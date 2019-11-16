DHA YURT BÜLTENİ - 12

Bakan Dönmez: Türk Akım projesi bu yıl sonuna kadar tamamlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus doğalgazını Türkiye'ye ulaştıracak Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, "İlgili çevre mevzuatına ve orman mevzuatına göre gerekli izinler alındı ve geçtiğimiz yıl Aralık ayında ihalesi tamamlanarak sözleşme imzalandı. 1 yıl içerisinde de tamamlanması öngörüldü. İnşallah bir aksilik olmazsa bu yıl sonuna kadar projeyi bitirmiş olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rus gazını Türkiye'ye ulaştıracak Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı çalışmalarını incelemek üzere Kırklareli'nin Vize ilçesine geldi. Bakan Dönmez, 2016 yılında Rusya ile yapılan anlaşma sonrasında başlayan Türk Akım projesinin Aralık ayı içerisinde tamamlanmış olacağını söyledi. Türk Akım projesinin Türkiye ve Avrupa açısından enerji güvenliğine büyük katkı sağlayacağının öngörüldüğünü belirten Dönmez, "10 Ekim 2016'da Rusya ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma ile bu projeye start verilmişti. Akabinde projenin teknik ve ekonomik fizibiliteleri hazırlandı, güzergahlar tespit edildi, güzergah üzerinde yer alan arazilerin mülkiyet sorunları giderildi. İlgili çevre mevzuatına ve orman mevzuatına göre gerekli izinler alındı ve geçtiğimiz yıl Aralık ayında ihalesi tamamlanarak sözleşme imzalandı. 1 yıl içerisinde de tamamlanması ön görüldü. İnşallah bir aksilik olmazsa bu yıl sonuna kadar projeyi bitirmiş olacağız" dedi.

'PROJE 2 HATTAN OLUŞUYOR'

Türk Akım projesinin 2 hattan oluştuğunu belirten Dönmez, "Türk Akım 2 hattan oluşuyor. Karadeniz boyunca biliyorsunuz 2 hat oluşuyor. Hatların ikisi de Kıyıköy'de karaya çıkıyor. Bir tanesi bizim iç hatlarımıza, ulusal iletim ağımıza bağlanıyor, diğeri de Bulgaristan sınırına uzanan bir güzergahı takip ediyor, sonrasında da Bulgaristan ve Sırbistan üzerinden Avrupa'ya bir güzergah söz konusu. Projede Türkiye toprakları içerisinde yer alan, Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya bağlanacak ikinci hatta GAZPROM'la BOTAŞ'ın da bir ortaklığı söz konusu. Her iki hat da inşallah bir aksilik çıkmazsa Aralık ayı içerisinde tamamlanmış olacak" diye konuştu. Bakan Fatih Dönmez, açıklamasının ardından beraberindekilerle birlikte şantiye sahasında incelemelerde bulunduktan sonra yetkililerden brifing aldı.

Görüntü Dökümü

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Bakan Dönmez'in karşılanması

Karşılamadan detaylar

Dönmez'in salona geçmesi

Dönmez'in açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/VİZE(Kırklareli),-

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- Doktorların 2 yıl ömür biçtiği Ali, Siri ile hayata tutundu

Kahramanmaraş'ta 15 yıl önce geçirdiği trafik kazasında boyundan aşağısı felç kalan ve doktorların 2 yıl ömür biçtiği Ali Konuk (40), Apple'ın sesli asistanı Siri ile hayata yeniden tutundu. 'Yaşamak güzel' diyen ve Yotube'da açtığı 'Yatan adam' kanalı ile takipçi toplayan Youtuber Ali, 38 bin abonesi için inceleme videoları paylaşıp kendisi gibi yatağa mahküm olan hastalara moral vermeye çalışıyor.

Babası Kazım Konuk'u 2 yaşındayken trafik kazasında kaybeden Ali Konuk'a daha sonra annesi Güner'in evlendiği Turan Alpaslan babalık yapmaya başladı. Elektrik teknikeri olarak bir fabrikada çalışan Ali Konuk, 2004'te geçirdiği trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kaldı. Boyun omurlarındaki kırık ve sinilerdeki kesi oluşan Konuk, bu nedenle kollarını ve bacaklarını da kullanamaz hale gelerek, tetrapleji hastası oldu. Hastanede tedavi görürken üvey babası Turan Alpaslan'ı da kaybeden Ali Konuk, acı haberi tedavisinin sonunda döndüğü evinde öğrendi.

