. Bende uzlaştırmacıya sanıkların 40 öğrenciyi baştan aşağı giydirmeleri karşılığında uzlaşmaya gideceğimi belirttim. Uzlaştırmacı şartımızı karşı tarafa iletti ve onlarda bunu kabul etti. Bunun üzerine bende İl Milli Eğitim müdürümüzü arayarak durumu olmayan 40 öğrenci ismi ve beden numaralarını istedim. Eşyalarımız geldi bizde temsili olarak bugün milli eğitim müdürümüze eşyaları teslim edeceğiz."dedi.

'TEKİRDAĞ'DA BİN 375 DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GELDİ'

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, 2018 yılında bin 375 dosyanın uzlaştırma bürosuna geldiğini dikkat çekerek, "Bunların bin 370'i sonuçlanmış, uzlaştırılan dosya sayısı 594, olumsuz dosya sayısı 776. 2019 yılında ise şu ana kadar bin 131 dosya gelmiş, 826'sı neticelenmiş, olumlu olarak neticelenen dosya sayısı 638, olumsuz da 188. Olumlu olarak neticelenmesi demek o dosyanın mahkeme önüne gitmemesi demek. Mahkeme önüne gitmeyince seri bir şekilde aralarındaki husumette neticelenmiş oluyor. Mahkemelerin de iş yükü azalmış oluyor" dedi.

Konuşmaların ardından Başsavcı Karakoç, kıyafetleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırması için Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'a teslim etti.

Görüntü Dökümü

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-Toplantı salonundan detay

-Milli Eğitim Müdürü ve ilçe uzlaşma komisyonu üyeleri

-Başsavcı Güngör'ün açımlaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Tarihi köprüye yaprak serip, sonbaharı yaşadılar

Tokat'ta Gönüllü Turizm Elçileri, parklardan topladıkları dökülmüş yaprakları 769 yıllık Selçuklu eseri Hıdırlık Köprüsü üzerine sererek sonbaharın güzelliğini yansıtmaya çalıştı.

Kent merkezinde kendilerini Gönüllü Turizm Elçileri olarak isimlendiren bir grup, sonbaharın güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi. Grup üyeleri, Yeşilırmak üzerine 1250 yılında Selçuklu döneminde kesme taştan inşa edilen 5 kemerli Hıdırlık Köprüsü üzerine parklardan topladıkları yaprakları serdi. Tarihi köprü üzerine serilen yapraklar kartpostallık manzaralar oluşturdu. Köprüden geçenler bolca fotoğraf çektirdi.

Grup adına açıklamada bulunan Fatma Esin Tuna, "Kasım ayı başladı. Kasım ayı bizim için yaprak şöleni gibi geçiyor. Yapraklar yoğun olarak dökülecek ve sonrasında kış gelecek. ve biz sonbaharı doya doya yaşamadan kışa geçmek istemiyoruz. Tarihi köprümüzü yapraklar ile donattık. Tarihi köprünün üzerine yürümek çok hoş. Ayrıca burada sonbaharın güzelliklerine de dikkat çekmek istiyoruz. Herkes son baharı doya doya yaşasın. Gerçekten en güzel mevsim sonbahar" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Grubun görüntüsü

-Köprüyü yapraklarla donatmaları

-Fotoğraf çektirenler

-Grup adına açıklama

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Terör örgütünü hiçbir alanda hareket edemez hale getirdik

Kars'ta konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Yaz dönemini çok verimli ve başarılı geçirdik. Kıran 1, Kıran 2, Kıran 3 ve Kıran 4 operasyonlarıyla çok etkili sonuçlar aldık. Terör örgütünü hiçbir alanda hareket edemez, manevra yapamaz hale getirdik" dedi.

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kars Valisi Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti. Ersoy'a ziyaretinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hidayet Arıkan ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da eşlik etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Ersoy, terörle mücadele operasyonlarına değinerek, şunları söyledi:

"Hem sınırlarımızın içinde hem sınırlarımızın dışında bizim huzurumuzu, güvenliğimizi, istikrarımızı hedef alan her türlü terör oluşumuna, terörist faaliyetlere karşı çok etkin bir mücadele yürütüyoruz. Yapılan bu mücadelenin de elhamdülillah sonuçlarını alıyoruz. Yaz dönemini çok verimli ve başarılı geçirdik. Kıran1, Kıran 2, Kıran 3 ve Kıran 4 operasyonlarıyla çok etkili sonuçlar aldık. Terör örgütünü hiçbir alanda hareket edemez, manevra yapamaz hale getirdik. Güvenlik güçlerimiz 7/24 saat esasına göre operasyonları sürekli devam ettiriyorlar ve sürekli sahadalar. En üst komutanından en alt seviyedeki görevlimize kadar hem jandarmamız hem emniyet güçlerimiz hem iki birimimizin de özel harekatları hem korucularımız topyekun uyumlu ve ahenk içinde bu mücadeleyi sürdürüyorlar. İllerimizde valilerimizin önderliğinde çok uyumlu ve ahenkli işbirliğin ve dayanışmaya dayalı bir çalışmayla devletimizin bütün kurum ve kuruluşları sonuca hedeflenmiş, kilitlenmiş ve inanmış bir vaziyette bu mücadelemizi sürdürüyorlar. İnşallah Ekim ayının başı itibariyle başlayan kış operasyonlarında da aynı etkiyi göstererek artık yakaladığımız huzur ve güven ortamının kalıcı olmasını sağlayacak bütün çalışmaları yapmış olacağız. Bugün bu ziyaretimizle hem yaz boyunca süren operasyonlarda kahramanca mücadele eden arkadaşlarımıza teşekkür etmek hem görevlerine yeni başlayan arkadaşlarımıza başarılar dilemek hem de önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili başta valimiz olmak üzere burada bizim kamu güvenliğimizden ve kamu düzenimizden sorumluluk icra eden arkadaşlarımızdan bilgi almak istişarelerde bulunmak amacıyla geldik. İnşallah devletimizin, cumhurbaşkanımızın önderliğinde, içişleri bakanımızın yönetiminde sürdürdüğü bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracağız. Milletimizin gündeminden artık bölücü terör örgütünü tümüyle çıkartmış olmayı umuyoruz beklentisiyle bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz."