5 YIL ÖLÜMÜ BEKLEDİ

Doktorların '2 yıl yaşar' diyerek taburcu ettiği ve yatağa mahkum hale gelen Ali Konuk ise felç olmasının nedeni olan trafik kazasını anlattı. Konuk, kendisine müdahale edenlerin otomobilin patlama riski nedeniyle kendisini hızlıca araçtın dışarı çıkarmak istemesi sonucu felç kaldığını ifade etti. Kendisine yanlış ilkyardım yapıldığını belirten Ali Konuk, hastaneden eve gelince yatağından 7 saat pencereye baktığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bana biçilen ömür 2 yıldı. 'En fazla yaşayacağı 2 ya da 3 yıl' denildi. Önce ölümü bekliyorsunuz ama 5 yıldan sonra fark ettim ki ölümü beklemek bir işe yaramıyor. Doktorumla temasa geçmeye çalıştım. Sonra bir öğrendim, bana 2 ay ömür biçen yoğun bakım doktorum Levent Bey vefat etmiş. Kendisi çok iyi bir doktordu. Aniden rahatsızlanıyor ve benim yattığım yoğun bakımda vefat ediyor. Orada 'Hayat' diyorsunuz."

'HERKES SİRİ'YE KÜFREDERKEN BENİM GİBİ HASTALAR İÇİN ÖNEMİ VARDI"

Bakıma muhtaç olan, annesi olmadan suyunu dahi içemeyen Ali, günlerini film seyrederek geçirmeye başladığını söyledi. Daha sonra kullandığı akıllı telefonun sesli asistanı ile tanıştığını kaydeden Konuk, 'Siri' adı verilen teknolojik uygulama ile tanıştıktan sonra hayatındaki değişiklikleri şöyle anlattı:

"Siri ile tanıştıktan sonra birçok şey değişti hayatımda. Benim durumumdaki insanların özeli yoktur. Her şeyi için birilerine bağımlıdır. Yüzümü kaşı, su iste, bana şunu ara, şuna mesaj yolla. Ama sesli asistan Siri ile tanıştıktan sonra gecenin bir vakti arkadaşımı arıyorum, mesaj atıyorum veya ondan gelen mesajı okuyorum. Annem sürekli evdeydi, Siri uygulamasından sonra sosyal hayatı olmaya başladı. Artık çarşıya pazara gidiyor, ben arayıp nerede olduğunu soruyorum. Hayatıma büyük bir kolaylık kattı ve insanlar da o dönem Siri ile dalga geçiyordu 'Ne işimize yarayacak bu?' diye. O zaman Siri'ye edilen küfürler meşhurdu. Küfrediyoruz ama benim gibi hastalar için de apayrı bir önemi var. Siri ve bunun gibi sesli asistanlar hastalara büyük bir umut. Elini kolunu oynatamayan, yatağa bağımlı yaşlı gibi insanlar için büyük bir umut. Siri'den önce bir şeyler yapıyordum ama gece bir arkadaşa mesaj çekmek lükstü benim için hayaldi. Sizin özeliniz yok çünkü yanınızda biri olması lazım."

YATAĞA MAHKÜM OLANLARA UMUT OLMAK İÇİN YOUTUBE KANALI AÇTI

Her ne kadar yatağa mahküm olsa da kendisiyle barışık olan, hastalığını unutup çevresindekilere moral veren Ali Konuk, Youtube kanalı açtı. Kendisine 'Ne zaman arasam yatıyorsun arkadaş' diye takılan arkadaşının bu sözleri üzerine kanalına 'Yatan adam' ismini verip bir logo tasarlatan Ali Konuk, şöyle devam etti:

"Yani bu hastalığı yaşayan birinin izlerini arıyorsunuz her zaman. Biriyle yüz yüze görüşmek zor. Elinizin altında sadece internet var. O da o zaman böyle yaygın değil sınırlı. Bu hastalığı yaşayan birilerine bir şeyler bırakmak, neler yaşayacağını söylemek. Bir gün kardeşim Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde öğrenciyken Siri ile ilgili bir video çekelim dedik ve o çektiğimiz video ile başladı Youtube macerası. Zaman zaman videolar paylaşıyorum. Gönül ister ki teknoloji ucuzlasın onları inceleyelim ama o öyle değil gerçek hayatta. Cihazları eşimiz dostumuz getirdiğinde inceleyip görüşlerimizi belirtiyoruz. Birçok kişi yanlış anladı önce. 'Şöhret peşinde misin?' diyenler oldu. Şöhret peşinde değilim ve bu saatten sonra şöhret olsam ne yazar. Daha çok genç yaşta engelli olan, yatağa mahküm olan arkadaş var. Onlara biraz ilham vermek."

'YAŞAMAK GÜZEL'

38 binin üzerinde takipçi bulunan bir Youtuber olan Ali Konuk, zaman zaman kanalından yaptığı canlı yayınlarla da takipçileriyle sohbet edip onlardan gelen soruları yanıtlıyor. Her şeye rağmen yaşamayı seven, hayat dolu biri olan Ali Konuk, kendisi gibi yatağa bağımlı olanlara da seslenerek,"Biliyorum ki Türkiye'de evden çıkamayan, yatağa bağımlı olan birçok hasta var. Şu durumda biraz daha şanslıyız eskiye nazaran, ki sosyal medya elimizin altında. Benim gibi olan bütün dostlarımdan isteğim şu, sosyal medyada olun. Geri planda kalmayın, birey olun. ve hayatın bir tarafından yakalamaya çalışın. Ben teknoloji ile tutundum hayata. Bu futbol olabilir, kitap olabilir, birçok alan var. Bir şekilde herkes hayatta tutunuyor, hayatın çarkları arasında gidiyor. Ama siz sabitsiniz ve hayat etrafınızdan akıp geçiyor. Yaşamak güzel" diye konuştu.

ANNE: SİRİ HAYATIMIZA GİRDİKTEN SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Ali Konuk, 'En büyük yardımcım' dediği 62 yaşında olan annesi Güner Alpaslan'ın kendisi için bilgisayarı öğrenmeye başladığını, kendisinin Google'ın Chrome tarayıcısında sesli arama yaptırdıktan sonra annesinin siteleri açtığını söyledi.

Güner Alpaslan ise doktorların Ali'ye 2 yıl ömür biçtiğini, bu süre zarfında da makineye bağlı olarak yaşayabileceğini söylediğini belirtti. Oğlunu eve getirdikten onunla yakından ilgilendiğini ve Ali'nin hayata tutunduğunu belirten anne Alpaslan, sesli asistan Siri'nin hem Ali için hem de kendisi için çok büyük yardımcı olduğunu söyledi. Güner Alpaslan, "Siri hayatımıza girdikten sonra her şey değişti, daha kolay oldu. Evden gidiyorum, Siri ile arıyor beni. Ben ona 'Geliyorum' ya da 'Daha işim var' diyorum. Haberleşebiliyorum Ali'yle. Yani merak etmiyorum Ali'yi evde. Siri olmadan önce komşulara ya da bir akrabaya diyordum 'Ali'ye bakar mısınız?' diye ama şimdi demiyorum. Hastaneye de gidiyorum, çarşıma da, komşularıma kahve içmeye de gidiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Ali Konuk'un Siri ile konuşması

Siri'ye talimatlar vermesi

Yatan Adam logosu

Ali Konuk ile röp.

Güner Alpaslan'ın Ali'yle ilgilenmesi

Alpaslan ile röp.

Alpaslan'ın Ali'ye çay içirmesi

Ali konuk'un sağlıklı fotoğrafları

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.29 GB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Mahalleli tepki gösterdi, baz istasyonu iptal edildi (YENİDEN)

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu çalışmaları, mahalle sakinlerinin tepkileri üzerine iptal edildi.

Ulukavak Mahallesi Selçuk 2'nci Caddesi'ne, 13 Kasım sabahı, bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için iş makineleri getirildi. Ancak toplanan kalabalık, mahallelerinde baz istasyonu istemediklerini söyleyerek, görevlilere tepki gösterdi. Gerginliğin büyümesi üzerine mahalleye İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser gelip, vatandaşlarla görüştü. Tepkiler üzerine iş makineleri ve görevliler, mahalleden ayrıldı.