Mehmet Ersoy, Ağrı-Kars-Iğdır üçgeninde yürütülen Kıran 4 operasyonuyla ilgili de güvenlik güçlerimizin sahada hiçbir noktayı teröristlerin kullanmasına fırsat vermeyecek şekilde alan hakimiyeti uygulamasına

devam ettiklerini vurguladı.

Görüntü Dökümü

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Tören mangasını selamlaması

Şeref defterini imzalaması

Vali Türker Öksüz'ün konuşması

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'un konuşması

(515 MB - 4 DK 42 SN)

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Fenerbahçeli Koray Şener'in ismi kütüphanelerle yaşatılıyor

Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlerken tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Koray Şener'in ismi, 1907 ÜNİFEB üyeleri tarafından okullarda açılan kütüphanelerde yaşatılıyor.

Büyük bir Fenerbahçe tutkunu olduğu bilinen Koray Şener, geçen yıl Türk Telekom Arena'da oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde tribünde kalp krizi geçirmişti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Şener, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verilen Koray Şener'in üyesi olduğu 1907 ÜNİFEB taraftar grubundaki arkadaşları, Şener'in ismini okullarda açtıkları kütüphanelerde yaşatıyor. Geçen Mart ayında Koray Şener'in daha önce eğitim gördüğü Kocaeli Petkim Ortaokulu'nda bir kütüphane açan 1907 ÜNİFEB üyeleri, bugün de İzmit Yenimahalle Ortaokulu'nda 'Koray Şener Kütüphanesi' ismini verdikleri bir kütüphane açtı.

Kütüphanenin kurdelesinin kesilmesi sırasında Koray Şener'in yazdığı bir şiiri okuyan annesi Gülümser Şener, ardından oğlu için yazdığı dizeleri okudu. Gülümser Şener, "Seni anlatmaya kelimeler yetmez ki. İyi evlat, iyi çocuk, iyi kardeş, iyi arkadaş, iyi dost, iyi sırdaş, iyi torun, iyi amca, iyi insan, iyi adam. İyilerin en iyisi Koray Şener. Kabrin nur, mekanın cennet olsun. Seni çok özledim, seni çok seviyorum oğlum." diyerek acısını dile getirdi.

Kütüphane açılışında konuşan Koray Şener'in babası Rıfat Şener, "Bu kaçıncı kütüphane oldu bilemiyorum. İnşallah daha da artarak çoğalır. Arkadaşları, Koray'ın bıraktığı yerden en az onun kadar devam ediyorlar. Mümkün olduğu kadarıyla kendi çabalarıyla, hiçbir yerden destek almadan, ihtiyacı olan okullara bu tür kütüphaneler açıyorlar. İnşallah bu kütüphanelerde yetişen, bu kütüphanelerden faydalanan çocuklar da en az Koray abileri kadar iyi bir insan olurlar. Çünkü Koray gerçekten iyi bir insandı. Diyecek başka bir şey bulamıyorum. Bu kütüphanelerde emeği geçen, hizmeti geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Koray'ın ismi ile güzel şeyler yapılmasından ötürü mutlu olduğunu söyleyen annesi Gülümser Şener ise, "Böyle şeyler yapılınca çok mutlu oluyorum. Rabbimin takdiri böyle oldu. Oğluma tabii ki çok üzülüyorum ama onun adına yapılan şeyler çok güzel. Çok güzel arkadaşları var. Kendisi çok iyi bir çocuktu. Şiir ruhluydu. Şiir severdi, kitap okumayı severdi. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yapılan açılışın ardından Koray Şener'in ailesi ve arkadaşları okul bahçesinde Koray Şener'in melek olarak tasvir edildiği dev bir pankart açtı. Programın sona ermesinin ardından grup Koray Şener'in mezarına giderek dua okudu.

Görüntü Dökümü

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-Kütüphanenin açılması

-Anne Gülümser Şener'in oğluna yazdığı şiiri okuması

-Açılan kütüphane içerisinden görüntüler

-Baba Rıfat Şener ile röp.

-Anne Gülümser Şener ile röp.

-Okul bahçesinde açılan dev pankart

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),