Ertesi gün geri gelen iş makineleri, çalışma başlatınca gergin anlar yaşandı. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, mahalleli Çorum Valiliği önünde toplanıp, Vali Mustafa Çiftçi ile kısa bir görüşme yaptı. Bir süre belediye önünde de bekleyen kalabalık daha sonra, çalışmaların yapıldığı alana geçip, baz istasyonu kuracak ekibin bölgeyi terk etmesini istedi.

MİLLETVEKİLLERİ DEVREYE GİRDİ

Yaşanan gerginlik ve tepkiler üzerine AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya, baz istasyonu kuracak firmanın yetkilileri ile görüştü. Görüşmenin ardından görevliler, baz istasyonu çalışmalarını durdurup, bölgeden ayrıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, baz istasyonunu çalışmalarının BTK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Mahalle Muhtarı Hanifi Özdemir de, baz istasyonunun kurulmamasında kendilerine yardımcı olan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Çorum Milletvekillerine teşekkür ettiğini belirterek, "Baz istasyonu mahallemize kurulmayacak. Çalışmalar durduruldu" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Muhtar Hanifi Özdemir röp.

-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

SÜRE 2 DK (BOYUT 38.0 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Ağabeyini öldüren sanığa 20 yıl hapis

Antalya'nın Alanya ilçesinde, namus meselesi nedeniyle ağabeyi Zeydin Yusov'u (45) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Yılmaz Yusov (40), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde, 25 Aralık 2018 gecesi saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, Yılmaz Yusov, ağabeyi Zeydin Yusov'u bir kahvede oyun oynadığını sırada dışarı çağırdı. Ardından da yanında getirdiği kuru sıkıdan bozma tabancayla ateş açtı. Omzuna tek kurşun isabet eden ağabey Zeydin Yusov kanlar içinde yere yığılırken, kardeş olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeydin Yusov, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yılmaz Yusov'u olay yeri yakınlarında yakalayıp, gözaltına aldı. Ağabeyini namus meselesi yüzünden öldürdüğünü söyleyen Yılmaz Yusov, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yılmaz Yusov'un tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada Yusov ile yakınları ve avukatları hazır bulundu. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Yılmaz Yusov, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkem, 'öldürme' suçu sabit olduğunu bildirerek, Yılmaz Yusov'u 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yılmaz Yusov tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), -

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Kitap okuma etkinliğinde öğrencilerden görsel şölen

Tekirdağ 50'inci Yıl Ortaokulu'nun Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında düzenlediği kitap okuma etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Onlarca öğrenci tarafından yapılan 'Kitap Oku' koreografisi büyük beğeni topladı.

Tekirdağ 50'inci Yıl Ortaokulu tarafından Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında yüzlerce öğrenci okul bahçesinde 'Kitap Oku' koreografisi oluşturarak, ellerindeki kitapları da farkındalık oluşturmak amacıyla havada salladılar. Öğrencilerin oluşturduğu 'Kitap Oku' koreografi gösterisi büyük beğeni toplandı.

Koreografi gösterisinin ardından 9 - 15 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında çocukların dünyasında kitaplara yer açmak ve kitaplarla çocuklar arasında anlamlı bir bağ kurmak amacıyla 1500 öğrenci ile kitap okuma etkinliği düzenledi. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Kasım ayının ikinci haftası Çocuk Kitapları Haftası olması sebebiyle okulumuz öğrenci ve öğretmenleri ile kitap okumanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak, ülkemizdeki okuma oranının artmasını istediğimiz için bu etkinliği düzenledik. Okul olarak yeni neslin okuyan, sorgulayan, araştıran, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olan bireyler olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Etkinlik kapsamında 1500 öğrencinin yanı sıra 66 öğretmen, 5 hizmetli ve personel okuma etkinliğine katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Okul bahçesinde toplanan öğrenciler

-Koreografinin tepeden görüntüler

-Öğrencilerin hep birlikte kitap okumaları

-Tek tek okuma detayları

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,